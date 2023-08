«Πολύ σκληρός για να πεθάνει»: Η στιγμή που το συνεργείο της ταινίας φοβήθηκε ότι ο Μπρους Γουίλις σκοτώθηκε - iefimerida.gr

Ένα νέο βιβλίο υποστηρίζει ότι το καστ και το συνεργείο της εμβληματικής ταινίας δράσης «Die Hard» («Πολύ σκληρός για να πεθάνει») πίστευαν ότι ο Μπρους Γουίλις πέθανε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της πρώτης μεγάλης του σκηνής.

Στο βιβλίο «The Last Action Heroes: The Triumphs, Flops, and Feuds of Hollywood's Kings of Carnage», ο συγγραφέας Nick de Semlyen αφηγείται τα προβλήματα στα γυρίσματα της ταινίας, που έμελλε να γίνει η ταινία που έκανε τον Μπρους Γουίλις σούπερ σταρ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια σκηνή στην οποία ο Γουίλις επρόκειτο να πυροβοληθεί στον αέρα είχε προγραμματιστεί ακόμη και για τις αρχές των γυρισμάτων, ώστε, αν κάτι πήγαινε στραβά, να υπάρχει χρόνος για να ξαναγυριστεί ο ρόλος.

Φτάνοντας κατευθείαν από τα γυρίσματα του «Moonlighting» («Αυτός, Αυτή και τα Μυστήρια»), της τηλεοπτικής σειράς στην οποία πρωταγωνιστούσε εκείνη την εποχή, ο Γουίλις μεταφέρθηκε στην κορυφή ενός πενταώροφου γκαράζ.

«Καθώς περίμενε, τρίβοντας τα χέρια του και φορώντας μόνο ένα μαύρο παντελόνι, μια λευκή πυροσβεστική μάνικα ήταν τυλιγμένη γύρω από τη γυμνή του μέση, ένα υποπολυβόλο Heckler & Koch MP5 κρεμόταν μέσω ενός ιμάντα από το λαιμό του και ένα παχύρευστο τζελ κάλυψε το εκτεθειμένο δέρμα του», έγραψε ο Semlyen.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν ο Μπρους Γουίλις ρώτησε για ποιον λόγο ήταν το τζελ, του είπαν ότι θα τον προστάτευε από το να πάρει φωτιά.

Ο Μπρους Γουίλις σε σκηνή από την ταινία «Πολύ Σκληρός Για Να Πεθάνει»

Για το πρώτο πλάνο που θα γύριζε ο διάσημος ηθοποιός, του είπαν να πηδήξει από ένα περβάζι πάνω σε έναν αερόσακο.

«Καθώς το έκανε, μεγάλες πλαστικές σακούλες με βενζίνη πυροδοτήθηκαν, εξαπολύοντας μια μπάλα φωτιάς που εκτόξευσε τον Γουίλις στην άκρη του αερόσακου», έγραψε ο Semlyen.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αργότερα, ο Μπρους Γουίλις θυμήθηκε: «Όταν προσγειώθηκα, όλοι έτρεξαν προς το μέρος μου και νόμιζα ότι θα έλεγαν "πολύ καλή δουλειά, μπράβο''. Αυτό που έκαναν ήταν να δουν αν είμαι ζωντανός, γιατί παραλίγο να χάσω τον αερόσακο», πρόσθεσε.

Η υπόλοιπη περιγραφή του βιβλίου για το «Die Hard» υφαίνει μια αφήγηση για την ένταση στα γυρίσματα μεταξύ του Μπρους Γουίλις και του σκηνοθέτη της ταινίας, John McTiernan, ο οποίος συνέχισε λέγοντας ότι ο Γουίλις ήταν δύσκολο να συνδεθεί μαζί του.

Το «Die Hard» έγινε επιτυχία το 1988.

Η ταινία, η οποία είχε απορριφθεί από μια σειρά από αστέρες δράσης της πρώτης κατηγορίας του Χόλιγουντ, προσαρμόστηκε εκ νέου για τον Μπρους Γουίλις, ο οποίος θεώρησε ότι το να υποδυθεί έναν πιο συναισθηματικά κατανοητό σταρ δράσης ήταν μια δύναμη που θα μπορούσε να φέρει στην ταινία, κάτι που δεν θα μπορούσε να κάνει, ας πούμε, ο Σιλβέστερ Σταλόνε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έφτασε στο σημείο να σταματήσει το ποτό, να πηγαίνει σε συναντήσεις των Ανώνυμων Αλκοολικών και να ξεκινήσει ένα αυστηρό πρόγραμμα γυμναστικής, προκειμένου να προετοιμαστεί για τον ρόλο.

Η ταινία «Die Hard» έγινε η ταινία με τα υψηλότερα έσοδα το 1988, μετατρέποντας τον Μπρους Γουίλις σε μεγάλο αστέρι της δράσης μέσα σε μια νύχτα.

Ο Μπρους Γουίλις σε μια σκηνή από την ταινία «Die Hard: With A Vengeance», 1995 / Φωτογραφία 20th Century-Fox/Getty Images

Το πρόβλημα υγείας του Μπρους Γουίλις

Το νέο βιβλίο κυκλοφόρησε στην αγορά στον απόηχο της είδησης της διάγνωσης της μετωποκροταφικής άνοιας του Μπρους Γουίλις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αφασία, με την οποία ο ηθοποιός διαγνώστηκε για πρώτη φορά πέρυσι, μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα ενός ατόμου να μιλάει, να γράφει και να κατανοεί τον προφορικό και γραπτό λόγο.

Επηρεάζει τους λοβούς του εγκεφάλου πίσω από το μέτωπο, οι οποίοι ασχολούνται με τη συμπεριφορά, την επίλυση προβλημάτων, τον προγραμματισμό και τα συναισθήματα, με συμπτώματα όπως αλλαγές στην προσωπικότητα, εμμονική συμπεριφορά και δυσκολίες στην ομιλία.

Εμφανίζεται όταν τα νευρικά κύτταρα στους λοβούς πίσω από το μέτωπο πεθαίνουν και οι οδοί που τα συνδέουν αλλάζουν.

Ο αριστερός κροταφικός λοβός εμπλέκεται στη σημασία των λέξεων και των ονομάτων των αντικειμένων. Ο δεξιός αναγνωρίζει πρόσωπα και οικεία αντικείμενα.

Ο Μπρους Γουίλις με την οικογένειά του

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα συμπτώματα είναι διαφορετικά από την απλή απώλεια μνήμης που συνδέεται με τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Ο Μπρους Γουίλις φέρεται να πάλευε με γνωστικά προβλήματα στα πλατό των ταινιών του για χρόνια και χρειαζόταν ακόμη και ακουστικό για να του μεταφέρουν τις ατάκες.

Μια ανώνυμη πηγή δήλωσε στο Page Six ότι η φθίνουσα γνωστική του ικανότητα ήταν ένα ανοιχτό μυστικό στο Χόλιγουντ, καθώς ο ηθοποιός αντιμετώπιζε επανειλημμένα προβλήματα υποκριτικής στις ταινίες του.

Ο διάσημος ηθοποιός φαίνεται μάλιστα σε μια σκηνή της νέας του ταινίας «American Siege», η οποία γυρίστηκε το 2020, να φοράει ακουστικό. Αυτό συνέβη δύο ολόκληρα χρόνια πριν από την ανακοίνωση της οικογένειας ότι ο Μπρους Γουίλις πάσχει από αφασία.