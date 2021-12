Eίδαμε το Αnd just like that, τη συνέχεια του Sex and the City -To σοκ του θανάτου και η νέα ζωή των κοριτσιών | MEDIA | iefimerida.gr

Επέστρεψαν - η Κάρι, η Μιράντα, η Σάρλοτ είναι εδώ. 17 χρόνια μετά, με τις ρυτίδες τους ή το υαλουρονικό τους, στην όψη δείχνουν τον χρόνο. Στη ζωή όμως είναι σαν κάποιος να τους είχαν κρατήσει στο 2004 του Sex and the city και να τους πέταξε ξαφνικά στο 2021.

Ναι, το κείμενο αυτό περιέχει spoilers. Ομως έχουν ήδη γεμίσει το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάτι που δεν συνέβη όταν είδα εγώ τα δυο πρώτα επεισόδια του «Αnd just like that», της συνέχειας του Sex and the City που επέστρεψε με την γνωστή ομάδα, μείον την Σαμάνθα -που όμως κατορθώνει το πνεύμα της να είναι παρόν. Δεν είχα προετοιμαστεί λοιπόν για αυτό που είδα ήδη στο πρώτο επεισόδιο. Και που έκανε τους απανταχού φαν της σειράς το τελευταίο διήμερο να σοκάρεται και κλαίει πάνω από τις οθόνες.

Λοιπόν, ναι, όπως ίσως έχετε μάθει ήδη, ο Τζον Πρέστον, ο Big της Κάρι είναι νεκρός. Πεθαίνει μπροστά στα μάτια μας, σχεδόν μόνος και με έναν τρόπο τόσο ρεαλιστικό που σπάνια βλέπεις σε ταινία ή τηλεοπτική σειρά. Και η Κάρι του οργανώνει την πιο new age, σικ, μινιμαλιστική κηδεία που έχουμε δει ποτέ σε mainstream θέαμα. Οι δημιουργοί της σειράς μάς έβαλαν να τον συμπαθήσουμε στις ταινίες που ακολούθησαν το σίριαλ και να τον ερωτευθούμε πραγματικά στο πρώτο επεισόδιο του And Just Like That. Γλυκός, τρυφερός, με χιούμορ, χωρίς να έχει χάσει ούτε σπιθαμή από τη σεξουαλικότητα και τον δυναμισμό του alpha male του Μανχάταν. Και μας τον πήραν, στο πρώτο επεισόδιο.

Ενας έρωτας που πάλιωσε σαν το καλό κρασί. Και χύθηκε στο πρώτο επεισόδιο

Κάπως έτσι το σοκ συνομιλεί με την αμηχανία και τις αδέξιες στιγμές των πρώτων δυο επεισοδίων που προβλήθηκαν. Βλέπουμε τις τρεις πρωταγωνίστριες, στην ωριμότητά τους, με άσπρα μαλλιά η Μιράντα αλλά εκπληκτικό στιλ, η Κάρι όπως πάντα υπέροχα ντυμμένη και με τα πιο συγκλονιστικά μαλλιά που είχε ποτέ αλλά γεμάτη ρυτίδες και τα σημάδια του χρόνου (αριστούργημα), σικ, συντηριτική και αυτή με τις περισσότερες αισθητικές παρεμβάσεις η Σαρλότ. Μεγάλωσαν και οι τρεις ακριβώς όπως περιμέναμε ότι θα μεγαλώσουν, όπως τις αποκωδικοποιήσαμε βλέποντας τις 6 Ioυνίου του 1998 ως τις 22 Φεβρουαρίου του 2004.

Ομως πέραν αυτού, μοιάζει σαν να έμειναν κλεισμένες στο χρονοντούλαπο του 2004 που σταμάτησε η σειρά και μετά, ξαφνικά να τις πέταξαν στο 2021 και να τους είπαν «κολυμπήστε, προσαρμοστείτε, κάντε σαν να ζήσατε στο πετσί σας αυτά τα 17 χρόνια». Αγχωτικά στα δυο πρώτα επεισόδια προσπαθούν να περάσουν όλα τα κεντρικά ζητήματα του κοινωνικού αγώνα σήμερα -ρευστότητα φύλου, δυνατότητα επιλογής ταυτότητας φύλου, ρατσισμός. Και οι πρωταγωνίστριες μοιάζει σαν μόλις να έμαθαν τι συμβαίνει εκεί έξω και να αγωνίζονται με σπριντ να προφτάσουν τις εξελίξεις.

Οπως πάντα: σε ένα εστιατόριο για brunch ντυμένες μοναδικά

Η Κάρι κάνει podcast και έχει έναν επιμελημένο λογαριασμό στο Instagram όπως κάθε επιδραστική 30άρα σήμερα -και αναρωτιέσαι γιατί άραγε να μην συνεχίζει να γράφει στις εφημερίδες; Η Μιράντα κάνει μεταπτυχιακά για τα δικαιώματα του ανθρώπου με όλη την καλή διάθεση που πάντα είχε άλλα πέφτει διαρκώς σε σφάλματα έκφρασης και θέσης καθώς όλα τα κλισέ και τα στερεότυπα που έχουν ήδη καταρρεύσει ανεβαίνουν στο στόμα της με κάθε λέξη -είναι να την λυπάσαι ώρες ώρες. Το cancel culture της χτυπά διαρκώς την πόρτα. Ταυτόχρονα έχει μεταμορφωθεί σχεδόν σε μια Ελληνίδα μητέρα.

Η Σάρλοτ, είναι αυτό που ξέραμε. Είναι σαν η ζωή να μην μετακίνησε ούτε ένα φαιό κύτταρο στο κεφάλι της, τα πάντα σικ, κομψά, ραφιναρισμένα, χαμηλών τόνων και η γνώμη των άλλων η κορώνα στο κεφάλι μας. Τι και αν ο έρμος ο σύζυγός της ο Χάρι προσπαθεί να συμβαδίσει με την εποχή του -κάνει σκέιτ στο σπίτι, οk. Και η Σαμάνθα; Η Σαμάνθα ζει στο Λονδίνο, έχει μαλώσει με την Κάρι και δεν μιλάει σε κανένα από τα κορίτσια όσο και αν αυτές προσπαθούν. Στέλνει όμως μια τεράστια σύνθεση με λουλούδια για το φέρετρο του Τζον -τα μοναδικά λουλούδια που επιτρέπει η Κάρι να υπάρχουν στην τελετή. Και έτσι η ελπίδα της επιστροφής της γεννήθηκε πάνω από ένα φέρετρο.

Οι πραγματικοί εραστές της Κάρι, τα παπούτσια της. Αριστερά τα μπλε που φορούσε στον γάμο της

Ευτυχώς που υπάρχει αυτό το σοκ του θανάτου του Τζον και μας ενώνει ως θεατές με την επιστροφή των κοριτσιών, μας κάνει να προσπερνάμε την αμηχανία των πρώτων επεισοδίων. Θρηνούμε μαζί με τους παλιούς φίλους. Πολλοί δήλωσαν απογοητευμένοι από το σόου, όμως η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να επενδύουμε την προσωπική μας νοσταλγία για αυτό που και εμείς υπήρξαμε το 2004 πάνω στις ηρωίδες της σειράς. Φυσικά μεγάλωσαν, φυσικά έχουν προβλήματα καθημερινότητας, είναι μητέρες, χήρες, προσπαθούν να προσαρμοστούν στη νέα εποχή. Απλώς η υπερπροσπάθεια να δείξουν αυτό που οι Αμερικάνοι λένε relevant (σχετικές, συμβαδίζουν με την εποχή τους) τις αδικεί.

Ξεπερνώντας αυτές τις μικρές ακίδες που ίσως να είναι και σαν την ακίδες της πρώτης φοράς που ξαναβλέπεις κάποιον που αγάπησες και οι οποίες στη συνέχεια υποχωρούν, πρέπει να πούμε ότι είναι υπέροχο που επέστρεψαν στις οθόνες μας. Που τις βλέπουμε ξανά, πιάνουμε ξανά το νήμα της ζωής τους, βλέπουμε υπέροχα ρούχα, διαμερίσματα, εστιατόρια, την Νέα Υόρκη που λατρέψαμε. Στα πρώτα λεπτά της σειράς λένε πόσο τους έλειψε το να είναι ξανά μαζί, έξω, στην πόλη μετά την πανδημία. Σαν αυτά τα δυο χρόνια να ήταν ο συμπυκνωμένος χρόνος της απουσίας τους. Ενα κλείσιμο ματιού. Είμαι σίγουρη ότι στα επόμενα επεισόδια, η αμηχανία της συνάντησης από την αρχή θα υποχωρήσει. Είναι ωραίο που επέστρεψαν.

Και δεν θα συγχωρήσουμε ποτέ τους δημιουργούς της σειράς για τον θάνατο του Τζον. Ποτέ. Οσο για τον μοναδικό Μπράντον, τον γκέι φίλο μιας ολόκληρης ζωής της Κάρι, βλέποντάς τον και γνωρίζοντας ότι ο ηθοποιός

Ουίλι Γκάρσον πέθανε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, νιώθεις την καρδιά σου να βουλιάζει. Ναι, το And Just Like That τελικά δεν ήρθε για να κανακέψει τη νοσταλγία μας, να ζωντανέψει την ψευδαίσθηση αυτού που νομίζαμε ότι είμαστε, αλλά ίσως για να δείξει την φθαρτότητά μας.

Επιστρέφοντας στο διαμέρισμα της Κάρι αμέσως μετά την κηδεία του Τζον

A, και για όσους πιστεύουν ότι η σειρά δεν θα έχει την σεξουαλική ένταση που προσέφερε η Σαμάνθα μπορούν να ηρεμήσουν. Ο υπέροχος κοκκινομάλλης γιος της Μιράντα ο Μπράντι, μεγάλωσε και κάνει σεξ non stop. Παντού. Είναι η νέα Σαμάνθα, είναι μόλις 17 ετών και η Μιράντα δεν νιώθει καθόλου καλά...