Barry Keoghan, ο πρωταγωνιστής στα «Πνεύματα του Ινισέριν»: Από 13 ανάδοχες οικογένειες, υποψήφιος για Όσκαρ - iefimerida.gr

Όσοι έχουν δει την υποψήφια για εννέα Όσκαρ ταινία «Τα πνεύματα του Ινισέριν» (The Banshees of Inisherin) δεν μπορεί να έχουν μείνει ασυγκίνητοι από την ερμηνεία του Barry Keoghan (Μπάρι Κίογκαν).

Ο ευάλωτος και κακοποιημένος νησιώτης Dominic Kearney του Ιρλανδού ηθοποιού χαρίζει στην ταινία στιγμές ζεστασιάς και μεγάλο μέρος της συναισθηματικής της δύναμης. «Καταφέρνοντας να ραγίσει μια καρδιά σε λιγότερο από ένα λεπτό», όπως γράφει χαρακτηριστικά η Chloe Berger στο Fortune, ο Keoghan ζωγραφίζει τον χαρακτήρα του Dominic με μια ευαλωτότητα και ωμότητα τόσο αγνή που ανταγωνίζεται το σκηνικό με τα καθαρά ιρλανδικά νερά και τις εκτάσεις με τους πράσινους βράχους.

Η ερμηνεία του του χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου -κάτι που δεν αποτέλεσε έκπληξη για όσους αγαπούν την ταινία- μαζί με τον ηθοποιό Brendan Gleeson, τον έναν εκ των δύο πρωταγωνιστών αυτής της ιλαροτραγωδίας. Η βραβευμένη από τους κριτικούς ταινία, η οποία απεικονίζει τη διαλυμένη φιλία μεταξύ των χαρακτήρων του Brendan Gleeson και του Colin Farrell σε μια γραφική αλλά άτονη, παραθαλάσσια πόλη της Ιρλανδίας, κέρδισε εννέα υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Ο McDonagh, ο οποίος έγραψε τον ρόλο για τον ηθοποιό, τον θεωρεί ήδη «έναν από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του στον κόσμο σήμερα, πόσω μάλλον στην Ιρλανδία».

Τα Όσκαρ υποκριτικής στην 95η τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ στις 12 Μαρτίου έχουν πολλές πιθανότητες να πάνε σε όσους είναι για πρώτη φορά υποψήφιοι, είτε πρόκειται για σχετικά νέους, όπως ο 26χρονος Ιρλανδός Paul Mescal, ο οποίος φέτος έγινε διεθνώς γνωστός ως προβληματικός πατέρας στην καταξιωμένη ταινία Aftersun της Charlotte Wells, είτε για βετεράνους, όπως ο Βρετανός ηθοποιός Bill Nighy, 73 ετών, ο οποίος μέχρι τώρα απέφευγε το φως της δημοσιότητας στο Λος Άντζελες.

Οι υποψήφιοι για Όσκαρ στην κατηγορία καλύτερου Β' ανδρικού ρόλου. Από αριστερά: Ο Brendan Gleeson στο "The Banshees of Inisherin", ο Brian Tyree Henry στο "Causeway", ο Judd Hirsch στο "The Fabelmans", ο Barry Keoghan στο "The Banshees of Inisherin" και ο Ke Huy Quan στο "Everything Everywhere All at Once" / Φωτογραφία: AP

Ποιος είναι ο Barry Keoghan που πάρι για Οσκαρ

Αυτή είναι η πρώτη υποψηφιότητα του 30χρονου Koeghan για Όσκαρ. Με ταινίες όπως η «Δουνκέρκη» και την ερμηνεία στο «The Batman» του 2022 στο βιογραφικό του, ο ηθοποιός ονειρευόταν, πάλευε και εργαζόταν για αυτή τη στιγμή από την αρχή της καριέρας του. Το ταξίδι του ήταν κάθε άλλο παρά παραδοσιακό ή απλό. Χαρακτηρίζεται από επιμονή, μια ιδιότητα που απέκτησε στην παιδική του ηλικία και πήρε μαζί του καθώς ανερχόταν στην οθόνη.

Ο ίδιος και ο αδελφός του, ο Eric, γεννήθηκαν στην υποβαθμισμένη περιοχή Summerhill του Δουβλίνου και, σύμφωνα με τους δικούς του θλιβερούς υπολογισμούς, η νεαρή μητέρα τους έπεσε σύντομα θύμα μιας μεγάλης εισροής ναρκωτικών στην περιοχή.

«Ήταν κάτι καινούργιο και οι άνθρωποι δεν γνώριζαν τις επιπτώσεις», έχει πει, προσθέτοντας: «Τα ναρκωτικά χτύπησαν την περιοχή και επηρέασαν όλες τις οικογένειες και εκείνη ήταν μία από αυτές που... πιάστηκαν».

Ο Barry Keoghan στα 29α ετήσια βραβεία Screen Actors Guild, την Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2023, στο Fairmont Century Plaza στο Λος Άντζελες / Φωτογραφία Jordan Strauss/Invision/AP

Μεγαλώνοντας με έναν απόντα πατέρα και μια μητέρα που πάλευε με τον εθισμό στην ηρωίνη, ο Keoghan έζησε σε 13 διαφορετικές ανάδοχες οικογένειες στο Δουβλίνο, μέχρι που τελικά κατέληξε να ζει με τη γιαγιά του από την πλευρά της μητέρας τους, Patricia, σε ηλικία 10 ετών. Η μητέρα του πέθανε λίγα χρόνια αργότερα. Τα δύο αγόρια ήταν μαζί της όταν έμαθαν για τον θάνατο της μητέρας τους.

«Ως παιδί δεν ξέρεις τι συμβαίνει», είπε ο Keoghan στο The Late Late Show το 2018, μιλώντας για το πώς συνδεόταν με τις οικογένειες πριν χρειαστεί να μετακομίσει με τον αδερφό του σε μια νέα.

Ο Keoghan εγκατέλειψε το σχολείο στα 16 του χρόνια με ελάχιστα προσόντα, αλλά με αγάπη για τις μιμήσεις και τον κινηματογράφο. Ενώ ζούσε με τη γιαγιά του, την οποία αναφέρει χαϊδευτικά ως «nanny», ο Keoghan άρχισε να παρακολουθεί ηθοποιούς του 20ού αιώνα και να ενεργεί με διακριτικούς τρόπους: με μιμήσεις, τηλεφωνικές φάρσες και προσποίηση χαρακτήρων όταν έμπαινε σε καταστήματα, σύμφωνα με ένα προφίλ του στο βρετανικό GQ.

Η προσπάθεια να γίνει ηθοποιός δεν εθεωρείτο μια βιώσιμη επιλογή σύμφωνα με την καταγωγή του, αλλά μετά τον θάνατο της μητέρας του ήταν έτοιμος να δουλέψει για το αδύνατο. «Τι άλλο μπορώ να χάσω;» είπε στον εαυτό του, σύμφωνα με το GQ. «Ο μόνος δρόμος είναι προς τα μπρος».

Μια μικρή ανακοίνωση σε μια βιτρίνα καταστήματος που καλούσε ελπιδοφόρους ηθοποιούς να συμμετάσχουν σε ένα νέο κινηματογραφικό έργο αποτέλεσε τον πρώτο σπόρο φιλοδοξίας.

Ο Barry Keoghan στην πρεμιέρα της εναρκτήριας βραδιάς του 56ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης του "The Favourite" στο Alice Tully Hall την Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018, στη Νέα Υόρκη / Φωτογραφία από τον Evan Agostini/Invision/AP

«Αν θέλεις κάτι, απλώς πάλεψε γι' αυτό»

Αυτό που έκανε ο Keoghan ήταν να κοιτάξει προς τα εμπρός. Ενώ φοιτούσε στη σχολή, απάντησε σε μια ανοιχτή πρόσκληση για το Between the Canals, μια ταινία του 2011 που κατέληξε να είναι η πρώτη του. Ο σκηνοθέτης Mark O'Connor δήλωσε στο GQ ότι ο Keoghan τού τηλεφωνούσε «κάθε λίγες εβδομάδες, μέχρι που τελικά τον έκανα casting».

Ακολούθησε τηλεοπτική καριέρα στην Ιρλανδία, καθώς και ένας ρόλος στην ταινία ληστείας American Animals του 2018. «Η ιστορία μας διαδραματιζόταν σε ένα κολέγιο στις ΗΠΑ, και έτσι ψάχναμε μόνο Αμερικανούς ηθοποιούς για τον ρόλο του Spencer, ενός ευαίσθητου καλλιτέχνη», θυμάται η παραγωγός Katherine Butler. «Ο ατζέντης τού Barry είχε στείλει μια κασέτα από οντισιόν που είχε κάνει στο σπίτι του στην Ιρλανδία και ήταν ίσως το χειρότερης ποιότητας τηλεφωνικό υλικό που έχω δει ποτέ. Ήταν σκοτεινή και φαινόταν να έχει γυριστεί στο υπνοδωμάτιο της γιαγιάς του. Ωστόσο, υπήρχε κάτι στην ερμηνεία του που σήμαινε ότι συνεχίζαμε να επιστρέφουμε σε αυτό. Ήταν ακριβώς το σωστό» συνέχισε.

Ο Butler μπορούσε να δει την ευχαρίστηση του Keoghan για τη δουλειά στο πλατό και τη σπίθα της συναισθηματικής του σύνδεσης με τον ρόλο του: «Είναι απλώς μαγικό. Έχει να κάνει με τα μάτια του και τον τρόπο που τρυπάει την ψυχή των χαρακτήρων του. Ήταν υπέροχο να παρακολουθώ την καριέρα του τα τελευταία χρόνια και είμαι σίγουρος ότι θα είναι εδώ για πολύ καιρό».

Ο Barry Keoghan ποζάρει στους φωτογράφους κατά την άφιξή του στην πρεμιέρα της ταινίας «Eternals» την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 στο Λονδίνο / Φωτογραφία Vianney Le Caer/Invision/AP

Ο Keoghan τράβηξε, επίσης, την προσοχή δύο σημαντικών σκηνοθετών: του Christopher Nolan και του Γιώργου Λάνθιμου. Κέρδισε σημαντικούς ρόλους στις ταινίες των αντίστοιχων σκηνοθετών «Δουνκέρκη» και «The Killing of a Sacred Deer» (Ο θάνατος του ιερού ελαφιού) και έγινε ο άνθρωπος στον οποίο απευθυνόμαστε όταν ένα καστ απαιτεί έναν outsider που μπορεί να επικοινωνήσει μια λεπτή γκάμα συναισθημάτων.

Το ότι δεν του δόθηκε η φήμη όπως σε άλλους A-listers που γεννήθηκαν στο Χόλιγουντ ή σε εύπορα νοικοκυριά χάρισε στον Keoghan μια νοοτροπία «πάλεψε για ό,τι θέλεις». «Αν θέλεις κάτι, απλώς πάλεψε γι' αυτό», είπε κάποτε ο Keoghan στο Collider. «Δεν πιστεύω στο να κάθομαι και να περιμένω να μου συμβούν πράγματα», εξηγεί.

Με αυτόν τον ρόλο στο βιογραφικό του, η φιλοδοξία και η όρεξη του Keoghan οδήγησαν σε μερικά άλλα κάστινγκ μέχρι την «αποκάλυψή» του στην ταινία ’71 του 2014, είπε στο Backstage. Εν τω μεταξύ, βελτίωνε την υποκριτική του τεχνική σε μια σχολή υποκριτικής στο Δουβλίνο, γνωστή ως The Factory. Κάποια στιγμή έγραψε στο Twitter στον διάσημο συγγραφέα κόμικς Stan Lee: «Σε παρακαλώ, κάνε με έναν υπερήρωα :)». Σύντομα έγινε, παίρνοντας ρόλους ως υπερήρωας στο The Eternals και ως κακοποιός στο The Batman.

Ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος και ο ηθοποιός Barry Keoghan στην πρεμιέρα της εναρκτήριας βραδιάς του 56ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης του "The Favourite", 28 Σεπτεμβρίου 2018, στη Νέα Υόρκη / Φωτογραφία από τον Evan Agostini/Invision/AP

Αγωνίστηκε με αυτοπεποίθηση για έναν ρόλο στο The Batman του 2022, στέλνοντας αυτόκλητα ένα showreel, αυτή τη φορά όχι γυρισμένο στο σπίτι του, στο οποίο έπαιζε τον ρόλο του Riddler, ενός από τους βασικούς αντιπάλους του υπερήρωα. Ωστόσο, έλαβε μια πρόταση να παίξει αντί αυτού τον Joker, ενός χαρακτήρα που εμφανίζεται μόνο για λίγο σε αυτή τη συνέχεια του έπους των κόμικς της DC. Κι όμως, όπως τόνισε με χαρά ο Keoghan, σε μια λίστα που βρήκε και βαθμολογούσε επτά από τους καλύτερους Τζόκερ της οθόνης, ήταν ο τέταρτος. «Παιδιά, με τέσσερα λεπτά χρόνο στην οθόνη, όχι κι άσχημα, ε;», είπε χαρακτηριστικά.

Μια διαγραμμένη σκηνή με τον Keoghan ως Joker συγκέντρωσε 4 εκατομμύρια προβολές - πιθανότατα ανταμοιβή για τον ηθοποιό, ο οποίος αρχικά τρομοκρατήθηκε με την ερμηνεία του εμβληματικού χαρακτήρα.

«Αν θέλω κάτι, θα σας δείξω την εκδοχή μου», δήλωσε στο Collider. «Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι θα πάρω τον ρόλο ή να υποσχεθώ ότι θα πάρω τον ρόλο, αλλά μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα δείτε κάτι που δεν έχετε ξαναδεί» συμπλήρωσε.

Ο νεαρός ηθοποιός, ο οποίος είναι και λάτρης του μποξ, έδειξε επίσης ξεκάθαρη παρουσία στην οθόνη σε μια δεύτερη εμφάνισή του ως υπερήρωας. Η σκηνοθέτρια Chloé Zhao, βραβευμένη με Όσκαρ το 2021 για το Nomadland, του έδωσε τον ρόλο του Druig, ενός εξωγήινου που ελέγχει το μυαλό, στην ταινία της Marvel Eternals. Η ίδια τον περιέγραψε ως «άγριο λύκο», προσθέτοντας: «Δεν μπορεί να εξημερωθεί και δεν θα ήθελες να το κάνεις».

Είναι αυτοί οι δύο φανταστικοί ρόλοι που κάνουν πλέον τον Keoghan να αναγνωρίζεται στον δρόμο. Αλλά για τους υπόλοιπους είναι πιο πιθανό να είναι ο ρόλος του ως Pavel, ένας «εκκαθαριστής» πυρηνικής μόλυνσης, στην καταξιωμένη δραματική σειρά Chernobyl.

Οι ηθοποιοί Colin Farrell, από αριστερά, Brendan Gleeson και Barry Keoghan παρακολουθούν μια ειδική προβολή του "The Banshees of Inisherin", στο DGA Theatre, Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2022, στη Νέα Υόρκη / Φωτογραφία Andy Kropa/Invision/AP

«Τα πνεύματα του Ινισέριν»

Ο Keoghan είχε πάντα κίνητρο περισσότερο την ανάπτυξη παρά τη φήμη. «Αφορά στο να θέτω προκλήσεις στον εαυτό μου, να διαλύω τα στίγματα και τα στερεότυπα και να βλέπω πόσο μπορώ να πιέσω τον εαυτό μου με αυτό που παίζω», είπε στο Deadline.

Χωρίς να φοβάται να ονειρευτεί ή να δουλέψει για το όνειρο, ανέπτυξε μια λίστα επιθυμιών με 35 έως 40 σκηνοθέτες με τους οποίους θέλει να συνεργαστεί. Ο σκηνοθέτης του The Banshees of Inisherin, Martin McDonagh, έτυχε να βρίσκεται σε αυτήν. Πείτε το «ο νόμος της έλξης». Όπως εξήγησε ο Keoghan στο Vanity Fair, έλαβε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον McDonagh σχετικά με έναν ρόλο γι' αυτόν στην ταινία.

Όπως κάθε θαυμαστής, έτσι και αυτός, στη συνέχεια, έκανε τον McDonagh φόντο στο τηλέφωνό του. «Πιστεύω πολύ στο να είσαι πνευματικός και στους νόμους της έλξης - και να το οραματιστείς», είπε. «Είναι το να το οραματίζεσαι για να πάρεις τις ευκαιρίες».

Αλλά σημειώνει ότι δεν είναι μόνο θέμα πίστης. «Δεν το βάζεις απλώς εκεί έξω και το περιμένεις. Το βάζεις εκεί έξω και δουλεύεις σκληρά γι' αυτό», δήλωσε στο Collider.

Τα δημόσια πειράγματα του Κόλιν Φάρελ

Ο ταλαντούχος ηθοποιός έχει μια εξαιρετική χημεία με τον συμπρωταγωνιστή του στην ταινία «Τα πνεύματα του Ινισέριν», Colin Farrell. Οι δυο τους μοιράζονταν το ίδιο κατάλυμα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και ο Farrell πείραξε τον Keoghan για την ακαταστασία του -«το μέρος ήταν σαν να είχαν μπει ρακούν»- και την προτίμησή του να κάνει επιδρομές σε κουτιά δημητριακών. «Να σου πω κάτι, ποτέ δεν πίστευα ότι θα άκουγα τον Colin Farrell να λέει: "Έφαγες το Crunchy Nut μου χθες το βράδυ;"», αστειεύτηκε ο Keoghan σε πρόσφατη συνέντευξή του σε περιοδικό.

Η προσωπική ζωή του Barry Keoghan

Το περασμένο καλοκαίρι ο Keoghan και η σύντροφός του, η Σκωτσέζα ορθοδοντικός Alyson Sandro, έγιναν γονείς ενός αγοριού που ονομάστηκε Brando, από τον αγαπημένο σταρ του Keoghan.

Η Alyson Sandro, αριστερά, και ο Barry Keoghan ποζάρουν στους φωτογράφους κατά την άφιξή τους στην πρεμιέρα της ταινίας "Eternals" την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 στο Λονδίνο / Φωτογραφία Vianney Le Caer/Invision/AP

Από τότε που έγινε οικογένεια, ο ηθοποιός λέει ότι μαθαίνει να εξισορροπεί τη δουλειά με την οικογενειακή ζωή, και ο φίλος του Dwayne Johnson, γνωστός και ως Τhe Rock, αποτελεί έμπνευση. «Έχω δει τον Rock να το κάνει», δήλωσε πέρυσι στο περιοδικό GQ. «Πρέπει να το διαχωρίσεις αυτό. Έχεις τη λειτουργία της δουλειάς και τον οικογενειακό χρόνο».

