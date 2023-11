8+1 νέα εστιατόρια, γεύσεις και πιάτα που θα απολαύσουμε στην Αθήνα αυτόν τον χειμώνα - iefimerida.gr

Νέα εστιατόρια, δυνατές συνεργασίες, πολυσυζητημένες αφίξεις, ολοκαίνουρια μενού… Φτιάξαμε μια λίστα με ό,τι νέο θα μας απασχολήσει γαστρονομικά αυτή τη σεζόν στην πόλη.

Κάθε σεζόν, τέτοια εποχή, νέοι χώροι γαστρονομίας κάθε είδους, φωταγωγούν με τη λάμψη του καινούργιου την Αθήνα, δημιουργώντας προσδοκίες, συζητήσεις, νέα σημεία συνάντησης, γεννώντας μόδες και τάσεις, αναγεννώντας ολόκληρες γειτονιές ή μοιράζοντας ξανά την τράπουλα στις παλιές και καθιερωμένες πιάτσες του καλού φαγητού. Συγκεντρώσαμε τις πιο αξιοσημείωτες αφίξεις σε ένα πρώτο ρεπορτάζ που διαρκώς θα εμπλουτίζεται, με όλα τα καινούργια εστιατόρια, τις συνεργασίες και τις συμμαχίες που ταράζουν τα νερά, τραβώντας τα φώτα της δημοσιότητας.

Makris Athens, Θησείο

Η υψηλή γαστρονομία έχει έναν καινούργιο δυνατό παίκτη, το Makris Athens. Το degustation menu του πολύ κομψού νέου εστιατορίου στο Θησείο -του πρώτου που ο όμιλος Domes Resorts ανοίγει στην Αθήνα- έχει δημιουργήσει ο σεφ Πέτρος Δήμας, δίνοντας έμφαση στην αγνή, βιολογική πρώτη ύλη που καλλιεργείται στη φάρμα του εστιατορίου στην Αρχαία Κόρινθο.

Η ταράτσα του εστιατορίου Makris στο Θησείο / Φωτογραφία: makrisrestaurants

Σε μια περιοχή με ιστορική σημασία, σε ένα υπέροχο νεοκλασικό κτίριο στη συμβολή των οδών Άστιγγος και Ερμού, απέναντι από την αρχαία αγορά και την Ακρόπολη, ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει αρχαία ευρήματα στα σπλάχνα του κτιρίου, περπατώντας πάνω σε ένα γυάλινο εντυπωσιακό πάτωμα.

Ένα από τα στάδια του defustation menu του Πέτρου Δήμα για το εστιατόριο Makris / makrisathens.com

Το εστιατόριο Makris πήρε το όνομά του από την αρχαία ονομασία της Κέρκυρας (Μάκρις) όπου το εστιατόριο ξεκίνησε το γαστρονομικό του ταξίδι το 2018, στο ξενοδοχείο Domes Miramare, πριν επεκταθεί και σε άλλους προορισμούς.

Info: Άστιγγος και Ερμού, Θησείο, τηλ. 2160047777, makrisathens.com

Ortsag, Κεραμεικός

O Άλεξ Τσιοτίνης, ο σεφ και ιδρυτής του βραβευμένου με Michelin fine dining εστιατορίου CTC στον Κεραμεικό, όπου παρουσιάζει ένα degustation menu 11 σταδίων, το οποίο είναι μια απολαυστική γαστρονομική μυσταγωγία, αποφάσισε, ακολουθώντας τη φιλοσοφία του Zero Waste να αξιοποιεί τις εξαιρετικές πρώτες ύλες από την κουζίνα του εστιατορίου του, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο street food μαγαζί με gourmet burgers.

Οι Άλεξ Τσιοτίνης, Κώστας Μπαρούτης και Χρήστος Ρήγας / Φωτογραφία: ortsag_athens/Instagram

Έτσι, στο Ortsag, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στο CTC, ο δημιουργικός Τσιοτίνης, μαζί με τους Κώστα Μπαρούτη και Χρήστο Ρήγα, εκτός από τα βασικά burger με μπιφτέκι αλλά και δημιουργικές παραλλαγές με ψάρι, pulled beef, κοτόπουλο, λαχανικά, θα μπορεί να απολαύσει και άλλα ιδιαίτερα πιάτα σε ένα μενού ημέρας που θα ανανεώνεται διαρκώς, με πιο ξεχωριστό ένα τύπου fish & chips πιάτο με τραγανό καλαμάρι.

Ένα από τα burgers του Ortsag / Φωτογραφία: ortsag_athens/Instagram

Info: Κεραμεικού 93-95, τηλ. 2103412658, instagram.com/ortsag_athens

Gorlomi, Κολωνάκι

Ο Luca Piscazzi του Pelagos, του βραβευμένο με Michelin εστιατόριο του resort Four Seasons στη Βουλιαγμένη, υπογράφει το μενού στη νέα ιταλική τρατορία στο Κολωνάκι με το ιδιαίτερο όνομα «Gorlomi», το οποίο οι Χάρης Σπύρου (Zurbaran) και Αντρέας Κουτουμάνος (Alemagοu) εμπνεύστηκαν από την ταινία Inglourious Basterds του Ταραντίνο.

Άποψη από το Gorlomi στο Κολωνάκι / gorlomiathens/Instagram

Σε έναν κομψό χώρο όπου το σκούρο ξύλο συνυπάρχει με το δίδυμο λευκού και μαύρου, ο Πισκάτσι προτείνει μια ιταλική κουζίνα που βασίζεται στη γεύση, την ισορροπία και τη φινέτσα.

Δημιουργία του σεφ Λούκα Πισκάτσι / Φωτογραφία: gorlomiathens/Instagram

Info: Πλουτάρχου 9, Κολωνάκι, τηλ. 2107251855, instagram.com/gorlomiathens

10 Urban Roof, Radisson Blu Park, Λεωφόρος Αλεξάνδρας

Ο διακεκριμένος Hervé Pronzato, υπογράφει το μενού του νέου εστιατορίου 10 Urban Roof που βρίσκεται στο roof top του ξενοδοχείου Radisson Blu Park στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Η κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα του 10 Urban Roof / Φωτογραφία: 10urbanroof/Instagram

Σε μια τροπική όαση γεμάτη φυτά και κορμούς δέντρων, με ένα pool garden και μια ακαταμάχητη θέα στην Ακρόπολη, το Λυκαβηττό και το Πεδίον του Άρεως, ο σπουδαίος και έμπειρος σεφ επιμελείται πιάτα με ελληνικές πρώτες ύλες που εμπλουτίζονται από εξωτικά στοιχεία, παντρεύοντας δημιουργικά τη Μεσόγειο και την Ασία.

Πιάτο του Hervé Pronzato στο 10 Urban Roof / Φωτογραφία: 10urbanroof/Instagram

Ξεχωριστό είναι επίσης και το κοσμοπολίτικο μπαρ του, ιδανικό για after office συναντήσεις με φίλους, με απολαυστικά κοκτέιλ που επιμελείται ο Δημήτρης Παπαϊωάννου.

Η πισίνα του 10 Urban Roof στο ξενοδοχείο Radisson Blu Park / / Φωτογραφία: 10urbanroof/Instagram

Info: Radisson Blu Park, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 10, τηλ. 210 88 94 550, 10urbanroof.com

OX Athens, Ιλίσια

Στην οδό Χατζηγιάννη Μέξη, πλάι στο Χίλτον, άνοιξε ένα νέο καρνιβορικό εστιατόριο με το όνομα OX Athens, το οποίο έχει open space κουζίνα με μια ενδιαφέρουσα, industrial style διακόσμηση.



Πιάτα του Μιχάλη Νουρλόγλου στο εστιατόριο Ox Athens / Φωτογραφία: ox_athens/Instagram

Το μενού σε αυτό υπογράφει ο βραβευμένος σεφ Μιχάλης Νουρλόγλου, παίζοντας με κλασικά κρεατοφαγικά πιάτα τα οποία όμως αναβαθμίζονται χάρη στη δημιουργικότητα του έμπειρου σεφ, με γαστρονoμικά twists.

O σεφ Μιχάλης Νουρλόγλου στην ανοιχτή κουζίνα του Ox Athens / Φωτογραφία: ox_athens/Instagram

To αποτέλεσμα είναι ένας μοντέρνος χώρος που κάνει μια ενδιαφέρουσα σύζευξη της ποιότητας ενός premium steak house με το τo comfort απολαυστικό φαγητού μιας παραδοσιακής ταβέρνας και όλα αυτά όμως με τη δυνατή υπογραφή ενός καταξιωμένου σεφ υψηλών αξιώσεων.

Ο μοντέρνος industrial style χώρος του Ox Athens / Φωτογραφία: ox_athens/Instagram

Info: Χατζηγιάννη Μέξη 9, Αθήνα, τηλ. 210 7107070, instagram.com/ox_athens

Ora, One & Only Aesthesis, Γλυφάδα

Μέσα στο εντυπωσιακό One & Only Aesthesis, το resort που δημιουργήθηκε από την Grivalia Hospitality στα παλιά Αστέρια της Γλυφάδας, θα ανοίξει ως βασικό all dayεστιατόριο το Ora by Ettore Botrini, στο οποίο το μενού θα υπογράφει ο πολυβραβευμένος σεφ Έκτορας Μποτρίνι, παρουσιάζοντας ένα μοντέρνο μεσογειακό μενού που θα παντρεύει δημιουργικά την ελληνική με την ιταλική κουζίνα.

Ο χώρος του Ora στο One & Only Aesthesis στη Γλυφάδα / Φωτογραφία: oneandonlyresorts.com

Το όνομα του νέου εστιστορίου των Νοτίων Προαστίων παραμπέμπει από τη λέξη «Ora» που στα ελληνικά υποδηλώνει την «ώρα» και στα ιταλικά το «τώρα». Ο Μποτρίνι εμπνέεται από την κληρονομιά των οικογενειακών συνταγών του αλλά και από τα ταξίδια της πρώτης νιότης του, παίζοντας με τη νοσταλγία, την εποχικότητα και την απλότητα.

Ο βραβευμένος σεφ Έκτορας Μποτρίνι / Φωτογραφία: oneandonlyresorts.com

Info: oneandonlyresorts.com

Gallina, Κουκάκι

Ο συλλέκτης Τέχνης, εφοπλιστής και restaurateur Φίλιππος Τσαγγρίδης δημιούργησε ένα ιδιαίτερο εστιατόριο που συνδυάζει το φαγητό με την υπογραφή του βραβευμένου σεφ Παύλου Κυριάκη (Zillers), το καλό κρασί και την Τεχνη, σε έναν μοντέρνο χώρο στο Κουκάκι που τράβηξε την προσοχή του διεθνούς Τύπου, εισπράττοντας εγκωμιαστικά σχόλια για το design από το περιοδικό Wallpaper.

Το ιδιαίτερο design του Gallina τράβηξε την προσοχή διεθνών μίντια / Φωτογραφία: gallina.athens/Instagram

Γαστρονομικά η ταυτότητα του Gallina βασίζεται σε έναν δημιουργικό συνδυασμό κλασικών πιάτων με διεθνή ρίζα, παντρεύοντας τη γαλλική κουζίνα που έχει ως βάση με ελληνικές και σκανδιναβικές επιρροές.

H κουζίνα του Gallina έχει ως βάση της τη γαλλική γαστρονομία με δημιουργικές επιρροές / Φωτογραφία: gallina.athens/Instagram

Το μενού επιμελείται ο Παύλος Κυριάκης, με επικεφαλής σεφ τον Xρήστο Χίττο.

H πρόσοψη του Gallina στο Κουκάκι / Φωτογραφία: gallina.athens/Instagram

Info: Μάρκου Μπότσαρη 49, Κουκάκι, τηλ. 2109237425, instagram.com/gallina.athens

Αορίτης, Ιλίσια

Ο σεφ Σήφης Μανουσέλης, ένας εκ των τριών δημιουργών του εξαιρετικού εστιατορίου Tsiftis Gastrokoutouki+ στα Ιλίσια, δημιούργησε αυτό το φθινόπωρο ένα νέο κρητικό εστιατόριο κοντά στο Χίλτον, έχοντας στο πλευρό του επιχειρηματικά και σε αυτό το εγχείρημα τους Βάιο Κορομηλά και Μπάμπη Καζάνα.

Ο παραδοσακός κρητικός τρόπος ψησίματος του κρέατος κάνει τον Αορίτη να ξεχωρίζει / Φωτογραφία: aoritis_kritisthimises /Instagram

Εδώ μπορεί κανείς να απολαύσει αυθεντική, καλή κρητική κουζίνα με κλασικά πιάτα όπως το ξακουστό αντικριστό αρνί και το γαμοπίλαφο.

H σάλα του Αορίτη με κρητική παραδοσιακή διακόσμηση / Φωτογραφία: aoritis_kritisthimises /Instagram

Info: Μαιάνδρου 15, Ιλίσια, τηλ. 2107255699, instagram.com/aoritis_kritisthimises

Ex Machina, Παγκράτι

Στην οδό Εμπεδοκλέους στο Παγκράτι, κοντά την πλατεία Βαρνάβα, ο Άνταμ Κοντοβάς άνοιξε το εστιατόριο Ex Machina, έναν μοντέρνο χώρο, ένα fusion μπιστρό που παίζει δημιουργικά με τον πυρήνα μιας κλασικής ταβέρνας.

Ένα από τα δημιουργικά πιάτα του Ex Machina / Φωτογραφία: exmachina.athens/Instagram

Εδώ η καλή πρώτη ύλη έχει τον πρώτο λόγο, γι' αυτό ο Άνταμ Κοντοβάς έχει κάνει ένα γαστρονομικό σαφάρι σε αναζήτηση μικρών καλών παραγωγών που εκτελούνται σε δημιουργικές συνταγές παντρεύοντας ελληνικές και διεθνείς κουζίνες, με έντονες επιρροές από την Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Αίγυπτο.

Ο industrial χώρος του Ex Machina στο Παγκράτι / Φωτογραφία: exmachina.athens/Instagram

Info: Εμπεδοκλέους 34, Παγκράτι, τηλ. 2107560362, exmachinagreece.com