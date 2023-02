Οι επιστήμονες βρήκαν την ιδανική ώρα για να κάνουμε γυμναστική, αν θέλουμε να χάσουμε βάρος - iefimerida.gr

Επιστήμονες πιστεύουν ότι ίσως ανακάλυψαν την ιδανική ώρα της ημέρας για γυμναστική αν επιδιώκουμε την απώλεια βάρους.

Το να βάζουμε το ξυπνητήρι να χτυπάει νωρίς για να γυμναστούμε μπορεί να φαίνεται αδύνατο σε κάποιους, αλλά Σουηδοί επιστήμονες πιστεύουν ότι το να κάνουμε γυμναστική πρωί-πρωί μπορεί να είναι ο καλύτερος τρόπος για να χάσουμε βάρος.

Αν και βασίστηκαν σε μια μελέτη σε ποντίκια, οι ειδικοί λένε ότι τα αποτελέσματα «θα μπορούσαν να αποδειχθούν πολύτιμα» για τους ανθρώπους. Μελέτησαν τις βιολογικές διεργασίες σε τρωκτικά που τρέχουν είτε το πρωί είτε το βράδυ. Τα ποντίκια που γυμνάζονταν στην πρώιμη ενεργό φάση τους, που αντιστοιχεί στο πρωί για τους ανθρώπους, είχαν τον πιο ενεργό μεταβολισμό.

Η άσκηση προκαλεί την απελευθέρωση εκατοντάδων σηματοδοτικών μορίων που ενισχύουν την υγεία με διάφορους τρόπους, όπως καλύτερος ύπνος, μνήμη, απόδοση και μεταβολισμός.

Τα οφέλη της γυμναστικής ανάλογα με την ώρα της ημέρας

Οι ερευνητές παρακολούθησαν πώς απελευθερώνονται αυτά τα σήματα από διάφορα όργανα σε ποντίκια, ανάλογα με την ώρα της ημέρας που έκαναν γυμναστική.

Μια ομάδα ποντικιών έτρεξε σε διάδρομο νωρίς το πρωί, ενώ τα άλλα έκαναν την ίδια διαδικασία αργότερα το βράδυ.

Οι ερευνητές εξέτασαν δείγματα αίματος μαζί με εκείνα του εγκεφάλου, της καρδιάς, των μυών, του ήπατος και του λίπους.

Τα αποτελέσματά τους δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences.

Τα γονίδια που εμπλέκονται με τη διάσπαση του λίπους και τη θερμογένεση (παραγωγή θερμότητας) εκφράστηκαν περισσότερο στα ποντίκια που γυμνάζονταν το πρωί - γεγονός που υποδηλώνει ότι είχε μεγαλύτερη επίδραση στον μεταβολικό τους ρυθμό.

Αυτή η σωματική διαδικασία, που μετατρέπει την τροφή σε ενέργεια για την αναπνοή, τη σκέψη και την κίνηση, υπαγορεύει πόσες θερμίδες καίνε την ημέρα. Έτσι, όσοι έχουν υψηλότερο μεταβολισμό καταναλώνουν περισσότερες θερμίδες και έχουν περισσότερες πιθανότητες να χάσουν βάρος.

Η καθηγήτρια Juleen Zierath, βιολόγος στο Karolinska Institutet, δήλωσε: «Τα αποτελέσματά μας υποδηλώνουν ότι η άσκηση το πρωί θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματική από την άσκηση αργά το βράδυ όσον αφορά την ενίσχυση του μεταβολισμού και την καύση του λίπους. Και, αν αυτό ισχύει, θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύτιμο για τα άτομα που είναι υπέρβαρα».

Ο σωστός χρόνος φαίνεται να είναι σημαντικός για την ενεργειακή ισορροπία του οργανισμού και για τη βελτίωση των οφελών της άσκησης για την υγεία.

«Χρειάζονται όμως περισσότερες μελέτες για να εξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα σχετικά με τη σημασία των ευρημάτων μας για τον άνθρωπο», επισήμανε.

Η ομάδα, στην οποία συμμετείχαν επίσης ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης στη Δανία, ελπίζει ότι τα αποτελέσματα θα συμβάλουν στη δημιουργία αποτελεσματικότερων σχεδίων άσκησης, όπως για ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 και παχυσαρκία.

Σημείωσαν ότι η μελέτη τους εξέτασε μόνο το τρέξιμο και άλλα είδη άσκησης μπορεί να προκαλέσουν διαφορετικά αποτελέσματα.

Επίσης η ηλικία, το φύλο και οι υποκείμενες συνθήκες υγείας δεν λήφθηκαν υπόψη στη μελέτη.

Και ενώ τα ποντίκια αποτελούν από καιρό καθιερωμένο μοντέλο για την ανθρώπινη φυσιολογία και το μεταβολισμό, είναι νυκτόβια, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τα ευρήματα, επισημαίνει το ρεπορτάζ της Daily Mail.

Η καθηγήτρια Zierath πρόσθεσε: «Παρά τους περιορισμούς αυτούς, πιστεύουμε ότι τα αποτελέσματα έχουν δυνητική σημασία για τον άνθρωπο, επειδή πολλές πτυχές της βασικής φυσιολογίας είναι κοινές μεταξύ ποντικών και ανθρώπων».

Πόση άσκηση χρειαζόμαστε

Σύμφωνα με το βρετανικό εθνικό σύστημα υγείας, για να παραμείνουν υγιείς, οι ενήλικες ηλικίας 19 έως 64 ετών θα πρέπει να προσπαθούν να είναι δραστήριοι καθημερινά και να κάνουν:

Τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας αερόβιας δραστηριότητας, όπως ποδηλασία ή γρήγορο περπάτημα κάθε εβδομάδα και

ασκήσεις ενδυνάνωμσης 2 ή περισσότερες ημέρες την εβδομάδα που γυμνάζουν όλους τους κύριους μύες (πόδια, γοφοί, πλάτη, κοιλιά, στήθος, ώμοι και χέρια)



Εναλλακτικά:

75 λεπτά έντονης αερόβιας δραστηριότητας, όπως τρέξιμο ή ένα παιχνίδι τένις μονό κάθε εβδομάδα και ασκήσεις ενδυνάμωσης 2 ή περισσότερες ημέρες την εβδομάδα που γυμνάζουν όλους τους κύριους μύες (πόδια, γοφούς, πλάτη, κοιλιά, στήθος, ώμους και χέρια)



Εναλλακτικά:

Ενα μείγμα μέτριας και έντονης αερόβιας δραστηριότητας κάθε εβδομάδα - για παράδειγμα, 2 x 30 λεπτά τρέξιμο συν 30 λεπτά γρήγορο περπάτημα ισοδυναμούν με 150 λεπτά μέτριας αερόβιας δραστηριότητας και ασκήσεις ένδυνάμωσης σε 2 ή περισσότερες ημέρες την εβδομάδα που γυμνάζουν όλους τους κύριους μύες (πόδια, γοφοί, πλάτη, κοιλιά, στήθος, ώμοι και χέρια).



Ένας καλός κανόνας είναι ότι 1 λεπτό έντονης δραστηριότητας παρέχει τα ίδια οφέλη για την υγεία με 2 λεπτά μέτριας δραστηριότητας.

Ένας τρόπος για να κάνουμε τα συνιστώμενα 150 λεπτά εβδομαδιαίας σωματικής δραστηριότητας είναι να κάνουμε 30 λεπτά για 5 ημέρες κάθε εβδομάδα.

Όλοι οι ενήλικες θα πρέπει επίσης να διακόπτουν τις μεγάλες περιόδους καθισιού με έστω ελαφριά δραστηριότητα.