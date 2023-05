The Nola House: Το νέο εστιατόριο στο Μικρολίμανο με εκπληκτική κουζίνα από τη Νέα Ορλεάνη-Σαν σκηνικό ταινίας - iefimerida.gr

Ο πλούσιος πολιτισμικά και γαστρονομικά Αμερικανικός Νότος, η καρδιά της Νέας Ορλεάνης, γίνεται η πηγή έμπνευσης για ένα πολύ ατμοσφαιρικό εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, με φοβερή κουζίνα. Δοκιμάσαμε τα signature πιάτα του The Nola House και μοιραζόμαστε μαζί σας την εμπειρία μας.

Κάναμε ένα συναρπαστικό γαστρονομικό ταξίδι στη Νέα Ορλεάνη της Λουιζιάνα, μέσα από απολαυστικά πιάτα της κρεολέζικης κουζίνας, ωραίες τζαζ μουσικές και μεθυστικά κοκτέιλ που σε κάνουν να νιώθεις σαν να βρίσκεσαι στις πολύχρωμες όχθες του Μισισιπή.

Στη μαρμάρινα πολυτελή τραπέζια του The Nola House στο Μικρολίμανο απολαμβάνεις γεύσεις της Νέας Ορλεάνης, σε έναν μαγευτικό χώρο που μοιάζει με θεατρικό σκηνικό

Σε έναν ατμοσφαιρικό χώρο με έντονη προσωπικότητα και μυστηριώδη χρώματα, με ωραίες τοιχογραφίες από θρύλους των blues, με μαρμάρινα πολυτελή τραπέζια και καπιτονέ βελούδινους καναπέδες σε κλασικό στιλ με πατιναρισμένα σκαλίσματα, κρυστάλλινους πολυελαίους που λάμπουν στο απογευματινό φως και ένα μπαρ σαν καρουζέλ βγαλμένο από παραμύθι, το καινούργιο εστιατόριο The Nola House μάς συστήνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κουλτούρα του Αμερικανικού Νότου.

Το μπαρ-καρουζέλ του The Nola House, σχεδιασμένο από τον interior designer Στράτο Χιωτέλη

Γεύσεις απολαυστικές, ιδιαίτερες, προσανατολισμένες έξυπνα και ισορροπημένα τόσο στο κρέας όσο και στα θαλασσινά, που με την πρώτη μπουκιά αισθάνεσαι ότι δεν θες να τελειώσουν, επιβεβαιώνουν την αίσθηση ότι, εδώ, μόλις έκανες τη νέα σου γαστρονομική ανακάλυψη.

O σεφ του εστιατορίου The Nola House Γρηγόρης Καλέκης

Ο δημιουργικός σεφ Γρηγόρης Καλέκης, με μεγάλη εμπειρία πίσω του στην έθνικ γαστρονομία, έχοντας θητεύσει σε εστιατόρια με κουζίνες του κόσμου, από την Ιταλία μέχρι το Μεξικό, προσεγγίζει την αυθεντική κρεολέζικη κουζίνα με τρόπο που σε ταξιδεύει νοερά στη Νέα Ορλεάνη.

Τα μύδια με σάλτσα τσίλι, ένα αυθεντικό πιάτο της Νέας Ορλεάνης, είναι από τις καλύτερες επιλογές στο The Nola House

Βρισκόμαστε στο Μικρολίμανο -το οποίο έχει αλλάξει εντελώς με μια μίνιμαλ ανάπλαση που αναβαθμίζει όλη την περιοχή, ενσωματώνοντας αρμονικά τα παραλιακά μαγαζιά και δημιουργώντας έναν πεζόδρομο-προβλήτα που είναι απόλαυση να τον περπατάς κοιτώντας τη θάλασσα και τον λόφο της Καστέλλας-, κι όμως τρώγοντας τα θεϊκά μύδια του Nola House με παραδοσιακή συνταγή της Νέας Ορλεάνης με φρέσκο κρεμμυδάκι, τσίλι, λουκάνικο Andouille και sour cream, αισθανόμαστε ότι βρισκόμαστε στη σκηνή ενός θεατρικού έργου του Τενεσί Ουίλιαμς.

Τα τραπέζια στο σκεπαστό ντεκ απέναντι από το εστιατόριο απολαμβάνουν μια μοναδική θέα στο Μικρολίμανο

Οι γεύσεις που δοκιμάζουμε είναι σαν ένα διαδοχικό road trip, όπου οι ατελείωτες φυτείες του Νότου διαδέχονται τους δρόμους με τα πολύχρωμα ξύλινα αποικιακά σπίτια και τις πλατείες με τους πέτρινους αγγέλους και τα παλιά καρουζέλ. Ορεκτικά, σαλάτες, κυρίως πιάτα, κοκτέιλ - όλα εδώ έχουν τη σφραγίδα ενός τόπου πολύ πλούσιου σε γεύσεις, αρώματα, μουσικές, χρώματα, ο οποίος έχει μεγάλη παράδοση τόσο στη λογοτεχνία και στη μουσική όσο και στη γαστρονομία.

Το bar-restaurant The Nola House κάνει live με απολαυστικά κοκτέιλ, σε βραδιές αφιερωμένες στη μουσική παράδοση του Αμερικανικού Νότου

Νέα Ορλεάνη: Από πατρίδα της τζαζ, γαστρονομικός παράδεισος των Βραβείων Μichelin

Η Λουιζιάνα υπήρξε μια δημιουργική χοάνη πολιτισμών, ένας τόπος με μακρά παράδοση και μια έντονη πολιτισμική ταυτότητα. Η πιο γνωστή και μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας αυτής, η Νέα Ορλεάνη, ιδρύθηκε από τους Γάλλους αποικιοκράτες το 1718. Ως αποικία πέρασε στα χέρια των Ισπανών το 1763 με τη Συνθήκη των Παρισίων, όταν η Γαλλία ηττήθηκε από τη Μεγάλη Βρετανία στον Επταετή Πόλεμο. Η Νέα Ορλεάνη, έτσι, άρχισε να αποκτά μια πολυπολιτισμική ταυτότητα, η οποία εντεινόταν επειδή αποτελούσε κεντρικό λιμάνι για το διεθνές εμπόριο, κυρίως ζαχαροκάλαμου και βαμβακιού που καλλιεργούσαν οι σκλάβοι στις αχανείς φυτείες του Αμερικανικού Νότου, σε συνθήκες αγριότητας. Το 1803 η πόλη πέρασε στα χέρια των ΗΠΑ, αλλά παρέμεινε ένας πυρήνας που τον συνέθεταν πολλοί πολιτισμοί, δημιουργώντας ένα μοναδικό κράμα. Γάλλοι, Ισπανοί, αυτόχθονες Αμερικάνοι, Κρεολοί, σκλάβοι από την Αφρική, ελεύθεροι μιγάδες, πρόσφυγες από την Αϊτινή Επανάσταση, Ιρλανδοί, Γερμανοί, Πολωνοί και Ιταλοί μετανάστες, συνέβαλαν με τις καθημερινές τους συνήθειες μια ιδιαίτερη κοινωνική συνθήκη.

Η πατρίδα της τζαζ, Νέα Ορλεάνη, πρωταγωνιστεί στο εστιατόριο μουσικά και γαστρονομικά

Η καταπίεση και οι δυσκολίες οδήγησαν τον μαύρο πληθυσμό στην ισχυροποίηση και ενδυνάμωση μιας φοβερά πλούσιας και πολυσήμαντης κουλτούρας που διοχετεύθηκε κυρίως σε μια μουσική, η οποία έμελλε να αλλάξει τον κόσμο και να προκαλέσει μια τεράστια πολιτισμική επανάσταση στις αρχές του 20ού αιώνα. Η Νέα Ορλεάνη έγινε πρώτα η μήτρα που γέννησε την τζαζ και η μετέπειτα πατρίδα της. Όσο για τη γαστρονομία που γεννήθηκε εδώ, ήταν αποτέλεσμα δημιουργικών προσμείξεων, ένα πραγματικό κοκτέιλ γεύσεων από διαφορετικούς πολιτισμούς που καθιερώθηκε κάτω από την ομπρέλα αυτού που ονομάζεται «κρεολική κουζίνα».

Το κλασικό fried chicken της κρεολικής κουζίνας απογειώνεται με μια καυτερή σως από πιπερίτσες χαμπανέρο και ανανά

«Από τη Λουιζιάνα μέχρι το Τέξας, όλη αυτή η περιοχή αποτέλεσε για εμάς έμπνευση ώστε να δημιουργήσουμε ένα εστιατόριο το οποίο πάνω απ' όλα είναι σαν ένα σπίτι της Νέας Ορλεάνης, όπου υποδέχεται τους καλεσμένους του για να μοιραστεί μαζί τους την πλούσια κουλτούρα του Αμερικανικού Νότου: από τη γεύση μέχρι τη μουσική και τη διακόσμηση. Σε ένα ταξίδι μου στην Αμερική, για να συναντήσω τα ξαδέρφια μου στη Βοστώνη, έκανα ένα road trip στον Νότο και ερωτεύθηκα την περιοχή. Ταξιδεύοντας εκεί, ήρθα σε επαφή με μια παραδοσιακή κουζίνα που μετά τον τυφώνα "Κατρίνα" είχε αρχίσει να αναδεικνύεται πολύ έντονα από βραβευμένους με Michelin σεφ, δημιουργώντας μια σύγχρονη γαστρονομική ταυτότητα που αξιοποιούσε στο έπακρο τον πλούτο της κρεολικής κουζίνας» εξηγεί στο iefimerida ο Ηλίας Δρακόπουλος, ένας εκ των τριών ιδρυτών του The Nola House. 

To μπαρ σερβίρει ωραία signature cocktails, αλλά και το κλασικό μπέρμπον της Νέας Ορλεάνης

«Δεν είχα ποτέ στον νου μου ότι όλη αυτή η εμπειρία θα οδηγούσε κάποτε στην ίδρυση ενός εστιατορίου. Είμαι μαθηματικός στο επάγγελμα, από οικογένεια μαθηματικών, και ασχολούμαι με τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Δεν είχα καμία σχέση με την εστίαση, μέχρι που άνοιξα μαζί με φίλους ένα μπαρ στην Πειραϊκή. Πέρυσι, έπεσε στο τραπέζι η ιδέα για ένα εστιατόριο από τη Νέα Ορλεάνη, και τρεις παιδικοί φίλοι με κοινή καταγωγή από τις Οινούσσες, από εντελώς άλλους τομείς ο καθένας -ο Γιώργος Χαμάκος, ο Άκης Κινήρης κι εγώ-, το τολμήσαμε, προσπαθώντας να φέρουμε την κρεολική κουζίνα στην Αθήνα, χρησιμοποιώντας μεσογειακές πρώτες ύλες που παντρεύονται με βασικά συστατικά της Λουιζιάνα», συμπληρώνει ο Ηλίας Δρακόπουλος.

Η πολυτελής και ατμοσφαιρική σάλα του The Nola House

Το εστιατόριο άρχισε να λειτουργεί λίγους μήνες πριν, τον Σεπτέμβριο του 2022. Η μουσική, η τζαζ και τα μπλουζ ήταν η πρώτη μαγιά που χρησιμοποιήθηκε για να δημιουργηθεί η βάση πάνω στην οποία θα στηριζόταν το concept του Nola House. Ο ευφάνταστος interior design Στράτος Χιωτέλης ανέλαβε να δημιουργήσει το μαγευτικό σκηνικό του εστιατορίου που μοιάζει σαν να έχει βγει από ταινία. Αυτό το καταπληκτικό μπαρ-καρουζέλ που δεσπόζει στον χώρο και δίνει τον ρυθμό στη διακόσμηση, συμπληρώθηκε με τοίχους σε ένα μυστηριώδες βαθύ βεραμάν με γύψινα περίτεχνα χρυσά στολίδια και κρυστάλλινους πολυελαίους. Εξωτερικά η πρόσοψη βάφτηκε σε ένα μπλε γαλάζιο που έρχεται σε αντίθεση με τις φούξια πόρτες και αναδεικνύει τα φυτά με τα τροπικά μεγάλα φύλλα.

Δημιουργίες των Klartdesign, Κορίνας Μαράκα και Λάζαρου Γερομιχάλη

Δύο ζωγράφοι ενίσχυσαν τη μουσική ταυτότητα του χώρου με street art δημιουργίες αφιερωμένες σε θρυλικούς δημιουργούς της τζαζ. Οι Klartdesign, Κορίνα Μαράκα και Λάζαρος Γερομιχάλης δημιούργησαν τα πορτρέτα γύρω από το εμβληματικό μπαρ-καρουζέλ, ενώ o illustrator και street artist Ampe Fereira ζωγράφισε την τοιχογραφία στη σάλα του εστιατορίου.

Ένα εστιατόριο συνεπές τόσο στις γεύσεις όσο και στη φιλοσοφία του

Σε πολλές περιπτώσεις τα έθνικ εστιατόρια εξαντλούν το concept στη διακόσμηση, στη μουσική και στο περιτύλιγμα. Το Nola House δεν είναι μια τέτοια περίπτωση. Η κουλτούρα της Λουιζιάνα προσεγγίζεται με θάρρος στην κουζίνα.

Η θεϊκή πολέντα με γαρίδες

Ο ταλαντούχος και ανήσυχος σεφ Γρηγόρης Καλέκης φτάνει γευστικά στην καρδιά του Αμερικανικού Νότου, παίζοντας δυνατά και με τα θαλασσινά και με το κρέας. Από το καλά μελετημένο μενού δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις: Από αυθεντικές σούπες της Νέας Ορλεάνης, όπως η Gumbo με λουκάνικο Andouille, tasso (δηλαδή ένα καπνιστό χοιρινό) λαχανικά, καραβιδόψιχα και ρύζι και το κλασικό fried chicken του Νότου που αναδεικνύεται με μια καταπληκτική spicy sause, μέχρι τα crab cakes με βασιλικό μπλε καβούρι και τις πίκλες καρπουζιού και μπάμιας που έχουν φοβερή γεύση και προκαλούν μια έκπληξη στον ουρανίσκο, όλα τα πιάτα, στη λεπτομέρεια, είναι μελετημένα στην εντέλεια, όχι μόνο για να υπηρετούν τη γαστρονομική ταυτότητα της Λουιζιάνα, αλλά κυρίως για να το κάνουν, προσφέροντας παράλληλα ηδονή στον άνθρωπο που τα τρώει.

Τα burgers φτιάχνονται σε τρεις εκδοχές: με μπιφτέκι από καβούρι, μοσχάρι και κοτόπουλο πανέ

Αυτή η συνέπεια μεταξύ φιλοσοφίας, κόνσεπτ και γεύσης κάνουν το The Nola House ένα σωστό εστιατόριο με ισχυρή προσωπικότητα που προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Τρώγοντας το φαγητό του Καλέκη ξεχνάς ακόμα και την ομολογουμένως εντυπωσιακή, γραφική θέα που προσφέρει το Μικρολίμανο.

Οι γεύσεις της Νέας Ορλεάνης σερβίρονται με φόντο το ηλιοβασίλεμα στο Μικρολίμανο

«Γαστρονομικά έχουμε πάρα πολλά κοινά με την κουλτούρα της Νέας Ορλεάνης. Το βασικό είναι ότι ο Αμερικανικός Νότος όπως και η Ελλάδα -η Μεσόγειος γενικότερα- έχουν έναν πλούτο στις καλές πρώτες ύλες. Αυτό ήταν για εμένα ένα βασικό στοιχείο στο οποίο βασίστηκα για να εφαρμόσω την κρεολέζικη κουζίνα σε ένα εστιατόριο στη χώρα μας. Επίσης, στην κρεολέζικη γαστρονομία είναι έντονα τα στοιχεία του fermentation, της πίκλας, των ζυμώσεων, πράγματα που λατρεύω μαγειρικά. Εμείς εδώ φτιάχνουμε μόνοι μας από τα λουκάνικα Andouille, το tasso ham που είναι σαν απάκι, και τις σως, μέχρι τις πίκλες κάθε είδους (μπάμιας, πιπεριάς, καρπουζιού, κουνουπιδιού κ.ά.). Διάβασα πολύ, μελέτησα την κουλτούρα της Νέας Ορλεάνης, έκανα έρευνα τόσο από γαστρονομική και ταξιδιωτική άποψη όσο και από πολιτισμική», εξηγεί ο σεφ Γρηγόρης Καλέκης.

Το μοσχάρι με τις ιδιαίτερες κοπές είναι από την Αμερική

Μεγαλώνοντας ουσιαστικά μέσα στην εστίαση, αφού ο πατέρας του είχε την κλασική ταβέρνα «Τα μπακαλιαράκια» στη Φρεαττύδα με ιστορία από το 1928 έως το 1999, ο Γρηγόρης Καλέκης έχει το... γονίδιο της μαγειρικής στο DNA του. Από τα πέντε του χρόνια καθόταν πλάι στη γιαγιά του και καθάριζε μαζί της τη φάβα. «Όλη μου η ζωή ήταν σε μια κουζίνα. Δεκατριών ετών πήγα και έκανα σεζόν σε μια ταβέρνα που είχαμε στην Αίγινα. Το έβλεπα σαν παιχνίδι. Δεν είχα όμως ποτέ στο μυαλό μου τη σκέψη να πάω σε μια σχολή και να γίνω μάγειρας. Όταν ήμουν 16 ετών τα μαγαζιά του πατέρα μου έκλεισαν και αμέσως μετά πήρα την απόφαση ότι η μαγειρική ήταν αυτό που ήθελα να κάνω στη ζωή μου», λέει ο Γρηγόρης Καλέκης.

Τι να δοκιμάσετε

Για να είμαστε ακριβείς, η σωστή φράση είναι «τι να πρωτοδοκιμάσετε». Το μενού του Τhe Nola House δεν εξαντλείται σε μία επίσκεψη. Γιατί ακόμα και το ντιπ που σερβίρουν για καλωσόρισμα είναι τόσο νόστιμο που θες να το φας όλο. Πρόκειται για μια πλούσια κρέμα από τυρί τσένταρ με κόκκινες πιπεριές που σερβίρεται με κράκερς και πίκλες (δοκιμάστε οπωσδήποτε αυτή από spicy καρπούζι, είναι ο τέλειος μεζές που θα συνοδεύσει το δροσερό κοκτέιλ σας).

Η πίκλα καρπουζιού με τη spicy γεύση συνοδεύει ιδανικά τα κοκτέιλ

Πέντε βασικές κατηγορίες απαρτίζουν το μενού: The garden (με λαχανικά), the yard (με πιάτα που έχουν χοιρινό, κοτόπουλο και αλλαντικά σε διάφορες δημιουργικές εκτελέσεις συνταγών της Λουιζιάνα), the creek and the sea (με κρεολέζικα πιάτα που βασίζονται στα θαλασσινά: γαρίδες, μύδια, καβούρια, τηγανητό ψάρι), the pasture (με πιάτα που έχουν κρέας: μοσχάρι, μεδούλι, πανσέτα, παϊδάκια κ.λπ.) και the street (με gourmet σάντουιτς, μπέργκερ με μοσχάρι, καβούρι και fried chicken).

Το λουκάνικο Andouille, η σάλτσα τσίλι και η sour cream δένουν ιδανικά με τα μύδια, δημιουργώντας ένα απολαυστικό πιάτο

Δοκιμάστε οπωσδήποτε το πιάτο Spicy Mussels με λαχταριστά μύδια που είναι περιχυμένα με μια φοβερή σως από φρέσκο κρεμμύδι, τσίλι, sour cream και ένα γευστικό λουκάνικο Andouille που φτιάχνουν μόνοι τους στην κουζίνα. Συνοδεύστε το με πατάτες τηγανητές. Είναι μια επιλογή που θα σας κάνει να επιστρέψετε πολύ γρήγορα στον τόπο του... εγκλήματος για να το ξαναφάτε.

H δροσερή σαλάτα Texas Caviar

Από σαλάτες εμείς δοκιμάσαμε μια πολύ δροσερή και πλούσια, την Texas Caviar, με ένα ωραίο ντιπ από ψιλοκομμένα λαχανικά, φασόλια, καλαμπόκι, αβοκάντο, κόλιανδρο, λάιμ και τσιπς καλαμποκιού. Έχουμε όμως ήδη βάλει στη λίστα για την επόμενη φορά τη Crab Salad με μπλε καβούρι και dressing από καρύδα.

Tα Boudin Balls με χοιρινό κριτσανίζουν στο στόμα

Tα Boudin Balls είναι λαχταριστά και εθιστικά. Πρόκειται για κροκέτες από χοιρινό με ρύζι, λαχανικά και σάλτσα ρεμουλάντ (με βάση τη μαγιονέζα). Πιέστε με το πιρούνι την κροκέτα στη σάλτσα για να εισβάλει στο χοιρινό και απολαύστε το, μασώντας αργά, απολαμβάνοντας τον ήχο που κάνει η κρούστα όταν κριτσινίζει στο στόμα.

Η κρεολέζικη εκδοχή της ισπανικής παέγια

Αν σας αρέσει η παέγια, δοκιμάστε την κρεολέζικη εκδοχή της με ρύζι, γαρίδες, κοτόπουλο, καπνιστό λουκάνικο Andouille, μυρωδικά cajun και με μπάμιες τουρσί.

Το σεβίτσε γαρίδας με καρπούζι

Εξαιρετικό και με ιδιαίτερη γεύση επίσης είναι και το σεβίτσε με γαρίδα, καρπούζι, αβοκάντο και κρεμμύδι εσαλότ.

Ένα δροσερό νόστιμο πιάτο με γαρίδα και καρπούζι

Φροντίστε στην μπουκιά σας να υπάρχουν όλα μαζί αυτά τα συστατικά για μεγαλύτερη απόλαυση.

Η πολέντα με το country ham, το οποίο επεξεργάζονται μόνοι τους στην κουζίνα

Η πολέντα με γαρίδες και ένα country ham, ένα ζαμπόν που επεξεργάζονται οι ίδιοι, είναι μια κλασική συνταγή της Νέας Ορλεάνης την οποία αξίζει να δοκιμάσετε, γιατί η πατάτα λιώνει στο στόμα μέσα σε θεϊκή σάλτσα.

Το fried chicken με την καυτερή σως

Από κρεατικά, όλα τα μοσχάρια είναι Black Angus από την Αμερική, ενώ τα χοιρινά έρχονται από μικρές ελληνικές φάρμες. Εμείς δοκιμάσαμε το κλασικό κρεολέζικο fried chicken. Αφράτο, με τραγανή κρούστα μπαχαρικών και τρυφερό μέσα, ήταν ένα καλοτηγανισμένο κοτόπουλο που απογειώθηκε χάρη σε μια homade σως με πιπερίτσες χαμπανέρο και ανανά.

Το κοτόπουλο αναδεικνύεται με τη homade σως με πιπεριές χαμπανέρο και ανανά

Επίσης, φάγαμε ένα πιάτο με πανσέτα χοιρινή, μαγειρεμένη για 18 ώρες στους 85 βαθμούς, περασμένη μετά σε dip fry, που ήταν κυριολεκτικά αυτό που οι γιαγιάδες αποκαλούν «λουκούμι», θέλοντας να περιγράψουν ένα κρέας που λιώνει στο στόμα, προσφέροντας ρίγη ηδονής.

Κόψτε με το μαχαίρι την κάθε μπουκιά της χοιρινής πανσέτας και βουτήξτε καλά το κομμάτι σας και από τις δύο πλευρές μέσα στη θεϊκή σάλτσα με μορχέλες (μανιτάρια), η οποία είναι αρωματισμένη με μπέρμπον.

Οι French fries είναι χρυσαφένιες και φυσικά κομμένες στο χέρι

Τι πρέπει να γνωρίζω πριν πάω

Το The Nola House σερβίρει από το πρωί ένα πολύ πλούσιο αμερικάνικο πρωινό/brunch, ενώ υπάρχει το ίδιο μενού για το μεσημέρι και το βράδυ, με πολλές επιλογές. Από άποψη κόστους το μενού έχει πιάτα για όλους.

Τα πιάτα με θαλασσινά είναι η καρδιά της κρεολέζικης κουζίνας

Μπορεί κάποιος να φάει με 15 ευρώ σε μια πιο street food λογική και να χορτάσει με τα φοβερά μύδια με λουκάνικο και τσίλι, με τα μπέργκερ καβουριού (είναι εξαιρετικό, αφράτο και ζουμερό, το οποίο όμως τρώγεται με πιρούνι και μαχαίρι γιατί το crab cake είναι τόσο τρυφερό που διαλύεται) ή τα μπέργκερ τηγανητού κοτόπουλου, τα σάντουιτς με pulled pork και με τις νόστιμες πατάτες τηγανητές, λεπτοκομμένες και χρυσαφένιες όπως οι αυθεντικές french fries ή να περάσει στα πιο premium πιάτα, με υψηλότερο κόστος που μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 35 ή 50 ευρώ το άτομο.

Τα παϊδάκια χοιρινού

Υπάρχει μια ευελιξία στο μενού, έτσι ώστε να μπορούν όλοι να απολαύσουν αυθεντική κρεολέζικη κουζίνα, ανεξάρτητα από το budget που έχουν στη διάθεσή τους για μια έξοδο.

Τα κοκτέιλ σερβίρονται θεατρικά σε ποτήρια που παραπέμπουν στα πολιτισμικά στοιχεία του Αμερικανικού Νότου: από το βουντού μέχρι τους Ινδιάνους

Αν δεν γνωρίζετε την περιοχή, για να αποφύγετε την ταλαιπωρία με το πάρκινγκ, προσπαθήστε να παρκάρετε πριν το Μικρολίμανο, στην περιοχή που αρχίζουν τα κανάλια του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.). Επειδή το weekend το Μικρολίμανο «τραβάει» πολύ κόσμο, οι ιδανικές ημέρες για να επισκεφθείτε το εστιατόριο είναι οι καθημερινές, γιατί θα απολαύσετε τη βόλτα σας με περισσότερη ησυχία.

Info: The Nola House, Ακτή Κουμουνδούρου 16, Μικρολίμανο, Πειραιάς, τηλ. 2117504395

thenolahouse.gr | instagram.com/the_nola_house | facebook.com/theNolahouse

Τιμές: Οι τιμές κυμαίνονται σε δύο κατηγορίες κατά μέσο όρο με ποτό, από €15 έως €25 το άτομο και από €35 έως €50 ευρώ για τα πιο premium πιάτα.