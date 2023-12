Η «κατάρα» των χριστουγεννιάτικων ταινιών -Οι τραγωδίες που χτύπησαν σταρ που πρωταγωνίστησαν - iefimerida.gr

Από τη φύση τους, οι χριστουγεννιάτικες ταινίες υποτίθεται ότι είναι ταινίες που προκαλούν ευεξία και τις οποίες μπορεί να απολαύσει όλη η οικογένεια.

Αλλά τα τελευταία χρόνια, μερικές από τις πιο δημοφιλείς ταινίες έχουν αποκτήσει θλιβερή χροιά λόγω των τραγικών συνθηκών στις οποίες βρέθηκαν τα μέλη του καστ.

Η ταινία It's a Wonderful Life, με πρωταγωνιστές τον James Stewart και την Donna Reed, έγινε αμέσως η αγαπημένη των θαυμαστών όταν βγήκε στις οθόνες το 1946.

Ωστόσο, ορισμένοι θαυμαστές μπορεί να μην γνωρίζουν τον θάνατο ενός από τους δευτεραγωνιστές της ή πώς ένας άλλος έμεινε ορφανός στα 15 του.

Εν τω μεταξύ, ένας από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς στο Elf του Will Ferrell εγκατέλειψε επίσης την υποκριτική για χρόνια μετά τον θάνατο ενός αγαπημένου αδελφού του.

Liam Neeson - Love Actually («Αγάπη είναι...»)

Ο Λίαμ Νίσον, έχει γίνει γνωστός ως αστέρας της δράσης στο Χόλιγουντ - αλλά ο ρόλος του στην ταινία Love Actually είναι αναμφισβήτητα μια από τις πιο διάσημες ερμηνείες του μέχρι σήμερα.

Στην επιτυχημένη, εορταστική ταινία, ο Λίαμ Νίσον υποδύεται τον Daniel - έναν θλιμμένο χήρο που βοηθά τον θετό του γιο Sam να βρει την αυτοπεποίθηση να διεκδικήσει το κορίτσι των ονείρων του.

Τραγικά, η ζωή μιμήθηκε την τέχνη μόλις έξι χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας, όταν η σύζυγος του Liam, Natasha Richardson, ενεπλάκη σε θανατηφόρο ατύχημα στο σκι.

Το 2009, η ηθοποιός που έχει αποκτήσει δύο γιους με τον Λίαμ - βρισκόταν στη μέση ενός μαθήματος σκι για αρχάριους στο Κεμπέκ του Καναδά, όταν έπεσε και χτύπησε το κεφάλι της.

Χωρίς να γνωρίζει πόσο σοβαρός ήταν ο τραυματισμός της, η Νατάσα επέστρεψε στο ξενοδοχείο της, όπου παραπονέθηκε για πονοκέφαλο δύο ώρες αργότερα. Ένας νεαρός δάσκαλος σκι στο συγκρότημα δήλωσε ότι η σταρ ήταν «αποπροσανατολισμένη, μπερδεμένη και έκανε εμετό» όταν κλήθηκε το ασθενοφόρο.

Αφού έπεσε σε κώμα, μεταφέρθηκε με αεροπλάνο στο νοσοκομείο Lenox Hill της Νέας Υόρκης, όπου βρήκε τραγικό θάνατο από επισκληρίδιο αιμάτωμα - το οποίο συμβαίνει όταν ένα κάταγμα στο κρανίο διαρρηγνύει ένα αιμοφόρο αγγείο.

Ο Λίαμ Νίσον, έφτασε στο Μόντρεαλ από τα γυρίσματα μιας ταινίας στο Τορόντο με ιδιωτικό τζετ. Ξαγρύπνησε στο πλευρό της, αλλά του είπαν ότι η σύζυγός του ήταν εγκεφαλικά νεκρή.

Τότε, η οικογένεια επιβεβαίωσε την τραγική είδηση με την εξής δήλωση: «Ο Λίαμ Νίσον, οι γιοι του και ολόκληρη η οικογένεια είναι συγκλονισμένοι και συντετριμμένοι από τον τραγικό θάνατο της αγαπημένης τους Νατάσας.

Είναι βαθύτατα ευγνώμονες για την υποστήριξη, την αγάπη και τις προσευχές όλων και ζητούν την προστασία της ιδιωτικής τους ζωής κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ δύσκολης περιόδου».

Πέντε χρόνια αργότερα, ο Λίαμ Νίσον αποκάλυψε σε μια συναισθηματική συνέντευξη με τον Anderson Cooper πως ακόμα δεν ένιωθε ότι ο θάνατος της γυναίκας του ήταν «πραγματικός».

Liam Neeson, Natasha Richardson / Φωτογραφία: Shutterstock

Συζητώντας για τις τελευταίες ώρες της, ο ηθοποιός είπε: «Ήταν σε μηχανική υποστήριξη… Πήγα μέσα και της είπα ότι την αγαπώ, της είπα "Γλυκιά μου, δεν θα επιστρέψεις από αυτό, χτύπησες το κεφάλι σου"».

«'Είχαμε κάνει μια συμφωνία, ότι αν κάποιος από εμάς έπεφτε σε κατάσταση "φυτού", θα τραβούσαμε την πρίζα. Αυτή ήταν η άμεση σκέψη μου: "Εντάξει, αυτοί οι σωλήνες πρέπει να φύγουν. Έφυγε"».

«[Ο θάνατός της] δεν ήταν ποτέ πραγματικός», είπε στον Cooper. «Ακόμα δεν είναι. Υπάρχουν περίοδοι τώρα στην κατοικία μας στη Νέα Υόρκη που ακούω την πόρτα να ανοίγει, ειδικά τα πρώτα δύο χρόνια… κάθε φορά που ακούω την πόρτα να ανοίγει, εξακολουθώ να πιστεύω ότι θα την ακούσω».

Ο Νίσον είπε στον Κούπερ ότι η θλίψη του είναι λιγότερο άμεση αλλά εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της ζωής του.

«Σε χτυπάει. Είναι σαν κύμα. Απλώς νιώθεις αυτή τη βαθιά αίσθηση αστάθειας… η Γη δεν είναι πια σταθερή και μετά περνάει και γίνεται πιο σπάνιο, αλλά εξακολουθώ να το νιώθω μερικές φορές».

Ωστόσο, ο ηθοποιός δήλωσε ότι η οικογένεια παρηγορείται από το γεγονός ότι η Νατάσα ζει μέσα σε άλλους τρεις ανθρώπους.

«Έδωσε τρία από τα όργανά της, οπότε κρατάει τρεις ανθρώπους στη ζωή αυτή τη στιγμή. Η καρδιά της, τα νεφρά της και το συκώτι της. Είναι καταπληκτικό και νομίζω ότι θα ήταν πολύ ενθουσιασμένη και ευχαριστημένη από αυτό», εξήγησε.

Το 2021, ο γιος της Natasha και του Liam, ο Michael - ο οποίος είναι επίσης ηθοποιός - παραδέχτηκε ότι θα ήθελε να «μπορούσε να κάνει ενήλικες συζητήσεις» με τη μητέρα του και είπε ότι ήταν πάντα «μαμάκιας».

Συγκεκριμένα, είπε στους Times: «'Ήμουν το αγόρι της μαμάς όταν μεγάλωνα και ήταν πραγματικά ο καλύτερός μου φίλος. Εννοώ ότι ήμασταν όλοι μια στενή οικογένεια, αλλά ο Danny [ο μικρότερος αδελφός του] ήταν το αγόρι του μπαμπά μου και εγώ ήμουν το αγόρι της μαμάς μου, σίγουρα».

Συνεχίζοντας να συζητά για το πώς ένιωθε μετά το τραγικό ατύχημα, ανέφερε: «Ήταν τόσο ξαφνικό. Όταν είναι απροσδόκητο και πρόκειται για ένα εντελώς φρικτό ατύχημα, πραγματικά μπερδεύει το μυαλό σου, είτε πιστεύεις στη μοίρα είτε όχι».

Ο Micheal πρόσθεσε ότι η εμπειρία της απώλειας της μητέρας του σε τόσο νεαρή ηλικία τον έκανε να νιώθει σαστισμένος και επί χρόνια «αποσπούσε» την προσοχή του από την απώλεια, αλλά όπως είπε, εξακολουθεί να τον χτυπάει συχνά η θλίψη ξαφνικά.

Karolyn Grimes - «Μια υπέροχη ζωή»

Όταν σταμάτησαν να τραβούν οι κάμερες του «It's A Wonderful Life» («Μια υπέροχη ζωή»), η ζωή δεν ήταν τόσο τέλεια για το παιδί που βρισκόταν στο επίκεντρο.

Η Karolyn Grimes, σήμερα 83 ετών, πρωταγωνίστησε ως η 6χρονη Zuzu στην ταινία του 1946, όπου βλέπουμε έναν άγγελο που σώζει έναν πατέρα που έχει αποφασίσει να αυτοκτονήσει, ώστε η οικογένειά του να επωφεληθεί από την ασφάλεια ζωής.

Η Grimes, η οποία ζει στο Σιάτλ, πρωταγωνίστησε σε 16 ταινίες ως παιδί, μεταξύ των οποίων το The Bishop's Wife με τους Cary Grant, David Niven και Loretta Young και το Rio Grande του John Ford με τον John Wayne και τη Maureen O'Hara.

«Μια υπέροχη ζωή»

Αλλά με τη μητέρα της να πάσχει από πρώιμο Αλτσχάιμερ, αποκάλυψε ότι η ζωή της πήρε τραγική τροπή όταν έφτασε στην εφηβεία.

Σε συνέντευξή της στην Washington Post το 2011, η ηθοποιός εξήγησε: «Η μητέρα μου πέθανε όταν ήμουν 12 ετών και αμέσως μετά ο πατέρας μου πέθανε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Ήμουν 15 ετών και δεν είχα οικογένεια».

Μετά από αυτό, την έστειλαν να ζήσει με έναν θείο και μια θεία στο Μιζούρι - και της απαγορεύτηκε να ασχοληθεί με την υποκριτική.

«Ήταν κάπως τρελοί θρησκευτικοί φανατικοί που δεν πίστευαν στον κινηματογράφο, στο χορό, στο τραγούδι, σε τέτοια πράγματα. Δεν νομίζω ότι πίστευαν ούτε στο γέλιο», ισχυρίστηκε.

Η θεία της την απέκοψε από τους φίλους και τους ανθρώπους που είχε γνωρίσει κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Αντ' αυτού, πήγε στο κολέγιο και έγινε ιατρική τεχνικός σε μια κλινική έξω από το Κάνσας Σίτι.

Karolyn Grimes / Φωτογραφία: Getty Images

Αφού παντρεύτηκε και γέννησε δύο κόρες, χώρισε - και ο πατέρας των κοριτσιών πέθανε σε κυνηγετικό δυστύχημα.

Μετά την τραγωδία, ξαναπαντρεύτηκε, απέκτησε έναν γιο και μια κόρη και βοήθησε στην ανατροφή των τριών παιδιών του δεύτερου συζύγου της από προηγούμενο γάμο.

Στη συνέχεια, ο 18χρονος γιος της αυτοκτόνησε και ο σύζυγός της πέθανε από καρκίνο. Αποσύρθηκε για να φροντίσει τις έφηβες κόρες της, δύο από τις οποίες έγιναν μονογονείς.

«Η ζωή μου δεν ήταν ποτέ υπέροχη», δήλωσε στην Washington Post. «Ίσως όταν ήμουν παιδί, αλλά όχι μετά την ηλικία των 15 ετών. Και ίσως αυτό είναι που κάνει την ταινία τόσο σημαντική για μένα και πολλούς άλλους ανθρώπους.

Η Grimes θυμάται ότι πληρωνόταν 75 δολάρια την εβδομάδα - περίπου 830 δολάρια σήμερα - ή περίπου 10.000 δολάρια κατά τη διάρκεια των 12 εβδομάδων γυρισμάτων του It's a Wonderful Life.

Θυμήθηκε επίσης, ότι συμμετείχε στην ταινία μόνο τριάντα χρόνια αργότερα, όταν είδε πλάνα με την άκρη του ματιού της στην τηλεόραση. Αναγνώρισε τα πρόσωπα και «τότε μου ήρθε. Ήμουν σε αυτή την ταινία. Ήμουν η Zuzu».

Kelly Preston - Jack Frost («Τζακ Φροστ, ο χιονάνθρωπος»)

Κατά τη διάρκεια της 37χρονης καριέρας της, η Kelly Preston πρωταγωνίστησε στις επιτυχημένες ταινίες Jerry Maguire, What a Girl Wants και The Last Song.

Ωστόσο, είναι η ερμηνεία της στο Jack Frost που έχει μεγαλύτερη απήχηση στους νεότερους θεατές.

Το 1998, η μητέρα τριών παιδιών εμφανίστηκε στη χριστουγεννιάτικη ταινία στο πλευρό του Μάικλ Κίτον και του Τζόζεφ Κρος.

Στην επιτυχημένη ταινία, ο Μάικλ Κίτον υποδύεται τον Jack - έναν πατέρα που σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα και επιστρέφει στη ζωή ως χιονάνθρωπος για να διορθώσει την κατάσταση με τον γιο του.

Με τραγικό τρόπο, η Kelly έφυγε από τη ζωή από καρκίνο του μαστού το 2020 σε ηλικία 57 ετών. Η ηθοποιός άφησε πίσω της τα δύο παιδιά της Ella Bleu και Benjamin και τον σύζυγό της Τζον Τραβόλτα.

Η Κέλι και ο Τζον γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας The Experts το 1987 και ενώ η Πρέστον ήταν παντρεμένη με τον ηθοποιό Κέβιν Γκέιτζ. Χώρισαν εκείνη τη χρονιά μετά από δύο χρόνια γάμου.

Στη συνέχεια η Πρέστον αρραβωνιάστηκε τον Τραβόλτα το 1991 στο Γκστάαντ της Ελβετίας. Η Πρέστον και ο Τραβόλτα παντρεύτηκαν σε μια μεταμεσονύχτια τελετή στο Παρίσι αργότερα την ίδια χρονιά.

Ανακοινώνοντας την τραγική είδηση, ο Τζον Τραβόλτα εξέδωσε μια δήλωση στην οποία ανέφερε ότι η σύζυγός του «έδωσε μια θαρραλέα μάχη με την αγάπη και την υποστήριξη τόσων πολλών».

Η 20χρονη κόρη του ζευγαριού Ella δήλωσε ότι «δεν είχε γνωρίσει ποτέ κανέναν τόσο θαρραλέο» όσο η μητέρα της, καθώς απέτισε το δικό της συγκινητικό φόρο τιμής.

John Travolta και Kelly Preston στις αρχές της δεκαετίας του '90 / Φωτογραφία: Shutterstock

Είπε τότε: «Δεν έχω γνωρίσει ποτέ κανέναν τόσο θαρραλέο, δυνατό, όμορφο και αγαπητό όσο εσύ. Όποιος έχει την τύχη να σε γνωρίσει ή να βρεθεί ποτέ κοντά σου θα συμφωνήσει ότι έχεις μια λάμψη και ένα φως που δεν παύει να λάμπει και που κάνει οποιονδήποτε γύρω σου να νιώθει αμέσως ευτυχισμένος. Σε ευχαριστώ που ήσουν εκεί για μένα ό,τι κι αν συνέβαινε.

Σε ευχαριστώ για την αγάπη σου. Σε ευχαριστώ για τη βοήθειά σου και σε ευχαριστώ που έκανες αυτόν τον κόσμο καλύτερο. Έχεις κάνει τη ζωή τόσο όμορφη και ξέρω ότι θα συνεχίσεις να το κάνεις πάντα. Σ' αγαπώ τόσο πολύ μαμά».

Ωστόσο, αυτή δεν ήταν η πρώτη τραγωδία που έπληξε την οικογένεια Travolta-Preston. Το 2009, ο 16χρονος γιος του ζευγαριού, Jett, πέθανε αφού χτύπησε το κεφάλι του στην μπανιέρα κατά τη διάρκεια μιας κρίσης στο εξοχικό τους στις Μπαχάμες.

Ο γιος τους είχε νοσηλευτεί ως μωρό με τη νόσο Kawsaki και ήταν επίσης στο φάσμα του αυτισμού.



Ο Τζον Τραβόλτα με την σύζυγό του, Κέλι Πρέστον και τον γιο τους Τζετ

Δεκάδες συγγενείς πέταξαν στο Γκραντ Μπαχάμα για να παρηγορήσουν τον Τζον Τραβόλτα και την Κέλι Πρέστον, οι οποίοι δήλωσαν ότι «ο Τζετ ήταν ο πιο υπέροχος γιος που θα μπορούσαν ποτέ να ζητήσουν δύο γονείς».

«Είμαστε συντετριμμένοι που ο χρόνος που περάσαμε μαζί του ήταν τόσο σύντομος. Θα εκτιμούμε τον χρόνο που είχαμε μαζί του για το υπόλοιπο της ζωής μας», ανέφεραν τότε.

Η Kelly Preston είπε αργότερα: «Ο καθένας θρηνεί με τον δικό του τρόπο. Εγώ ένιωθα μερικές φορές σαν να πνίγομαι. Ένιωθα σαν μια θάλασσα από υγρές κουβέρτες».

Το σοκ του θανάτου του Jett ακολούθησε μια νομική διαμάχη με έναν οδηγό ασθενοφόρου και έναν δικηγόρο, οι οποίοι κατηγορήθηκαν ότι προσπάθησαν να αποσπάσουν 25 εκατομμύρια δολάρια από το ζευγάρι απειλώντας να αποκαλύψουν ευαίσθητες λεπτομέρειες σχετικά με τον θάνατο.



Η Κέλι Πρέστον μοιράστηκε ένα τρυφερό μήνυμα με αφορμή την επέτειο 10 χρόνων από τον θάνατο του γιου τους Τζετ

Ο Τραβόλτα κατέθεσε κατά τη διάρκεια της ποινικής δίκης που κατέληξε σε κακοδικία και ήταν έτοιμος να καταθέσει για δεύτερη φορά, αλλά αποφάσισε να σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση. Επικαλέστηκε τη σοβαρή πίεση που είχε προκαλέσει στην οικογένεια η υπόθεση και ο θάνατος του γιου του.

Ο Τραβόλτα περιέγραψε τον θάνατο του γιου του το 2009 ως «το χειρότερο πράγμα που συνέβη ποτέ στη ζωή μου» και είπε πώς η Εκκλησία της Σαηεντολογίας βοήθησε αυτόν και τη σύζυγό του να ξεπεράσουν το πένθος τους.

Macaulay Culkin - Home Alone («Μόνος στο σπίτι»)

Σε ηλικία 10 ετών, ο Macaulay Culkin (Μακόλεϊ Κάλκιν) έγινε διάσημος όταν πήρε τον ρόλο του Kevin McCallister στην πρώτη ταινία Home Alone (Μόνος στο σπίτι) το 1990.

Μέχρι να γίνει 12 ετών, ο νεαρός σταρ είχε γίνει εκατομμυριούχος χάρη στις ερμηνείες του στις ταινίες Richie Rich και The Good Son.

Πριν πάρει τον ρόλο που του άλλαξε τη ζωή, ο Macaulay είχε συνηθίσει σε έναν πολύ πιο ταπεινό τρόπο ζωής - καθώς ο πρώην ηθοποιός πατέρας του Kit εργαζόταν σε μια ενοριακή εκκλησία, ενώ η μητέρα του Patricia είχε μια δουλειά σε ένα τηλεφωνικό κέντρο.

Μιλώντας στο περιοδικό New York το 2001, ο διευθυντής διανομής του Home Alone, Billy Hopkins, υποστήριξε: «Ήταν τόσο φτωχοί που έπρεπε να χρησιμοποιήσω τα δικά μου χρήματα για να εξασφαλίσω ότι θα πήγαινε και θα έφευγε από τις πρόβες. Ο Macaulay σερνόταν κάτω από τις κερκίδες του θεάτρου για να ψάξει για ψιλά που είχαν πέσει από τις τσέπες των ανθρώπων. Ήταν σαν τους Beverly Hillbillies».

Επιπλέον, ο μικρότερος αδελφός του Macaulay, ο Kieran, δήλωσε στο Vanity Fair 2018 ότι το διαμέρισμα της οικογένειας των εννέα ατόμων στη Νέα Υόρκη δεν παρείχε και πολλά πράγματα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν, ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Μόνος στο σπίτι», στη Νέα Υόρκη, το 1991 / Φωτογραφία: AP /Malcolm Clarke



Περιγράφοντας ότι ο χώρος ήταν ουσιαστικά «απλώς ένας διάδρομος», πρόσθεσε: «Δεν υπήρχαν διαχωριστικές πόρτες, εκτός από το μπάνιο, το οποίο δεν είχε κλειδαριά. Μεγάλωσαν επτά παιδιά σε αυτό το διαμέρισμα - για χρόνια! Έφερναν συνεχώς μωρά στο σπίτι σε αυτόν τον μικρό χώρο».

Ως εκ τούτου, ο Kit και η Patricia χρησιμοποίησαν τα κέρδη του γιου τους για να αγοράσουν στην οικογένεια ένα τεράστιο σπίτι στο Upper East Side της Νέας Υόρκης.

Ένα άρθρο των New York Times του 1993 ισχυριζόταν ότι ο Κιτ -ο οποίος ανέλαβε τον ρόλο του ατζέντη του Μακόλεϊ - είχε δώσει στον γιο του μια φήμη ντίβας στο Χόλιγουντ, με αποτέλεσμα η ταινία «Ο καλός γιος» να βγει στις αίθουσες με ένα χρόνο καθυστέρηση.

Τέσσερα χρόνια μετά το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη, η 20ετής σχέση της Κατ και της Πατρίσια έφτασε στο τέλος της - με αποτέλεσμα το αντιμαχόμενο ζευγάρι να μάχεται για το ποιος θα έχει την κηδεμονία του παιδιού τους.

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν είχε για χρόνια προβλήματα με τα ναρκωτικά / Φωτογραφία αρχείου: Shutterstock

Εκθέτοντας τα επιχειρήματά της, η Patricia είπε σε αμερικανικό δικαστήριο ότι ο Kit είχε πρόβλημα με την «υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ» και τον κατηγόρησε για «σωματική κακοποίηση και άπιστη συμπεριφορά».

Διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς της, ο Κιτ χαρακτήρισε την πρώην σύζυγό του «ανίκανη» επιχειρηματία, καθώς ζήτησε να συνεχίσει να διευθύνει τον Macaulay.

Όταν ήταν μόλις 15 ετών, ο Macaulay μήνυσε και τους δύο γονείς του για 13 εκατομμύρια λίρες και κατάφερε να τους «χωρίσει» ως νόμιμους κηδεμόνες του - που σημαίνει ότι δεν είχαν πλέον πρόσβαση στην περιουσία του.

Εμφανιζόμενος στο podcast του Marc Maron στο WTF το 2018, ο Macaulay ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του ήταν «σωματικά και ψυχικά» καταχρηστικός.

Περιγράφοντας πώς τον «ζήλευε» ο Κιτ, ο ηθοποιός πρόσθεσε: «Σε όλα όσα προσπάθησε να κάνει στη ζωή, διέπρεψα πριν γίνω 10 χρονών». Το 2016, ο Kit είπε στη Daily Mail: «Δεν θεωρώ τον [Macaulay] γιο πια».

Μακόλεϊ Κάλκιν / Φωτογραφία: Shutterstock



Ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων δυσκολιών του με τους γονείς του, ο Μακόλεϊ - που ήταν πλέον πλουσιότερος από τα πιο τρελά του όνειρα - πάλευε με τους δαίμονές του.

Μιλώντας στον The Guardian το 2000, ο Macaulay εξήγησε πώς η δουλειά του επηρέασε την εφηβεία του και είπε ότι ο πατέρας του τον αντιμετώπιζε σαν να ήταν «μηχανή».

«Θυμάμαι μια φορά κοντά στο τέλος της σχολικής χρονιάς, περπατούσα στο δρόμο με τη μητέρα μου λέγοντας τι ήθελα να κάνω αυτό το καλοκαίρι και ξαφνικά κατάλαβα ότι υπήρχε κάτι που δεν ήθελε να μου πει. Εκείνη μου είπε, "Μην κάνεις σχέδια αυτό το καλοκαίρι. Μπορεί να δουλεύεις". Τότε ανακαλύπτεις ότι είχαν ήδη υπογράψει το συμβόλαιο».

«Άρχισα να το νιώθω σαν αγγαρεία», είπε στο Esquire τον Φεβρουάριο του 2020. «Άρχισα να το φωνάζω και να μην με ακούνε: Έλεγα, "Θέλω να πάω σχολείο" – δεν έχω κάνει ούτε ένα ολόκληρο χρόνο του σχολείου από την πρώτη δημοτικού»

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ο Macaulay έκανε ένα διάλειμμα από την υποκριτική και παντρεύτηκε την ηθοποιό του Supernatural, Rachel Miner, η οποία ήταν 17 ετών τότε, όταν εκείνος ήταν μόλις 18 ετών.

Δύο χρόνια μετά τον χωρισμό τους το 2002, ο Μακόλεϊ κατηγορήθηκε για κατοχή μαριχουάνας.

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν με τη σύντροφο και με τον γιο τους / Φωτογραφία: AP Photo

Στα χρόνια που ακολούθησαν, το παιδί θαύμα, εμφανιζόταν ολοένα και πιο αδύναμο στο κοινό - πυροδοτώντας ανησυχίες για τη φημολογούμενη χρήση ναρκωτικών. Από το 2002 έως το 2011, ο Macaulay -ο οποίος δεν έχει μιλήσει ποτέ δημόσια για την ερωτική του ζωή- ήταν σε σχέση με την ηθοποιό του That 70s Show, Mila Kunis. Εμφανιζόμενη στο podcast Armchair Expert του Dax Shepard το 2018, η πλέον μητέρα δύο παιδιών είπε ότι ο χωρισμός της με τον Macaulay ήταν «φρικτός».

Μετά τον χωρισμό τους, ο Μακόλεϊ μίλησε για τις αναφορές ότι ήταν εθισμένος στα ναρκωτικά. Μιλώντας στον Guardian το 2016, είπε: «Όχι, δεν χτυπούσα έξι γραμμάρια ηρωίνης κάθε μήνα ή οτιδήποτε άλλο».

Ο 42χρονος εμφανίζεται τώρα πιο ευτυχισμένος από ποτέ - έχοντας σχέση με την Brenda Song - η οποία έγινε γνωστή από το The Suite Life of Zach and Cody τα τελευταία πέντε χρόνια.

Τον Μάρτιο, αναφέρθηκε ότι ο Maculay και η αρραβωνιαστικιά του Brenda Song καλωσόρισαν κρυφά το δεύτερο παιδί τους.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο σταρ του Home Alone τιμήθηκε με ένα αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ - με τη μητέρα του στην ταινία, Catherine O'Hara, να δίνει μια συναισθηματική ομιλία για εκείνον.

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν με την Κάθριν Ο' Χάρα / Φωτογραφία: AP Photo

Richard Attenborough - Miracle on 34th Street («Το Θαύμα της 34ης Οδού»)

Ο Richard Attenborough πρωταγωνίστησε σε περισσότερες από 38 ταινίες πριν από τον θλιβερό θάνατο του σε ηλικία 90 ετών το 2014.

Και για ορισμένους θεατές, θα τον θυμούνται πάντα για τη συγκινητική του ερμηνεία στο χριστουγεννιάτικο κλασικό «Miracle on 34th Street» του 1994.

Ωστόσο, ο αείμνηστος ηθοποιός, ο οποίος γεννήθηκε στο Κέιμπριτζ, ήταν ο μεγαλύτερος αδερφός του Sir David Attenborough, συνάντησε την τραγωδία στη ζωή του.

Μετά τον θάνατό του, αποκαλύφθηκε ότι είχε ζητήσει να τοποθετηθούν οι στάχτες του στις στάχτες της αγαπημένης του κόρης και εγγονής που έχασε στο τσουνάμι στον Ινδικό Ωκεανό στις 26 Δεκεμβρίου 2004.

Ο Richard Attenborough, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 90 ετών τον Αύγουστο του 2014, άφησε περιουσία 1,5 εκατομμυρίου λιρών στο Ηνωμένο Βασίλειο και ένα αίτημα στη διαθήκη του να αποτεφρωθεί.

Ζήτησε να ενταφιαστεί το ένα τρίτο της στάχτης του «σε φέρετρο μαζί ή δίπλα» με τις στάχτες της κόρης και της εγγονής του σε έναν τάφο στην εκκλησία της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, στο Ρίτσμοντ, στα περίχωρα του Λονδίνου.

Η Jane Holland, η οποία ήταν αξιωματικός φιλανθρωπικών τεχνών, και η κόρη της Lucy πέθαναν όταν η εξοχική βίλα τους στο Khao Lak, στη νότια Ταϊλάνδη, καταστράφηκε από γιγάντια κύματα.

Ο σύζυγος της Τζέιν, ο Μάικλ, ένας ναυλομεσίτης, και ο γιος της Σάμουελ, ηθοποιός, τη γλίτωσαν επειδή έπαιζαν γκολφ σε ένα γήπεδο περίπου ένα μίλι στην ενδοχώρα.

Η άλλη κόρη τους, η Άλις, τότε 17 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά αλλά επέζησε. Η πεθερά της κυρίας Holland, Audrey, 81 ετών, η οποία ήταν σε διακοπές μαζί τους, πέθανε επίσης στο καταστροφικό τσουνάμι.

Μετά τη φυσική καταστροφή, ο Ρίτσαρντ είπε ότι τα αγαπημένα του πρόσωπα ήταν ακόμα πολύ ζωντανά στη μνήμη του.

«Μπορώ να μιλήσω σε ανθρώπους για την Τζέιν τώρα, αν και μερικές φορές δεν μπορώ να ξεκαθαρίσω τα λόγια. Μπορώ επίσης να τη δω. Μπορώ να νιώσω το άγγιγμά της. Την ακούω να μπαίνει σε ένα δωμάτιο. Έρχεται γελώντας ή ενθουσιασμένη ή αποφασισμένη, αλλά πάντα γεμάτη αφοσίωση. Αυτή ήταν η ίδια η ουσία της Τζέιν - η αφοσίωση. Και μουσική».

Carl Swizter - It's a Wonderful Life («Μια Υπέροχη Ζωή»)

Ο Carl Swizter είχε έναν μικρό ρόλο στο It's a Wonderful Life ως το ραντεβού της Mary Hatch στο χορό του σχολείου.

Ο ηθοποιός είχε πρωταγωνιστήσει στην κωμική σειρά Our Gang ως παιδί και ήταν διάσημος για την τρελή τραγουδιστική φωνή του. Σύμφωνα με το History.com, η μητέρα του Καρλ είχε πάρει τον ίδιο και τον αδερφό του στα στούντιο του Hal Roach κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών στην Καλιφόρνια.Μετά από αυτό, ο Carl επιλέχθηκε ως ο Alfafa στη σειρά που ακολουθούσε μια ομάδα παιδιών και τις περιπέτειές τους.

Ο Carl Switzer (δεξιά) κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Our Gang - μιας δημοφιλής κωμικής σειράς τη δεκαετία του 1930

Μετά το It's a Wonderful Life, ο Carl πάλεψε να βρει δουλειά και άρχισε να παίρνει περίεργες δουλειές και να εργάζεται ως μπάρμαν. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε επίσης αρκετές συγκρούσεις με την αστυνομία.

Τον Ιανουάριο του 1959, ο Carl πήγε στο σπίτι του Moses Stilz για να του ζητήσει να του πληρώσει περίπου 50 $ που πίστευε ότι του χρωστούσε.

Αφού ξέσπασε μια συμπλοκή, ο Moses πυροβόλησε τον Καρλ, ο οποίος αργότερα πέθανε από τα τραύματά του. Ήταν μόλις 31 ετών.

Bruce Willis - Die Hard («Πολύ σκληρός για να πεθάνει»)

Ο Μπρους Γουίλις πρωταγωνίστησε σε πολλές επιτυχημένες ταινίες κατά τη διάρκεια της καριέρας του - αλλά το franchise Die Hard (Πολύ σκληρός για να πεθάνει) παραμένει το αγαπημένο των θαυμαστών για δεκαετίες.

Τον Φεβρουάριο, η οικογένεια του σταρ ανακοίνωσε ότι ο ηθοποιός είχε διαγνωστεί με μετωποκροταφική άνοια.

Ο 68χρονος σταρ του Χόλιγουντ, αποσύρθηκε από την υποκριτική πέρυσι καθώς ξεκίνησε τον αγώνα του με την ασθένεια που προκάλεσε επιδείνωση των γλωσσικών του ικανοτήτων - και τώρα η κατάστασή του έχει «προοδεύσει», σύμφωνα με κοινή δήλωση της οικογένειάς του.

Η πάθηση επηρεάζει τους λοβούς του εγκεφάλου πίσω από το μέτωπο, οι οποίοι ασχολούνται με τη συμπεριφορά, την επίλυση προβλημάτων, τον προγραμματισμό και τα συναισθήματα - με συμπτώματα όπως αλλαγές προσωπικότητας, εμμονική συμπεριφορά και δυσκολίες στην ομιλία.

Εμφανίζεται όταν τα νευρικά κύτταρα στους λοβούς πίσω από το μέτωπο πεθαίνουν και οι οδοί που τα συνδέουν αλλάζουν. Ο αριστερός κροταφικός λοβός εμπλέκεται στη σημασία των λέξεων και των ονομάτων των αντικειμένων. Η δεξιά αναγνωρίζει πρόσωπα και οικεία αντικείμενα.

Τα συμπτώματα διαφέρουν μόνο από την απώλεια μνήμης που σχετίζεται με τη νόσο του Αλτσχάιμερ.

Ο Μπρους Γουίλις φέρεται να πάλευε με γνωστικά προβλήματα στα πλατό των ταινιών του για χρόνια. Χρειαζόταν ακόμη και ένα ακουστικό για να του μεταφέρουν τις ατάκες.

Ο Μπρους Γουίλις με την οικογένειά του / Φωτογραφία: Instagram/emmahemingwillis

Μια ανώνυμη πηγή είπε στο Page Six ότι η φθίνουσα γνωστική του ικανότητα ήταν ανοιχτό μυστικό στο Χόλιγουντ, καθώς ο ηθοποιός είχε επανειλημμένα προβλήματα να παίξει στις ταινίες του.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του τεσσάρων δεκαετιών, όπως αναφέρει το Variety, οι ταινίες του σημειώσει εισπράξεις πάνω από 5 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

James Caan - Elf («Το Ξωτικό των Χριστουγέννων»)

Ο James Caan (Τζέιμς Κάαν)έγινε γνωστό όνομα χάρη στον ρόλο του στο The Godfather - αλλά η εμφάνισή του στη χριστουγεννιάτικη ταινία Elf το 2003, τον σύστησε σε μια εντελώς νέα γενιά θαυμαστών.

Ο ηθοποιός - που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών πέρυσι - έπαιξε τον Walter στην επιτυχημένη ταινία του 2003, στην οποία πρωταγωνιστούσαν επίσης οι Will Ferrell, Zooey Deschanel και Jon Favreau.

Στην ταινία, ο Walter υποδύεται έναν πατέρα που δεν δίνει προτεραιότητα στο να περνά χρόνο με την οικογένειά του και μισεί το πνεύμα των Χριστουγέννων.

Ούτε η προσωπική ζωή του Τζέιμς ήταν ομαλή - με τον σταρ να παντρεύεται τέσσερις φορές. Ωστόσο, η απώλεια της αγαπημένης του αδερφής Μπάρμπαρα το 1981 κατέστρεψε τον Τζέιμς και τον έκανε να εθιστεί στα ναρκωτικά.

Η Μπάρμπαρα, η οποία ήταν επίσης ηθοποιός και εργαζόταν ως πρόεδρος της εταιρείας παραγωγής του Τζέιμς, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 38 ετών από λευχαιμία.

James Caan / Φωτογραφία: Jack Plunkett/Invision/AP

Μιλώντας στο The Independent το 2021, εξήγησε: «Η Barbara ήταν σαν την καλύτερή μου φίλη. Αυτό που μου άρεσε στην αδερφή μου, ήταν ότι ήταν τόσο παθιασμένη με ό,τι κι αν έκανε. Άρχισα να κάνω κοκαΐνη, κάτι που μοιάζει με θανατική ποινή. Αυτό κράτησε λίγο».

Ως αποτέλεσμα, ο Τζέιμς σταμάτησε την υποκριτική και απέφυγε τα φώτα της δημοσιότητας - επιλέγοντας να προπονήσει για λίγο την ομάδα μπέιζμπολ του γιου του.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Τζέιμς πάλεψε επίσης με την κλινική κατάθλιψη και επέστρεψε στην υποκριτική μόνο πέντε χρόνια αργότερα, όταν του προτάθηκε ένας ρόλος στο Gardens of Stones το 1987.