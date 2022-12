«Avatar: The Way of Water» -Οι πρώτες κριτικές για τη συνέχεια της ταινίας του Τζέιμς Κάμερον μετά από 13 χρόνια - iefimerida.gr

Οι πρώτες αντιδράσεις για την ταινία «Avatar: The Way of Water» εμφανίστηκαν στο Διαδίκτυο μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας στο Λονδίνο πριν από λίγες ημέρες.

Οι πλήρεις κριτικές για την επί μακρόν ετοιμαζόμενη συνέχεια του έπους φαντασίας του Τζέιμς Κάμερον, που σημείωσε ρεκόρ εισπράξεων, θα δημοσιευθούν τις επόμενες ημέρες, αλλά οι κριτικοί δημοσίευσαν σύντομες απαντήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην ταινία, διαρκείας 3 ωρών και 10 λεπτών, ο Τζέικ Σάλι (Σαμ Γουόρθινγκτον) και η Νεϊτίρι (Ζόι Σαλντάνα) είναι πλέον γονείς, οι οποίοι θα πρέπει να προστατεύσουν την οικογένειά τους από μια νέα απειλή που πλησιάζει τον Πανδώρα.

Στο δεύτερο φιλμ συμμετέχουν οι Σιγκούρνεϊ Γουίβερ, Στίβεν Λανγκ και Κέιτ Γουίνσλετ.

Όσο για τη μεγάλη διάρκειά της, ο Κάμερον δήλωσε πρόσφατα στο περιοδικό Empire: «Δεν θέλω να γκρινιάξει κάποιος για τις τρεις ώρες από τη στιγμή που κάθονται στον καναπέ του σπιτιού και επί οκτώ ώρες παρακολουθούν τηλεόραση».

«Avatar: The Way of Water» -Οι πρώτες αντιδράσεις όσων είδαν τη νέα ταινία

Στις ΗΠΑ, οι αντιδράσεις ήταν σε μεγάλο βαθμό θετικές. Ο David Ehrlich, επικεφαλής κριτικός του Indiewire, δήλωσε ότι ήταν «έτη φωτός καλύτερο από το πρώτο και εύκολα μια από τις καλύτερες κινηματογραφικές εμπειρίες. Το streaming βρέθηκε νεκρό σε ένα χαντάκι».

Και πρόσθεσε: «Ε, δεν ήμουν ακριβώς ενθουσιασμένος για ένα Avatar 2. Τώρα, δεν μπορώ να περιμένω να δω το Avatar 3. Αυτό ήταν βασικά το μόνο που ήθελα από αυτό και το παρέδωσε με σπουδαίο τρόπο».

Από την πλευρά του, ο David Sims τού Atlantic δήλωσε: «Το Avatar: The Way of Water τα σπάει», προσθέτοντας: «Είναι μια ταινία Avatar: αργή αρχή, μεγάλο χτίσιμο, απίστευτα εμπλεκόμενη δεύτερη πράξη με έναν τόνο οικοδόμησης του κόσμου και δροσερά πλάσματα που σε χαροποιούν πολύ, και μετά μια ώρα κραυγαλέα καλής, κρυστάλλινης και συναισθηματικά καίριας δράσης, που σε στέλνει σπίτι γεμάτο και ευτυχισμένο».

Μία από τις αφίσες της ταινίας «Avatar: The Way of Water» / Φωτογραφία: Facebook

Η Kara Warner, του περιοδικού People, δηλωμένη «Avatar stan», έγραψε: «Είχα μεγάλες προσδοκίες… και για μένα ανταποκρίνεται απόλυτα. Σίγουρα είναι λίγο μεγάλο, αλλά αξίζει τον κόπο για την υπέροχη εικόνα, τους υπέροχους νέους χαρακτήρες. Ένας ο απόλυτος ενθουσιασμός».

Τα θετικά σχόλια υποστηρίχθηκαν από τον συνάδελφο του Κάμερον, τον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, ο οποίος έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Το ξαναλέω: Avatar 2 - βλέποντάς το συνειδητοποιείς πόσος καιρός έχει περάσει από τότε που είδες μια ΤΑΙΝΙΑ-ΤΑΙΝΙΑ (έτσι, με κεφαλαία)».

Ωστόσο, η αντίδραση στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν, απλώς, μη επικριτική...

Ο επικεφαλής κριτικός κινηματογράφου του Guardian, Peter Bradshaw, πρωτοστάτησε λέγοντας «Το "Avatar: The Way Of Water" είναι ένα ανόητο, μουσκεμένο, κινηματογραφικά εξομαλυμένο έπος επισημότητας χωρίς ούτε μια ενδιαφέρουσα οπτική εικόνα», ενώ ο Robbie Collin, της Daily Telegraph, δημοσίευσε ένα αινιγματικό emoji με γκριμάτσα.

Οι Jamie Flatters, Jack Champion, Trinity Bliss, Bailey Bass, Stephen Lang, Sigourney Weaver, Sam Worthington, Zoe Saldana και Jon Landau / Φωτογραφία: Jesse Grant/Getty Images for Disney

Η Christina Newland, επικεφαλής κριτικός της εφημερίδας i, επίσης δεν εντυπωσιάστηκε, γράφοντας: «Το "Avatar: The Way of Water" είναι μια ταινία που πρέπει να θαυμάσουμε περισσότερο παρά να αγαπήσουμε - μερικά αξιοσημείωτα θεάματα, μερικά σκηνικά που θυμίζουν τον Τιτανικό, μερικά πραγματικά υπέροχα οπτικά διακοσμητικά στοιχεία. Αλλά είναι επίσης ατελείωτα, κουραστικά, παρατεταμένα. Περισσότερο σε εντυπωσιάζουν παρά σε απορροφούν».

Ο Amon Warmann, του περιοδικού Empire, ήταν λίγο πιο γενναιόδωρος, αλλά και πάλι διφορούμενος, γράφοντας μεταξύ άλλων: «Μου άρεσε, δεν το λάτρεψα. Τα καλά νέα είναι ότι το 3D είναι και πάλι καλό (ζήτω!), και η δράση είναι αρκετά απίστευτη (ειδικά στην τελευταία πράξη). Αλλά πολλές από τις ιστορίες μοιάζουν σαν να πρέπει να σταματούν και να ξεκινούν, και ο υψηλός ρυθμός ανανέωσης καρέ ήταν σαν να μην τον σχεδίασαν καλά, για μένα».

Κι αν το «Avatar 2» πατώσει; Τι απαντά ο Τζέιμς Κάμερον

Για τους περισσότερους σκηνοθέτες, η πίεση της δημιουργίας μιας συνέχειας της ταινίας με τα υψηλότερα έσοδα στην Ιστορία μπορεί να είναι υπερβολική, ειδικά όταν αυτή η συνέχεια κόστισε 250 εκατομμύρια δολάρια και έρχεται μετά από ένα κενό περίπου 13 ετών σε ένα κινηματογραφικό τοπίο αποδεκατισμένο τόσο από την τεχνολογία όσο και από την πανδημία COVID-19.

Αλλά οι περισσότεροι σκηνοθέτες -στην πραγματικότητα οι περισσότεροι άνθρωποι- δεν έχουν κατέβει στον πυθμένα της Τάφρου των Μαριανών, το βαθύτερο σημείο των ωκεανών του πλανήτη και το χαμηλότερο σημείο της επιφάνειας του φλοιού της Γης, καθώς φτάνει στα 10.994 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, όπου η πίεση είναι τρόπος ζωής και στην κυριολεξία.

Γι' αυτό ίσως ο Τζέιμς Κάμερον, ο οποίος έχει αψηφήσει αυτά τα βάθη και έχει σκηνοθετήσει δύο από τις ταινίες με τα υψηλότερα έσοδα στον κόσμο (το «Avatar» και ο «Τιτανικός» καταλαμβάνουν τη δεύτερη και την τρίτη θέση πίσω από το «Όσα παίρνει ο άνεμος») φαίνεται αρκετά ψύχραιμος για την κυκλοφορία του «Avatar: The Way of Water» αυτόν τον μήνα.

Ο Τζέιμς Κάμερον παρευρίσκεται στη φωτογράφιση για την ταινία «Avatar: Ο δρόμος του νερού» στο ξενοδοχείο The Corinthia, στις 4 Δεκεμβρίου 2022, στο Λονδίνο / Φωτογραφία: Gareth Cattermole/Getty Images for Disney

Όταν το Variety ρωτά τον Τζέιμς Κάμερον πώς θα αντιδράσει αν πατώσει η ταινία, εκείνος απαντά με το τυπικά ακομπλεξάριστο ύφος του: «Δεν ανησυχώ γι' αυτό. Δεν νομίζω ότι οτιδήποτε κάνει κανείς καλλιτεχνικά στη ζωή του θα πρέπει να καθορίζεται από τα τρολ και τους αρνητές. Απλώς, πηγαίνεις εκεί που νομίζεις ότι έχει νόημα. Και το κάνεις να έχει νόημα, κατά μία έννοια, για τον εαυτό σου. Δεν είναι... εσωτεριστικά τα προσωπικά μου γούστα. Αν μου αρέσει η ταινία μου, ξέρω ότι και σε άλλους ανθρώπους θα αρέσει. Είναι πολύ απλό, πραγματικά, σε τελική ανάλυση».

Όπως είναι φυσικό, δεδομένου ότι ο Κάμερον ασχολείται παράλληλα με την εξερεύνηση των βαθέων υδάτων, το προσωπικό του γούστο περιλαμβάνει επίσης μεγάλη αγάπη για τον ωκεανό. Γι' αυτό και όταν ήρθε η ώρα να γράψει το «Avatar 2», η τοποθέτησή του μέσα και γύρω από το νερό ήταν «εύκολη υπόθεση», λέει. «Αγαπώ τον ωκεανό, έχω περάσει πολύ χρόνο κάνοντας εξερεύνηση των ωκεανών και άλλες ταινίες για τον ωκεανό».

(Εκτός από τον «Τιτανικό», ο Κάμερον έχει σκηνοθετήσει πολλά ντοκιμαντέρ με θέμα τον ωκεανό, μεταξύ των οποίων και το «Ghosts of the Abyss», για την αποστολή του στο ναυάγιο του πραγματικού Τιτανικού στον βυθό του Βόρειου Ατλαντικού.)

Η οικογένεια, φυσικά, είναι ένα από τα θέματα της ταινίας και ο Τζέιμς Κάμερον λέει ότι έγραψε το Avatar: The Way of Water «ως γονέας και ως παιδί». Εκτός από την οικογένεια και τη διατήρηση, ένα από τα πολλά μηνύματα της ταινίας είναι ότι τα παιδιά είναι το μέλλον.

Οι καθυστερήσεις

Επειτα από επτά χρόνια καθυστερήσεων και τρία χρόνια γυρισμάτων, ο σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον συγκέντρωσε έναν προϋπολογισμό 283-323 εκατομμυρίων λιρών για το Avatar 2 και παραδέχεται ότι θα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 1,7 δισ. λίρες για να βγάλει τα έξοδά του.

Ως γνωστός τελειομανής, ξόδεψε έναν χρόνο για να γράψει ένα πλήρες σενάριο, αλλά το πέταξε επειδή «δεν έμπαινε αρκετά στο απροσδόκητο».

Φέρεται επίσης να απείλησε να απολύσει την ομάδα συγγραφής του επειδή επικεντρώθηκε σε νέες πλοκές, αντί να δουλέψει πάνω σε αυτό που έκανε την πρώτη ταινία τόσο επιτυχημένη.

Το 2014, ο Τζέιμς Κάμερον δήλωσε ότι περίμενε τα επόμενα τρία σενάρια να ολοκληρωθούν μέσα σε έξι εβδομάδες, πράγμα που σημαίνει ότι η παραγωγή θα μπορούσε να ξεκινήσει ταυτόχρονα για τα Avatars 2, 3 και 4, για κυκλοφορία το 2016, 2017 και 2018. Αλλά τον Νοέμβριο του 2017 εξομολογήθηκε ότι χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια για να ολοκληρωθούν.

Οι επόμενες τρεις συνέχειες -εφόσον ο «Δρόμος του νερού» αποδώσει στο box office- έχουν προγραμματιστεί να κυκλοφορήσουν το 2024, το 2026 και το 2028.

Και με διάρκεια 3 ωρών και 12 λεπτών, είναι εύκολο να καταλάβει κανείς πώς το The Way of Water ήταν τόσο ακριβό για να γυριστεί.

Η ταινία Avatar: The Way of Water έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στις 6 Δεκεμβρίου 2022 στο Odeon Luxe Leicester Square στο Λονδίνο και θα κυκλοφορήσει στις 16 Δεκεμβρίου 2022, σε διανομή της 20th Century Studios.