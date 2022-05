FNL: Τα 101 εστιατόρια εκτός Αθηνών, στα νησιά και από Κόρινθο έως Καβάλα που βραβεύτηκαν - iefimerida.gr

Αυτά είναι τα 167 εστιατόρια σε όλη τη χώρα που απέσπασαν τιμητική διάκριση στα φετινά Βραβεία Γαστρονομίας του FNL, τα οποία έγιναν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού.

Σε μια λαμπερή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Περιστύλιο του Ζαππείου, παρουσία της Υφυπουργού Τουρισμού, κυρίας Σοφίας Ζαχαράκη, απονεμήθηκαν τα τα FNL Best Restaurant Awards, τιμώντας τα καλύτερα εστιατόρια, τους chef, τους managers και τους επιχειρηματίες της εστίασης που ξεχώρισαν για το έργο τους τη χρονιά που πέρασε. 167 εστιατόρια σε όλη τη χώρα απέσπασαν ένα, δύο ή τρία αστέρια, ξεχωρίζοντας σε 12 κατηγορίες οι οποίες καλύπτουν ολόκληρο το γαστρονομικό χάρτη της Ελλάδας. Φέτος, η ανακοίνωση των βραβείων έγινε σε δύο φάσεις: τον περασμένο Φεβρουάριο ανακοινώθηκαν οι νικητές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και, τώρα, οι νικητές στα νησιά και την υπόλοιπη Ελλάδα. Παράλληλα έγινε η απονομή επτά ειδικών βραβείων, μεταξύ των οποίων τα εξής: Εστιατόριο της Χρονιάς, Chef της Χρονιάς, Best everyday city restaurant, Restaurant Μanager της χρονιάς και Βραβείο Συνολικής Προσφοράς. Στην τελετή απονομής, της οποίας μεγάλος χορηγός ήταν η Intracom, παρευρέθηκαν περισσότεροι από 500 εκλεκτοί καλεσμένοι, ενώ παρουσιαστής της βραδιάς ήταν ο Τάκης Ζαχαράτος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιάτο του εστιατορίου Selene στη Σαντορίνη που απέσπασε το μεγάλο βραβείο της βραδιάς - Φωτογραφία: Courtesy of Selene

Η γαστρονομία μετατρέπεται σε πυλώνα της βιομηχανίας τουρισμού της χώρας

Η Υφυπουργού Τουρισμού, κ. Σοφία Ζαχαράκη, έκανε ειδική μνεία για το πόσο σημαντική είναι η ανάπτυξη της γαστρονομικής δημιουργικότητας στην Ελλάδα, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πολλαπλές κατακτήσεις, όπως αποδεικνύει άλλωστε η πρόσφατη ένταξη της Θεσσαλονίκης, της πρώτης ελληνικής πόλης, στο Δίκτυο Δημιουργικών Πόλεων Γαστρονομίας (Creative Cities of Gastronomy) της UNESCO, μια πρωτοβουλία του υπουργείου Τουρισμού. Ο συνιδρυτής του FNL Guide και FNL Awards κος Πάνος Δεληγιάννης δήλωσε αντίστοιχα σχετικά: «Η σφραγίδα αναγνώρισης, αξιοπιστίας και κύρους του θεσμού μας που φέτος μας δίνει η αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού είναι πολύ σημαντική για εμάς, καθώς αφενός αποτελεί μια αναγνώριση του έργου μας, αλλά επιβεβαιώνει και την πεποίθησή μας ότι η γαστρονομία είναι βασικός πυλώνας της βαριάς βιομηχανίας της χώρας μας. Φέτος έχουμε 75 εστιατόρια που κερδίζουν για πρώτη φορά αστέρι, με τα 29 από αυτά να έχουν ανοίξει στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη βράβευσή μας (Μάρτιος 2020) μέχρι τον Νοέμβριο του 2021. Επιπρόσθετα στις απονομές του 2022 εγκαινιάσαμε μια νέα κατηγορία εστιατορίου, τις Gastro-ταβέρνες, θέλοντας να δώσουμε βήμα και χώρο σε αυτή την ανερχόμενη τάση όπου η παραδοσιακή ταβέρνα αντιμετωπίζεται με πιο σύγχρονη ματιά και με ιδιαίτερη προσοχή στην αναζήτηση των υλικών».

Οι νικητές των Βραβείων Γαστρονομίας του FNL για το 2022

Αυτά είναι τα 167 εστιατόρια που κερδίζουν ένα τουλάχιστον αστέρι στα FNL Best Restaurant Awards 2022 όπως τα αξιολόγησε η επιτροπή των βραβείων.

Από αυτά πέντε εστιατόρια κερδίζουν τρία αστέρια, 34 εστιατόρια αξιολογούνται με δύο αστέρια και 128 με ένα αστέρι. Στη λίστα των 167 βραβευμένων περιλαμβάνονται 75 εστιατόρια που κερδίζουν αστέρι πρώτη φορά, εκ των οποίων τα 29 άνοιξαν το 2020 και έως τον Νοέμβριο του 2021!

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Oι νικητές στα επτά ειδικά βραβεία

RESTAURANT OF THE YEAR

Selene, Σαντορίνη

Selene, Σαντορίνη - Φωτογραφία: Courtesy of Selene

ΒEST EVERYDAY CITY RESTAURANT OF THE YEAR

Napul’e, Αθήνα

CHEF OF THE YEAR

Μανώλης Παπουτσάκης

Σεφ της χρονιάς αναδείχθηκε ο Μανώλης Παπουτσάκης.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

PASTRY CHEF OF THE YEAR

Ευγένιος Βαρδακαστάνης και Γιάννης Κίκυρας, Noble Pastry

RESTAURANT MANAGER OF THE YEAR

Ευριπίδης Αποστολίδης, Μαραθιά, Τήνος

BEST WINE-LIST OF THE YEAR

Squirrel, Danai Beach Resort and Villas, Χαλκιδική

Η κάβα του Squirrel στο Danai Beach Resort and Villas στη Χαλκιδική - Φωτογραφία: Courtesy of Squirrel

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Γιάννης Ευσταθιάδης

Τα εστιατόρια που βραβεύθηκαν ανά κατηγορία

ΔΙΕΘΝΗΣ ΥΨΗΛΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙA

Η βεράντα του εστιατορίου Lauda στο Andronis Boutique Hotel της Σαντορίνης - Φωτογραφία: Courtesy of Lauda

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

3 αστέρια





Lauda, Andronis Boutique Hotel, Σαντορίνη

Σπονδή, Αθήνα

Squirrel, Danai Beach Resort and Villas, Χαλκιδική

Bill & Coo Gastronomy Project, Μύκονος - Φωτογραφία: Courtesy of Bill & Coo Gastronomy Project

2 αστέρια





Bill & Coo Gastronomy Project, Μύκονος

Delta Restaurant, Αθήνα NEWCOMER

Elements, Canaves Oia Epitome Hotel, Σαντορίνη

Hervé, Αθήνα NEWCOMER

Lycabettus Restaurant, Andronis Luxury Suites, Σαντορίνη

Patio, The Margi Hotel, Αθήνα

Pelagos, Four Seasons Astir Palace, Αθήνα NEW ENTRY

Soil, Αθήνα NEWCOMER

The Treehouse, Ekies All Senses Resort, Χαλκιδική

The Ziller’s, Αθήνα NEW ENTRY



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΨΗΛΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Πιάτο στο εστιατόριο Etrusco της Κέρκυρας - Φωτογραφία: Courtesy of Etrusco

3 αστέρια





ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Botrini’s, Αθήνα

Etrusco, Κέρκυρα

Noble Gourmet Restaurant, Elysium Resort & Spa, Ρόδος - Φωτογραφία: Courtesy of Noble Gourmet Restaurant

2 αστέρια



Aleria, Αθήνα

Botrini’s, Angsana Corfu Resort & Spa, Κέρκυρα NEWCOMER

CTC, Αθήνα

Galazia Hytra, Summer Senses Hotel, Πάρος NEW ENTRY

Hytra, Αθήνα

Noble Gourmet Restaurant, Elysium Resort & Spa, Ρόδος NEW ENTRY

Opson, Andronis Arcadia NEWCOMER

Selene, Σαντορίνη

Varoulko Seaside, Αθήνα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ



2 αστέρια



Anama, Γιάλοβα Μεσσηνίας NEWCOMER

Noēma, Μύκονος NEWCOMER

Salonika, Macedonia Palace Hotel, Θεσσαλονίκη

Sense, Athens Was Hotel, Αθήνα

Noēma, Μύκονος - Φωτογραφία: Courtesy of Noēma

1 αστέρι



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αλμυρίκι, Κάτω Αλμυρή Κορινθία, Πελοπόννησος NEW ENTRY

Artisanal, Αθήνα

Avant Garden, Σύρος NEW ENTRY

Barozzi, Νάξος NEW ENTRY

Black Rock, Santorini Secret Suites & Spa, Σαντορίνη NEW ENTRY

Bubo Fine Dining, Ekies All Senses Resort, Χαλκιδική

César Meze Bar, Λίνδος-Ρόδος NEW ENTRY

Cookoovaya, Αθήνα

Δέκα Τραπέζια, Θεσσαλονίκη NEW ENTRY

Hellas, Πεύκος-Ρόδος NEW ENTRY

Kalopsia, Τήνος NEWCOMER

Κοντοσώρος, Ξινό Νερό

Kooc, Costa Navarino, Πελοπόννησος

Lady Finger, Andronikos Hotel, Μύκονος

Makris Restaurant, Domes Miramare Corfu, Κέρκυρα NEWCOMER

Μαραθιά, Τήνος NEW ENTRY

Μαυρίκος, Λίνδος-Ρόδος NEW ENTRY

Melia, Lesante Blu Hotel, Ζάκυνθος

Mikrasia, Katikies Myconos Hotel, Μύκονος

Ορίζοντας, Πλάτανος-Σάμος NEW ENTRY

Petra, Canaves Oia Hotel, Σαντορίνη

Philia, Κοκκάρι-Σάμος NEW ENTRY

Pomo d`Oro, Κέρκυρα

Προσήλιο, Ζάκυνθος NEW ENTRY

Salvia, Aristi Mountain Resort, Ζαγοροχώρια

Throubi, Andronis Concept Hotel, Σαντορίνη

Φοίνο, Καλαμάτα NEWCOMER

Χαρούπι, Θεσσαλονίκη

Zoga, Aeolis Hotel, Τήνος NEW ENTRY

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ



1 αστέρι



Στου Βασιλαρακιού, Νάξος NEW ENTRY

Γαστροδρόμιο Εν Ολύμπω, Λιτόχωρο

Γιουβετσάκια, Αθήνα

Elies, Καρδαμύλη Μεσσηνίας

Ο Θωμάς, Σκλήθρο Φλώρινας

Καλοκαίρι, Αντίπαρος NEW ENTRY

Κληματαριά (του Μπέλλου), Κέρκυρα

Στου Κώστα (Βασιλειάδη), Καλαμάτα

Μαγικές Κατσαρόλες, Αθήνα

Μουρτούκαλης-Τα Μπακαλιαράκια, Άργος NEW ENTRY

Μπουκαδούρα, Χαλκιδική

Νόμπελος, Ζάκυνθος

Panygiri, Σαντορίνη NEW ENTRY

Παράγκα, Απόλλωνας Ρόδος NEW ENTRY

Rosa’s, Σαντορίνη NEW ENTRY

Σούλης, Άγιοι Θεόδωροι NEW ENTRY

Ταβέρνα του Οικονόμου, Αθήνα NEW ENTRY

Taverna 37, Four Seasons Astir Palace, Αθήνα NEW ENTRY

Χάραμα, Νάουσα

Χάρης, Νάξος NEW ENTRY

Ωρομέδων, Κως

MODERN BISTRO 

2 αστέρια



Vezene Athens, Αθήνα

Vezene Santorini, Cavo Tagoo, Σαντορίνη

Vezene Santorini, Cavo Tagoo, Σαντορίνη - Φωτογραφία: Courtesy of Vezene Santorin

1 αστέρι



Albergo Gelsomino Restaurant, Κως NEW ENTRY

Annie Fine Cooking, Αθήνα NEWCOMER

Clochard, Θεσσαλονίκη

Duck Private Cheffing, Θεσσαλονίκη NEW ENTRY

Idol, Σαντορίνη

Malabar, The Margi Hotel, Αθήνα

Malconi’s, Αθήνα

Μανιτάρι, Θεσσαλονίκη

Μ Flavors, Athens Capital Hotel, Αθήνα NEWCOMER

San Michali, Food & Culture, Σύρος NEW ENTRY

Simul, Αθήνα

Thama, Τήνος NEW ENTRY

ΓΑΣΤΡΟΤΑΒΕΡΝΕΣ 

1 αστέρι



Αξιώτισσα, Νάξος NEW ENTRY

Απόδραση, Τήνος NEW ENTRY

Βασιλικός, Καλλίπολη Πέλλας NEW ENTRY

Mezen, Βόλος

Mezen Salonica, Θεσσαλονίκη

Μούργα, Θεσσαλονίκη

Μπλε Καναρίνι, Καλαμάτα NEWCOMER

+τροφή, Θεσσαλονίκη NEWCOMER

Φάμπρικα του Ευφρόσυνου, Αθήνα NEW ENTRY

ΦΙΤΑ, Αθήνα NEW ENTRY

ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ



2 αστέρια



Βενετσιάνικο Πηγάδι, Κέρκυρα

Tudor Hall, King George Hotel, Αθήνα

Veritable, Αθήνα

Βενετσιάνικο Πηγάδι, Κέρκυρα - Φωτογραφία: Courtesy of Βενετσιάνικο Πηγάδι

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

1 αστέρι



Abreuvoir, Αθήνα NEW ENTRY

Andromeda Restaurant, Χαλκιδική

Cabana, Sani Club, Χαλκιδική NEW ENTRY

Fresco, Sani Dunes, Χαλκιδική

Henry G., Πάρος NEW ENTRY

Ifestioni Restaurant, Aressana Hotel, Σαντορίνη NEW ENTRY

Kamares by Spondi, Eagles Palace, Χαλκιδική

Κλαδί Ελιάς, Μεσορόπη Καβάλας

Monzu, Αθήνα NEWCOMER

Napul’e, Αθήνα NEW ENTRY

Le Pavillon, Αθήνα NEWCOMER

Sterna, Kinsterna Hotel, Μονεμβασιά Πελοπόννησος

HIGH-END BEACH RESTAURANTS

2 αστέρια



Scorpios, Μύκονος

Scorpios, Μύκονος - Φωτογραφία: Courtesy of Scorpios

1 αστέρι



Jackie O’, Μύκονος

FUSION & ETHNIC ΚΟΥΖΙΝΑ

2 αστέρια



Alali Restaurant, Σαντορίνη

Matsuhisa Mykonos, Belvedere Mykonos Hotel, Μύκονος

Sushimou, Αθήνα

Πιάτο στο Alali Restaurant στη Σαντορίνη - Φωτογραφία: Courtesy of Alali Restaurant

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

1 αστέρι



Birdman, Αθήνα

Freud Oriental, Αθήνα

Helios, Four Seasons Astir Palace, Αθήνα

Matsuhisa Athens, Αθήνα

Nikkei, Αθήνα

Nolan, Αθήνα

Senta, Αθήνα NEWCOMER

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΓΙΑ ΚΡΕΑΣ

1 αστέρι



Basegrill, Αθήνα

Beefbar Athens, Αθήνα NEWCOMER

Beefbar Mykonos, Μύκονος

Βεργιώτικο, Βέροια

Διαγώνιος (Ψησταριά), Θεσσαλονίκη NEW ENTRY

Drakoulis Dry & Raw, Αθήνα (Βούλα, Κηφισιά) - (NEWCOMER Κηφισιά)

Παλιά Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Spit Jack, Αθήνα NEW ENTRY

Τηλέμαχος Athens, Αθήνα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΓΙΑ ΨΑΡΙ

2 αστέρια



Μαύρη Θάλασσα, Θεσσαλονίκη

Τραβόλτα, Αθήνα

1 αστέρι



Αλλού Γυαλού, Σύρος NEW ENTRY

Armyra by Papaioannou, Costa Navarino, Πελοπόννησος

Bluefish, Αθήνα NEW ENTRY

Δουράμπεης, Αθήνα

Θαλασσάκι, Τήνος

Kritikos Port, Θεσσαλονίκη NEWCOMER

Μαρίνα, Χαλκιδική

Mario Restaurant & Farm, Πάρος NEW ENTRY

Milos, Αθήνα NEWCOMER

Papaioannou Restaurant, Αθήνα (Πειραιάς, Κηφισιά) - (NEWCOMER Κηφισιά)

Toula’s, Κέρκυρα

Τριζόνι, Χαλκιδική - (NEWCOMER Θεσσαλονίκη)

STREET FOOD



1 αστέρι



Baba Ghanoush, Αθήνα

Black Salami, Αθήνα NEWCOMER

Chicken Picnic, Αθήνα NEWCOMER

Falafel Al Sharq, Αθήνα

Feyrouz, Αθήνα

Granello, Αθήνα NEWCOMER

Hoocut, Αθήνα

Κώστας, Αθήνα

Μικρά Ασία (Πλατεία Αμερικής), Αθήνα

Overoll, Αθήνα NEWCOMER

Smash n’ bun, Αθήνα NEWCOMER

Surfer Maya, Θεσσαλονίκη NEWCOMER

Η τελετή απονομής ολοκληρώθηκε με ένα πολύχρωμο Food Parade με εκλεκτά εδέσματα που επιμελήθηκε το catering Δειπνοσοφιστήριον και ετοίμασαν ειδικά για τη βραδιά οι σεφ Herve Pronzato (Herve), Νίκος Πολιτάκος (Senta), Ντίνος Φωτεινάκης (Bill & Coo Gastronomy Project & Beefbar Mykonos), Μιχάλης Μερζένης (Chicken Picnic), Γιάννης Κοσμαδάκης (Malconi’s), Γιώργος Πλατινός (Andronis Group) και Ευγένιος Βαρδακαστάνης και Γιάννης Κίκυρας (Noble Pastry), πλαισιώνοντας τους χορηγούς της βραδιάς, που δεν ήταν άλλοι από τη Moet & Chandon, το τζιν Roku, τα κρασιά του Anhydrous της Σαντορίνης, τη μπίρα EZA Pilsner και τον καφέ Taf. Το παρόν έδωσε ταυτόχρονα και στους δύο χώρους της εκδήλωσης ένας ακόμη χορηγός: το ελληνικό γαστρονομικό νερό Δουμπιά που δρόσισε τους καλεσμένους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

*Ως newcomer σημειώνεται εστιατόριο που άνοιξε μετά τα προηγούμενα FNL Best Restaurant Awards και ως new entry παλαιότερα εστιατόρια που παίρνουν για πρώτη φορά (ή ξανά μετά από απουσία) αστέρι FNL.