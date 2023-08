Piscis: Επισκεφθήκαμε το νέο εστιατόριο του Παναγιώτη Γιακαλή στο Μικρολίμανο -Πιάτα-όνειρο σε εκπληκτικές τιμές - iefimerida.gr

To Piscis είναι η νέα value for money άφιξη για ψάρι και θαλασσινά στο Μικρολίμανο, με επιλογές για όλα τα budget. Δοκιμάσαμε το μενού του εστιατορίου και μοιραζόμαστε μαζί σας την εμπειρία μας.

Οι γεύσεις του Παναγιώτη Γιακαλή πάντα μιλάνε στην καρδιά, στη μνήμη, στο συναίσθημα. Ίσως γι΄ αυτό ο ίδιος έχει γίνει φαινόμενο στην ελληνική γαστρονομία, έχοντας υπό τον έλεγχό του ως executive chef τόσα πολλά εστιατόρια και ως consultant τόσα πολλά γαστρονομικά πρότζεκτ στην Αθήνα και τα νησιά.

Ο πολυβραβευμένος σεφ Παναγιώτης Γιακαλής είναι ένας εκ των ιδρυτών του νέου εστιατορίου Piscis.

Η μαγειρική φιλοσοφία του που συνδυάζει το φαγητό με το συναίσθημα, κάνοντας μια δημιουργική επίκληση της γευστικής μας μνήμης, του έχει φέρει όχι μονάχα πολλά βραβεία και έναν επί της ουσίας σεβασμό στην ευρύτερη εστιατορική σκηνή της Ελλάδας, αλλά τον έχει κάνει πολύ αγαπητό στο ευρύ κοινό που ταξιδεύει σε μέρη, αναμνήσεις, στιγμές μέσα από ένα πιάτο του. Ανάμεσα στους φαν του κι εγώ, καθώς εδώ και πολλά χρόνια τον παρακολουθώ και απολαμβάνω πάντα τα μενού που σχεδιάζει.

Η πέργκολα του Piscis πάνω από την προβλήτα του Μικρολίμανου.

Ο Παναγιώτης Γιακαλής, πριν βρεθεί στο τιμόνι των εστιατορίων του ομίλου Margi (Patio, Malabar, Ακτή, Krabo, Margi Farm), πέρασε από τα είκοσί του χρόνια σε μεγάλα σχολεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δουλεύοντας σκληρά σε εστιατόρια θρύλους όπως η Σπονδή και ξεχωρίζοντας σε premium απαιτητικές κουζίνες, όπως τα εστιατόρια του Cavo Tagoo στη Μύκονο ή του Sani Resort στη Χαλικδική. «Ως γαλλομαθής στη γαστρονομία, καθώς μεγάλωσα στη Σπονδή από το 2003 έως το 2010, έμαθα να εκτιμώ την καλή σάλτσα που ξυπνά το συναίσθημα, έτσι έβαλα πολύ γρήγορα τις σάλτσες μέσα στο μαγείρεμα του ψαριού», λέει ο ίδιος στο iefimerida.

Η πρόσοψη του Piscis παίζει με το κλασικό δίδυμο της Ριβιέρας: το μπλε και το λευκό.

Aκούγοντας για το Piscis, το νέο του γαστρονομικό δημιούργημα στο Μικρολίμανο, το οποίο άνοιξε πριν από περίπου ένα μήνα με τον Μανώλη Μαυριδάκη (Koursaros, Μύκονος) και τον σεφ Πέτρο Φωτείνη (Krabo, Καβούρι), δεν υπήρχε περίπτωση να μην το επισκεφθώ.

H θέα στη θάλασσα από το Piscis είναι μοναδική.

Μια απολαυστική γευστική εμπειρία και μια ωραία βόλτα πλάι στη θάλασσα

Μετά από μια ωραία περαντζάδα στην προβλήτα του Μικρολίμανου, σταματήσαμε στο Piscis για φαγητό. Εδώ, νιώθεις σαν να είσαι διακοπές σε κάποιο κοσμοπολίτικο λιμάνι. Σκάφη, κόσμος, ωραία μαγαζιά, μουσικές, φώτα και μια εκπληκτική θέα όπου κι αν κοιτάξεις, είτε προς τη θάλασσα είτε προς τον επιβλητικό λόφο της Καστέλλας.

Μύδια αχνιστά στο Piscis.

Η διακόσμηση τoυ Piscis ποντάρει σε έναν κομψό συνδυασμό του μπλε, του μαύρου, του λευκού και του χρυσαφί -κι αυτό στη διακριτική απόχρωση του μπρούτζου.

Μαύρο, γκρι, λευκό και χρυσαφί του μπρούντζου είναι η μοντέρνα παλέτα στη διακόσμηση του Piscis.

Το εστιατόριο βρίσκεται ακριβώς στην καρδιά του Μικρολίμανου, σε δύο παλιά ψαράδικα που ανακαινίστηκαν με μοντέρνο αλλά φίνο τρόπο, παραπέμποντας στη μεσογειακή Ριβιέρα. Δεν υπάρχει εσωτερική σάλα, αλλά τραπέζια στο πεζοδρόμιο και στην πέργκολα πάνω από την προβλήτα. Αυτή η πέργκολα ανοίγει και κλείνει ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και έχει μια θέα στη θάλασσα που εντυπωσιάζει.

To Piscis προσφέρει πιάτα με ψάρι και θαλασσινά σε εκπληκτικές τιμές για την ποιότητα και τη δημιουργικότητά τους.

Το εστιατόριο σε κάθε επίπεδο, από το attitude, το design, το ευγενικό, άριστο service, τη γεύση (που εκτελεί ο σεφ Σπύρος Τσόκας υπό τη γαστρονομική μπαγκέτα του Παναγιώτη Γιακαλή και του Πέτρου Φωτείνη), σε κάνει να νιώθεις σαν να είσαι διακοπές σε νησί, προσφέροντας ανεμελιά και απόλαυση κι όλα αυτά σε τιμές-έκπληξη.

Τα Tacos μπακαλιάριου στο Piscis.

Στην αρχή οι συνέταιροι που δημιούργησαν το Piscis, σκόπευαν να δημιουργήσουν ένα αυθεντικό ιταλικό εστιατόριο. Ο ίδιος ο χώρος όμως και οι δυσκολίες που υπήρχαν, καθώς τα δύο μαγαζιά που βρίσκονται πλάι πλάι δεν μπορούσαν να ενοποιηθούν, έτσι ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί ένας γνήσιος, σωστός ξυλόφουρνος, η ομάδα αποφάσισε να παίξει με το ψάρι, στο οποίο άλλωστε τόσο ο Παναγιώτης Γιακαλής όσο και ο Πέτρος Φωτείνης ειδικεύονται. Οι δύο σεφ, που είναι χρόνια στενοί συνεργάτες και φίλοι, αποφάσισαν να κάνουν το δικό τους πρώτο βήμα ως επιχειρηματίες της εστίασης, όταν ο Μανώλης Μαυριδάκης, ιδιοκτήτης του εστιατορίου Koursaros στη Μύκονο (στο οποίο άλλωστε συνεργάζονται) έριξε στο τραπέζι την ιδέα.

To μενού, εκτός από επιλογές σε ψάρι για όλα τα budget, έχει ένα μεγάλο εύρος σε ορεκτικά.

«Αλλιώς ξεκινήσαμε με το Piscis, αλλιώς καταλήξαμε. Ο Μανώλης Μαυριδάκης, στο κλείσιμο της περασμένης σεζόν, κι ενώ είχαμε συνεργαστεί μαζί του κάνοντας consulting στον Κουρσάρο, μας είπε ότι είχε έναν χώρο άδειο στο Μικρολίμανο που θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε φτιάχνοντας ένα ιταλικό εστιατόριο. Μας άρεσε πολύ η ιδέα ενός ιταλικού στην περιοχή, γιατί και εγώ και ο Πέτρος τα πάμε πολύ καλά στο ζυμαρικό. Όταν όμως είδαμε ήρθαμε εδώ, ενώ ενθουσιαστήκαμε με το location, καταλάβαμε αμέσως ότι ιταλικό με τον σωστό τρόπο που θέλαμε να το κάνουμε δεν μπορούσε να γίνει στο χώρο που είχαμε στη διάθεσή μας. Από κοινού καταλήξαμε να κάνουμε αυτό που ξέρουμε πολύ καλά να κάνουμε, κι εκείνος κι εμείς: το ψάρι. Θέλαμε να διαφοροποιηθούμε όμως από την παραδοσιακή ψαροφαγία του Μικρολίμανου, χωρίς παράλληλα να χάσουμε τη μαγειρική μας ταυτότητα με τον Πέτρο. Παρατηρώντας την ίδια την κοινωνία, τον πληθωρισμό που τρώει διεθνώς το εισόδημα, σκέφτηκα ότι η εστίαση έχει ανάγκη από ένα value for money μαγαζί. Δεν θα παρεκκλίνουμε από αυτό. Δεν θέλαμε να κάνουμε κάτι ελιτίστικο, θέλαμε η κουζίνα του Piscis να μπορεί να είναι προσιτή σε όλους», λέει ο Παναγιώτης Γιακαλής.

Αν αγαπάτε το ψάρι εδώ θα βρείτε δημιουργικές εκδοχές του σε έναν μεσογειακό γαστρονομικό καμβά.

Value for money μενού: Ο εκδημοκρατισμός της gourmet ψαροφαγίας

Το Piscis, που σημαίνει ψάρι στα λατινικά, είναι ένα value for money πρότζεκτ που επιχειρεί επιτυχώς να εκδημοκρατίσει όχι απλώς την καλή ψαροφαγία, αλλά τη δημιουργική κουζίνα που γράφει δυνατά. Είτε με gourmet πινελιές, έξυπνους συνδυασμούς και μοντέρνα πιάτα, είτε με basic αγαπημένες γεύσεις, όπως τα tacos με μπακαλιάρο και παντζάρι μαρινέ και οι θεϊκές πατάτες τηγανητές του που είναι από τις ωραιότερες που έχω φάει τελευταία, το εστιατόριο αυτό απευθύνεται σε όλους, έχοντας εκπληκτικές επιλογές για κάθε γούστο budget και προσφέροντας καλή, μοντέρνα και ποιοτική ψαροφαγία σε τιμές ταβέρνας.

Οι πατάτες τηγανητές του Piscis είναι από τις πιο νόστιμες της Αθήνας.

Στο ευέλικτο μικρό μενού που έρχεται μέσα σε έναν δερμάτινο φάκελο, μπορεί κανείς να επιλέξει πιάτα σε φοβερές τιμές (από €4,5 έως €13 κατά μέσο όρο, με το πιο ακριβό από αυτά να μην ξεπερνά τα €17). Οι τιμές δίνουν ευελιξία ώστε να μπορεί κανείς να κάνει sharing, επιλέγοντας πολλά πιάτα για τη μέση. Από ένα εκπληκτικό ταρτάρ τόνου με €12 ή ένα ελληνικό σεβίτσε με €13, μέχρι έναν θεϊκό ταραμά με €6 ή πατάτες τηγανητές με €4,50.

Ελληνικό σεβίτσε με ντομάτα και δυόσμο.

Οι τιμές του Piscis, αν και βρίσκεται σε μια περιοχή συνυφασμένη με την premium ψαροφαγία, αν και το μέγεθος των σεφ που εμπλέκονται είναι υψηλό, παραμένουν στα λογικά πλαίσια ενός οικογενειακού εστιατορίου, κι όλα αυτά με την ποιότητα και τη δημιουργικότητα που χαρακτηρίζει τη γαστρονομική ταυτότητα του Γιακαλή.

Ελληνικές γεύσεις με καλή ποιοτική πρώτη ύλη σε ένα value for money μενού: αυτό είναι η φιλοσοφία του Piscis.

Για παράδειγμα, η γαριδομακαρονάδα που έχει €15 ή το λιγκουίνι με μύδια και αυγοτάραχο που έχει €14, έχουν τη μέση τιμή μιας μαζικής ψαροταβέρνας σε νησί ή παραθαλάσσιο προορισμό, με τη διαφορά ότι εδώ θα την φας με τη σφραγίδα εγγύησης σεφ αξιώσεων και σε ένα περιβάλλον υψηλής αισθητικής, όπως είναι το Μικρολίμανο, πλέον, μετά την εκπληκτική ανάπλαση που έχει γίνει.

Απολαυστική Paloma.

Τι να δοκιμάσετε

Ξεκινήστε με ένα κοκτέιλ. Προσωπικά ερωτεύθηκα την Paloma του Piscis.

Ταραμοσαλάτα με πούδρα αυγοτάραχου.

Για αρχή πάρτε οπωσδήποτε το ψωμί με ένα εκπληκτικό αρωματικό βούτυρο ντομάτας, αλλά και τον ταραμά με πούδρα αυγοτάραχου, ένα καλοκαιρινό, ανάλαφρο ορεκτικό που σου ανοίγει την όρεξη και με τις υπέροχες νότες από λεμόνι σε ταξιδεύει στην καρδιά ενός καλοκαιρινού λεμονοδάσους.

Σασίμι με ταρταρ ελιάς.

Το καταπληκτικό σασίμι με ταρταρ ελιάς και το δροσερό ταρτάρ τόνου με wasabi-yuzu dressing, είναι πολύ νόστιμα.

Ταρτάρ τόνου.

Αν είστε λάτρης του ωμού ψαριού, είστε στο σωστό μέρος. Επιλέξτε μια ελληνική εκδοχή του σεβίτσε με ντομάτα και δυόσμο ή του καρπάτσιο, δοκιμάστε οπωσδήποτε αυτό του ψαριού με αχινό και εσπεριδοειδή.

Taco μπακαλιάρου με μαγιονέζα σκόρδου, σαφράν και παντζάρι μαρινέ.

Μια γευστική, καλοκαιρινή, έκπληξη ήταν τo taco μπακαλιάρου με μαγιονέζα σκόρδου, σαφράν και παντζάρι μαρινέ. Ακόμα και η τορτίγια του είναι τρυφερή, ζεστή και νόστιμη.

Πατάτες τηγανητές.

Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τις φοβερές πατάτες του Piscis. Ένα καλαθάκι με κυδωνάτες, μεγάλες πατάτες τηγανητές που είναι τραγανές εξωτερικά και τρυφερές μέσα. Πασπαλισμένες με ένα μείγμα από ρίγανη και χοντρό αλάτι, θα σας μείνουν αξέχαστες.

Σνίτσελ τόνου.

Στο μενού υπάρχουν πάρα πολλές νοστιμιές ως πρώτα πιάτα, τα οποία όμως λειτουργούν έξυπνα και ως κυρίως πιάτα. Όπως το φοβερό σνίτσελ τόνου με απολαυστικά κομμάτια ψαριού πανέ με γλυκόξινη σάλτσα ή το χορταστικό λινγκουίνι με μύδια και αυγοτάραχο.

Λινγκουίνι με μύδια και αυγοτάραχο.

Παράλληλα μπορεί κάποιος να παραγγείλει αχινό, στρείδια και ψάρια (σκορπίνα, λαβράκι, τσιπούρα, γλώσσα, στήρα, ροφό, σφυρίδα, φαγκρί, συναγρίδα), ή πιο premium επιλογές όπως αστακό ή βασιλικό καβούρι.

Το θεϊκό γλυκό του Piscis. Μια πανδαισία σοκολάτας.

Εξαιρετικό επίσης και το γλυκό που δοκιμάσαμε, ένα τραγανό μπισκότο με γέμιση από μια νόστιμη κρέμα με φιστίκι αυγινής, το οποίο συνοδεύεται από παγωτό και περιχύνεται με μια κολασμένη σοκολάτα.

Σε γενικές γραμμές το ευέλικτο μενού σου επιτρέπει να κινηθείς έξυπνα χωρίς να ξοδευτείς, δοκιμάζοντας ψαροφαγικές νοστιμιές σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές. Είναι συνολικά μια πολύ ωραία γαστρονομική εμπειρία, σου αφήνει ένα αίσθημα ανεμελιάς. Θα το επισκεφθώ πολύ σύντομα ξανά.

Info: Piscis, Ακτή Κουμουνδούρου 30, Πειραιάς, τηλ. 2104170772

instagram.com/piscismikrolimano | facebook.com/piscis

Τιμές: 30-40 ευρώ (χωρίς κρασί ή ποτό)