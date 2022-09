Η κατάρα του «Μόνος στο σπίτι»: Τα σκάνδαλα που έχουν ταλαιπωρήσει το καστ της αγαπημένης ταινίας - iefimerida.gr

Ο πρωταγωνιστής του «Μόνος στο σπίτι», Ντέβιν Ράτρεϊ, ερευνάται από τις αρχές της Νέας Υόρκης για τις κατηγορίες ότι βίασε μια γυναίκα στη Νέα Υόρκη το 2017.

Ο 45χρονος Ράτρεϊ αντιμετωπίζει ήδη κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, αφού η πρώην φίλη του ισχυρίστηκε ότι την στραγγάλισε και τη γρονθοκόπησε σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Οκλαχόμα τον περασμένο Δεκέμβριο.

Αφού ο Ράτρεϊ άκουσε για την υπόθεση της επίθεσης, για την οποία έχει δηλώσει αθώος, μια γυναίκα ονόματι Λίζα Σμιθ επικοινώνησε με τους εισαγγελείς σχετικά με μια αστυνομική αναφορά που είχε καταθέσει το 2017, στην οποία τον κατηγορούσε ότι τη βίασε.

Ο ηθοποιός, ο οποίος είναι γνωστός από τον ρόλο του Μπαζ ΜακΚάλιστερ στην αγαπημένη χριστουγεννιάτικη κωμωδία, δεν είναι ο πρώτος πρωταγωνιστής της ταινίας που αντιμετωπίζει μπελάδες στα 32 χρόνια από την κυκλοφορία της.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα το 1990 και έχει να κάνει με ένα μικρό αγόρι που έμεινε κατά λάθος πίσω, όταν όλη η οικογένειά του έφυγε για διακοπές χωρίς αυτόν.

Μένοντας μόνος του για πρώτη φορά, ο Κέβιν ΜακΚάλιστερ έπρεπε να μάθει να φροντίζει τον εαυτό του και όταν δύο ληστές αποφάσισαν να προσπαθήσουν να διαρρήξουν το σπίτι του, έκανε τα πάντα για να το υπερασπιστεί.

Η ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούσαν επίσης οι Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, John Heard και Catherine O'Hara, έγινε γρήγορα η αγαπημένη των θαυμαστών -συγκεντρώνοντας 476,7 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως- και θεωρείται πλέον κλασική καλτ ταινία.

Παρά τη μεγάλη επιτυχία της, πολλοί από τους ηθοποιούς της ταινίας συνέχισαν να έχουν σκανδαλώδη ζωή και ταλαιπωρήθηκαν από προβλήματα ναρκωτικών, κατάχρησης ουσιών και συγκρούσεις με το νόμο.

Ένας από τους πρωταγωνιστές της ταινίας κατηγορήθηκε για επίθεση τρίτου βαθμού, παρενόχληση και καταπάτηση, αφού διέρρηξε το σπίτι της πρώην φίλης του και φέρεται να τη χαστούκισε κατά τη διάρκεια ενός καυγά, ενώ ένας άλλος πέθανε τραγικά νέος από καρδιακή προσβολή, αφού είχε εθιστεί στην κοκαΐνη και έπινε πολύ.

Με αφορμή τον Ράτρεϊ που ερευνάται για υποτιθέμενο βιασμό, παρακάτω ακολουθεί μια αναδρομή στις πολλές άλλες διαμάχες που έχουν πλήξει το καστ του «Μόνος στο σπίτι».

Μακόλεϊ Κάλκιν: Ναρκωτικά, καταχρήσεις και κακοποίηση

Αφού πρωταγωνίστησε ως Κέβιν ΜακΚάλιστερ στην αγαπημένη ταινία του 1990, ο 41χρονος σήμερα Μακόλεϊ Κάλκιν εκτοξεύτηκε στο προσκήνιο σχεδόν εν μια νυκτί.

Στη συνέχεια πήρε πολλούς άλλους ρόλους, συμπεριλαμβανομένου του Home Alone 2: Lost in New York, το θρίλερ The Good Son, την κινηματογραφική μεταφορά του The Nutcracker, το Getting Even With Dad (στο πλευρό του Ted Danson) και την κωμωδία Richie Rich.

Ωστόσο, το 1994, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την υποκριτική, υποστηρίζοντας ότι ήθελε αντ' αυτού μια «κανονική ζωή» και γράφτηκε σε ιδιωτικό λύκειο στο Μανχάταν.

«Άρχισε να μοιάζει σαν αγγαρεία», δήλωσε αργότερα στο Esquire για την απόφασή του να αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας. «Άρχισα να το εκφράζω αυτό και να μην ακούγομαι. Έλεγα: "Θέλω να πάω σχολείο", [δεν είχα] κάνει ένα ολόκληρο χρόνο σχολείο από την πρώτη δημοτικού».

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν, ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Μόνος στο σπίτι», στη Νέα Υόρκη, το 1991 / Φωτογραφία: AP /Malcolm Clarke



Μετά από έξι χρόνια κανονικής ζωής, επέστρεψε στην υποκριτική το 2000, όταν εμφανίστηκε στην εκδοχή του έργου Madame Melville στο West End του Λονδίνου.

Πρωταγωνίστησε σε πλήθος ταινιών και τηλεοπτικών σειρών καθ' όλη τη διάρκεια των δεκαετιών του 2000 και του 2010 - πιο πρόσφατα, ανακοινώθηκε ότι θα πρωταγωνιστήσει στη δέκατη σεζόν του American Horror Story - ωστόσο, ήταν τα καμώματά του εκτός οθόνης που του απέφεραν μεγαλύτερη προσοχή.

Κατά τη διάρκεια των μεταγενέστερων ετών της καριέρας του, πάλεψε με προβλήματα κατάχρησης ουσιών, χρήσης ναρκωτικών και μιας σύλληψης.

Τον Σεπτέμβριο του 2004, συνελήφθη στην Οκλαχόμα Σίτι, αφού η αστυνομία τον βρήκε να μεταφέρει 17,3 γραμμάρια μαριχουάνας, 16,5 χιλιοστόγραμμα Xanax και 32 χιλιοστόγραμμα Klonopin. Δήλωσε ένοχος και έλαβε τρεις ποινές φυλάκισης ενός έτους με αναστολή, ενώ έπρεπε να πληρώσει 540 δολάρια.

Στη συνέχεια, το 2012, οι φήμες περί ναρκωτικών κυκλοφόρησαν για άλλη μια φορά, αφού φωτογραφίες του που τον έδειχναν χλωμό και αδύνατο έκαναν την εμφάνισή τους στο διαδίκτυο, αλλά ο ίδιος αργότερα επέμεινε στον Guardian ότι δεν είχε ποτέ σοβαρό πρόβλημα με τα ναρκωτικά.

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν είχε για χρόνια προβλήματα με τα ναρκωτικά / Φωτογραφία αρχείου: Shutterstock

Το 2020, απευθύνθηκε σε «ανθρώπους που υποθέτουν ότι είναι τρελός, κατεστραμμένος, παράξενος», επιμένοντας στο Esquire ότι ενώ «έπαιξε με λίγη φωτιά» στην αρχή της καριέρας του, δεν χρειάστηκε ποτέ επαγγελματική βοήθεια και τώρα αισθάνεται «σχετικά καλά προσαρμοσμένος».

«Δεν έχω πάει ποτέ σε κέντρο αποτοξίνωσης ή κάτι τέτοιο», τόνισε. «Δεν χρειάστηκε ποτέ να καθαρίσω με αυτόν τον τρόπο. Υπήρχαν ορισμένες φορές που χρειάστηκε να πιάσω τον εαυτό μου, μία ή δύο φορές. Αλλά ποτέ δεν έφτασα τόσο μακριά σε αυτό το δρόμο ώστε να χρειαστώ εξωτερική βοήθεια».

Εκείνη την εποχή, παραδέχτηκε ότι «δεν έπαιρνε πια ναρκωτικά για ψυχαγωγικούς λόγους», αλλά ότι η χρήση τους όταν ήταν νεότερος τον βοήθησε να γίνει το «άτομο που είναι σήμερα».

Ο Κάλκιν έγινε επίσης πρωτοσέλιδο το 1995, όταν δημοσιεύτηκαν πληροφορίες ότι ο 15χρονος τότε είχε χειραφετηθεί επίσημα, αφαιρώντας τους γονείς του από τους νόμιμους κηδεμόνες του.

Φέρεται να τους πήγε στο δικαστήριο σε μια προσπάθεια να αποκτήσει τον έλεγχο του καταπιστεύματος των 15 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε κερδίσει από την καριέρα του ως ηθοποιός- η μαμά και ο μπαμπάς του - η Πατρίσια και ο Κιτ Κάλκιν - φέρονται να κέρδιζαν το 15% των μισθών του μέχρι τότε.

Μακόλεϊ Κάλκιν / Φωτογραφία: Shutterstock



Ενώ αργότερα δήλωσε στο Esquire ότι η κατάσταση «παρερμηνεύτηκε» από τα μέσα ενημέρωσης, επιβεβαίωσε ότι είχε «αφαιρέσει νομικά τα ονόματα των γονέων του από το καταπίστευμά του» ως προστατευτικό μέτρο.

«Έβγαλα νόμιμα τα ονόματα των γονιών μου από το καταπίστευμά μου και βρήκα έναν εκτελεστή, κάποιον που θα έβλεπε τα οικονομικά μου, σε περίπτωση που κάποιος ήθελε να βάλει το γ@@@@@ του δάχτυλο στην πίτα», εξήγησε.

Είπε επίσης στο πρακτορείο ότι «γ@@@@@να πράγματα συνέβησαν» κατά τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας, προσθέτοντας: «Κοίτα, εννοώ, είναι χάλια. Αλλά, θα μπορούσε να ήταν και χειρότερα, ξέρετε; Δεν δούλευα σε ανθρακωρυχείο. Δεν ήμουν παιδί στρατιώτης. Ο πατέρας μου δεν με κακοποιούσε σεξουαλικά. Συνέβησαν κάποια άσχημα πράγματα, αλλά άσχημα πράγματα συμβαίνουν στα παιδιά όλη την ώρα και δεν βγαίνουν από την άλλη άκρη. Έχω κάτι να δείξω, φίλε. Εννοώ, κοίτα με: Έχω λεφτά, έχω φήμη, έχω μια όμορφη κοπέλα, ένα όμορφο σπίτι και όμορφα ζώα».

Ο ηθοποιός δήλωσε στον Marc Maron στο podcast του WTF το 2018 ότι ο πατέρας του τον κακοποιούσε «σωματικά και ψυχικά» όταν ήταν παιδί, γεγονός που προήλθε από το ότι «ζήλευε» όλα όσα πέτυχε σε τόσο νεαρή ηλικία.

Οι γονείς του χώρισαν το 1994, όταν ο Κάλκιν ήταν 14 ετών, και εκείνη την εποχή, η μητέρα του κατηγόρησε τον πατέρα του για «υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, σωματική κακοποίηση και άπιστη συμπεριφορά».

Η ερωτική ζωή του Μακόλεϊ Κάλκιν αποτέλεσε επίσης αντικείμενο μεγάλης κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης όλα αυτά τα χρόνια- παντρεύτηκε την ηθοποιό Ρέιτσελ Μάινερ το 1998, όταν και οι δύο ήταν μόλις 18 ετών, αλλά χώρισαν το 2002, μετά από τέσσερα χρόνια μαζί.

Μήνες αργότερα, άρχισε να βγαίνει με τη Μίλα Κούνις, αλλά χώρισαν το 2011. Τώρα είναι σε σχέση με την Μπρέντα Σονγκ και τον Απρίλιο του 2021, καλωσόρισαν μαζί ένα αγοράκι, που ονομάστηκε Dakota Song Culkin.

Ντέβιν Ράτρεϊ: Κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία και βιασμό

Ο Ράτρεϊ ήταν γνωστός από τον ρόλο του Buzz McCallister, του μεγαλύτερου αδελφού του Kevin που συχνά τον έμπλεκε σε μπελάδες, στη χριστουγεννιάτικη ταινία, στην οποία πρωταγωνίστησε όταν ήταν μόλις 13 ετών.

Στη συνέχεια έγινε τακτικός παίκτης στο ριάλιτι Damage Control του MTV και πρωταγωνίστησε σε μερικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, όπως το Dennis the Menace, το Little Monsters, την ταινία Serial του 2007, την ταινία επιστημονικής φαντασίας Surrogates, το θρίλερ αγωνίας Elevator, το Nebraska (απέναντι στους Bruce Dern και Will Forte), το Blue Ruin το 2013, το αστυνομικό δράμα Hustlers και το Kimi του Steven Sonderbergh. Επίσης, επιχείρησε να ασχοληθεί με τη μουσική, καθώς τραγουδά και παίζει κιθάρα σε ένα συγκρότημα που ονομάζεται Little Bill and the Beckleys.

Ωστόσο, ο ηθοποιός συνελήφθη τον περασμένο Δεκέμβριο μετά από μια εμφάνισή του στο OKC Pop Christmas Con στην Οκλαχόμα Σίτι, στο οποίο συμμετείχε με τη φίλη του.

Ντέβιν Ράτρεϊ / Φωτογραφία: Shutterstock

Στην εκδήλωση, φέρεται να θύμωσε με τη φίλη του - η ταυτότητα της οποίας έχει παραμείνει κρυφή για λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής - ενώ το ζευγάρι έπινε σε ένα μπαρ, αφού δεν χρέωσε δύο γυναίκες θαυμάστριες για το αυτόγραφό του.

Οι δυο τους άρχισαν να τσακώνονται και ο καβγάς συνεχίστηκε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου τους, όπου φέρεται να έγινε βίαιος και προσπάθησε να την στραγγαλίσει.

Ο Ράτρεϊ αντιμετωπίζει τώρα κατηγορίες για ενδοοικογενειακή επίθεση και ξυλοδαρμό με στραγγαλισμό- αφέθηκε ελεύθερος αφού κατέβαλε εγγύηση 25.000 δολαρίων. Έκτοτε έχει αρνηθεί τους ισχυρισμούς και πρόκειται να εμφανιστεί στο δικαστήριο τον Οκτώβριο σε σχέση με τους ισχυρισμούς αυτούς.

Τώρα, στον απόηχο της επικείμενης δίκης, μια γυναίκα με το όνομα Λίζα Σμιθ, φέρεται να επικοινώνησε με τις αστυνομικές αρχές και να τους είπε ότι είχε βιαστεί από τον Ράτρεϊ χρόνια νωρίτερα.

Σύμφωνα με το CNN, ισχυρίστηκε ότι ήταν φίλη με τον ηθοποιό για περίπου 15 χρόνια πριν από την υποτιθέμενη επίθεση. Όπως αναφέρει, το περιστατικό συνέβη το 2017, αφού συνάντησε τον Ράτρεϊ, τον αδελφό της και έναν φίλο της για ένα ποτό στη Νέα Υόρκη.

Στη συνέχεια η παρέα πήγε στο διαμέρισμα του Ράτρεϊ για άλλο ένα ποτό, όπου η ίδια ισχυρίστηκε ότι επέμενε να έχει ένα συγκεκριμένο ποτήρι. Είπε ότι ξαφνικά εξαντλήθηκε και ότι ο Ράτρεϊ την ενθάρρυνε να μείνει εκεί και να κοιμηθεί στον καναπέ.

Η Σμιθ είπε ότι πίστευε ότι την νάρκωσε ο σταρ, δηλώνοντας: «Θυμάμαι ότι ξύπνησα και δεν μπορούσα να κουνηθώ. Δεν μπορούσα πραγματικά να ανοίξω τα μάτια μου, αλλά μπορούσα να ακούσω τι συνέβαινε και μπορούσα να αισθανθώ τι συνέβαινε. Ήξερα ότι τα άλλα δύο άτομα είχαν φύγει και εγώ ήμουν ακόμα στον καναπέ».

Ο Ντέβιν Ράτρεϊ μικρός / Φωτογραφία: 20th Century

Ισχυρίστηκε ότι στη συνέχεια δέχθηκε επίθεση από εκείνον, αναφέροντας ότι συνεχίστηκε κάτι που της φάνηκε σαν «αιωνιότητα» - και μπόρεσε να ανακτήσει τον έλεγχο του σώματός της μόνο γύρω στις 2 το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, όταν έφυγε από το διαμέρισμα.

Την επομένη της επίθεσης, η Σμιθ δήλωσε ότι είπε σε μια φίλη της, την αδελφή της και έναν από τους αδελφούς της, τι συνέβη και στη συνέχεια αντιμετώπισε τον Ράτρεϊ με γραπτό μήνυμα.

Εκείνος αρνήθηκε την επίθεση, οπότε η Σμιθ αποφάσισε να καταθέσει αναφορά στην αστυνομία λίγες εβδομάδες αργότερα και συναντήθηκε με έναν ντετέκτιβ της αστυνομίας της Νέας Υόρκης στο Σολτ Λέικ Σίτι - ο οποίος σημείωσε λανθασμένα ότι δεν ήθελε να ασκήσει δίωξη.

Η ίδια δήλωσε στο πρακτορείο ότι πρόσφατα ενημερώθηκε ότι οι αρχές νόμιζαν ότι ήθελε να παραμείνει ανώνυμη και δεν ήθελε να ασκήσει δίωξη, γι' αυτό και η υπόθεση δεν συνεχίστηκε ποτέ, και ότι ήταν «συντετριμμένη» που η αστυνομία απέτυχε να ερευνήσει τους ισχυρισμούς της όταν εμφανίστηκε.

Την εποχή του περιστατικού, ταξίδεψε από άλλη πολιτεία για να δώσει συνέντευξη στο γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν και τους παρέδωσε τα ρούχα που φορούσε τη νύχτα της επίθεσης.

«Γιατί να είχα συναντηθεί με τον εισαγγελέα εξαρχής, πριν από χρόνια, αν δεν ήμουν πρόθυμη να υποβάλω μήνυση; ... Όλα αυτά με αναστάτωσαν πολύ», πρόσθεσε. «Βλέποντας ότι κατηγορήθηκε ότι επιτέθηκε σε κάποια άλλη, συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να κάνω ό,τι μπορούσα για να τον αποτρέψω από το να βλάψει ακόμη περισσότερες γυναίκες».

Όταν επικοινώνησε με το CNN, ο Ράτρεϊ δήλωσε ότι θυμήθηκε τη βραδιά με τη Σμιθ, αλλά αρνήθηκε τους ισχυρισμούς της ότι τη βίασε. Εκπρόσωπος του γραφείου του εισαγγελέα επιβεβαίωσε ότι «βρίσκονται σε επαφή» με τον Σμιθ, αλλά αρνήθηκε να συζητήσει τον χειρισμό της υπόθεσης.

Τζο Πέσι: Φημολογείται ότι εμπλέκεται σε απόπειρα δολοφονίας που διέταξε η πρώην σύζυγος του

Ο Πέσι, 79 ετών σήμερα, είχε μια σημαντική καριέρα επί δεκαετίες - έπαιξε σε ταινίες όπως Raging Bull, Lethal Weapon, Goodfellas, The Irishman, JFK, My Cousin Vinny, και Home Alone - στην οποία υποδύθηκε έναν από τους κλέφτες, ονόματι Harry.

Το 1999, ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την υποκριτική για να ακολουθήσει μουσική καριέρα και να απολαύσει τη ζωή του μακριά από τις κάμερες, αλλά από τότε είχε μερικές εμφανίσεις στην οθόνη.

Ο ηθοποιός έχει παντρευτεί και χωρίσει τρεις φορές και έχει μία κόρη από τον πρώτο του γάμο. Ο τρίτος του γάμος ήταν με μια γυναίκα που ονομαζόταν Κλόντια Άρο και ήταν αναμφισβήτητα ο πιο αμφιλεγόμενος.

Παντρεύτηκαν το 1988 και χώρισαν το 1999, αλλά η Άρο έγινε πρωτοσέλιδο χρόνια αργότερα, όταν συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας.

Τζο Πέσι / Φωτογραφία: Evan Agostini/Invision/AP



Η ηθοποιός, η οποία εμφανίστηκε σε μερικές ταινίες όπως το Jimmy Hollywood, το With Honors και το Casino, κατηγορήθηκε ότι προσέλαβε εκτελεστή για να προσπαθήσει να σκοτώσει τον πρώην σύζυγό της Garrett Warren το 2000.

Ένας άνδρας εμφανίστηκε στο σπίτι του και τον πυροβόλησε τέσσερις φορές στο στήθος, το λαιμό, το ισχίο και το μάτι, αμέσως μετά την κατάθεση της αίτησης διαζυγίου. Ο Warren επέζησε από την επίθεση.

Τελικά, η Άρο δήλωσε ότι δεν αμφισβήτησε δύο κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας και μια κατηγορία για κύριο όπλο και καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκισης τον Απρίλιο του 2012. Αποφυλακίστηκε το 2019.

Το Looper.com ανέφερε ότι ο Pesci «θεωρήθηκε για λίγο ως η υποτιθέμενη πηγή χρηματοδότησης της αποτυχημένης επίθεσης», αλλά οι κατηγορίες εναντίον του αποσύρθηκαν αργότερα.

Ο διάσημος ηθοποιός έγινε επίσης πρωτοσέλιδο το 2006, όταν φέρεται να χτύπησε έναν άνδρα στη Φλόριντα, ο οποίος προσπαθούσε να βγάλει μια φωτογραφία μαζί του.

Τζον Χερντ: Κατηγορείται για επίθεση τρίτου βαθμού, παρενόχληση και καταπάτηση

Ο Χερντ, ο οποίος απεβίωσε τον Ιούλιο του 2017 σε ηλικία 71 ετών, υποδύθηκε τον πατέρα του Kevin, Peter McCallister, στην ταινία "Home Alone".

Ενώ η καριέρα του άνθισε - οι υποκριτικές του δουλειές περιλαμβάνουν τα Awakenings (όπου πρωταγωνιστούσαν επίσης οι Robert De Niro και Robin Williams), Deceived (με την Goldie Hawn), Gladiator το 1992, το One Eight Sevem του Samuel L. Jackson, The Sopranos, την αστυνομική σειρά CSI: Miami, Prison Break και τη σειρά του Fox The Chicago Code - η προσωπική του ζωή ήταν γεμάτη αντιπαραθέσεις.

Το 1991, ένα χρόνο μετά την επιτυχία του στο «Μόνος στο σπίτι», συνελήφθη και κατηγορήθηκε για επίθεση τρίτου βαθμού επειδή φέρεται να χαστούκισε την πρώην φίλη του, Μελίσα Λίο.

Αυτός και η Λίο τα βρήκαν τη δεκαετία του '80 και καλωσόρισαν μαζί έναν γιο, ονόματι Τζέιμς Μάθιου, το 1987. Αλλά αφού χώρισαν λίγα χρόνια αργότερα, ενεπλάκησαν σε μια άσχημη διαμάχη για την κηδεμονία.

Τζον Χερντ / Φωτογραφία: Shutterstock

Κατηγορήθηκε επίσης για καταπάτηση της ιδιοκτησίας της, για καταδίωξη της ίδιας και του γιου τους και για ξυλοδαρμό του νέου της συντρόφου, αλλά τελικά κρίθηκε ένοχος μόνο για μία κατηγορία καταπάτησης.

«Φοβάμαι για την ασφάλεια του γιου μου και την ασφάλειά μου», ανέφερε η Λίο σε καταγγελία που είχε κατατεθεί τότε στην αστυνομία. «[Ο Χερντ] καταδιώκει τον γιο μου και πρέπει να σταματήσει πριν συμβεί κάτι άλλο».

Ο Χερντ ήταν παντρεμένος τρεις φορές και πατέρας τριών παιδιών. Ο πρώτος του γάμος με την ηθοποιό Μάροτ Κίντερ, που έγινε πριν αρχίσει να βγαίενι με τη Λίο, κράτησε μόνο έξι ημέρες.

Το 2016, κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο η είδηση ότι ο γιος του Μαξ - από τη δεύτερη σύζυγό του, Σάρον - είχε πεθάνει- η αιτία θανάτου δεν ανακοινώθηκε, αλλά στη νεκρολογία, η Σάρον δήλωσε ότι ο Μαξ «δεν είχε πατέρα που να συμμετέχει στη ζωή του», επιβεβαιώνοντας προφανώς ότι είχαν αποξενωθεί πριν από το θάνατο.

Παντρεύτηκε επίσης μια γυναίκα με το όνομα Λάνα Πρίτσαρντ το 2010, αλλά χώρισαν μετά από επτά μήνες μαζί. Ο Χερντ πέθανε από καρδιακή ανακοπή λόγω υπερτασικής καρδιοπάθειας το 2017.

Τζον Κάντι: Πέθανε νέος μετά από χρόνια εθισμού σε αλκοόλ και κοκαΐνη

Ο χαρακτήρας του Κάντι στην ταινία Home Alone, ο Gus Polinski, βοήθησε ως γνωστόν την Kate McCallister να βρει τον γιο της, παίζοντας μεγάλο ρόλο στο ευτυχές τέλος της ταινίας.

Αλλά στην πραγματική ζωή, ο Κάντι δεν είχε ευτυχισμένο τέλος. Πέθανε σε νεαρή ηλικία 43 ετών το 1994 από καρδιακή προσβολή, αφού πέρασε χρόνια παλεύοντας με την παχυσαρκία, την αδηφαγία, τη βαριά χρήση αλκοόλ, το κάπνισμα και τον εθισμό στην κοκαΐνη.

Λέγεται ότι σε κάποια σημεία της ζωής του ζύγιζε πάνω από 136 κιλά και έτρωγε για να αντιμετωπίσει τους επαγγελματικούς του αγώνες και το «άγχος» του.

Κάποτε παραδέχτηκε ότι το πρόβλημά του με τα ναρκωτικά ξεκίνησε μετά τη μετακόμισή του στο Σικάγο το 1972, όταν εντάχθηκε στην κωμική ομάδα The Second City.

Τζον Κάντι / Φωτογραφία: Shutterstock

«Το επόμενο πράγμα που θυμάμαι, ήμουν στο Σικάγο, όπου έμαθα πώς να πίνω, να ξενυχτάω και να συλλαβίζω τη λέξη "d-r-u-g-s"», είπε.

Το AllTheInteresting.com πρόσθεσε ότι δεν βοήθησε το γεγονός ότι η καριέρα του Κάντι «χτίστηκε σε μεγάλο βαθμό στο να παίζει τον μεγάλο αστείο τύπο».

«Αν και συχνά προσπαθούσε να κάνει δίαιτα και να γυμναστεί, ο Κάντι επέστρεφε στις κακές συνήθειες», ανέφερε το πρακτορείο. »Εγκατέλειψε τα ναρκωτικά για ένα διάστημα, αλλά συνέχισε να καπνίζει τσιγάρα και χρησιμοποιούσε το φαγητό για να καταπνίξει το άγχος του. Όταν αυτό δεν έπιανε, άρχιζε ο πανικός και το άγχος. Η εσωτερική αναταραχή τον ακολούθησε στα γυρίσματα της τελευταίας του ταινίας στο Ντουράνγκο του Μεξικού και επιτάχυνε τον θάνατό του».

Πριν φύγει από τη ζωή, πρωταγωνίστησε στην ταινία της Disney "The Rescuers Down Under", στην κωμωδία τρόμου "Nothing But Trouble", στο "JFK" το 1991, στη ρομαντική κωμωδία "Only the Lonely" (την οποία επίσης έγραψε και συν-σκηνοθέτησε με τον Chris Columbus) και στο "Cool Runnings" (με τον Cuba Gooding Jr.).