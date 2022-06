Το ΗΒΟ Max ήρθε στο Παγκράτι και έκανε αφιέρωμα στον Έλληνα σεφ Tάσο Μαντή -Δείτε το backstage από τα γυρίσματα - iefimerida.gr

Η βιώσιμη γαστρονομία που εκπροσωπεί ο διάσημος Έλληνας σεφ Τάσος Μαντής και το farm-to-table εστιατόριό του Soil τράβηξαν την προσοχή της εκπομπής Zero Waste Chef του HBO Max.

Πόσο συχνά συμβαίνει ένας Έλληνας σεφ να υποδέχεται στην κουζίνα του έναν μιντιακό κολοσσό, όπως το HBO Max, για να μαγειρέψει μπροστά στην κάμερά του, για μια εκπομπή που απευθύνεται στο τεράστιο κοινό μιας streaming πλατφόρμας με εκατομμύρια συνδρομητές; Ο Έλληνας σεφ Τάσος Μαντής και το ιδιαίτερο εγχείρημά του, το farm-to-table εστιατόριo Soil στο Παγκράτι, είναι ένας από τους οκτώ σεφ σε όλη την Ευρώπη που επιλέχθηκαν από την εταιρεία παραγωγής της σειράς ντοκιμαντέρ «Zero Waste Chef» για να μιλήσουν ως πρωτοπόροι της βιώσιμης γαστρονομίας.

To συνεργείο του HBO Max στη φάρμα του Soil στο Αλεποχώρι. Τους ξεναγεί ο Τάσος Μαντής.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή: O αμερικανικός κολοσσός HBO, που γνωρίσαμε μέσα από θρυλικές παραγωγές όπως το Sex And The City και το Game of Thrones, στη συνδρομητική του πλατφόρμα HBO Max, φιλοξενεί μια πρωτοποριακή εκπομπή για τη γαστρονομία, το «Zero Waste Chef». Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ ισπανικής παραγωγής για τη βιώσιμη διατροφή που παρουσιάζει ένας νεαρός οικολόγος, ο Ντιέγκο Γκαρθία-Βέγκα.

Ο μαστρο-Μπάμπης, ο πατέρας του σεφ Τάσου Μαντή και ψυχή του κτήματος στο Αλεποχώρι, συνομιλεί με τον γιο του, σεφ του Soil, και τον παρουσιαστή του HBO Max, Ντιέγκο Γκαρθία-Βέγκα.

Ο μόλις εικοσιενός ετών περιβαλλοντολόγος, παρουσιαστής και ακτιβιστής, για τις ανάγκες του 2ου κύκλου της σειράς του, ταξιδεύει σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες καταγράφοντας με το συνεργείο της εκπομπής του το πώς αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι σε διάφορες πόλεις τα προβλήματα που σχετίζονται με τη σπατάλη τροφίμων και τις πρωτοβουλίες που υπάρχουν για την καταπολέμησή τους. Σε κάθε επεισόδιο ο Ντιέγκο Γκαρθία-Βέγκα συναντά έναν διάσημο σεφ και ετοιμάζει μαζί του δύο πιάτα, προσπαθώντας να μειώσει τη σπατάλη φαγητού και να μάθει διασκεδαστικά στο κοινό πώς να μαγειρεύει νόστιμα πράγματα χωρίς να πετά τίποτα. Παράλληλα, περιηγείται στον κόσμο του σεφ που τον φιλοξενεί, και συζητά μαζί του για τη βιωσιμότητα, την οικολογία και την επανάσταση της farm-to-table γαστρονομίας.

H φύση οργιάζει στο υπέροχο κτήμα του Soil.

Από την Πέμπτη 17 Ιουνίου μέχρι το Σάββατο 18, ο Ντιέγκο Γκαρθία-Βέγκα του ΗΒΟ Max ήρθε στην Αθήνα για να συναντήσει το διάσημο Έλληνα σεφ Τάσο Μαντή. Ο δημιουργός του καινούργιου εστιατορίου Soil που άνοιξε σε ένα υπέροχο νεοκλασικό στο Παγκράτι μέσα στη χρονιά, κατάφερε μέσα σε λίγους μόνο μήνες να ταξιδέψει τη φήμη του ξανά σε όλο τον κόσμο, κατακτώντας διθυραμβικές κριτικές για το ιδιαίτερο γαστρονομικό πρότζεκ που ακολουθεί τη φιλοσοφία του farm-to-table. Δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως που το καταφέρνει, αφού ο Έλληνας σεφ θεωρείται πρωτοπόρος στην earthy gastronomy (σ. βιώσιμη γαστρονομία που βασίζεται στις αγνές πρώτες ύλες).

Ο Μαντής άλλωστε έχει μεγάλη εμπειρία πίσω του: Από το Funky Gourmet έφυγε για το εξωτερικό όπου εργάστηκε σε απαιτητικές κουζίνες εστιατορίων υψηλής γαστρονομίας, τα οποία σαρώνουν τα αστέρια Michelin, όπως το Hof Van Cleve του Peter Goossens στις Βρυξέλλες, το Geranium στην Κοπεγχάγη, το Frantzen στην Στοκχόλμη, ενώ επιστρέφοντας κατάφερε να χαρίσει στην αθηναϊκή Hytra -το εστιατόριο στο roof garden της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση- μια ιδιαίτερη κουζίνα που απέσπασε επίσης αστέρι Michelin.

O Ντιέγκο Γκαρθία-Βέγκα του HBO Max στην κουζίνα του Soil με τον Τάσο Μαντή, την ώρα των γυρισμάτων.

Έτσι, δεν είναι καθόλου παράξενο -αν και εντυπωσιακό- το γεγονός ότι το ολοκληρωμένο μενού 14 σταδίων που έχει δημιουργήσει για το Soil restaurant στο Παγκράτι, αλλά και η φιλοσοφία της βιώσιμης γαστρονομίας που εκπροσωπεί επάξια στην Ελλάδα, τον ξεχώρισαν ως έναν από τους οκτώ διάσημους γκουρού της ηθικής γαστρονομίας που θα επισκεφτεί αυτή τη σεζόν ο Ντιέγκο Γκαρθία-Βέγκα για το ντοκιμαντέρ «Zero Waste Chef» του HBO Max.

Το συνεργείο του HBO Max την ώρα των γυρισμάτων στη σάλα του εστιατορίου Soil στο Παγκράτι.

Το συνεργείο του HBO Max, αποτελούμενο από πέντε άτομα μαζί με τον παρουσιαστή και το σκηνοθέτη, επισκέφθηκε πρώτα τη φάρμα του Τάσου Μαντή στο Αλεποχώρι. Εκεί, ο Έλληνας, με την πολύτιμη συνδρομή του πατέρα του, καλλιεργεί βιολογικά λαχανικά, μα κυρίως βότανα και βρώσιμα λουλούδια, τα οποία πρωταγωνιστούν στα πιάτα που δημιουργεί ο σεφ για το εστιατόριό του Soil, στο Παγκράτι.

O Ντιέγκο Γκαρθία-Βέγκα του HBO Max στο Αλεποχώρι με τον Τάσο Μαντή.

Ο Ντιέγκο Γκαρθία-Βέγκα περιηγήθηκε στο μποστάνι του Μαντή, δοκίμασε και τα 36 διαφορετικά είδη βοτάνων που ευδοκιμούν αυτή την εποχή εκεί και στη συνέχεια επισκέφθηκε μαζί με τον Τάσο Μαντή την κεραμίστρια Έλια Λαμπίρη (Mud Lad) -συζύγου του Τάσου Μαντή- που προμηθεύει με τα απαραίτητα κεραμικά το art de la table του Soil.

Η κάμερα μπήκε στο εργαστήριο κεραμικής Mud Lad της Έλιας Λαμπίρη, συζύγου του Τάσου Μαντή.

Την Παρασκευή ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα στην κουζίνα του Soil, το οποίο στεγάζεται σε ένα υπέροχο ανακαινισμένο νεοκλασικό στην οδό Φερεκύδου 5, πίσω από το Παναθηναϊκό Στάδιο. «Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά μας που το HBO max επέλεξε το Soil για να μιλήσει για τη βιωσιμότητα στη γαστρονομία στην Ελλάδα. Έχει έρθει η ώρα να παραδειγματιστούμε από ό,τι γίνεται παγκοσμίως γύρω από το zero waste στις κουζίνες του κόσμου και χαίρομαι ιδιαιτέρως που εκπομπές σαν το Zero Waste Chef επιτελούν αυτόν τον σκοπό» λέει στο iefimerida ο Τάσος Μαντής.

Μέρος των γυρισμάτων έγινε στον κατάφυτο λόφο πάνω από το Παναθηναϊκό Στάδιο, κοντά στο εστιατόριο Soil.

Τα γυρίσματα συνολικά διήρκεσαν δεκαοκτώ ώρες και το πιάτο που δοκίμασαν από το μενού του Τάσου Μαντή είναι οι γαρίδες κοιλάδας και η πράσινη σαλάτα με το στρείδι. Επόμενος σταθμός του Ντιέγκο Γκαρθία-Βέγκα μετά την Ελλάδα είναι η Σλοβενία, όπου μαζί με το επιτελείο του θα επισκεφθούν τη σεφ Ana Roš.