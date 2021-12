Ο Mr. Big παίρνει θέση στην κόντρα μεταξύ Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Κιμ Κατράλ -Ποια στηρίζει | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Την άποψή του για την κόντρα μεταξύ της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και της πρώην συμπρωταγωνίστριάς της Κιμ Κατράλ, εξέφρασε ο Mr. Big του Sex and the City, Κρις Νοθ.



Οι φήμες ήθελαν τις δύο γυναίκες να μην τα πηγαίνουν και τόσο καλά, ωστόσο, το ποτήρι ξεχείλισε όταν η Κιμ Κατράλ επέκρινε δημόσια την συμπρωταγωνίστριά της επειδή της έστειλε «ανειλικρινή» συλλυπητήρια για το θάνατο του αδερφού της το 2018.



«Είμαι δεμένος με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ»

Και με την απουσία της Κιμ να είναι αισθητή από την συνέχεια της σειράς «Sex and the City» με τίτλο «And Just Like That», ο 67χρονος Mr. Big εξέφρασε την άποψή του για το θέμα χαρακτηρίζοντας την δημόσια διαφωνία «άβολη». Μιλώντας στον Guardian, ο Κρις Νοθ, είπε για την Κιμ Κατράλ: «Πρέπει να σας πω, δεν έχω απολύτως καμία ιδέα για το πώς σκέφτεται ή τα συναισθήματά της. Ξέρω ότι είμαι πολύ δεμένος με την Σάρα Τζέσικα και οι περιγραφές της Κατράλ γι’ αυτήν, δεν πλησιάζουν καν. Μου άρεσε, νόμιζα ότι ήταν υπέροχη στην σειρά. Μακάρι να μην είχε συμβεί ποτέ όλο αυτό γιατί είναι λυπηρό και άβολο. Απλώς δεν μου αρέσει να βλέπω κανέναν να μιλάει για την Σάρα Τζέσικα επειδή έχει στοχοποιηθεί και ο κόσμος μπορεί να είναι πολύ κακός».



Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στα νέα επεισόδια του «And Just Like That»

Ο Κρις Νοθ συνέχισε λέγοντας πως αισθάνεται «πολύ προστατευτικός» απέναντι στην Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και πως δεν χάρηκε όταν η Κιμ την χαρακτήρισε «υποκρίτρια» και την κατηγόρησε πως «εκμεταλλεύτηκε την τραγωδία μας για να αποκαταστήσει την εικόνα του ΄καλού κοριτσιού’».

Ενώ φήμες για ζήλια και εσωτερικές διαφωνίες στα γυρίσματα της σειράς Sex and the City κυκλοφορούν εδώ και χρόνια, πολύ μετά το φινάλε της σειράς το 2004, η Κιμ Κατράλ έβαλε στο στόχαστρο την Πάρκερ τον Φεβρουάριο του 2018, όταν η δεύτερη δημοσίευσε τα συλλυπητήριά της για τον θάνατο του αδερφού της πρώτης.



«Η μαμά μου με ρώτησε σήμερα: ‘Πότε θα σε αφήσει ήσυχη αυτή η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, αυτή η υποκρίτρια;’» έγραψε τότε στο Instagram η Κιμ Κατράλ. Και συνεχίζοντας, έγραψε: «Επιτρέψτε μου να το κάνω σαφές (Εάν δεν το έχω κάνει ήδη)., Δεν είσαι η οικογένειά μου. Δεν είσαι φίλη μου. Γράφω λοιπόν για να σου πω για τελευταία φορά να σταματήσεις να εκμεταλλεύεσαι την τραγωδία μας για να αποκαταστήσεις την προσωπικότητα του καλού κοριτσιού».



Σοκ από τον θάνατο του Στάνφορντ - Ελάχιστοι από το καστ το γνώριζαν

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Κρις Νοθ αποκάλυψε πως δεν γνώριζε ότι ο Γουίλι Γκάρσον ήταν άρρωστος προτού πεθάνει. Ο Γουίλι, ο οποίος υποδυόταν τον κολλητό της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στο Sex and the City, πέθανε σε ηλικία 57 ετών τον Σεπτέμβριο μετά από μάχη με τον καρκίνο του παγκρέατος.

Ο Γουίλι Γκάρσον

Και τώρα ο Κρις είπε ότι το μεγαλύτερο μέρος του καστ «δεν ήξερε» πως ο Γουίλι ήταν άρρωστος, ενώ μετανιώνει που δεν του μίλησε την τελευταία φορά που τον είδε στα γυρίσματα.