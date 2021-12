Πώς είναι και τι κάνουν σήμερα, οι ηθοποιοί της ταινίας «Μόνος στο Σπίτι» [εικόνες] | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Δεν περίμεναν πολλοί άνθρωποι ότι μια ταινία για ένα 10χρονο αγόρι που «μάχεται» δύο διαρρήκτες θα γινόταν τεράστια επιτυχία και αναπόσπαστο κομμάτι των Χριστουγέννων. Ο λόγος για την ταινία «Μόνος στο Σπίτι», της οποίας η επιτυχία οφείλεται σε μεγάλο μέρος στο απίστευτο καστ της.

Η ταινία «Μόνος στο Σπίτι» (Home Alone) που κυκλοφόρησε το 1990, κέρδισε 285,8 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και τον Καναδά και άλλα 190,9 εκατομμύρια δολάρια σε άλλες χώρες έναντι προϋπολογισμού 18 εκατομμυρίων δολαρίων, αποφέροντας τεράστιο κέρδος.

Η κλασική ταινία εκτόξευσε επίσης ένα τότε άγνωστο παιδί ηθοποιό, τον Μακόλεϊ Κάλκιν, σε έναν από τους μεγαλύτερους σταρ στον κόσμο και βοήθησε τους συναδέλφους του να αποκτήσουν ακόμη περισσότερους ρόλους.

Η επιτυχία της ταινίας οδήγησε σε ένα άλλο σίκουελ με πρωταγωνιστή τον Μακόλεϊ, και σε τέσσερις περισσότερες - αν και λιγότερο επιτυχημένες - ταινίες με άλλους πρωταγωνιστές.

Τώρα, περισσότερα από 30 χρόνια μετά την κυκλοφορία της πρωτότυπης ταινίας, ας δούμε τι κάνει το καστ σήμερα.

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν, ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Μόνος στο σπίτι», στη Νέα Υόρκη, το 1991 / Φωτογραφία: AP /Malcolm Clarke



Μακόλεϊ Κάλκιν

Μετά τη τεράστια επιτυχία του Home Alone, ο τότε 10χρονος Μακόλεϊ Κάλκιν ήταν ένας από τους πιο περιζήτητους ηθοποιούς, παίζοντας ρόλους σε άλλες ταινίες όπως το My Girl, The Good Son, The Pagemaster, Richie Rich, και μάλιστα βρέθηκε να δουλεύει με τον Μάικλ Τζάκσον.

Αφού παντρεύτηκε με τη Ρέιτσελ Μάινερ στα 18 του και τράβηξαν χωριστούς δρόμους το 2002, ο ηθοποιός εμφανιζόταν όλο και λιγότερο σε ρόλους. Στη συνέχεια έβγαινε με τη Μίλα Κούνις για οκτώ χρόνια σε ένα ειδύλλιο που κράτησαν ιδιωτικό.

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο το 2017 όταν άρχισε να βγαίνει με την ηθοποιό της Disney, Μπρέντα Σονγκ. Το ζευγάρι υποδέχτηκε έναν γιο, τον Ντακότα, τον Απρίλιο του 2021.

Ο 41χρονος πλέον εμφανίστηκε πρόσφατα να παίζει στην τελευταία σεζόν του American Horror Story.

Μακόλεϊ Κάλκιν / Φωτογραφία: Shutterstock

Κάθριν Ο'Χάρα

Η έμπειρη ηθοποιός δεν ήταν ακριβώς άγνωστη πριν εμφανιστεί στο Μόνος στο Σπίτι, καθώς είχε ήδη ρόλους σε πολλές ταινίες, συμπεριλαμβανομένης της κλασικής ταινίας «Ο Σκαθαροζούμης» με τον Μάικλ Κίτον.

Ωστόσο, πολλοί άλλοι ρόλοι ήρθαν αμέσως μετά, όπως στις ταινίες Wyatt Earp, Best in Show, Orange County και A Mighty Wind.

Στη συνέχεια, η Κάθριν Ο' Χάρα θα έπαιρνε έναν ρόλο ως Μόιρα Ρόουζ στην επιτυχημένη σειρά Schitt's Creek, η οποία κατέληξε να της χαρίσει ένα Emmy.

Η 67χρονη ηθοποιός, είναι παντρεμένη με τον Μπο Γουέλς από το 1992 και έχουν δύο παιδιά.

Κάθριν Ο'Χάρα / Φωτογραφία: Shutterstock

Τζο Πέσι

Η κωμική στροφή του εμβληματικού ηθοποιού ως Χάρι στο Μόνος στο Σπίτι προκάλεσε σοκ σε πολλούς, καθώς μόλις δύο μήνες νωρίτερα είχε υποδυθεί τον μοχθηρό και βίαιο Τόμι ΝτεΒίτο στο Goodfellas, που του χάρισε ένα Όσκαρ.

Ωστόσο, ο Τζο Πέσι θα δοκίμαζε ξανά τις δυνάμεις του στην κωμωδία με το My Cousin Vinny, το Lethal Weapon 3 και το σίκουελ του Home Alone πριν επιστρέψει στις ρίζες του με το Casino.

Ο σταρ έφυγε από τα φώτα της δημοσιότητας για αρκετό καιρό προτού επιστρέψει στην ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε το 2019 The Irishman, ένας ρόλος που του έφερε υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Ο 78χρονος σήμερα Τζο Πέσι, έχει ένα παιδί με την πρώην σύζυγό του Κλόντια Άρο.

Τζο Πέσι / Φωτογραφία: Evan Agostini/Invision/AP

Ντάνιελ Στερν

Ο Ντάνιελ έχει αρκετά μεγάλο βιογραφικό στο Χόλιγουντ, το οποίο περιλαμβάνει την αφήγηση της σειράς The Wonder Years μέχρι το 1993.

Μετά το Μόνος στο Σπίτι, βρέθηκε σε πολλούς ρόλους στη μεγάλη και μικρή οθόνη, με στάσεις στο Hey Arnold! Family Guy, Workaholics και Angie Tribeca.

Πιο πρόσφατα έχει έναν κανονικό ρόλο στη σειρά Shrill της κωμικού Έιντιν Μπράιαντ του Saturday Night Live

Ο 64χρονος Ντάνιελ έχει τρία παιδιά με τη σύζυγό του Λορ Μάτος.

Ντάνιελ Στερν / Φωτογραφία: Shutterstock

Κίραν Κάλκιν

Ενώ ο μικρότερος αδελφός του Μακόλεϊ Κάλκιν είχε τον πρώτο του ρόλο στο Μόνος στο Σπίτι, συνέχισε να παίζει και να εμφανίζεται σε άλλες αξιόλογες ταινίες, όπως το Father of the Bride και το σίκουελ του, She's All That, The Cider House Rules και Iggy Goes Down.

Ο Κίραν συμμετέχει τώρα στη δημοφιλή σειρά Succession του HBO, η οποία του έχει χαρίσει διάφορες υποψηφιότητες για βραβεία.

Ο ηθοποιός, που είναι σήμερα 39 ετών, ήταν επίσης πρόσφατα παρουσιαστής του SNL.

Κίραν Κάλκιν / Φωτογραφία: Shutterstock

Τζον Χερντ

Ο Τζον Χερντ είχε αρκετές ταινίες στο βιογραφικό του πριν από την οικογενειακή ταινία του 1990, και αυξήθηκε ακόμα περισσότερο χρόνο μετά.

Εμφανίστηκε σε διάφορες ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των The Pelican Brief, Snake Eyes, Pollock, και έπαιξε επίσης έναν ρόλο στη δημοφιλή σειρά The Sopranos.

Δυστυχώς, ο Τζον Χερντ πέθανε το 2017 σε ηλικία 71 ετών μετά από καρδιακή ανακοπή. Είχε αποκτήσει τρία παιδιά.

Τζον Χερντ / Φωτογραφία: Shutterstock

Ντέβιν Ράτρεϊ

Ο Ντέβιν Ράτρεϊ έγινε γνωστός για το ρόλο του Μπαζ στο Μόνος στο Σπίτι. Συνέχισε να παίζει διάφορους ρόλους, από το The Prince and Me έως το Hustlers.

Επανέλαβε επίσης τον κλασικό του ρόλο, στο Home Sweet Home Alone του 2021.

Ντέβιν Ράτρεϊ / Φωτογραφία: Shutterstock

Τζον Κάντι

Ο εμβληματικός κωμικός ηθοποιός ήταν ήδη γνωστό όνομα πριν εμφανιστεί το Μόνος στο Σπίτι, με εμφανίσεις σε ταινίες όπως το Little Shop of Horrors, το Spaceballs και το Planes, Trains & Automobiles.

Ο Τζον εμφανίστηκε σε άλλες αξιόλογες ταινίες μετά το Μόνος στο Σπίτι, ωστόσο ο τελευταίος του ρόλος θα ήταν στο Canadian Bacon καθώς πέθανε από καρδιακή προσβολή το 1994. Ήταν 43 ετών.

Είχε αποκτήσει δύο παιδιά με τη σύζυγό του Ρόζμαρι Μάργκαρετ Χόμπορ.