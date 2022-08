Οι επικοί καβγάδες μεταξύ σταρ του Χόλιγουντ σε γυρίσματα -Δεν ήθελαν να βλέπουν ο ένας τον άλλο - iefimerida.gr

Ο Μπραντ Πιτ έχει πρωταγωνιστήσει σε δεκάδες ταινίες όλα αυτά τα χρόνια, εμφανιζόμενος στο πλευρό πολλών διάσημων ηθοποιών στην πορεία.

Αλλά όπως φαίνεται, ο σταρ δεν εντυπωσιάστηκε καθόλου με αρκετούς από τους συμπρωταγωνιστές του, τόσο πολύ που διατηρεί μια λίστα με εκείνους με τους οποίους δεν θα ξαναδουλέψει ποτέ.

Η λίστα του 58χρονου με τους ηθοποιούς non-grata, αποκαλύφθηκε από τον συμπρωταγωνιστή του στο Bullet Train, Aaron Taylor-Johnson, αυτή την εβδομάδα, πυροδοτώντας οργισμένες εικασίες για το ποιος ακριβώς έχει κερδίσει μια θέση.



Αλλά ενώ ο Μπραντ Πιτ παρέμεινε σιωπηλός σχετικά με τους ανθρώπους που εμφανίζονται στη λίστα του, άλλοι ηθοποιοί κατά τη διάρκεια των ετών έχουν μιλήσει πολύ πιο έντονα για την αντιπάθειά τους προς τους συμπρωταγωνιστές τους - μιλώντας για διαμάχες στα γυρίσματα, διαφωνίες και πικρές εντάσεις πίσω από τις σκηνές.

Από τα πολύωρα γυρίσματα μέχρι τη διοχέτευση έντονων συναισθημάτων κατά τη διάρκεια των σκηνών, είναι εύκολο να συσσωρευτεί απογοήτευση και θυμός κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Στην πραγματικότητα, ορισμένες διαμάχες στα γυρίσματα ήταν τόσο έντονες που οδήγησαν τους σταρ να βρίζουν ο ένας τον άλλον, να φεύγουν από το πλατό ή ακόμα και να επιτίθενται σωματικά ο ένας στον άλλον.

Από τη διαβόητα πικρή σχέση της Sarah Jessica Parker με τη συμπρωταγωνίστριά της στο Sex and the City, Kim Cattrall, μέχρι την μη κολακευτική κριτική της Meryl Streep για τη συμπεριφορά του Dustin Hoffman κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Kramer V. Kramer, δεν λείπουν οι ηθοποιοί που έχουν ανοιχτεί πρόθυμα για την αντιπάθειά τους προς τους συναδέλφους τους.

Ο Μπραντ Πιτ μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την προώθηση της τελευταίας του ταινίας "Bullet Train" στη Σεούλ / Φωτογραφία: AP /Lee Jin-man

Πράγματι, ακόμη και ο Taylor-Johnson, 32 ετών, παραδέχτηκε ότι κρατάει σημειώσεις για τους συμπρωταγωνιστές του, όπως και ο συνάδελφός του Pitt, λέγοντας στο Variety αυτή την εβδομάδα: «Δουλεύεις με πολλούς ηθοποιούς και μετά από λίγο αρχίζεις να κρατάς σημειώσεις: "Σίγουρα δεν θα ξαναδουλέψω με αυτό το άτομο ποτέ ξανά"».



Και πρόσθεσε: «Και ο Μπραντ έχει αυτή τη λίστα: τη λίστα με τους "καλούς" και τη λίστα με τους "σ***"», ενώ διαβεβαίωσε ότι ο Μπραντ Πιτ κρατάει αυτές τις λίστες με καλή διάθεση και θετική πρόθεση. «Θέλει απλώς να φέρνει φως και χαρά στον κόσμο και να βρίσκεται γύρω από ανθρώπους που είναι εκεί για να περνούν καλά», εξήγησε ο ηθοποιός.

Παρακάτω, ακολουθούν μερικοί ηθοποιοί που έχουν εμπλακεί σε πικρούς καβγάδες στα γυρίσματα και με προθυμία διηγήθηκαν τις ιστορίες τους αφού σταμάτησαν να τραβούν οι κάμερες.

Ντάστιν Χόφμαν και Μέριλ Στριπ: Πάλεψαν όπως οι χαρακτήρες τους στο Kramer v. Kramer

Ο 85χρονος σήμερα Ντάστιν Χόφμαν και η 73χρονη Μέριλ Στριπ, υποδύθηκαν ένα αποξενωμένο αντρόγυνο που διαφωνεί. Αποδεικνύεται ότι η σχέση τους εκτός οθόνης ήταν εξίσου ταραχώδης με τη σχέση των χαρακτήρων τους στην οθόνη.



Μιλώντας στο Time το 1979, η Μέριλ Στριπ περιέγραψε την άβολη πρώτη τους συνάντηση. Ο Ντάστιν ήταν 42 ετών τότε, ενώ η Μέριλ ήταν 30 ετών.



«Ήρθε και μου είπε: "Είμαι ο Dustin-ρέψιμο-Hoffman" και έβαλε το χέρι του στο στήθος μου», είπε η ηθοποιός στο περιοδικό. «Τι αντιπαθητικό γουρούνι», σκέφτηκα.



Τα πράγματα δεν βελτιώθηκαν μόλις άρχισαν τα γυρίσματα. Ενώ βιντεοσκοπούσαν έναν από τους καβγάδες του ζευγαριού, η Μέριλ Στριπ ισχυρίστηκε ότι ο Ντάστιν Χόφμαν τη χαστούκισε χωρίς προειδοποίηση.

«Αυτή ήταν η πρώτη μου ταινία, και ήταν η πρώτη μου λήψη στην πρώτη μου ταινία, και απλά με χαστούκισε», δήλωσε στους New York Times για την εμπειρία αυτή το 2018.

Ένας από τους παραγωγούς της ταινίας είπε στο μέσο ότι την «προκαλούσε» μιλώντας για τον εκλιπόντα φίλο της, John Cazale. Ο Ντάστιν ενοχλούνταν επίσης όταν η Μέριλ έκανε κάποιες προτάσεις για να βελτιώσει τον χαρακτήρα της.

«Μέριλ, γιατί δεν σταματάς να κρατάς τη σημαία του φεμινισμού και απλά να παίζεις τη σκηνή», είπε ο Χόφμαν σε μια περίπτωση, σύμφωνα με ένα αφιέρωμα για τη Στριπ στο Vanity Fair.

Ο Ντάστιν Χόφμαν υποστήριξε έκτοτε ότι έβγαζε την απογοήτευσή του από το δικό του διαζύγιο στην επί της οθόνης σύζυγό του.

«Είμαι σίγουρος ότι έπαιζα πάνω της [Στριπ] καθ' όλη τη διάρκεια της ταινίας», δήλωσε στη Huffington Post. «Πράγματα που ένιωθα προς τη σύζυγο που χώριζα στην πραγματική ζωή».

Η Σαρλίζ Θερόν ένιωθε ότι απειλείται από τον Τομ Χάρντι

Η Σαρλίζ Θερόν ένιωσε να απειλείται από τον Τομ Χάρντι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Mad Max: Fury Road και ζήτησε πλήρη προστασία κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων

Η Σαρλίζ Θερόν, 47 ετών, και ο Τομ Χάρντι, 44 ετών, αγκάλιασαν τα πολεμικά θέματα της ταινίας μπαίνοντας στη δική τους πραγματική διαμάχη.

Οι δυο τους είχαν έναν κανονικό καβγά στα γυρίσματα, όταν ο Τομ Χάρντι εμφανίστηκε στο πλατό τρεις ώρες αργότερα. Η Σαρλίζ ήταν 40 ετών εκείνη τη στιγμή, ενώ ο Τομ ήταν 37 ετών.

Στο βιβλίο Blood, sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road, πολλά μέλη του συνεργείου μίλησαν για την εξαντλητική διαδικασία των γυρισμάτων.

«Έντεκα η ώρα. Είναι τώρα στο War Rig, κάθεται εκεί με το μακιγιάζ της και ένα πλήρες κοστούμι για τρεις ώρες», δήλωσε στο βιβλίο ο Mark Goellnicht, ένας χειριστής κάμερας.

«Εμφανίζεται ο Τομ και περπατάει άνετα στην έρημο. Εκείνη πηδάει έξω από το War Rig και αρχίζει να τον βρίζει, λέγοντάς του: "Βάλε πρόστιμο στο f****** c*** εκατό χιλιάδες δολάρια για κάθε λεπτό που καθυστέρησε αυτό το συνεργείο” και “Πόσο ασεβής είσαι!"».

«Εκείνος όρμησε προς το μέρος της και της είπε: "Τι μου είπες;"», δήλωσε ο Goellnicht. «Ήταν αρκετά επιθετικός», συνέχισε ο Goellnicht. «Ένιωσε πραγματικά να απειλείται και αυτό ήταν το σημείο καμπής».

Η Σαρλίζ Θερόν φέρεται τότε να ζήτησε να έχει "προστασία" μαζί της ανά πάσα στιγμή καθ' όλη τη διάρκεια των υπόλοιπων γυρισμάτων.

«Έφτασε σε ένα σημείο όπου ήταν κάπως εκτός ελέγχου και υπήρχε η αίσθηση ότι ίσως η αποστολή μιας γυναίκας παραγωγού θα μπορούσε ίσως να εξισορροπήσει κάτι από αυτό, επειδή δεν ένιωθα ασφαλής», δήλωσε η ίδια στο βιβλίο.

«Ήταν σαν δύο γονείς στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου», θυμάται η Σαρλίζ για την έντασή της με τον Τομ. «Ήταν φρικτό! Δεν έπρεπε να το είχαμε κάνει αυτό- έπρεπε να ήμασταν καλύτεροι. Μπορώ να το παραδεχτώ αυτό».

Και ο Τομ Χάρντι από την πλευρά του, ανέλαβε την ευθύνη για τη συμβολή του στη διαμάχη στο βιβλίο του. «Εκ των υστέρων, ήμουν υπερβολικός σε πολλά πράγματα», εξήγησε. «Η πίεση και για τους δυο μας ήταν συντριπτική κατά καιρούς».

Η κόντρα μεταξύ Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Κιμ Κατράλ

Και κάπως έτσι... Οι πρωταγωνίστριες του Sex and the City, Κιμ Κατράλ και Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, δεν ήταν ποτέ καλύτερες φίλες.

Δεν είναι μυστικό ότι οι πρωταγωνίστριες του Sex and the City, δεν είναι τόσο κοντά όσο οι χαρακτήρες τους.

Τα τελευταία χρόνια έχουν κυκλοφορήσει ιστορίες για το πώς οι δύο τους διαπληκτίστηκαν για τους μισθούς κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ενώ η Kim ήταν 42 ετών και η Sarah 34.

Από αριστερά, οι ηθοποιοί Kristin Davis, Kim Cattrall, Cynthia Nixon και Sarah Jessica Parker / Φωτογραφία: AP/Evan Agostini

Υποστηρίχθηκε ότι η Κιμ προσπάθησε να εξασφαλίσει υψηλότερο μισθό για τον εαυτό της, αφού η Σάρα πήρε αύξηση μισθού 300.000 δολαρίων επειδή ήταν και εκτελεστική παραγωγός.

Ενώ και οι δύο γυναίκες αρχικά αρνήθηκαν ότι υπήρχε οποιαδήποτε διαμάχη, το προσωπείο άρχισε να καταρρέει χρόνια μετά το τέλος της σειράς.

Το 2017, η DailyMail.com δημοσίευσε μια ιστορία που ανέφερε ότι η ταινία Sex and the City 3 ακυρώθηκε επειδή η Kim είχε απαιτήσεις. Η Κιμ ήλπιζε ότι η Σάρα και το υπόλοιπο καστ και το συνεργείο του SATC θα την υπερασπίζονταν και θα αρνούνταν τους ισχυρισμούς, αλλά αυτό δεν συνέβη.

Σε αυτό το σημείο, η Κιμ άρχισε να μιλάει εναντίον της Σάρα, υποστηρίζοντας ότι "δεν ήταν ποτέ καλύτερες φίλες".

«Εδώ είναι πραγματικά το σημείο όπου τα βάζω με τους ανθρώπους του Sex and the City και συγκεκριμένα με τη Sarah Jessica Parker, καθώς πιστεύω ότι θα μπορούσε να ήταν πιο ευγενική», δήλωσε στον Piers Morgan για το θέμα το 2017.

«Πραγματικά πιστεύω ότι θα μπορούσε να ήταν πιο ευγενική. Δεν ξέρω ποιο είναι το πρόβλημά της, ποτέ δεν το είχα», συνέχισε.

Η Κιμ Κατράλ μίλησε εναντίον της SJP όταν εκείνη προσπάθησε να την παρηγορήσει στα social media για τον θάνατο του αδερφού της.

«Δεν μπορώ να αρχίσω να ξέρω πώς η οικογένειά της διαχειρίζεται μια τέτοια απώλεια», δήλωσε τότε η Sarah στο Extra. «Όλοι της στέλνουμε την αγάπη και τα συλλυπητήριά μας και της παραχωρούμε την ιδιωτικότητα που ζήτησε».

«Δεν χρειάζομαι την αγάπη ή την υποστήριξή σας σε αυτή την τραγική στιγμή @sarahjessicaparker», έγραψε η Kim στο Instagram.

Στη συνέχεια κατηγόρησε τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ότι «εκμεταλλεύεται την τραγωδία μας για να αποκαταστήσει [την] προσωπικότητα του "καλού κοριτσιού"», προσθέτοντας: «Το συνεχές άνοιγμά σου προς τα έξω είναι μια οδυνηρή υπενθύμιση του πόσο σκληρή ήσουν πραγματικά τότε και τώρα».

Το τελικό σνομπάρισμα ήρθε όταν η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ξεκίνησε το reboot του Sex and the City, And Just Like That, και συμπεριέλαβε όλους τους πρωταγωνιστικούς χαρακτήρες εκτός από αυτόν της Κιμ Κατράλ.

Η Τζάνετ Χιούμπερτ αποκάλεσε τον Γουίλ Σμιθ «εγωμανή»

Η Τζάνετ Χιούμπερτ αποκάλεσε τον Γουίλ Σμιθ "εγωμανή" μετά τα γυρίσματα του Fresh Prince of Bel Air και εγκατέλειψε τη σειρά μετά την τρίτη σεζόν

Η Τζάνετ Χούπερτ και ο Γουίλ Σμιθ έπαιξαν μητέρα και γιο αντίστοιχα όταν ο Γουίλ ήταν 22 ετών και η Τζέιν μόλις 34 ετών. Ωστόσο, σίγουρα δεν ήταν τόσο κοντά όσο θα μπορούσε να είναι η οικογένεια.

Η Τζάνετ έφυγε από τη σειρά το 1993 λόγω "δημιουργικών διαφορών". Εκείνη την εποχή, ο Γουίλ ξεκαθάρισε ότι δεν ήταν θαυμάστρια του.

«[Η Τζάνετ] είπε κάποτε: "Είμαι 10 χρόνια στη δουλειά και έρχεται αυτός ο μυξιάρικος και παίρνει μια σειρά". Ό,τι και να γίνει, γι' αυτήν είμαι απλά ο Αντίχριστος», είπε ο Will κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης.

Ωστόσο, αργότερα αποκαλύφθηκε ότι δεν ενέκρινε τη συμπεριφορά του Γουίλ Σμιθ στο πλατό. «Ήμουν μια σκουρόχρωμη, Αφροαμερικανή μητέρα και ο Γουίλ συνήθιζε να λέει τα "είσαι τόσο μαύρος" αστεία στο κοινό πριν από τη σειρά», δήλωσε στο BlackAmericaWeb το 2010.

«Κάποια στιγμή, βγήκα και τον σταμάτησα... Δεν καταλάβαινε πόσο απίστευτα ασεβές ήταν αυτό για γυναίκες σαν εμένα».

Ένα χρόνο αργότερα, ο ηθοποιός και τραγουδιστής, δημοσίευσε μια φωτογραφία που έγραψε "fresh prince reunion" με μερικούς από τους πρώην συμπρωταγωνιστές του. Οι φήμες άρχισαν να οργιάζουν σχετικά με μια εκπομπή επανένωσης.

Η Τζάνετ όμως έσπευσε να διαψεύσει αυτές τις φήμες, λέγοντας στο TMZ: «Δεν θα υπάρξει ποτέ επανένωση... καθώς δεν θα κάνω ποτέ τίποτα με έναν μ**α σαν τον Γουίλ Σμιθ».

«Εξακολουθεί να είναι εγωμανής και δεν έχει μεγαλώσει. Αυτό το συνεχές θέμα της επανένωσης δεν θα συμβεί ποτέ, μα ποτέ στη ζωή μου, εκτός αν υπάρξει μια συγγνώμη, που δεν ξέρει τη λέξη».

Παρόλο που οι πιθανότητες φαίνονταν ελάχιστες κάποια στιγμή, οι δύο τους συμφιλιώθηκαν ενόψει του reboot του Fresh Prince το 2020. Ο Γουίλ Σμιθ ζήτησε συγγνώμη σε ένα τμήμα του Red Table Talk. «Περίμενα πολύ καιρό για να ακούσω αυτά τα λόγια» δήλωσε η Τζάνετ στο WABC, προσθέτοντας ότι ήταν 'εύκολο' να τον συγχωρήσει' επειδή είχε 'νιώσει την ειλικρίνεια'. Ένιωσα την αλλαγή. Δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος που ήταν στα 21 του χρόνια».

Dwayne "The Rock" Johnson

Ο Dwayne "The Rock" Johnson και ο Vin Diesel τσακώθηκαν άγρια κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Fast and Furious 8

Οι πρωταγωνιστές του Fast and Furious, Vin Diesel, 55 ετών, και Dwayne 'The Rock' Johnson, 50 ετών, φέρονται να έγιναν έξαλλοι μεταξύ τους κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του όγδοου μέρους της σειράς, του Fast of the Furious. Καθώς προχωρούσαν τα γυρίσματα, κυκλοφόρησαν φήμες ότι τόσο ο Vin όσο και ο Dwayne, που ήταν 50 και 45 ετών αντίστοιχα εκείνη την εποχή, δεν μπορούσαν να ανεχθούν τη συμπεριφορά του άλλου κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

«Η ένταση συσσωρευόταν εδώ και μήνες», δήλωσε τότε στο People μια πηγή προσκείμενη στην παραγωγή.

«Ο Vin είχε προβλήματα με τον The Rock επειδή ο Rock εμφανιζόταν συνεχώς αργοπορημένος στην παραγωγή», είπε η πηγή. «Μερικές φορές δεν εμφανίζεται καθόλου και καθυστερεί την παραγωγή».

Αντίθετα, άλλες πηγές απέδιδαν τα ίδια προβλήματα στον Vin Diesel. «Ο Vin Diesel και ο Dwayne Johnson έχουν έρθει σε σύγκρουση καθ' όλη τη διάρκεια της παραγωγής του Fast 8», δήλωσε μια πηγή στο Page Six.

Οι ηθοποιοί Vin Diesel, δεξιά, και Dwayne Johnson ποζάρουν για φωτογραφίες / Φωτογραφία: AP /Felipe Dana

«Ο Vin έχει τη φήμη ότι είναι δύσκολος - εμφανίζεται αργά, αφήνει τον κόσμο να περιμένει, καθυστερεί την παραγωγή και δεν σέβεται τους ανθρώπους στο πλατό. Ο Dwayne έχασε την υπομονή του μαζί του».

Η διαμάχη τους έγινε γνωστή όταν ο The Rock έγραψε μια όχι και τόσο διακριτική ανάρτηση που έβριζε "μερικούς" από τους άντρες συμπρωταγωνιστές του.

«Κάποιοι [άνδρες συμπρωταγωνιστές] συμπεριφέρονται ως άνδρες και πραγματικοί επαγγελματίες, ενώ άλλοι όχι», έγραψε μέσω Instagram σε μια ανάρτηση που έχει πλέον διαγραφεί τον Αύγουστο του 2016.

«Αυτοί που δεν συμπεριφέρονται έτσι είναι πολύ δειλοί για να κάνουν κάτι γι' αυτό ούτως ή άλλως. Όταν θα δείτε αυτή την ταινία τον επόμενο Απρίλιο και θα φαίνεται σαν να μην παίζω σε κάποιες από αυτές τις σκηνές και το αίμα μου θα βράζει κανονικά - έχετε δίκιο».

Ο Vin προσπάθησε να υποβαθμίσει την ανάρτηση του Dwayne κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο USA Today, δηλώνοντας ότι «κάποια πράγματα μπορεί να είναι υπερβολικά μεγαλοποιημένα».

«Δεν νομίζω ότι αυτή ήταν η πρόθεσή του. Ξέρω ότι εκτιμά το πόσο πολύ δουλεύω σε αυτό το franchise. Στο σπίτι μου, είναι ο θείος Ντουέιν. Προστατεύω το franchise. Προστατεύω τους πάντες, συμπεριλαμβανομένου του Dwayne. Προστάτευσα τον Dwayne περισσότερο από όσο θα μάθει ποτέ. Και δεν έχει σημασία. Δεν χρειάζεται να ξέρει. Αλλά το εκτιμά. Το ξέρει» συνέχισε και πρόσθεσε: «Ο Dwayne Johnson έχει μόνο έναν μεγάλο αδελφό σε αυτόν τον κόσμο του κινηματογράφου και αυτός είμαι εγώ».

Εκείνη την εποχή, ο Dwayne δεν απάντησε στα σχόλια του Vin. Αντίθετα, μίλησε στο Rolling Stone το 2018 για το πώς οι δυο τους έχουν «μια θεμελιώδη διαφορά στη φιλοσοφία για το πώς προσεγγίζουμε την κινηματογραφική παραγωγή και τη συνεργασία».

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο Vanity Fair το 2021, ο Dwayne μοιράστηκε ότι είχαν μια συνάντηση σχετικά με τη θέση του στο τροχόσπιτό του.

«Δεν θα την αποκαλούσα ειρηνική συνάντηση», είπε στο πρακτορείο, προσθέτοντας ότι στο τέλος της συνάντησης, «έγινε πραγματικά ξεκάθαρο ότι είμαστε δύο διαφορετικά άκρα του φάσματος».

Και απαντώντας στο σχόλιο του Vin για τον "αδερφό", ο Dwayne δήλωσε: «Έχω έναν μεγάλο αδερφό και είναι ο ετεροθαλής αδερφός μου. Και αυτό είναι όλο».

Την ίδια χρονιά, ο Vin δήλωσε ότι η σχέση του ίδιου και του Dwayne ήταν τεταμένη λόγω της τάσης του να δίνει συμβουλές υποκριτικής ενώ βρισκόταν στο πλατό.

«Η προσέγγισή μου εκείνη την εποχή ήταν πολλή σκληρή αγάπη για να βοηθήσω στο να φτάσει [η] απόδοσή του εκεί που έπρεπε να είναι», δήλωσε στο Men's Health.

Ο Dwayne αντέδρασε επίσης στα σχόλια "σκληρής αγάπης" του Vin κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στο Vanity Fair, δηλώνοντας: «Γέλασα και γέλασα πολύ. Νομίζω ότι όλοι γέλασαν με αυτό. Και θα το αφήσω σε αυτό».

Ο The Rock πήρε τελικά την απόφαση να εγκαταλείψει το franchise. Ωστόσο, ο Vin δεν ήταν έτοιμος να δεχτεί το όχι ως απάντηση. Έκανε μια δημόσια έκκληση προς τον «μικρό του αδελφό Dwayne» να επανέλθει στο franchise στο Instagram τον Δεκέμβριο του 2021.

Ο Dwayne δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος με τη δημόσια έκκληση του Vin. «Με εξέπληξε πολύ η πρόσφατη ανάρτηση του Vin», δήλωσε ο Dwayne στο CNN. «Τον περασμένο Ιούνιο, όταν ο Vin και εγώ πραγματικά συνδεθήκαμε όχι μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, του είπα ευθέως - και ιδιωτικά - ότι δεν θα επέστρεφα στο franchise. Δεν μου άρεσε που ανέφερε τα παιδιά του στην ανάρτηση, καθώς και τον Paul Walker. Να τους αφήσει έξω από αυτό», συνέχισε.

Ράιαν Γκόσλινγκ και Ρέιτσελ ΜακΆνταμς: Από εχθροί... εραστές

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ και η Ρέιτσελ ΜακΆνταμς από εχθροί έγιναν ερωτευμένοι κατά τη διάρκεια του The Notebook... και μετά χώρισαν

Ο Ryan Gosling, 41 ετών, και η Rachel McAdams, 43 ετών, κατέληξαν να βγαίνουν για δύο χρόνια μετά τα γυρίσματα του The Notebook. Ωστόσο, δεν έβλεπαν πάντα τη σχέση τους ως ρομαντική. Στην πραγματικότητα, ο Ryan και η Rachel, που ήταν 24 και 26 ετών τότε αντίστοιχα, φέρονται να μην τα πήγαιναν καλά για ένα μέρος των γυρισμάτων.

Ο σκηνοθέτης Nick Cassavetes μίλησε στο VH1 για έναν ιδιαίτερα σκληρό καυγά που είχαν στα γυρίσματα το 2014.

«Ίσως δεν πρέπει να πω αυτή την ιστορία, αλλά πραγματικά δεν τα πήγαιναν καλά μια μέρα στα γυρίσματα. Πραγματικά όχι», μοιράστηκε. «Ο Ryan ήρθε σε μένα, και υπήρχαν 150 άνθρωποι που στέκονταν σε αυτή τη μεγάλη σκηνή, και μου λέει, "Nick έλα εδώ"».

«Κάνει μια σκηνή με τη Ρέιτσελ και μου λέει: "Θα την πάρεις από εδώ και θα φέρεις μια άλλη ηθοποιό να διαβάσει μαζί μου εκτός κάμερας;". Λέω, "Τι;" Μου λέει, "Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το κάνω μαζί της. Απλά δεν καταλαβαίνω τίποτα από αυτό"».

Ο Κασσαβέτης είπε ότι αφού επέτρεψε στους δύο ηθοποιούς να τα βγάλουν πέρα, τα γυρίσματα μπόρεσαν να συνεχιστούν.

«Μπήκαμε σε ένα δωμάτιο με έναν παραγωγό- άρχισαν να ουρλιάζουν και να φωνάζουν ο ένας στον άλλον. Εγώ βγήκα έξω», είπε ο Κασσαβέτης. «Σε εκείνο το σημείο κάπνιζα τσιγάρα. Κάπνισα ένα τσιγάρο και όλοι βγήκαν έξω και είπαν: "Εντάξει, ας το κάνουμε"».

Προφανώς, οι δυο τους τελικά τα βρήκαν και μάλιστα άρχισαν να βγαίνουν ραντεβού το 2005. Όταν κέρδισαν το 2005 το MTV Movie Award για το καλύτερο φιλί με το The Notebook, οι δυο τους μάλιστα αναπαρήγαγαν το φιλί τους στη σκηνή.

Τελικά, οι δυο τους κατέληξαν να χωρίσουν το 2007 - προς μεγάλη απογοήτευση των θαυμαστών του The Notebook.

Η Τέρι Χάτσερ έφερνε τις συμπρωταγωνίστριες της σε απόγνωση

Η Τέρι Χάτσερ φαινομενικά δεν τα πήγαινε καλά με όλο το υπόλοιπο καστ του Desperate Housewives (Νοικοκυρές σε απόγνωση).

Μπορεί να υποδύθηκε τη γλυκιά Susan Meyers στη σειρά, αλλά σύμφωνα με τους συμπρωταγωνιστές της, ήταν πολύ πιο δύσκολο να συνεργαστείς μαζί της στην πραγματική ζωή.

Ο δημιουργός της σειράς, Marc Cherry, ισχυρίστηκε ότι τον κάλεσαν στο πλατό κατά τη διάρκεια της πρώτης σεζόν επειδή "υπήρχε πρόβλημα" μεταξύ της Teri και της Nicollette Sheridan, η οποία υποδυόταν την επί της οθόνης νέμεσή της, Edie.

«Ήταν έξαλλες μεταξύ τους», είπε. «Η Nicollette με τράβηξε στην άκρη και μου είπε ότι η Teri Hatcher ήταν η πιο κακιά γυναίκα στον κόσμο εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο συμπεριφερόταν».

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτός και η Nicollette κατέληξαν να διαφωνούν αφού την χτύπησε σωματικά μια μέρα στο πλατό και στη συνέχεια σκότωσε τον χαρακτήρα της. Ωστόσο, περισσότερα στοιχεία υποστηρίζουν ότι η Teri ήταν το πραγματικό πρόβλημα στο πλατό από τις ηθοποιούς.

Το 2005, οι γυναίκες έκαναν μια φωτογράφιση για το Vanity Fair. Ένας υπάλληλος του ABC είπε στο φωτογραφικό συνεργείο: «Ό,τι κι αν κάνετε, μην αφήσετε την Teri να πάει πρώτη στην γκαρνταρόμπα», καθώς ήταν γνωστή για τη συμπεριφορά της ντίβας.

Η Teri φέρεται να απαίτησε να είναι στο κέντρο της φωτογραφίας, η Marcia Cross κατέληξε να φεύγει ορμητικά από το πλατό και η Nicollette αναγκάστηκε να σταθεί ανάμεσα στις δύο ηθοποιούς για να τις χωρίσει.

Το καστ της σειράς Desperate Housewives

Το περιοδικό μάλιστα αποτύπωσε τη φωτογραφία: «Δεν φαντάζεστε τι χρειάστηκε μόνο για να βγει αυτή η φωτογραφία».

Όταν αναφερόταν για τη σειρά το 2012, η Eva Longoria ζωγράφισε την εικόνα ότι η Teri και το υπόλοιπο καστ δεν ήταν στενές φίλες.

«Ξέρετε, η Teri ήταν απλά μια μοναχική γυναίκα', είπε η Eva κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε για το ίδρυμα Eva Longoria. 'Δεν ξέρω. Εγώ και η Marcia [Cross] και η Felicity [Huffman] ήμασταν πολύ πιο κοντά γιατί είμαστε απλά κοριτσάκια που μας αρέσει να είμαστε η μία με την άλλη. Η Teri δεν το έκανε».

Επιπλέον, καθώς η σειρά ολοκληρώθηκε, τα μέλη του καστ πήραν δώρα για το συνεργείο. Το όνομα της Teri ήταν το μόνο όνομα που έμεινε έξω. Ακόμη και η Vanessa Williams, η οποία εμφανίστηκε μόνο στις επόμενες σεζόν της σειράς, υπέγραψε την κάρτα, η οποία έγραφε «Σας ευχαριστώ για τα μαγικά οκτώ χρόνια. Με αγάπη, Eva, Marcia, Felicity και Vanessa».

Η Eva επαίνεσε την Felicity επειδή στάθηκε απέναντι σε έναν συγκεκριμένο "νταή" στο πλατό σε μια επιστολή που περιήλθε στην κατοχή του NBC.

«Φοβόμουν τις μέρες που έπρεπε να πάω στη δουλειά με αυτό το άτομο γιατί ήταν σκέτο βασανιστήριο», έγραφε η Eva. «Μέχρι που μια μέρα, η Felicity είπε στον νταή "αρκετά" και όλα σταμάτησαν».

«Η Felicity μπορούσε να νιώσει ότι ήμουν γεμάτη άγχος, παρόλο που ποτέ δεν παραπονέθηκα ή ανέφερα την κακοποίηση σε κανέναν. Ξέρω ότι δεν θα είχα επιβιώσει αυτά τα 10 χρόνια αν δεν υπήρχε η φιλία της Felicity».

Ο Marc αναφέρθηκε επίσης σε μια ηθοποιό με "μεγάλο πρόβλημα συμπεριφοράς" στο Desperate Housewives που τους είχε δώσει τη σιωπηλή μεταχείριση.

Τέρι Χάτσερ

«Ήταν ένα μεγάλο αστέρι με μεγάλα προβλήματα συμπεριφοράς», έγραψε, υποτίθεται για την Teri. «Όλοι προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να τα πάνε καλά με αυτή τη γυναίκα κατά τη διάρκεια της σειράς. Ήταν αδύνατο. Και τα πράγματα πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο.

Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της έβδομης σεζόν αυτή η γυναίκα αποφάσισε ότι δεν θα μιλούσε πλέον με τους συναδέλφους της στο καστ.

Η Felicity επέμενε να λέει "καλημέρα" σε αυτή την ηθοποιό, παρόλο που ήξερε ότι δεν θα έπαιρνε απάντηση».

Η Teri δεν μίλησε ποτέ για την πραγματική της σχέση με τους συμπρωταγωνιστές της, εκτός από το να πει ότι σκοπεύει να παραμείνει σιωπηλή σχετικά με αυτό.

«Δεν θα αποκαλύψω ποτέ την αληθινή και περίπλοκη διαδρομή όλων μας, αλλά εύχομαι σε όλους στη σειρά να είναι καλά», δήλωσε η Teri στο TV Guide.

Ο Γουίλιαμ Σάτνερ και ο Τζορτζ Τακέι του Star Trek έχουν μια από τις μακροβιότερες διαμάχες του Χόλιγουντ

Ο Γουίλιαμ Σάτνερ και ο Τζορτζ Τακέι του Star Trek έχουν μια από τις μακροβιότερες διαμάχες του Χόλιγουντ.

Ο Γουίλιαμ Σάτνερ, 91 ετών, και ο Τζορτζ Τακέι, 85 ετών, έχουν μια διαμάχη δεκαετιών που ξεκίνησε την περίοδο που γύριζαν το Star Trek, όταν ο Γουίλιαμ ήταν 35 ετών και ο Τζορτζ 29 ετών.

Πολλά περιστατικά στα γυρίσματα συνέβησαν για να πυροδοτηθεί αυτή η βεντέτα, όπως το ότι ο William ενοχλήθηκε με τον George επειδή έπαιζε επικίνδυνα με το σπαθί ξιφασκίας του, μέχρι το ότι ο George ενοχλήθηκε που ο William προσπάθησε να πάρει τα εύσημα για την κατάσβεση μιας φωτιάς στα γυρίσματα με μ'ια "μάνικα για τα σκηνικά".

Αυτό τελικά οδήγησε τον Τζορτζ σχεδόν να εγκαταλείψει το The Final Frontier. «Έχω πολλούς φίλους στο καστ του Star Trek, εκτός από έναν. Είχαμε μια φιλική ένταση μεταξύ μας», δήλωσε ο George σε συνέντευξή του το 2014, αναφερόμενος στον William.

«Και σκέφτηκα, ότι το καλύτερο που μπορούσα να κάνω με το Star Trek V, το οποίο σκηνοθετούσε εκείνος, ήταν να απέχω από το να το κάνω».

Ωστόσο, τελικά αναδιπλώθηκε και κατέληξε να γυρίσει την ταινία. Στη συνέχεια, και οι δύο έκαναν χτυπήματα ο ένας στον άλλον στα απομνημονεύματά τους.

Nichelle Nichols, Walter Koenig, George Takei, William Shatner, James Doohan, Leonard Nimoy

Ο Γουίλιαμ αποκάλεσε τον Τζορτζ "τρελό" και τον κατηγόρησε ότι προσπάθησε να τον πληγώσει πραγματικά κατά τη διάρκεια του περιστατικού με το ξίφος.

Στα απομνημονεύματά του το 1994, ο Τζορτζ κατηγόρησε τον Γουίλιαμ ότι σκόπιμα δεν αναγνώριζε την παρουσία του και επέμενε ότι ο χαρακτήρας του δεν θα διοικούσε ποτέ αστρόπλοιο.

Το 2014, φάνηκε ότι η διαμάχη τους μπορεί να λύθηκε μια για πάντα, όταν έφτασαν σε μια "αντιστάθμιση", όπως αναφέρει η USA Today.

Ωστόσο, η ειρήνη δεν κράτησε για πολύ. Ο Γουίλιαμ αποκάλεσε τον Τζορτζ "διαταραγμένο άτομο" στον αυστραλιανό Τύπο ένα χρόνο αργότερα, το 2015.

Κατά τη διάρκεια ενός Q&A το 2018, ο William ευχήθηκε ακόμη και τον θάνατο του George ως αστείο - ή ίσως και όχι. Ένα μέλος του κοινού είχε ρωτήσει: «Εύχεστε να ήταν νεκρός ο George Takei αντί για τον Leonard Nimoy;"». «Τι τρομερή ερώτηση», είπε ο William, πριν προσθέσει αστειευόμενος: «Ναι».

Ντέμπι Ρέινολντς: Ο Τζιν Κέλι «έχωσε τη γλώσσα του στο λαιμό μου» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Singin' in the Rain

Η Debbie Reynolds είπε ότι ο Gene Kelly «έχωσε τη γλώσσα του στο λαιμό της» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Singin' in the Rain.

Η ερωτική ιστορία του Singin' in the Rain της Debbie Reynolds και του Gene Kelly δεν μεταφράστηκε εκτός οθόνης. Η Debbie περιέγραψε τον Gene ως έναν «σκληρό αφεντικό» στα απομνημονεύματά της Unsinkable το 2013.

«Ερχόταν στις πρόβες και επέκρινε ό,τι έκανα και ποτέ δεν μου έδωσε ούτε μια λέξη ενθάρρυνσης», σημείωσε.

Η Debbie, η οποία πήρε τον ρόλο στα 19 της, δεν είχε χορέψει ποτέ πριν σε αντίθεση με τον Gene που ήταν 20 χρόνια μεγαλύτερός της. «Είχα τρεις μήνες για να μάθω ό,τι έκαναν για χρόνια ο Gene Kelly και ο Donald O'Connor», έγραψε η Reynolds το 2013 στα απομνημονεύματά της Unsinkable.

Κατηγόρησε επίσης τον ηθοποιό ότι χρησιμοποίησε γλώσσα ενώ τη φιλούσε χωρίς τη συγκατάθεσή της.

«Η κάμερα πλησίασε. Ο Τζιν με πήρε σφιχτά στην αγκαλιά του... και έχωσε τη γλώσσα του στο λαιμό μου, έγραψε για την εμπειρία αυτή." "Eeew! Τι ήταν αυτό;" Τσίριξα, ξεφεύγοντας από την αγκαλιά του και φτύνοντας».

«Έτρεχα τριγύρω φρικαρισμένη, φωνάζοντας για λίγη Coca-Cola για να καθαρίσω το στόμα μου. Ήταν οι αρχές της δεκαετίας του 1950 και ήμουν ένα αθώο παιδί που δεν είχε δεχτεί ποτέ γαλλικό φιλί. Ένιωσα σαν επίθεση. Ήμουν έκπληκτη που αυτός ο τριανταεννιάχρονος άνδρας θα μου το έκανε αυτό», πρόσθεσε.

Ο Τζιν φέρεται να παραδέχτηκε ότι δεν ήταν και ο πιο φιλικός μαζί της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. «Δεν ήμουν πολύ καλός με την Ντέμπι. Εκπλήσσομαι που μου μιλάει ακόμα», είπε, σύμφωνα με το Country Living.

Οι πρωταγωνίστριες του Gossip Girl απέφευγαν οι μία την άλλη

Φήμες κυκλοφόρησαν ότι οι πρωταγωνίστριες του Gossip Girl, Blake Lively και Leighton Meester «απέφευγαν η μία την άλλη σαν πανούκλα».

Η 34χρονη Blake Lively και η 36χρονη Leighton Meester, έπαιζαν τις καλύτερες φίλες στο Gossip Girls. Ωστόσο, γρήγορα έγινε σαφές ότι οι δυο τους «δεν ήταν φίλες».

Άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες ότι οι δύο τους είχαν βεντέτα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. «Αποφεύγουν η μία την άλλη σαν πανούκλα», δήλωσε μια πηγή στο New York Magazine το 2008.

Εκείνη την εποχή, ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της Blake βγήκε με μια δήλωση, παραδεχόμενος ότι οι δύο τους δεν ήταν ποτέ φιλικές.

«Η Blake και η Leighton δεν υπήρξαν ποτέ καλύτερες φίλες και ποτέ δεν δήλωσαν ότι είναι», έγραφε η δήλωση. «Η Blake πηγαίνει στη δουλειά της, κάνει τη δουλειά της και πηγαίνει σπίτι της».

Blake Lively και Leighton Meester

Οι δυο τους κατάφεραν παρόλα αυτά να βγάλουν μαζί τα γυρίσματα έξι σεζόν. Τελικά, ένας σεναριογράφος της σειράς, ο Josh Safran, ζύγισε το πώς ήταν πραγματικά η σχέση των σταρ.

«Η Blake και η Leighton δεν ήταν φίλες», παραδέχτηκε στο ρεπορτάζ του Vanity Fair το 2017. «Ήταν φιλικές, αλλά δεν ήταν φίλες όπως η Serena και η Blair».

Στη συνέχεια εξήγησε ότι οι δυο τους είχαν διαφορετικές προσωπικότητες και ενδιαφέροντα, που πιθανότατα συνέβαλαν στο γιατί δεν έκαναν κλικ.

«Η Blake είναι πολύ μέσα στη στιγμή. Η Blake ξέρει τι συμβαίνει», μοιράστηκε. «Μιλάς στην Blake σε πολύ σύγχρονο επίπεδο και εκείνη θα έλεγε: 'Θα κάνω αυτό το πράγμα απόψε. Έχεις πάει σε αυτό το εστιατόριο;'».

«Η Leighton ήταν πολύ απομακρυσμένη και πολύ ήσυχη και, αφού τελείωναν οι σκηνές της, περιπλανιόταν στη σκηνή. Είχα αυτή την εικόνα της με αυτά τα υπέροχα φορέματα και ένα βιβλίο στο χέρι, κάπως αφηρημένη στις γωνίες».