Τι αλλάζει στο εστιατόριο Delta του ΚΠΙΣΝ -Νέο μενού 12 σταδίων με άρωμα Ελλάδας και πιάτα à la carte κάθε μέρα - iefimerida.gr

Το πρωτοποριακό farm-to-table εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας παρουσίασε το νέο του μενού για τη σεζόν που μόλις ξεκίνησε, εγκαινιάζοντας τη δεύτερη χρονιά λειτουργίας του στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

To Delta Restaurant είναι εμπειρία. Από την είσοδο κιόλας στον χώρο το καταλαβαίνεις. Κάτι διαφορετικό γίνεται. Δεν μοιάζει με τα εστιατόρια που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα. Είναι σαν να μπαίνεις στη μίνιμαλ αίθουσα μιας γκαλερί με χρυσά μπαρ που μοιάζουν γιγαντιαία γλυπτά, εναέριους κήπους με δέντρα πάνω από τα τραπέζια, με ένα ψηφιδωτό στο δάπεδο που σε κάνει να αισθάνεσαι σαν να περπατάς σε ένα μεσαιωνικό καλντερίμι σε κάποιο κάστρο της Ρόδου... Κυρίως όμως τo Delta Restaurant είναι εμπειρία χάρη στα πιάτα του που ξυπνούν μέσα σου τη μουσική και που σου προκαλούν ένα συναίσθημα σαν δέος, αφού μοιάζουν και είναι μικρά έργα τέχνης. Οι δημιουργικοί σεφ με διεθνή εμπειρία, Γιώργος Παπαζαχαρίας και Θάνος Φέσκος, δημιουργούν βρώσιμα γλυπτά που σου τα σερβίρουν με μια ιεροτελεστία που σε κάνει να ξεχνάς για μερικές ώρες την καθημερινότητά σου, τα προβλήματα και τις υποχρεώσεις που τρέχουν, τη σκληρή και καταιγιστική πολλές φορές επικαιρότητα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κλασικός ηλίανθος, που μαζί με τον αχινό έγιναν σύμβολα του Delta Restuarant, φέτος εξελίσσεται / Φωτογραφία: Nikos Paliopoulos Pictures

Νιώθεις σαν να τρως αληθινά έργα τέχνης φτιαγμένα εξ ολοκλήρου από λαχανικά, μυρωδικά, σιτηρά, κρέας και θαλασσινά σε μουσείο γαστρονομίας, αλλά η γεύση τους σου ξυπνά μνήμες από τα ταξίδια σου στη Μεσόγειο. Οικείες αισθήσεις και πολύτιμες εμπειρίες από τα παιδικά καλοκαίρια σου στα νησιά του Αιγαίου, νοστιμιές από την ελληνική γη, με πρώτες ύλες από τοπικούς παραγωγούς -εκλεκτικά και πολύ προσεκτικά επιλεγμένες-, αλλά και με ολόφρεσκα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας που έρχονται στην κουζίνα του Delta Restaurant από την πλούσια και μεγάλη φάρμα του farm-to-table εστιατορίου στα Μεσόγεια.

Ο τρόπος σερβιρίσματος συνεχίζει να είναι ευρηματικός / Φωτογραφία: Nikos Paliopoulos Pictures

Τι αλλάζει φέτος στο Delta Restaurant

Φέτος, τον Σεπτέμβριο, ολοκληρώνοντας τον πρώτο κύκλο λειτουργίας του, το πειραματικό αυτό εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας εξελίσσεται, προσφέροντας περισσότερες επιλογές στους πελάτες του. Οι Γιώργος Παπαζαχαρίας και Θάνος Φέσκος, με εμπειρία σε βραβευμένα εστιατόρια στη Δανία και στη Νορβηγία, συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τις γαστρονομικές τεχνικές της Βόρειας Ευρώπης -που άλλωστε παραμένει ακόμα η κοιτίδα της υψηλής γαστρονομίας, η οποία μεταλαμπαδεύει τις κυρίαρχες τάσεις σε όλο τον κόσμο-, δημιουργώντας μια πατίνα υψηλής τέχνης σε έναν καμβά απολύτως ελληνικό ως προς τα υλικά και τα συναισθήματα που επικαλείται.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φτιαγμένα με βρώσιμα υλικά, τα πιάτα του Delta μιμούνται τη φύση / Φωτογραφία: Nikos Paliopoulos Pictures

Έτσι, φέτος οι δημιουργικοί σεφ παρουσίασαν ένα καινούργιο, ανανεωμένο degustation μενού δώδεκα σταδίων, το οποίο βασίζεται σε τρεις πυλώνες: στον μινιμαλισμό που κάνει το art de la table αληθινή εμπειρία, στην αξιοποίηση των τοπικών γευστικών θησαυρών της Ελλάδας και της Μεσογείου και στην εστίαση σε παραγωγούς μικρής κλίμακας ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα των αγνών πρώτων υλών, βιολογικής -πάντα- καλλιέργειας.

Το καλαμάρι φτιαγμένο από αναπάντεχα υλικά είναι το νέο βρώσιμο γλυπτό του Delta Restaurant / Φωτογραφία: Nikos Paliopoulos Pictures

Θαλάσσια ανεμώνη με αφράτο λουκουμά εσπεριδοειδών και παλαιωμένα αβγά ψαριών / Φωτογραφία: Nikos Paliopoulos Pictures

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον κήπο του Delta Restaurant «ανθίζουν» τα πιο παράξενα λουλούδια: Δροσερή κρέμα γύρης και παγωτό από ξινόγαλο και φετινό μούστο / Φωτογραφία: Nikos Paliopoulos Pictures

Τραγανό μιλφέιγ από ούλβα, αρωματισμένο με σάλτσα παλαιωμένων θαλασσινών και προσφορές της ακτής / Φωτογραφία: Nikos Paliopoulos Pictures

Το νέο μενού για το 2022-2023, το οποίο κοστίζει €135 και έχει αρχίσει να εφαρμόζεται ήδη από τις 8 Σεπτεμβρίου, είναι, όπως επισημαίνει η ομάδα του Delta Restaraunt, «μια ωδή στις ελληνικές πρώτες ύλες, στον πλούτο της ελληνικής γης, του Αιγαίου...».

O σεφ του Delta Restaurant Θάνος Φέσκος



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αφήγημα, όπως εξηγούν, παραμένει το ίδιο, και στον δεύτερο χρόνο λειτουργίας του εστιατορίου, αλλά οι σεφ «με καινούργιες γευστικές προτάσεις χαράζουν πρωτόγνωρα γαστρονομικά μονοπάτια που περιμένουν να αποκαλύψουν τα μυστικά τους στο κοινό. Νέα υλικά, μικρών παραγωγών που ακολουθούν πρακτικές βιολογικής καλλιέργειας, αλλά και προϊόντα από τη δική μας φάρμα στα Μεσόγεια, έρχονται να δώσουν νέα πνοή, να μεταστρέψουν και να εξελίξουν πιάτα, που έγιναν συνώνυμα τον τελευταίο χρόνο με το Delta. Μια παπαρούνα κάνει την εμφάνισή της, η μέλισσα δίνει τη θέση της σε μια υπέροχη πεταλούδα, ενώ ο ηλίανθος εξακολουθεί να ανθίζει βρίσκοντας νέα “γη”. Ένα menu degustation με δώδεκα στάδια, δώδεκα γευστικά καλντερίμια, που κάθε τους στροφή επιφυλάσσει γεύσεις που σου ξυπνούν συναισθήματα, προκαλούν τις αισθήσεις και σε προσκαλούν να τις απολαύσεις».

Στο Delta Restaurant έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε μια γκαλερί μοντέρνας τέχνης όπου τα έργα τέχνης τρώγονται / Φωτογραφία: Nikos Paliopoulos Pictures

Το feeling ωστόσο παραμένει ίδιο, όπως ακριβώς το είχε περιγράψει στο iefimerida ο σεφ Γιώργος Παπαζαχαρίας: «Το Delta είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Από τη στιγμή που θα περάσεις την πόρτα, όλη η αντιμετώπιση που βιώνεις, άσχετα αν είναι βελούδινες οι καρέκλες ή έχεις έναν αιωρούμενο κήπο πάνω από το τραπέζι σου, ο τρόπος μ τον οποίο θα σου μιλήσουν τα παιδιά στο service, ο τρόπος με τον οποίο θα βγούμε εμείς από την κουζίνα να σας υποδεχτούμε, αυτό προσδιορίζει το τι είναι το Delta».

O σεφ του Delta Restaurant Γιώργος Παπαζαχαρίας

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το νέο menu degustation είναι διαθέσιμο από Τρίτη έως Σάββατο. Mια νέα κίνηση-ματ των σεφ είναι η προσθήκη δώδεκα à la carte προτάσεων, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες κάθε ημέρα, αφού φέτος το εστιατόριο θα λειτουργεί πλέον και τις επτά ημέρες της εβδομάδας.

Το κρασί συμπληρώνει μοναδικά τα γευστικά πιάτα, κάνοντας ξεχωριστή την εμπειρία / Φωτογραφία: Nikos Paliopoulos Pictures

Ο Άρης Σκλαβενίτης θα συνεχίσει και αυτή τη σεζόν να συμπληρώνει οινικά τις δημιουργίες των Φέσκου-Παπαζαχαρία, βάζοντας ανάμεσα στα πιάτα «τα απαραίτητα σημεία στίξης, ενισχύοντας γεύση και επίγευση».

Ο sommelier του Delta Restaurant Άρης Σκλαβενίτης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Delta Restaurant, που λειτουργεί από το Δειπνοσοφιστήριον Catering, παραμένει στη φιλοσοφία του όχι απλώς ως ένα ακόμα εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας, αλλά ως ένα ιδιαίτερο πείραμα που σκοπό έχει να συνδυάσει τη γεύση με την Τέχνη, λειτουργώντας ψυχαγωγικά μέσα από μια απολαυστική ιεροτελεστία γεύσης αλλά και εκπαιδευτικά, παραδίδοντας πολλαπλά μαθήματα: γευσιγνωσίας, υψηλής γαστρονομίας και οικολογικής συνείδησης μέσα από μια farm-to-table οπτική.

Ο sommelier του Delta Restaurant Τηλέμαχος Παπανδρέας.

Για τον λόγο αυτόν, άλλωστε, αρχικά δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία και δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) «με στόχο να αποτελέσει έναν πρότυπο γαστρονομικό προορισμό αντάξιο των υψηλών προδιαγραφών του ΚΠΙΣΝ, αναδεικνύοντας συγχρόνως την ελληνική κουζίνα σε όλον τον κόσμο. Η ιδέα για τη δημιουργία ενός πρωτοποριακού εστιατορίου στο ΚΠΙΣΝ έρχεται να ολοκληρώσει το όραμα του ΙΣΝ για το ΚΠΙΣΝ, το οποίο αποτελεί έναν δημόσιο χώρο παγκόσμιας εμβέλειας, αλλά και πρότυπο περιβαλλοντικής βιωσιμότητας όσον αφορά στον σχεδιασμό, στην κατασκευή, στη λειτουργία και στο αποτύπωμα στο ευρύτερο οικοσύστημα».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα νέα πιάτα του menu degustation

Στην παρουσίαση του νέου μενού του Delta Restaurant αποκαλύφθηκαν τα εξής πιάτα που αποτελούν στάδια του menu degustation και τα οποία συνοδεύτηκαν από pairings του Άρη Σκλαβενίτη και του Τηλέμαχου Παπανδρέα:



Μελοκύδωνα, σερβιρισμένα με μια σάλτσα από ξεχασμένη αγκινάρα Ιερουσαλήμ και παλαιωμένα σιτηρά

Θαλάσσια ανεμώνη με αφράτο λουκουμά εσπεριδοειδών και παλαιωμένα αβγά ψαριών

Τραγανό μιλφέιγ από ούλβα, αρωματισμένο με σάλτσα παλαιωμένων θαλασσινών και προσφορές της ακτής

Άσπρη πιπεριά γεμιστή με αρώματα από τα νησιά της Ελλάδας

Παστή γλώσσα αρωματισμένη με μαστίχα και θαλασσινό νερό μέντας, σερβιρισμένη με σέσκουλα, μαγειρεμένα σε ζεστό βούτυρο, παλαιωμένα ψητά κεράσια, μάραθο και ελληνικό χαβιάρι με μια αφρώδη σάλτσα κρασιού από ραβέντι

Χοιρινή ράχη αρωματισμένη με σιτηρά σε ζύμωση, περασμένη από τις φλόγες και σερβιρισμένη με μια σάλτσα από το έδαφος του δάσους

Τραγανή βρώσιμη πεταλούδα, σερβιρισμένη με μια δροσερή κρέμα γύρης και παγωτό από ξινόγαλο και φετινό μούστο

Η σάλα του εστιατορίου Delta Restaurant.

Μια σημαντική διάκριση: Βραβείο Restaurant & Bar Design Award 2022

Ο υπέροχος, μίνιμαλ αλλά εντυπωσιακός χώρος του Delta Restaurant, ο οποίος σχεδιάστηκε από το βραβευμένο αρχιτεκτονικό γραφείο Kois Associated Architects, απέσπασε το Restaurant & Bar Design Award 2022 στην κατηγορία «Europe - In Another Space», που αφορά χώρους εστίασης στην Ευρώπη οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί μέσα σε μουσεία, αεροδρόμια, ΜΜΜ, οπουδήποτε δηλαδή εκτός από ξενοδοχεία. Αυτή είναι μια σημαντική βράβευση, καθώς πρόκειται για έναν επιδραστικό διαγωνισμό design για χώρους εστίασης παγκοσμίως. Το Delta Restaurant ξεχώρισε και κέρδισε το εν λόγω βραβείο ανάμεσα σε 27 εστιατόρια και μπαρ που βρίσκονται στο Παρίσι, στη Στοκχόλμη, στο Λονδίνο, στο Βερολίνο, στη Μαδρίτη και σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις και ξεχωρίζουν χάρη στο πρωτότυπο design τους.