Πού μπορείτε να παρακολουθήσετε τις φετινές υποψήφιες για Όσκαρ ταινίες - iefimerida.gr

Βρισκόμαστε μια ανάσα πριν από τα 95α Βραβεία Όσκαρ.

Δεν προλάβατε να πάτε να τις δείτε στον κινηματογράφο; Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε, καθώς μπορείτε να παρακολουθήσετε αρκετές από τις υποψήφιες για Όσκαρ ταινίες σε συνδρομητικές πλατφόρμες, που προσφέρουν υπηρεσίες streaming.

Το «Τα Πάντα Όλα» (Everything Everywhere All at Once) με τις 11 υποψηφιότητες μπορεί να προβληθεί στο Showtime οποτεδήποτε.

Το Netflix είναι το μέρος για να παρακολουθήσετε το «Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο» (All Quiet on the Western Front), με εννέα υποψηφιότητες, ενώ το HBO Max προσφέρει στους θεατές «Τα Πνεύματα του Ινισέριν» (The Banshees of Inisherin» -επίσης με εννέα υποψηφιότητες- καθώς και την ταινία «Elvis», που ακολουθεί με οκτώ υποψηφιότητες.

Εάν προτιμάτε τα blockbusters, η Disney+ σας προσφέρει το «Avatar: The Way of the Water», το οποίο είναι υποψήφιο για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας μεταξύ άλλων κατηγοριών και το «Black Panther: Wakanda Forever».

Δείτε πού μπορείτε να παρακολουθήσετε τις ταινίες που είναι φέτος υποψήφιες για Όσκαρ.

NETFLIX

Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο / Φωτογραφία: Reiner Bajo/Netflix

Καλύτερη ταινία: «Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο»

Καλύτερη ηθοποιός: «Blonde»

Καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι: «RRR»

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων: «Guillermo del Toro's Pinocchio», «The Sea Beast»

Καλύτερο προσαρμοσμένο σενάριο: «Glass Onion: A Knives Out Mystery»

HBO MAX

Οι υποψήφιοι για Όσκαρ Brendan Gleeson και Colin Farrell στο «The Banshees of Inisherin» / Φωτογραφία: 20th Century Studios

Καλύτερη ταινία: «Elvis», «Τα Πνεύματα του Ινισέριν»

DISNEY+

Avatar: The Way of the Water / Φωτογραφία: 20th Century Studios

Καλύτερη ταινία: «Avatar: The Way of the Water»

Καλύτερη ηθοποιός Β' γυναικείου ρόλου, καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι: «Black Panther: Wakanda Forever»

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων: «Turning Red»

AMAZON PRIME VIDEO

(Από αριστερά) Keeley Karsten, Sophia Kopera, Michelle Williams και Gabriel Labelle στο «The Fabelmans» / Φωτογραφία: Merie Weismiller Wallace/Universal Pictures and Amblin Entertainment



APPLE TV+

«Puss in Boots: The Last Wish» / Φωτογραφία: DreamWorks Animation

Καλύτερος ηθοποιός β' ανδρικού ρόλου: «Causeway»

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων: «Puss in Boots: The Last Wish»

PEACOCK

Οι δύο φορές νικήτρια των Oscar, Cate Blanchett στο «Tár». / Φωτογραφία: Focus Features

Καλύτερη ταινία, καλύτερη ηθοποιός: «TÁR»

PARAMOUNT+

Ο Tom Cruise στο «Top Gun: Maverick» / Φωτογραφία: Scott Garfield/Paramount Pictures Corp

SHOWTIME

(Από αριστερά) Stephanie Hsu, Michelle Yeoh, Ke Huy Quan στην υποψήφια για 11 Όσκαρα ταινία «Τα Πάντα Όλα» / Φωτογραφία: (Από αριστερά) Stephanie Hsu, Michelle Yeoh, Ke Huy Quan σε ταινία 11-Time Oscar-ιθαγενείς "Όλα παντού όλα με τη μία".

Καλύτερη ταινία: «Everything Everywhere All at Once» («Τα Πάντα Όλα»)

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων: «Marcel the Shell With Shoes On»