Tα καλύτερα εστιατόρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη που βραβεύθηκαν με αστέρι στα FNL Awards 2023 - iefimerida.gr

O ετήσιος θεσμός που έχει ιδρύσει ο έμπειρος γευσιγνώστης Πάνος Δεληγιάννης επέλεξε και επιβραβεύει τα εστιατόρια στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη που παίρνουν από ένα έως τρία αστέρια στα FNL Best Restaurant Awards 2023.

Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, ανακοινώνονται, στο πλαίσιο του ετήσιου θεσμού FNL Best Restaurant Awards που έχει καθιερώσει το έγκυρο ηλεκτρονικό περιοδικό γαστρονομίας FNL Guide, τα εστιατόρια που ξεχώρισαν τη χρονιά που πέρασε. Τα έμπειρα μέλη της επιτροπής, μέσα από μια σειρά γευσιγνωσιών που κάνουν σε εστιατόρια όλης της χώρας, καταλήγουν κάθε χρόνο σε μια λίστα περίπου 70 εστιατορίων, τα οποία αξιολογούνται με αστέρια.

Πρώτα ανακοινώνονται τα βραβεία των εστιατορίων που βρίσκονται στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας και στη συνέχεια, στα τέλη Μαΐου, σε μια λαμπρή τελετή απονομής ανακοινώνονται και τα εστιατόρια σε όλη την χώρα. Πέρυσι η τελετή αυτή έγινε στο Περιστύλιο του Ζαππείου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Εκεί τιμήθηκαν συνολικά τα 167 καλύτερα εστιατόρια της ελληνικής γαστρονομικής σκηνής, οι chef, οι manager και οι επιχειρηματίες της εστίασης που ξεχώρισαν για το έργο τους.

Στη φετινή λίστα με τους νικητές των FNL Best Restaurant Awards 2023, όπως επισημαίνει η συντακτική ομάδα του FNL Guide, «κανένα εστιατόριο δεν πετυχαίνει την ανώτατη διάκριση των τεσσάρων αστεριών, τρία εστιατόρια κερδίζουν τρία αστέρια (το ένα για πρώτη φορά), 18 εστιατόρια αξιολογούνται με δύο αστέρια και 49 με ένα αστέρι. Στη λίστα των 70 βραβευμένων περιλαμβάνονται 16 εστιατόρια που κερδίζουν αστέρι πρώτη φορά, εκ των οποίων τα πέντε άνοιξαν την περασμένη χρονιά και σημειώνονται με την ένδειξη Newcomer».

Η εστίαση, μετά από τη δύσκολη περίοδο των αναπόφευκτων lockdown που τραυμάτισαν σοβαρά την αγορά, μέσα στο 2022, παρά τις τεράστιες δυσκολίες που δημιούργησε ο πόλεμος στην Ουκρανία σε πολλαπλούς τομείς που σχετίζονται με την εστίαση, όπως είναι η αλυσίδα τροφίμων, οι μεταφορές, οι καλλιέργειες, οι εισαγωγές/εξαγωγές σιταριού, το ενεργειακό κτλ- ο χώρος της γαστρονομίας όχι μονάχα επιβίωσε αλλά επέδειξε και μια ζωηρή διάθεση, κάνοντας μεγάλους πειραματισμούς. Νέα εστιατόρια έκαναν εντυπωσιακό λανσάρισμα, σεφ τόλμησαν να ανοίξουν το δικό τους εστιατόριο ή μετακινήθηκαν, νέοι δημιουργοί μπήκαν στο παιχνίδι, νέες γειτονιές αναδείχθηκαν, γενικώς ο γαστρονομικός χάρτης της Ελλάδας, από την υψηλή γαστρονομία έως το street food, απέκτησε καινούργια hot spots, δημιουργώντας νέα talk of the town και δυνατές τάσεις. Οι γαστροταβέρνες, για παράδειγμα, που πρώτο το FNL Guide ανέδειξε, δημιουργώντας μάλιστα μια νέα κατηγορία πριν χρόνια στα FNL Best Restaurant Awards, φέτος κατέκλυσαν την αγορά δημιουργώντας ένα μεγάλο buzz.

Οι σημαντικές αλλαγές του 2023: Πιο αυστηρές βραβεύσεις

«Το 2023 θα είναι μια χρονιά-σταθμός για τα FNL Best Restaurant Awards κυρίως για δυο λόγους. Για πρώτη φορά ο θεσμός των γαστρονομικών βραβείων καλύπτει πλέον όλη την Ελλάδα και όχι αποσπασματικά μεμονωμένες περιοχές ή περιφέρειες. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη μια και στο εξής θα φωτίζονται τα καλύτερα εστιατόρια σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια: από την Αττική και την Μακεδονία, μέχρι το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, την Κρήτη και το Ιόνιο, και από την Πελοπόννησο, την Θεσσαλία, την Ήπειρο και την Δυτική Ελλάδα μέχρι το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο» εξηγεί ο γευσιγνώστης Πάνος Δεληγιάννης, ιδρυτής του θεσμού και διευθυντής του FNL Guide.

«Έπειτα η φετινή χρονιά σηματοδοτεί για τα FNL Best Restaurant Awards άλλη μια ουσιαστική εξέλιξη που θα φέρει ανακατατάξεις στα αποτελέσματα τους. Η διαδικασία αξιολόγησης γίνεται με αυστηρότερα και πιο επιλεκτικά κριτήρια, σηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο τη ραγδαία ανάπτυξη της ελληνικής γαστρονομικής σκηνής που μοιραία δημιουργεί υγιή αλλά μεγάλο ανταγωνισμό και θέτει τον πήχη ακόμη ψηλότερα. Σε αυτό το πλαίσιο ενδέχεται ένα εστιατόριο που παρουσίασε έστω μια μικρή κάμψη ή που έχει εφησυχάσει να υποβαθμιστεί ή ακόμα και να χάσει το αστέρι του. Οι “μαγικές εικόνες” που στήνονται κάποιες φορές για πελάτες ή κριτικούς δεν θα είναι τελικά τόσο μαγικές για να ξεγελάσουν, ενώ η ασυνέπεια και η έλλειψη σταθερότητας θα έχουν εξαιρετικά αρνητικό αντίκτυπο στη βαθμολογία. Τέλος, καταργείται η κατηγορία street food από τις κατηγορίες με τα αστεράτα εστιατόρια και ένα ή κάποια από αυτά θα τιμηθεί με ειδικό βραβείο στην τελετή απονομής. Όσα από τα εστιατόρια, τώρα, που μέχρι πρότινος τα βλέπαμε σε αυτή τη κατηγορία σημειώνουν πολύ καλές επιδόσεις, θα ενταχθούν σε μια από τις υπόλοιπες με αστέρι. Η πολυμελής και πολυσυλλεκτική επιτροπή των FNL Best Restaurant Awards, η οποία επιδίδεται κάθε χρόνο σε ένα μεγάλο γαστρονομικό οδοιπορικό αναζητώντας και βαθμολογώντας τα εστιατόρια των περιοχών που επισκέπτεται, αξιολογεί όλα τα εστιατόρια με τα αστέρια του FNL. Η διαφοροποίηση ανάμεσα στη λογική του ενός αστεριού με τα δύο, τρία ή τέσσερα παραμένει βασικό σημείο στην φιλοσοφία των αστεριών του FNL», καταλήγει ο Πάνος Δεληγιάννης.



Η κλίμακα της βαθμολογίας

1 αστέρι: Καλό στην κατηγορία του. Με ένα αστέρι βαθμολογείται οποιοδήποτε σημείο εστίασης ξεχωρίζει για τις αναμφίβολα αξιόλογες γευστικές επιδόσεις που σημειώνει εντός της κατηγορίας του, σερβίροντας κλασικές ή και πιο μοντέρνες γεύσεις με ανώτερης ποιότητας ή ακόμη και δυσεύρετα υλικά.

2 αστέρια: πολύ καλό εστιατόριο ανεξαρτήτως κατηγορίας. Με δύο αστέρια αξιολογείται ένα πραγματικά υποδειγματικό εστιατόριο, όπου ο σεφ του χρησιμοποιώντας υλικά εξαιρετικής ποιότητας παρουσιάζει υψηλές μαγειρικές ικανότητες και ως επί το πλείστον δημιουργικές ιδέες. Με δύο αστέρια θα μπορούσε επίσης να αξιολογηθεί κι ένα εστιατόριο οποιουδήποτε στιλ εφόσον οι γευστικές επιδόσεις του και η ποιότητα των πρώτων υλών του αναδεικνύονται σε τέτοιο βαθμό και με τόση σταθερότητα καθώς εξελίσσεται μέσα στα χρόνια, που να το φέρνει στα πρόθυρα της υψηλής γαστρονομίας.

3 αστέρια: Εξαιρετικό εστιατόριο διεθνούς κλάσης. Μόνο τα κορυφαία γαστρονομικά εστιατόρια της χώρας θα μπορούσαν να αποσπάσουν μια τόσο υψηλή διάκριση. Εξαιρετική αρμονία αρωμάτων, συνδυασμών και υφών, επιδέξια διαχείριση και ανάδειξη της καλύτερης πρώτης ύλης, κυρίως σε καινοτόμες αλλά και σε κλασικότερες σπεσιαλιτέ που θα υποστηρίζουν την ταυτότητα ενός σπουδαίου εστιατορίου.

4 αστέρια: Ένα μεγάλο εστιατόριο. Μόνο ένα πραγματικά άριστο εστιατόριο που ανήκει στην παγκόσμια γαστρονομική ελίτ και χαρίζει μια ανεπανάληπτη εμπειρία, μπορεί να διεκδικήσει την κορυφαία διάκριση του FNL. Η επιτομή μιας μοναδικής κουζίνας, που αξίζει τον παγκόσμιο θαυμασμό.

Tα βραβεία FNL Best Restaurant Awards 2023.

Η διαφοροποίηση ανάμεσα στη λογική του ενός αστεριού με τα δύο, τρία ή τέσσερα παραμένει βασικό σημείο στην φιλοσοφία των αστεριών του FNL. Ενώ τα εστιατόρια που κερδίζουν ένα αστέρι μπορεί να μην είναι απολύτως συγκρίσιμα μεταξύ τους δεδομένου ότι ακολουθούμε τη λογική του «καλό στην κατηγορία του», τα εστιατόρια με δύο, τρία ή τέσσερα αστέρια είναι απολύτως συγκρίσιμα σε ότι αφορά τη γαστρονομική τους ποιότητα. Έτσι, ενώ με ένα αστέρι μπορεί να αξιολογηθεί μια ταβέρνα, ένα bistro, αλλά και ένα fine dining εστιατόριο με το σκεπτικό πως το καθένα είναι ισότιμα «καλό στην κατηγορία του», στις επόμενες κατηγορίες, των δύο, τριών και τεσσάρων αστεριών θα πρέπει η ποιοτική τους κλάση να είναι απολύτως του ιδίου επιπέδου, ανεξαρτήτως κουζίνας.

Οι νικητές των FNL Best Restaurant Awards 2023

Τα 70 εστιατόρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη που πήραν αστέρι γαστρονομίας:

ΔΙΕΘΝΗΣ ΥΨΗΛΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ

Delta, Αθήνα

Σπονδή, Αθήνα

ΔΥΟ ΑΣΤΕΡΙΑ

Hervé, Αθήνα

Patio, The Margi Hotel, Αθήνα

Le Pavillon, Αθήνα

Pelagos, Four Seasons Astir Palace, Αθήνα

Soil, Αθήνα

Tudor Hall, King George Hotel, Αθήνα

The Ziller’s, Αθήνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΨΗΛΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ

Botrini’s, Αθήνα

ΔΥΟ ΑΣΤΕΡΙΑ

Aleria, Αθήνα

CTC, Αθήνα

Hytra, Αθήνα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΔΥΟ ΑΣΤΕΡΙΑ

Sense, Athens Was Hotel, Αθήνα

ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ

Artisanal, Αθήνα

Cookoovaya, Αθήνα

Δέκα Τραπέζια, Θεσσαλονίκη

Salonika, Makedonia Palace Hotel, Θεσσαλονίκη

Χαρούπι, Θεσσαλονίκη

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ

Γιουβετσάκια, Αθήνα

Ταβέρνα του Οικονόμου, Αθήνα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ

Alfredo’s, Regency Casino Thessaloniki, Θεσσαλονίκη NEW ENTRY

Seeds, Αθήνα NEWCOMER

GB Roof Garden, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, Αθήνα NEW ENTRY

Malabar, The Margi Hotel, Αθήνα

ΜFlavours, Athens Capital Hotel, Αθήνα

MODERN BISTRO

ΔΥΟ ΑΣΤΕΡΙΑ

Vezené Athens, Αθήνα

ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ

Annie Fine Cooking, Αθήνα

Clochard, Θεσσαλονίκη

Jerar, Αθήνα NEWCOMER

Lost, Αθήνα NEWCOMER

Moldee, Θεσσαλονίκη NEWCOMER

Simul, Αθήνα

Zurbaran, Αθήνα NEW ENTRY

ΓΑΣΤΡΟΤΑΒΕΡΝΕΣ

ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ

Mezen Salonica, Θεσσαλονίκη

Μούργα, Θεσσαλονίκη

Tsiftis gastrokoutouki+, Αθήνα NEWCOMER

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ

ΔΥΟ ΑΣΤΕΡΙΑ

Veritable, Αθήνα

ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ

Monzù, Αθήνα

Napul’e, Αθήνα

HIGH END BEACH RESTAURANTS

ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ

Krabo, Αθήνα NEW ENTRY

FUSION & ETHNIC

ΔΥΟ ΑΣΤΕΡΙΑ

Matsuhisa Athens, Αθήνα

ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ

Birdman, Αθήνα

Diego, Αθήνα NEW ENTRY

Freud Oriental, Αθήνα

Helios, Four Seasons Astir Palace Athens, Αθήνα

Kinjo, Αθήνα NEW ENTRY

Μικρά Ασία, Αθήνα

Νοlan, Αθήνα

NYX, Academia Hotel, Αθήνα NEW ENTRY

Sushimou, Αθήνα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΓΙΑ ΚΡΕΑΣ

ΔΥΟ ΑΣΤΕΡΙΑ

Basegrill, Αθήνα

ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ

Beefbar Athens, Αθήνα

Brutus Tavern, Αθήνα NEW ENTRY

Διαγώνιος, Θεσσαλονίκη

Drakoulis Dry & Raw (Βούλα, Κολωνάκι), Αθήνα (NEWCOMER Κολωνάκι)

Fine Mess, Αθήνα NEW ENTRY

Παλιά Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Τηλέμαχος Athens, Αθήνα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΓΙΑ ΨΑΡΙ

ΔΥΟ ΑΣΤΕΡΙΑ

Μαύρη Θάλασσα, Θεσσαλονίκη

Τραβόλτα, Αθήνα

Varoulko Seaside, Αθήνα

ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ

Akti, Αθήνα NEW ENTRY

Bluefish, Αθήνα

Δουράμπεης, Αθήνα

Milos, Αθήνα

Papaioannou Restaurant (Καβούρι, Πειραιάς), Αθήνα (NEW ENTRY Καβούρι)

Τριζόνι Exclusive, Θεσσαλονίκη

Τα κριτήρια αξιολόγησης

Κάθε εστιατόριο αξιολογείται αποκλειστικά και μόνο για τις γεύσεις του από μέλη της επιτροπής μία ή και περισσότερες φορές κατά τη διάρκεια της χρονιάς με αυστηρά κριτήρια όπως είναι:

1. Η ανάδειξη της ποιοτικά καλύτερης δυνατής πρώτης ύλης.

2. Η δυνατότητα του σεφ να επιχειρεί με άρτιο τρόπο κλασικές ή και πιο απαιτητικού επιπέδου τεχνικές στην εκτέλεση μιας συνταγής.

3. Η σύνθεση του μενού και το κατά ποσό εκφράζει με ακρίβεια τη γενικότερη ταυτότητα του εστιατορίου.

4. Το γευστικό βάθος, η πολυπλοκότητα, η αρμονία, και η αισθητική παρουσίαση ενός πιάτου.

5. Η ικανότητα του σεφ να επιχειρεί δημιουργικές σπεσιαλιτέ προχωρημένου επιπέδου, συνδυάζοντας με τόλμη, αυθεντικότητα και φαντασία κορυφαίας ποιότητας υλικά.

