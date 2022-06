Τα ωραιότερα κοκτέιλ στην Αθήνα – Ο expert του ποτού Γιάννης Κοροβέσης μας συστήνει τα καλύτερα μπαρ και εστιατόρια - iefimerida.gr

Ακολουθήσαμε τον μπον βιβέρ Γιάννη Κοροβέση στις πιο απολαυστικές βόλτες του στην πόλη και κρατήσαμε σημειώσεις για τα μέρη που προτιμά για ποτό, καφέ και φαγητό.

Πού σερβίρουν τα καλύτερα ποτά στην Αθήνα; Ποιο είναι το savoir vivre των μπαρ; Πού θα απολαύσουμε ένα δροσερό κοκτέιλ με την ωραιότερη θέα στην πόλη; Ποιες είναι πιο πιο ωραίες ταράτσες και αυλές για night out; Για να λύσουμε αυτές και άλλες πολλές απορίες, συναντήσαμε τον Γιάννη Κοροβέση, bar consultant, drinks editor, καθηγητή στη σχολή Le Monde, ραδιοφωνικό παραγωγό στον Athens Voice Radio και ιδρυτή του bitterbooze.com, του πιο ενημερωμένου ηλεκτρονικού περιοδικού για το αλκοόλ στην Ελλάδα, ο οποίος μάς ξενάγησε στα αγαπημένα του μέρη για ποτό και φαγητό στην Αθήνα.



Για ψαγμένα ποτά στο Line Athens - Φωτογραφία: Line Athens/Intagram

Αν σας ζητούσαμε να φτιάξετε το δικό σας χάρτη με τα πιο αγαπημένα σας μέρη στην Αθήνα για ποτό, ποια θα ήταν αυτά; 

Barreldier στο Σύνταγμα για τα καλύτερα κλασικά κοκτέιλ και φοβερή εξυπηρέτηση, Jazz in Jazz στο Κολωνάκι για τους χειμερινούς μήνες, με την καλύτερη μουσική που ακούγεται επί αθηναϊκού εδάφους, Line Athens για ψαγμένα αναμειγνυολογήματα, κρασιά από φρούτα και τρομερό ήχο, προσφάτως ανακάλυψα και το Bar in front of the bar, μαζί με το κρυμμένο μπαρ-αδερφάκι του, το Rumble in the Jungle. Εξαιρετικά ποτά και ανεπιτήδευτα ζεστή φιλοξενία.

Barreldier στο Σύνταγμα για τα καλύτερα κλασικά κοκτέιλ - Φωτογραφία: Barreldier/Intagram

Αν η Αθήνα ήταν ποτό, τι ποτό θα ήταν; Τι γεύση σας αφήνει;

Ένα κοκτέιλ με τσίπουρο, το εθνικό μας απόσταγμα, και ξινό, για να παλεύεται η ζέστη της.

Το 42 bar Athens το προτιμά ο Γιάννης Κοροβέσης για τα τραπέζια που έχει έξω - Φωτογραφία: 42 bar Athens/Intagram

Ποιες είναι οι ωραιότερες αυλές και ταράτσες στην Αθήνα για να απολαύσει κάποιος δροσερά το ποτό του;

Οι αυλές του 42 bar Athens στο Σύνταγμα και του εστιατορίου Soil στο Παγκράτι, και το Λοκάλι που έχει και αυλή και ταράτσα, με εξαιρετικά ποτά, πεντανόστιμο φαγητό και σούπερ συλλογή με αποστάγματα.

Η αυλή του farm to table εστιατορίου Soil στο Παγκράτι - Φωτογραφία: soilrestaurant.gr

Πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν ένα ποτό που μας σερβίρουν είναι καλής ποιότητας; 

Μην μπείτε σε αυτήν την διαδικασία, απλώς θα πρέπει να εμπιστεύεστε τους μπαρτέντερ σας.

Ποιες είναι οι μεγάλες τάσεις αυτή τη στιγμή στο ποτό;

Η τοπικότητα, η διαφάνεια στην προέλευση των ποτών και των πρώτων υλών και η βιώσιμη ανάπτυξη των εταιρειών που τα παρέχουν.

Αν ξεχωρίζετε ένα κοκτέιλ ως το «κοκτέιλ του φετινού καλοκαιριού», ποιο θα ήταν αυτό; 

Διαχρονικά και για πάντα ένα καλοφτιαγμένο και καλοχτυπημένο Νταϊκιρί.

To Daiquiri είναι διαχρονικά ένα ωραίο κοκτέιλ - Φωτογραφία: strangebirdindy/Instagram

Ποια γειτονιά της Αθήνας ή δρόμος συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή τις περισσότερες επιλογές για ποτό; 

Νομίζω στο κέντρο έχεις τις περισσότερες και καλύτερες επιλογές.

Τι δεν πρέπει ποτέ να λείπει από το σπίτι μας για να έχουμε μια καλή κάβα; Ποια είναι τα βασικά ποτά, τα συνοδευτικά, τα αξεσουάρ που πρέπει να έχουμε;

Ξεκινήστε από το τζιν και το αμερικανικό ουίσκι, για τα βασικά κοκτέιλ, μαζί με ένα Campari και ένα καλής ποιότητας γλυκό βερμούτ. Καλής ποιότητας tonic σίγουρα, ένα δοχείο και ένα κουτάλι ανάδευσης με μια μεζούρα και καθαρός πάγος είναι τα απολύτως απαραίτητα.

Η μοναδική θέα του εστιατορίου Pelagos στο Four Seasons - Φωτογραφία: fourseasons.com

Εστιατόριο ή μπαρ με την ωραιότερη θέα στην πόλη;

Αδιαμφισβήτητα το Pelagos στο ξενοδοχείο Four Seasons.

Κλασικό μπαρ για να πιω το ποτό μου πέρα από trends και μόδες;

Jazz in Jazz.

Για κλασικά ποτά ο Γιάννης Κοροβέσης μάς προτείνει το Jazz in Jazz - Φωτογραφία: jazzinjazz.business.site

Ισχύει ακόμα ότι κάθε ποτό έχει το δικό του σωστό ποτήρι;

Ε, ναι. Αν θες να μεγιστοποιήσεις την απόλαυσή σου, θα πρέπει να εκμεταλλεύεσαι στο έπακρο τα αρώματα, τις σωστές θερμοκρασίες και την ετικέτα στο πίνειν.

Υπάρχει αυτό που λέμε savoir vivre του ποτού; Ποιοι είναι οι κανόνες του;

Βεβαίως, αυτό που γράφω πιο πάνω περί ετικέτας. Άπειροι οι κανόνες, περισσότερο για να τους κουβεντιάζουμε, αλλά και για να μπορούμε να περνάμε όλοι καλά με σεβασμό σε αυτούς με τους οποίους συνυπάρχουμε. Αν θα έπρεπε να επιλέξω έναν κανόνα, αυτός σίγουρα θα ήταν το απαράδεκτο του θορύβου πρώτα σε εστιατόρια και έπειτα σε μπαρ. Για παράδειγμα, τρελαίνομαι όταν βλέπω κάποιον να κάνει βιντεοκλήση με το κινητό του και χωρίς ακουστικά σε κάποιο εστιατόριο/μπαρ. Κατά τα άλλα, αν θέλουμε να είμαστε ευθυγραμμισμένοι με τους άτυπους κανόνες των μπαρ, θα πρέπει να αποφεύγουμε να ξεφορτώνουμε τα προσωπικά μας αντικείμενα επάνω στη μπάρα· τσάντες, κασκόλ, κλειδιά, κτλ. Ο χώρος της είναι μικρός, δε χρειάζεται να τον κάνουμε μικρότερο.

Ποια είναι τα «προτερήματα» και ποια τα «ελαττώματα» της Αθήνας; Τι αγαπάτε στην Αθήνα και τι μισείτε σε αυτή;

Η καθαριότητα και το αποχετευτικό της σύστημα είναι πράγματα που πιστεύω δε θα λυθούν ποτέ. Όπως και το ότι ακόμη και μετά τον πρόσφατο νόμο, συμπολίτες μας επιμένουν να κλείνουν όποτε κάνουν κέφι τους δρόμους της για τον παραμικρό λόγο. Κατά τα άλλα, το άρωμα της ιστορίας αυτής της πόλης πλανάται ακόμη στην ατμόσφαιρά της, υπενθυμίζοντας μας το πλούσιο παρελθόν της.

Ο Γιάννης Κοροβέσης - Φωτογραφία: Θανάσης Καρατζάς

Ποια είναι η αγαπημένη σας γωνιά στην Αθήνα;

Η πλατεία Προσκόπων στο Παγκράτι.

Έχετε μια ελεύθερη μέρα μόνο για εσάς: πώς την περνάτε στην πόλη; Τι κάνετε; Τι αγοράζετε; Ποια είναι η διαδρομή και οι στάσεις για ένα ιδανικό day off;

Περπάτημα από τον Βύρωνα μέχρι το Ζάππειο και στην συνέχεια το παλιό ιστορικό κέντρο, στάση για έναν cold brew σε κάποιο από τα εξαιρετικά σημεία που προσφέρουν καφέ τρίτου κύματος, μια βόλτα στα Public για μερικά βιβλία, συνέχεια προς Μοναστηράκι και στάση στο Giorgio Hatter για κάποια καινούρια τραγιάσκα που μπορεί να έχει φέρει και άλλο ένα δίωρο στα παλιατζίδικα, μπας και ανακαλύψω κανέναν χαμένο θησαυρό. Δεύτερος καφές, τούρκικος αυτήν την φορά, στην ταράτσα του μουσείου Ισλαμικής Τέχνης κι έπειτα γεύμα στο διπλανό Λοκάλι, παρέα με ένα σούπερ κοκτέιλ. Το απόγευμα σπίτι, παρέα με το κορίτσι μου ή θερινό σε κάποιον από τους υπέροχους κινηματογράφους.

Για φαγητό στο Αleria - Φωτογραφία: aleria.gr

Έχετε κάποιον φίλο που έρχεται να μείνει στην Αθήνα για πρώτη φορά, σε ποια μέρη τον πηγαίνετε για να διαμορφώσει την αληθινή εικόνα για την πόλη;

Στο Aleria ή στο Μάνη-Μάνη για φαγητό, σε κάποιο από τα προαναφερθέντα μπαρ για ποτό και την επόμενη μέρα, φυσικά, βόλτα στη μαγευτική Ακρόπολη.

Για νόστιμα ελληνικά πιάτα στο εστιατόρια Μάνη-Μάνη στο Κουκάκι - Φωτογραφία: manimani.com.gr

Τι δεν λείπει ποτε από την κουζίνα σας;

Άφθονα μπαχαρικά, τυριά και ζυμαρικά διαφόρων ειδών και το τελευταίο μου κόλλημα εδώ και μερικά χρόνια, η συγκλονιστική κορεατική πάστα Gochujang.

Τυριά, αλλαντικά και gourmet προϊόντα αγοράζει από το Nora’s Deli στο Κολωνάκι - Φωτογραφία: Nora’s Deli/Instagram

Μαγειρική στο σπίτι: από πού αγοράζετε τα καλύτερα υλικά (από πού και τι επιλέγετε):

...κρέας: Από τον Αρτέμη (Νάξια Επιλογή) στα Πετράλωνα.

...ψάρι: Από τη Βαρβάκειο.

...λαχανικά: Από τον Στέλιο (Το Μποστάνι) στο Παγκράτι και τον Κήπο στην Πλατεία Μαβίλη.

...γκουρμέ προϊόντα: Από το Nora’s Deli στο Κολωνάκι.

...τυριά: Από το Provence.

Choux και προφιτερόλ στο Choureal - Φωτογραφία: choureal.gr

Γλυκά: ποια είναι τα αγαπημένα σας ζαχαροπλαστεία στην πόλη και τι παίρνετε πάντα από εκεί;

Το Choureal για σου και προφιτερόλ που στέλνει και ντελίβερι και το Σουίτ του Μπάμπη Ζιντίλη για τα πάντα.

Street food: τι σας αρέσει, πού το απολαμβάνετε και γιατί πρέπει να το δοκιμάσουμε και εμείς;

Feyrouz για τα απόλυτα λαχματζούνια και πεϊνιρλί, Hoocut για φοβερά τυλιχτά σουβλάκια και Guarantee στο Κουκάκι για συγκλονιστικά σάντουιτς. Α! Και ο Αχιλλέας στον Νέο Κόσμο για επίσης εξωπραγματικό σουβλάκι.

Σουβλάκια στο Hoocut - Φωτογραφία: hoocut.com

Μια αγαπημένη ανάμνηση από την Αθήνα;

Καμία. Η Αθήνα είναι πολύ καλύτερη τώρα, συγκριτικά με αυτήν των 90’s

Πόσο έχει αλλάξει η Αθήνα σε σχέση με το παρελθόν; Πώς ήταν η περιοχή όταν την πρωτογνωρίσατε και πώς τη φαντάζεστε σε 20 χρόνια από σήμερα;

Η Αθήνα αλλάζει διαρκώς προς το καλύτερο και αυτό είναι ευτυχές. Αν καταφέρει να βελτιώσει κι άλλο τα ΜΜΜ της και να πείσει τους κατοίκους της να σέβονται τους άλλους, τότε θα είναι όλα ακόμη καλύτερα.

Αγαπημένα εστιατόρια; Τι πιάτα να δοκιμάσουμε αν πάμε;

Ενθουσιάστηκα προσφάτως από το Soil. Πιάτα δεν μπορείτε να διαλέξετε, η μοναδική επιλογή είναι το μενού γευσιγνωσίας. Εμπιστευθείτε τον σεφ του, Τάσο Μαντή, και θα σας χαρίσει μια αξιομνημόνευτη εμπειρία.

Καφές στο KUDU στο Ψυχικό - KUDU/Instagram

Σε ποια καφέ μπορεί κάποιος να χαλαρώσει και να απολαύσει τη μέρα με τους φίλους του;

Underdog στο Θησείο και KUDU στο Ψυχικό. Εξαιρετικός καφές, άψογο σέρβις και χαλαρωτικό περιβάλλον.

Αν η δική σας Αθήνα είχε soundtrack τι μουσική θα επιλέγατε και ποια 3 τραγούδια θα είχε;

Η Ελλάδα και η Αθήνα αγαπά το ροκ, εγώ όχι τόσο, ειδικά τις πολλές κιθάρες, οπότε θα το σπάσω λίγο και θα επιλέξω τα παρακάτω:

- This must be the place / David Byrne

- La Prima Estate / Erlend Øye

- Lowdown / Boz Scaggs

Lunch break με delivery στο γραφείο ή στο σπίτι: Τι παραγγέλνουμε και από πού;

…πίτσα: Valtezianna στα Εξάρχεια.

…σουβλάκι: Αχιλλέας στον Νέο Κόσμο.

…μαγειρευτά: Φαγοποτείο στο Κολωνάκι.

…σαλάτες: δεν τρώγω σαλάτες.

…κινέζικο/sushi: Sushimou στο κέντρο.

Ο σεφ του Sushimou Aντώνης Δρακουλαράκος - Φωτογραφία: sushimou.gr

Ποιες είναι οι καλύτερες προτάσεις, στην Αθήνα, για όσους λατρεύουν την τέχνη;

Δεκάδες μουσεία και αίθουσες τέχνης, σίγουρα το νέο Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή και την νέα Εθνική Πινακοθήκη και φυσικά το πιο συγκλονιστικό μουσείο της χώρας, το Εθνικό Αρχαιολογικό.

Παλιά κτίρια που σας μαγεύουν στην πόλη και σας εμπνέουν;

Κάθε γωνιά των Εξαρχείων.

Παραλίες αγαπημένες στην Αθήνα ή κοντά σε αυτήν;

Καμία. Έχω αγοραφοβία.

Τι πρέπει να έχει αγοράσει κανείς πριν φύγει από την πόλη αυτή;

Μια βραδιά στο Ηρώδειο.

Υπάρχουν παραδοσιακές ταβέρνες ή μαγειρεία που θα συστήνατε σε κάποιον;

Το ουζερί η Λέσβος στην Μπενάκη και το Τριαντάφυλλο της Νοστιμιάς στη Λέκκα.

Καφές στο χέρι από το LOT51 στην πλατεία Βραζιλίας - Φωτογραφία: LOT51/Instagram

Από πού παίρνω στο χέρι καφέ ή σνακ όταν έχω βγει βόλτα για περπάτημα;

Rabbit Punch στο Παγκράτι, Anana στην Πραξιτέλους και Dope στην Βύσσης, LOT51 στην πλατεία Βραζιλίας.

Αγαπημένο σας βιβλιοπωλείο;

Free Thinking Zone στη Σκουφά.

Ποιο βιβλίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κομοδίνο σας;

Άλλες Ζωές του Αμπντουλραζάκ Γκούρνα από Εκδόσεις Ψυχογιός.