Όταν οι σταρ του Χόλιγουντ μαλώνουν μεταξύ τους -Άγριοι καβγάδες στα παρασκήνια και εκτός - iefimerida.gr

Η νέα ταινία «Don't Worry Darling» -ένα ψυχολογικό θρίλερ με πρωταγωνίστρια την Olivia Wilde- έχει συζητηθεί πολύ τελευταία.

Η περιοδεία της για τον Τύπο έχει ταλαιπωρηθεί από φήμες για διαμάχες - από τη Florence Pugh που προφανώς αρνείται να κάνει διαφημίσεις με τον Harry Styles, μέχρι τις φημολογούμενες παγωμένες σχέσεις μεταξύ αυτής και της Olivia Wilde.

Τις προηγούμενες ημέρες ένα viral βίντεο άφησε τους θαυμαστές να κάνουν εικασίες, αφού φάνηκε να δείχνει τον Harry Styles να «φτύνει» τον συμπρωταγωνιστή του Chris Pine.

Ωστόσο, δεν είναι η μόνη τηλεοπτική σειρά ή ταινία που συνδέεται με καβγάδες πίσω από την οθόνη.

Η ταινία «Sex and the City 3», ως γνωστόν, ακυρώθηκε το 2017 μετά από χρόνια φημολογούμενων εντάσεων μεταξύ των ηθοποιών Kim Cattrall και Sarah Jessica Parker.

Εν τω μεταξύ, στη μακροχρόνια σειρά «Grey's Anatomy» η Katherine Heigl χαρακτηρίστηκε «δύσκολη» στη συνεργασία της μετά από διαμάχη με τη διευθύντρια της σειράς, Shonda Rhimes.

Και η φήμη της Lea Michelle δέχτηκε, επίσης, πλήγμα μετά από αναφορές ότι η ίδια και οι συμπρωταγωνιστές της στο καστ του «Glee» δεν τα πήγαιναν καλά.

Παρακάτω ακολουθούν μερικές από τις πιο γνωστές «βεντέτες» του Χόλιγουντ.

Sarah Jessica-Parker και Kim Cattrall

Οι φήμες για εντάσεις μεταξύ της Sarah Jessica Parker και της συμπρωταγωνίστριάς της στο «Sex and the City» Kim Cattrall έγιναν γνωστές το 2008, όταν κυκλοφόρησε η πρώτη ταινία.

Τότε, η Telegraph ανέφερε ότι αυτές οι αυξανόμενες εντάσεις αφορούσαν τα χρήματα και χρονολογούνταν από τη δεύτερη σεζόν της σειράς.

Αφού άκουσε πως η Sarah Jessica Parker πήρε αύξηση μισθού καθώς της δόθηκε η ιδιότητα του εκτελεστικού παραγωγού, η Kim Cattrall διαπραγματεύτηκε υψηλότερο μισθό για την ίδια, κάτι που δεν βρήκε σύμφωνους τους υπόλοιπους.

Η Telegraph ανέφερε ότι οι υπόλοιποι βασικοί ηθοποιοί της σειράς ήταν δυσαρεστημένοι με την Cattrall και «δεν κάθονταν καν μαζί της στα γεύματα».

Sarah Jessica-Parker και Kim Cattrall (δεξιά) αγκαλιασμένες στην πρεμιέρα του «Sex and the City 2» στο Τόκιο το 2010 / Φωτογραφία: AP Photo/Shizuo Kambayashi

Το ίδιο δημοσίευμα ασχολήθηκε με το ότι η Cattrall δεν κάθισε με το υπόλοιπο καστ στα Βραβεία Emmy του 2004, με αποτέλεσμα να σχολιάσει: «Είμαστε οι καλύτεροι φίλοι; Όχι, είμαστε επαγγελματίες ηθοποιοί. Έχουμε τις δικές μας ξεχωριστές ζωές».

Ωστόσο, η Parker διέλυσε τότε τις όποιες φήμες για βεντέτα, λέγοντας: «Ειλικρινά, είμαστε όλοι φίλοι και θα ήθελα να βλέπω περισσότερο την Kim. Ανέφερε τα χρήματα και κανείς δεν πρέπει να τη συκοφαντήσει γι' αυτό. Ο κόσμος πήρε την απόφαση ότι την είχαμε δυσφημήσει».

Ακολούθησαν κι άλλες φήμες για διαμάχη τα επόμενα χρόνια, και κορυφώθηκαν το 2017, όταν αποκαλύφθηκε ότι το τρίτο κινηματογραφικό πρότζεκτ του «Sex and the City» είχε διαλυθεί, με την Kim Cattrall να αναφέρεται ως ο κύριος λόγος.

Η «Daily Mail» ανέφερε ότι η Cattrall είχε υποβάλει πολλές απαιτήσεις στη Warner Bros, η οποία ήταν παραγωγός της ταινίας, με αποτέλεσμα το στούντιο να υπαναχωρήσει. Αναφέρθηκε ότι η Cattrall είχε ζητήσει από τη Warner Bros να αναλάβει την παραγωγή άλλων ταινιών που είχε υπό ανάπτυξη.

«Η Warner Bros. αρνήθηκε να ικανοποιήσει τα αιτήματά της και αναγκάστηκε να ακυρώσει την παραγωγή, καθώς η εταιρεία αποφάσισε ότι δεν θα ήταν δίκαιο για τους θαυμαστές να παραγάγει μια ταινία με μόνο τρεις από τους τέσσερις βασικούς χαρακτήρες», ανέφερε τότε η «Mail».

Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο του 2017 η Cattrall αντέκρουσε αυτό το επιχείρημα, λέγοντας ότι είχε πει «όχι» στο να κάνει την ταινία το 2016.

Λίγο αργότερα η Sarah Jessica Parker επιβεβαίωσε πως η ταινία δεν θα γυριστεί.

Είχε δηλώσει τότε στο Extra TV: «Τελείωσε. Δεν θα την κάνουμε... Είμαι απογοητευμένη. Είχαμε αυτό το όμορφο, αστείο, σπαρακτικό, χαρούμενο, πολύ προσιτό σενάριο και ιστορία. Δεν είναι μόνο απογοητευτικό που δεν θα μπορέσουμε να πούμε την ιστορία και να ζήσουμε αυτή την εμπειρία, αλλά νομίζω περισσότερο για το κοινό που έχει εκφράσει τόσο έντονα την επιθυμία του για άλλη μια ταινία».

Σε συνέντευξή της στον Piers Morgan τον Οκτώβριο του 2017, η Cattrall επανέλαβε ότι δεν θα κάνει την ταινία και πρόσθεσε ότι δεν ήταν ποτέ πραγματικά φίλη με το υπόλοιπο καστ του «Sex and the City».

«Εδώ είναι πραγματικά το σημείο όπου τα βάζω με τους ανθρώπους του Sex and the City», είπε στον Morgan. Αναφερόμενη στην Parker, είπε: «Νομίζω ότι θα μπορούσε να ήταν πιο ευγενική. Πραγματικά πιστεύω ότι θα μπορούσε να είναι πιο ευγενική. Δεν ξέρω ποιο είναι το πρόβλημά της».

Οι πρωταγωνίστριες του «Sex and the City»

Τον Ιανουάριο του 2021 ανακοινώθηκε ότι η σειρά αναβίωσης του «Sex and the City» από το HBO And Just Like That θα συνεχιζόταν, με πρωταγωνίστριες τις Parker, Kristin Davis και Cynthia Nixon αλλά χωρίς την Cattrall.

Τον Φεβρουάριο του 2022 η Parker δήλωσε σε συνέντευξή της στο «Variety» ότι δεν ήθελε να επιστρέψει η Cattrall στη δεύτερη σειρά της σειράς.

«Δεν νομίζω ότι θα το έκανα, γιατί νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ δημόσιο ιστορικό συναισθημάτων από την πλευρά της που έχει μοιραστεί», είπε. «Δεν έχω συμμετάσχει ή διαβάσει άρθρα, αν και οι άνθρωποι έχουν την τάση να με ενημερώνουν», πρόσθεσε.

Εν τω μεταξύ, ο δημιουργός Michael Patrick King πρόσθεσε: «Μαγικά σκεπτόμενος, είναι υπέροχο να έχουμε τη Σαμάνθα. Δεν έχω καμία ρεαλιστική προσδοκία να εμφανιστεί ξανά η Kim Cattrall».

Shannen Doherty και Alyssa Milano

Η αμερικανική δραματική σειρά «Charmed», με πρωταγωνίστριες τις Shannen Doherty, Alyssa Milano, Mary Holly Combs και αργότερα τη Rose McGowan ως αδελφές μάγισσες, ήταν επίσης γεμάτο από φημολογούμενες διαμάχες.

Αλλά η πιο πολυσυζητημένη αναφερόμενη ρήξη ήταν μεταξύ της Doherty και της Milano.

Όταν η σειρά έκανε πρεμιέρα το 1998, όλα πήγαν αρχικά καλά, με τη Milano να λέει στο E! News: «Νιώθω ότι είμαστε απίστευτα τυχερές που οι τρεις μας βρήκαμε η μία την άλλη. Όλες έχουμε άλογα, οπότε έχουμε κοινά πράγματα. Η Holly και εγώ κρατάμε τα άλογά μας στο ίδιο ράντσο, οπότε κάνουμε ιππασία όλη την ώρα μαζί και είμαστε πολύ κοντά. Είμαστε ευλογημένες από αυτή την άποψη».

Η ηθοποιός έφτασε στο σημείο να περιγράψει τα γυρίσματα της σειράς «Charmed» ως ένα «μεγάλο πάρτι με πιζάμες» που ήταν «γεμάτο χαχανητά». Η τριάδα ήταν τόσο κοντά, που η Doherty και ο Combs ήταν παράνυμφοι της Milano στον γάμο της με τον τραγουδιστή Cinjun Tate το 1999.

Alyssa Milano, Shannen Doherty και Holly Marie Combs στη σειρά «Charmed»

Αλλά, όπως ακριβώς ο γάμος δεν κράτησε, έτσι και η περίοδος του μέλιτος στη σειρά ήταν επίσης σύντομη, καθώς αμαυρώθηκε από φήμες για διαμάχη μεταξύ της Milano και της Doherty.

Σε συνέντευξή της στο Entertainment Weekly το 2001, η Milano παραδέχτηκε ότι η ίδια και η συμπρωταγωνίστριά της συγκρούστηκαν.

«Νομίζω πως είναι δύσκολο όταν βάζεις... δύο πολύ διαφορετικούς ανθρώπους μαζί», είπε.

«Εγώ είμαι πολύ χαλαρή και παθητική... Η Doherty έχει πολλή ενέργεια, είναι πολύ ξεροκέφαλη, θέλει να κάνει τη δουλειά της».

Την ίδια χρονιά η Doherty ανακοίνωσε πως αποχωρεί από το σόου μετά το τέλος της τρίτης σεζόν, με τα ταμπλόιντ να εικάζουν ότι αυτό οφειλόταν στην περίπλοκη σχέση της με τη Milano.

«Σίγουρα απόλαυσα τον χρόνο μου με το Charmed, ιδίως το αφοσιωμένο καστ, το συνεργείο και το προσωπικό», ανέφερε σε δήλωσή της. «Είχα την ευκαιρία να δημιουργήσω έναν χαρακτήρα, να μάθω και να εκτελέσω τις δικές μου επικίνδυνες σκηνές και να σκηνοθετήσω τρία επεισόδια της σειράς» πρόσθεσε.

«Αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ότι έχω πετύχει όλα όσα είχα θέσει ως στόχο όταν επέστρεψα σε σειρά στην τηλεόραση».

Shannen Doherty / Φωτογραφία: Chris Pizzello/Invision/AP

Σε συνέντευξή της στο Entertainment Tonight αργότερα την ίδια χρονιά έδωσε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους έφυγε.

«Υπήρχε πολύ δράμα στο πλατό και όχι αρκετό πάθος για τη δουλειά», είπε. «Ξέρετε, είμαι 30 ετών και δεν έχω πια χρόνο για δράματα στη ζωή μου», είπε. «Θέλω να δουλεύω με ηθοποιούς που πραγματικά νοιάζονται και που θέλουν να είναι εκεί κάθε μέρα».

Μιλώντας το 2013 στην εκπομπή Watch What Happens Live του Andy Cohen, η Milano είπε ότι οι συνθήκες της αποχώρησης της Doherty παρέμειναν τότε ασαφείς.

«Δεν ξέρω αν απολύθηκε, δεν μάθαμε ποτέ πραγματικά τι συνέβη. Μας είπαν ότι υπήρχαν δημιουργικές διαφορές», είπε.

Katherine Heigl εναντίον Shonda Rhimes

Τις πρώτες ημέρες της ιατρικής επιτυχίας του ABC, «Grey's Anatomy», κανένα αστέρι δεν έλαμψε περισσότερο από την Katherine Heigl, η οποία υποδυόταν την ειδικευόμενη Izzie Stevens.

Η ξανθιά ηθοποιός ήταν η αγαπημένη των θαυμαστών και η καριέρα της σύντομα εκτοξεύτηκε.

Εκτός από τη δουλειά της στο «Grey's Anatomy», άρχισε να αναλαμβάνει και κινηματογραφικά πρότζεκτ που την είδαν να πρωταγωνιστεί στην ρομαντική κομεντί 27 Dresses δίπλα στον James Marsden και στο The Ugly Truth με τον Gerard Butler.

Katherine Heigl / Φωτογραφία: Jordan Strauss/Invision/AP

Καθώς η δημοτικότητά της αυξανόταν, οργίαζαν και οι φήμες ότι η Heigl θα εγκατέλειπε το «Grey's Anatomy» για να ακολουθήσει μεγαλύτερα σχέδια.

Αλλά, την ίδια στιγμή, αναφέρθηκαν αυξανόμενες εντάσεις στο πλατό του ιατρικού δράματος.

Το 2008 η Heigl προκάλεσε αντιδράσεις όταν αποφάσισε να αποσύρει το όνομά της για το Prime Emmy. Σε δήλωσή της ανέφερε πως δεν ένιωθε ότι «της δόθηκε το υλικό αυτή τη σεζόν που θα δικαιολογούσε μια υποψηφιότητα».

Ο Independent ανέφερε ότι τελικά ζήτησε συγγνώμη από την Rhimes για τα σχόλιά της. Έτσι, αποχώρησε από τη σειρά το 2010, με την αποχώρησή της να ακολουθείται από φήμες ότι ήταν δύσκολο να συνεργαστεί κάποιος μαζί της.

Το 2021 η Heigl δήλωσε στην «Washington Post» ότι το «σνομπάρισμά» της από το Χόλιγουντ την άφησε να αισθάνεται ότι «θα προτιμούσε να είναι νεκρή».

Shonda Rhimes / Φωτογραφία: AP Photo/Jae C. Hong

Αναλογίστηκε επίσης το γεγονός ότι τη χαρακτήρισαν «δύσκολη», λέγοντας: «Μπορεί να είπα μερικά πράγματα που δεν σας άρεσαν, αλλά μετά αυτό κλιμακώθηκε στο "είναι αχάριστη", μετά αυτό κλιμακώθηκε στο "είναι δύσκολη", κι αυτό κλιμακώθηκε στο "είναι αντιεπαγγελματική"». Πρόσθεσε πως από τότε «μεγάλωσε και αποδέχτηκε ότι η φιλοδοξία δεν είναι μια βρόμικη λέξη».

Lea Michele εναντίον του καστ του «Glee»

Στο βιβλίο της του 2016 «Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes and Growing Up», η αείμνηστη Naya Riviera, η οποία υποδυόταν τη Santana Lopez στο «Glee», αναφέρθηκε στην τεταμένη σχέση της με τη Lea Michele.

Έγραψε: «Αν είχα παραπονεθεί για κάποιον ή για οτιδήποτε, εκείνη υπέθετε ότι παραπονιόμουν για εκείνη». Πρόσθεσε πως εκείνη και η Michele τελικά σταμάτησαν να μιλούν μεταξύ τους. «Άρχισε να με αγνοεί και τελικά έφτασε στο σημείο να μη μου πει λέξη για όλη την έκτη σεζόν» ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Η Lea και εγώ σίγουρα δεν ήμασταν οι καλύτεροι φίλοι και αμφιβάλλω αν θα ξανακαθίσουμε ποτέ στον καναπέ της και θα φάμε μαζί λαχανίδα».

Lea Michelle / Φωτογραφία: Evan Agostini/Invision/AP

Και όλα κατέρρευσαν για την πρωταγωνίστρια του Glee Lea Michele το 2020, όταν η συμπρωταγωνίστριά της Samantha Ware, η οποία εμφανίστηκε στην έκτη σεζόν της σειράς, δήλωσε ότι της έκανε τη ζωή «κόλαση» στο πλατό.

Η Ware έκανε το σχόλιο αφού η Michele απέτισε φόρο τιμής στον George Floyd, ο οποίος σκοτώθηκε από αστυνομικούς στη Μινεάπολη το 2020, και εξέφρασε την υποστήριξή της στο κίνημα Black Lives Matter στο Twitter.

Και άλλοι συνάδελφοι του καστ μπήκαν στο παιχνίδι, παρουσιάζοντάς την ως τρόμο στο πλατό.

Η Amber Riley, που υποδυόταν τη Mercedes Jones στη σειρά, μοιράστηκε δύο GIFs της, το ένα σηκώνοντας το χέρι της και το άλλο πίνοντας τσάι. Πιστεύεται ότι ήθελε να περάσει το νόημα ότι ήθελε να επιστρέψει στα σοβαρά θέματα.

Η Riley συνέχισε λέγοντας ότι «δεν δίνει δεκάρα τσακιστή» για την κατάσταση με τη Lea Michelle, προσθέτοντας: «Ελπίζω να έχει μεγαλώσει».

Ο Alex Newell, ο οποίος πρωταγωνιστούσε ως Unique Adams στη σειρά, άρχισε στη συνέχεια να ξεδιπλώνει μυστικά πίσω από τις σκηνές.

Απαντώντας σε έναν θαυμαστή που υπέδειξε ότι ο ίδιος και άλλοι έκαναν ψευδείς κατηγορίες για τη συμπεριφορά της Michele, είπε: «Δεν έχουμε κανέναν λόγο να πούμε ψέματα έξι χρόνια μετά».

Υπερασπιζόμενος τα αρνητικά σχόλια για εκείνη, πρόσθεσε: «Θα το πω αυτή τη φορά: όταν οι φίλοι μου περνούν κάτι τραυματικό, το περνάω κι εγώ, αυτό είναι η φιλία. Και αν δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό, τότε είσαι μέρος του προβλήματος».

Ο ηθοποιός Dabier Snell, ο οποίος εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο της σειράς, έγραψε επίσης στο Twitter για τη Michele: «Κορίτσι μου, δεν με άφησες να καθίσω στο τραπέζι με τα άλλα μέλη του καστ γιατί "δεν ανήκα εκεί, f*** you Lea"».

Και πρόσθεσε: «Βλέποντας το μήνυμά της ξύπνησαν άσχημες αναμνήσεις από το ότι ήμουν κατώτερος των περιστάσεων στο πλατό του Glee. Δεν πρόκειται να ανεχτώ να είναι ψεύτικη σαν να νοιάζεται».

Η Heather Morris, που έπαιζε την Brittany S. Pears στη σειρά, συμπλήρωσε: «Ήταν δυσάρεστο να δουλεύεις μαζί της; Πάρα πολύ. Για την ασέβεια που έδειχνε για τόσο πολύ καιρό η Lea στους άλλους, πιστεύω ότι πρέπει να την επιπλήξουν».

Will Smith εναντίον Janet Hubert

Ο χαρακτήρας της Vivian Banks, γνωστής και ως θείας Viv στην κωμική σειρά Fresh Prince of Bel Air, η οποία ξεκίνησε την καριέρα του Will Smith, υποδυόταν αρχικά από την Janet Hubert, μέχρι που αντικαταστάθηκε από την Daphne Maxwell Reid στην τέταρτη σεζόν της σειράς.

Εικάζεται ότι η αποχώρησή της οφειλόταν σε μια πικρή διαμάχη μεταξύ αυτής και του Will Smith στα παρασκήνια.

Την εποχή της αποχώρησής της, ο Will Smith, που τότε έκανε την πρώτη του απόπειρα στην υποκριτική, δήλωσε κατά τη διάρκεια μιας ραδιοφωνικής συνέντευξης: «Μπορώ να πω ευθέως ότι η Janet Hubert ήθελε η εκπομπή να γίνει The Aunt Viv of Bel-Air Show γιατί ξέρω ότι θα με κυνηγήσει στον Τύπο».

«Βασικά, από το ένα τέταρτο του εκατομμυρίου δολαρίων τον χρόνο έχει πέσει στο μηδέν. Είναι θυμωμένη τώρα, αλλά ήταν θυμωμένη από την αρχή», πρόσθεσε.

Γουίλ Σμιθ

Ο ηθοποιός έφτασε στο σημείο να αφήσει να εννοηθεί ότι ήταν ο «αντίχριστος» της Hubert, στην ίδια συνέντευξη.

Ο Alfonso Ribeiro, ο οποίος υποδύθηκε τον γιο της θείας Viv, Carlton Banks, κατηγόρησε τη Hubert ότι «ξεσπάει σε ανθρώπους» στο πλατό κατά τη διάρκεια ενός stand-up comedy προγράμματος το 2009, προσθέτοντας ότι όλοι με τους οποίους συνεργάστηκε στη σειρά ήταν υπέροχοι, αλλά «η πρώτη μαμά όχι τόσο πολύ».

«Όταν κάναμε το "The Fresh Prince of Bel-Air", νιώθαμε ότι ήμασταν μια οικογένεια. Εκείνη, σε αυτό το σημείο, το κατέστρεψε αυτό και μας δυσκόλεψε πολύ να δουλέψουμε και δυστυχώς στη συνέχεια απολύθηκε», πρόσθεσε, λέγοντας ότι η Hubert «τρελάθηκε».

Αντιμετωπίζοντας τη διαμάχη το 2010, η Hubert κατηγόρησε τον Smith ότι έκανε σχόλια για το σκούρο χρώμα του δέρματός της στο πλατό.

«Ήμουν μια σκουρόχρωμη, Αφροαμερικανίδα μητέρα, και ο Will συνήθιζε να λέει τα αστεία με το you're-so-black στο κοινό πριν από την εκπομπή και κάποια στιγμή βγήκα και τον σταμάτησα», δήλωσε στο Black America Web. «Δεν καταλάβαινε πόσο απίστευτα ασεβές ήταν αυτό απέναντι σε γυναίκες σαν εμένα», πρόσθεσε.

Όταν ο Will Smith δημοσίευσε μια φωτογραφία του καστ του Fresh Prince χωρίς την Janet, το 2010, αποκαλώντας το «Fresh Prince reunion», η ηθοποιός είπε πως «δεν θα έκανε ποτέ τίποτα με έναν μ*** σαν τον Will Smith».

Το 2018 ο Smith δήλωσε στο Radio 1Xtra «Νομίζω ότι ως καλλιτέχνις υπάρχουν τόσο πολλά πράγματα που κάνει η Janet: τραγουδάει, χορεύει, είναι σαν μια πραγματικά ισχυρή καλλιτέχνις. Μου άρεσε αυτό που έφερε στο The Fresh Prince», το οποίο θεωρήθηκε ως σημάδι ότι ήθελε να συμφιλιωθούν.

Ωστόσο, σε συνέντευξή της το 2020 η Hubert εμφανίστηκε τελικά στο reunion special της εκπομπής και είπε στον Smith ότι το γεγονός ότι τη χαρακτήρισαν «δύσκολη στη συνεργασία» αποτέλεσε το «φιλί του θανάτου» για την καριέρα της ως «μαύρης γυναίκας με σκούρο δέρμα» στο Χόλιγουντ.

Tom Hardy vs Charlize Theron

Η Charlize Theron και ο Tom Hardy είχαν μια εκρηκτική σχέση στα γυρίσματα της ταινίας «Mad Max: Fury Road» (2015), που κατέληγε σε έντονες φωνές, σύμφωνα με όσα ισχυρίζονται σε συνεντεύξεις τους οι συντελεστές και το συνεργείο.

Η εργασιακή σχέση του ζευγαριού εξελίχθηκε σε σημείο που οι αστέρες έπεσαν σε καβγάδες, με την Theron να βρίζει άγρια τον Hardy, αφού την ανάγκασε να περιμένει για ώρες στο πλατό, σύμφωνα με το βιβλίο του αρθρογράφου των «New York Times» Kyle Buchanan «Blood, Sweat & Chrome: The Wild And True Story Of Mad Max: Fury Road».

Σε ένα απόσπασμα που δημοσίευσε το «Vanity Fair» νωρίτερα φέτος, τα μέλη της παραγωγής περιγράφουν επίσης λεπτομερώς πώς η 46χρονη Theron έβαλε μια γυναίκα παραγωγό να είναι μαζί της συνεχώς ως «προστασία» από τον 44χρονο Hardy.

Ο Hardy πρωταγωνίστησε στον ρόλο του ομώνυμου χαρακτήρα, τον οποίο υποδύθηκε ο Mel Gibson στις τρεις πρώτες ταινίες της σειράς, ενώ η Theron πρωταγωνίστησε ως η νεοφερμένη Imperator Furiosa, υπολοχαγός του κακού Immortan Joe (Hugh Keays-Byrne) που στρέφεται εναντίον του αρχηγού της για να συνεργαστεί με τον Max.

Η Natascha Hopkins, κασκαντέρ στο Fury Road, αφηγήθηκε πως η Theron δεν ήθελε να χάνει χρόνο στα γυρίσματα, καθώς εκείνη την εποχή ήταν νέα μητέρα και εξισορροπούσε τον ρόλο της με τη γονική μέριμνα.

Αλλά και ο χειριστής της κάμερας Mark Goellnicht θυμήθηκε πως ο Hardy αργούσε συχνά για την έναρξη των γυρισμάτων.

Διηγήθηκε μια μέρα που η Theron βρέθηκε στο πλατό στις οκτώ ακριβώς και έφτιαξε το μακιγιάζ και το κοστούμι της πριν μπει στο War Rig της ταινίας.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι οι παραγωγοί έκαναν «ειδική παράκληση» στον Hardy να εμφανιστεί στην ώρα του, θα περνούσαν περισσότερες ώρες μέχρι να φτάσει.

«Η ώρα έφτανε εννέα και ακόμα δεν είχε έρθει ο Tom», αφηγήθηκε ο Goellnicht. “Σαρλίζ, θέλεις να βγεις από το War Rig και να περπατήσεις ή θέλεις να...”. “Όχι, θα μείνω εδώ”. Ήθελε πραγματικά να δείξει κάτι. Δεν πήγε στο μπάνιο, δεν έκανε τίποτα. Απλά καθόταν εκεί στο War Rig».

Ο Hardy έφτασε τελικά μετά τις 11 το πρωί, ενώ η Theron είχε παραμείνει στο όχημα όλη την ώρα. «Πηδάει έξω από το War Rig και αρχίζει να τον βρίζει και να του λέει: "Βάλε πρόστιμο στον γ***** μ**** εκατό χιλιάδες δολάρια για κάθε λεπτό που καθυστέρησε αυτό το συνεργείο". "Πόσο ασεβής είσαι!" συνέχισε ο Goellnicht.

Charlize Theron

«Είχε δίκιο. Ήταν ένα πλήρες παραλήρημα. Ούρλιαζε. Τόσο δυνατά, είναι τόσο θυελλώδης - μπορεί να άκουσε μερικά από αυτά, αλλά όρμησε πάνω της και της είπε "Τι μου είπες;"».

Ο χειριστής της κάμερας είπε ότι ο Hardy φαινόταν «αρκετά επιθετικός» και ότι η συμπρωταγωνίστριά του «ένιωθε πραγματικά να απειλείται».

Ο Hardy δήλωσε για το project ότι «ήταν πάνω από το κεφάλι μου με πολλούς τρόπους». «Η πίεση και για τους δυο μας ήταν συντριπτική μερικές φορές. Αυτό που εκείνη χρειαζόταν ήταν ένας καλύτερος, ίσως πιο έμπειρος συνεργάτης στο πρόσωπό μου», παραδέχτηκε. «Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να προσποιηθεί. Θέλω να πιστεύω ότι τώρα που είμαι μεγαλύτερος και πιο άσχημος, θα μπορούσα να σταθώ στο ύψος των περιστάσεων».

William Shatner vs George Takei

Παρότι πρωταγωνίστησαν μαζί στο franchise του Star Trek ήδη από τη δεκαετία του '60, ο William Shatner και ο George Takei κατάφεραν να κρατήσει η έχθρα τους για αρκετές δεκαετίες.

Οι εντάσεις προφανώς ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς των 79 επεισοδίων, με τον Takei να κατηγορεί τον Shatner ότι τον αγνοούσε στα γυρίσματα.

Τον κατηγόρησε, επίσης, ότι άλλαξε το σενάριο της ταινίας Star Trek V του 1989 έτσι ώστε ο χαρακτήρας του Takei, Hikaru Sulu, να μη λάβει τη διοίκηση ενός διαστημόπλοιου, σύμφωνα με το Page Six.

Το ζευγάρι έχει συμπρωταγωνιστήσει στην εμβληματική τηλεοπτική σειρά καθώς και σε έξι κινηματογραφικές ταινίες, με τελευταία το «Star Trek VI: The Undiscovered Country» το 1991. Αλλά αυτό δεν έβαλε τέλος στη διαμάχη τους.

Πέρυσι ο Σάτνερ ανταπέδωσε τα πυρά του στον Τακέι για την κριτική του σχετικά με το ότι ο Σάτνερ θα πάει στο Διάστημα σε ηλικία 90 ετών. Ερωτηθείς για τις σκέψεις του σχετικά με το ταξίδι του 62 μίλια πάνω από την επιφάνεια της Γης, ο Takei είπε «Πηγαίνει με τόλμη εκεί όπου έχουν πάει άλλοι άνθρωποι πριν», ειρωνευόμενος τη δημοφιλή φράση του 90χρονου ως Captain Kirk.

Nichelle Nichols, Walter Koenig, George Takei, William Shatner, James Doohan, Leonard Nimoy



«Είναι ένα πειραματόζωο, 90 ετών, και είναι σημαντικό να μάθουμε τι θα συμβεί», πρόσθεσε ο Takei κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της παράστασης Thoughts of a Colored Man στο Broadway, σύμφωνα με το Page Six.

«Έτσι, τα 90 χρόνια θα δείξουν πολύ περισσότερα για τη φθορά του ανθρώπινου σώματος, οπότε θα είναι ένα καλό δείγμα για μελέτη. Αν και δεν είναι το πιο γυμνασμένο δείγμα 90 ετών, οπότε θα είναι ένα δείγμα που δεν είναι γυμνασμένο!».

Ο Σάτνερ έγραψε στη συνέχεια στο Twitter μια καυστική απάντηση. «Μη μισείτε τον Τζορτζ. Ο Τύπος ασχολείται μαζί του μόνο όταν μιλάει άσχημα για μένα. Ισχυρίζεται ότι πριν από 50+ χρόνια τού αφαίρεσα μια γωνία λήψης που του στέρησε 30 δευτερόλεπτα τηλεοπτικής προβολής στην prime time. Του το επιστρέφω τώρα αφήνοντάς τον να ξερνάει το μίσος του για να το δει ο κόσμος! Ο Bill ο [emoji γουρουνιού]».

Ο Takei περιέγραψε τα σκηνικά του Star Trek ως μια αίσθηση «William Shatner εναντίον του υπόλοιπου κόσμου» σε συνέντευξή του στο podcast διασημοτήτων του David Tennant το 2020.

Είπε ότι ο Σάτνερ ήταν ανασφαλής επειδή ο συμπρωταγωνιστής του Λέοναρντ Νιμόι, που έπαιζε τον Σποκ, έπαιρνε περισσότερα γράμματα θαυμαστών από αυτόν.

Ο Σάτνερ απάντησε στο Twitter, λέγοντας: «Ο Τζορτζ χρειάζεται ένα νέο χόμπι. Τώρα βγάζει πράγματα από το μυαλό του. Δεν είδαμε ποτέ γράμματα θαυμαστών. Γι' αυτό υπάρχουν τόσο πολλές υπογεγραμμένες φωτογραφίες του γραμματέα. Με το ζόρι είδαμε τον Τζορτζ. Ερχόταν το πολύ μία φορά την εβδομάδα - πώς θα μπορούσε να ξέρει οτιδήποτε; Ο μόνος που ζηλεύει είναι ο Τζορτζ».

Jamie Foxx vs LL Cool J

Ο αστέρας του χιπ-χοπ Jamie Foxx και ο LL Cool J έμπλεξαν σε έναν σωματικό καβγά στα γυρίσματα του δράματος του αμερικανικού ποδοσφαίρου Any Given Sunday το 1999.

Σύμφωνα με το MTV, ένας πραγματικός καβγάς ξέσπασε ενώ γύριζαν μια σκηνή στο γήπεδο Pro Player Stadium του Μαϊάμι.

Το πρακτορείο ανέφερε ότι, σύμφωνα με την αστυνομία του Miami-Dade, ο LL «άρχισε να σπρώχνει τον Foxx» και στη συνέχεια τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο «ενώ φορούσε κράνος».

Από αριστερά προς τα δεξιά, ο Pharrell Williams, ο Jamie Foxx, η Maya Rudolph και ο LL Cool J τραγουδούν μαζί στη σκηνή κατά τη διάρκεια του φινάλε του «Stevie Wonder: Songs in the Key of Life - An All-Star Grammy Salute» / Φωτογραφία από τον Chris Pizzello/Invision/AP

Ενώ φέρεται να είχαν πει ότι θα υπάρξει προειδοποίηση πριν τη σωματική επίθεση, ο Foxx είχε πει στην αστυνομία πως μετά το περιστατικό χτυπήθηκε στο πίσω μέρος του κεφαλιού από το χέρι του LL - με αποτέλεσμα ο ηθοποιός του «Django Unchained» να χτυπήσει τον LL στο πρόσωπο.

Ο LL είπε στις αστυνομικές δυνάμεις ότι έσπρωξε περισσότερο τον Foxx κατά τη διάρκεια της σκηνής για να προσθέσει στην υποκριτική στη σκηνή.

Το 2000 το τραγούδι του LL «U Can't F*ck With Me» περιλάμβανε τους στίχους: «Μια για πάντα, ποια είναι η γνώμη μου για τον Jamie Foxx; /He p**sy/P**sy ain't funny as Chris Rock, ha».