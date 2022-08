Η «λέσχη» των πρώην συζύγων δισεκατομμυριούχων -Τα πιο ακριβά διαζύγια που έχουν βγει ποτέ - iefimerida.gr

Η Τζέρι Χολ και ο δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης Ρούπερτ Μέρντοχ οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους, μόλις πέντε εβδομάδες μετά τη δημοσιοποίηση του χωρισμού τους.

Αυτό σημαίνει ότι το πρώην σούπερ μόντελ, 66 ετών, εντάσσεται στην ομάδα γυναικών με εξαιρετικά πλούσιους πρώην συζύγους, όπως η Μελίντα Γκέιτς και η Μακένζι Σκοτ.

Η 57χρονη Μελίντα, πιστεύεται ότι έλαβε 65 δισεκατομμύρια δολάρια μετά το διαζύγιό της από τον δισεκατομμυριούχο ιδρυτή της Microsoft Μπιλ Γκέιτς, 65 ετών, μετά από 27 χρόνια γάμου, σύμφωνα με το TMZ.

Εν τω μεταξύ, ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, 58 ετών, και η Μακένζι Σκοτ, 51 ετών, οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους τον Ιούλιο του 2019 με διακανονισμό ύψους 38 δισ. δολαρίων, όπως ανέφερε το Bloomberg News.

Πριν από λίγες ημέρες, προέκυψε ότι η Τζέρι Χολ και ο 91χρονος πρώην της διευθέτησαν τη συμφωνία του χωρισμού τους και «παραμένουν καλοί φίλοι».

Οριστικοποίησαν το γρήγορο διαζύγιό τους στις ΗΠΑ - με την Jerry να φέρεται να λαμβάνει δύο σπίτια - ένα σπίτι 13 εκατομμυρίων δολαρίων στο Henley και ακίνητο στο St Tropez - και τον VIP τρόπο ζωής της να χρηματοδοτείται στο διηνεκές.

Παρακάτω, το FEMAIL ρίχνει μια ματιά στα μέλη της «λέσχης των δισεκατομμυριούχων πρώην συζύγων» και στα πολύκροτα διαζύγιά τους.

Τζέρι Χολ

Η Τζέρι Χολ και ο δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης Ρούπερτ Μέρντοχ οριστικοποίησαν εντυπωσιακά το γρήγορο διαζύγιό τους στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, μόλις έξι εβδομάδες αφότου υπέβαλε αίτηση διαζυγίου με την αιτιολογία των «αγεφύρωτων διαφορών».

Η Χολ έφυγε με ένα ποσό που λέγεται ότι είναι περίπου 250 εκατομμύρια λίρες, συν δύο σπίτια, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τη διαδικασία, αν και πηγές κοντά στον Ρούπερτ Μέρντοχ είπαν ότι το συνολικό ποσό ήταν περισσότερο σαν 50 εκατομμύρια λίρες.

Η Τζέρι φέρεται να έχει λάβει το Holmwood House, το γεωργιανό ακίνητο αξίας 11,25 εκατομμυρίων λιρών κοντά στο Henley-on-Thames στο Oxfordshire που αγόρασε το ζευγάρι το 2019, και ένα σπίτι στο Σεν Τροπέ, το οποίο αγοράστηκε σιωπηλά για εκείνη πριν από περίπου τέσσερα χρόνια.

Η Τζέρι Χολ και ο Ρούπερτ Μέρντοχ / Φωτογραφία: AP /Alex Brandon

Ο δικηγόρος Mark Stephens, της εταιρείας Howard Kennedy, δήλωσε στη MailOnline ότι ο Murdoch πιθανότατα θα έχει συμφωνήσει να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τον τρόπο ζωής της πρώην συζύγου του.

«Υποψιάζομαι ότι θα έχει συμφωνήσει να πληρώνει για το προσωπικό, τα τζετ, τα αυτοκίνητα και τον τρόπο ζωής της κας Χολ. Αυτό θα του κοστίζει πολλά εκατομμύρια λίρες κάθε χρόνο. Είναι επίσης πιθανό να της δώσει αρκετά από τα ακίνητα που αγόρασαν στο διάστημα που ήταν μαζί - ή σημαντικά ποσά σε μετρητά για να της αγοράσει καινούργια».

Είπε ότι ο Murdoch είναι πιθανό να έχει υπογράψει ένα "αρκετά γενναιόδωρο" προγαμιαίο συμβόλαιο. Αυτό θα είχε συνταχθεί με την "πρόβλεψη να μην παρεμβαίνει στη γραμμή διαδοχής" της επιχειρηματικής αυτοκρατορίας του μεγιστάνα.

Υπήρξε σοκ για την ταχύτητα του διαζυγίου, δεδομένης της περιουσίας του Μέρντοχ ύψους 14 δισεκατομμυρίων λιρών. Το πρώην σούπερ μόντελ προκάλεσε μυστήριο όταν την Τετάρτη έγινε γνωστό ότι ζήτησε από το Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες να ακυρώσει την αίτηση διαζυγίου.

Η ειδοποίηση κατατέθηκε από τον δικηγόρο της κ. Χολ στην Καλιφόρνια, Ρόναλντ Μπροτ, και είχε ημερομηνία την Τρίτη 9 Αυγούστου. Το έγγραφο ανέφερε ότι το διαζύγιο πρέπει να απορριφθεί χωρίς επιφύλαξη, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να αναβιώσει.

Στιγμιότυπο από το γάμο του ζευγαριού

Ωστόσο, λίγες ώρες μετά την είδηση της εξέλιξης, προέκυψε ότι η κα Hall και ο κ. Murdoch έχουν διευθετήσει τη συμφωνία χωρισμού τους και "παραμένουν καλοί φίλοι".

Εκπρόσωπος του κ. Μέρντοχ εξέδωσε δήλωση εκ μέρους του πρώην ζευγαριού και σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, ο εκπρόσωπος την περιέγραψε ως "κοινή δήλωση του Robert S. Cohen, δικηγόρου του Ρούπερτ Μέρντοχ, και της Judy Poller, δικηγόρου του Τζέρι Χολ".

Η δήλωση είχε ως εξής: "Ο Τζέρι Χολ και ο Ρούπερτ Μέρντοχ οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους. Παραμένουν καλοί φίλοι και εύχονται ο ένας στον άλλον τα καλύτερα για το μέλλον".

Το ζευγάρι ήταν μαζί για έξι χρόνια όταν αναφέρθηκε ο χωρισμός τους τον Ιούνιο. Μια εφημερίδα υποστήριξε ότι ο 91χρονος μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης έβαλε τέλος στο γάμο τους μέσω ενός email που φέρεται να έλαβε η κ. Hall ενώ τον περίμενε να φτάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η κα Hall απάντησε με την υποβολή αίτησης διαζυγίου την 1η Ιουλίου στο Λος Άντζελες και όχι στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου είχαν παντρευτεί.

Μελίντα Γκέιτς

Η Μελίντα Γκέιτς συγκλόνισε τον κόσμο όταν η ίδια και ο Μπιλ ανακοίνωσαν τον Μάιο του 2021ότι τερματίζουν τον 27χρονο γάμο τους.

Το διαζύγιο του ζευγαριού οριστικοποιήθηκε ιδιωτικά στην Ουάσινγκτον -όπου εδρεύει το Ίδρυμά τους - τον Αύγουστο.

Δεν υπήρξε προγαμιαίο συμβόλαιο και το ζευγάρι αντί αυτού μοίρασε τα περιουσιακά του στοιχεία με βάση ένα συμβόλαιο χωρισμού με μη γνωστοποιημένους όρους. Ωστόσο, ο Μπιλ άξιζε τότε περίπου 152 δισ. δολάρια, δίνοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, στη Μελίντα το 50% του διακανονισμού των 76 δισ. δολαρίων.

Αυτό δεν περιελάμβανε το τεράστιο χαρτοφυλάκιο ακινήτων του ζευγαριού που περιελάμβανε σπίτια στη Νέα Υόρκη, την Ουάσινγκτον και την Καλιφόρνια.

Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς

Η Μελίντα Γκέιτς δεν ζήτησε να λάβει συζυγική υποστήριξη από τον πρώην πλέον σύζυγό της, αλλά της είχαν ήδη δοθεί 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετοχές την ημέρα που κατέθεσε τα έγγραφα του διαζυγίου. Την επόμενη ημέρα ο εν διαστάσει σύζυγός της πρόσθεσε μάλιστα 25 εκατομμύρια μετοχές της μεξικανικής Coca-Cola στο χαρτοφυλάκιό της.

Η Μελίντα δεν ζήτησε να αλλάξει ούτε το όνομά της και η διατροφή των παιδιών δεν ισχύει αφού τα τρία τους παιδιά είναι όλα ενήλικα.

Ο Μπιλ δήλωσε στους Sunday Times τον Μάιο του 2022 ότι ο διακανονισμός του διαζυγίου ήταν "δίκαιος" και για τις δύο πλευρές.

Το ζευγάρι έχει τρία παιδιά, την Τζένιφερ, τη Ρόρι και τη Φοίβη, ενώ κατά τον δημόσιο χωρισμό τους πέρυσι, ο Μπιλ αποκάλυψε ότι η Μελίντα θα κρατήσει τον σκύλο.

Είπε ότι κανένας από τους δύο δεν χρειάστηκε να υποφέρει από μείωση της περιουσίας τους, λέγοντας ότι οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν περισσότερο στη φιλανθρωπία τους, παραδεχόμενος ότι εξακολουθεί να έχει το "σούπερ ωραίο" σπίτι του.

"Εκείνη πήρε τον σκύλο. Απλά με σκότωσε με αυτό. Όχι, αστειεύομαι. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει πόσο με κακομεταχειρίζονταν. Όχι, αστειεύομαι. Δεν ήμασταν κακοί μεταξύ μας".

Ο Μπιλ και η Μελίντα Γκέιτς με τα παιδιά τους

Αλλά ο επιχειρηματίας τεχνολογίας αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τις υποτιθέμενες σχέσεις του.

Η Μελίντα δήλωσε τον Μάρτιο ότι αυτή και ο Μπιλ δεν είναι φίλοι, αλλά είναι "φιλικοί" και εργάζονται μαζί, και άφησε να εννοηθεί ότι είχε περισσότερες από μία σχέσεις κατά τη διάρκεια του γάμου τους.

'Πιστεύω στη συγχώρεση. Νόμιζα ότι είχαμε ξεπεράσει κάποια από αυτά', είπε η Μελίντα για τη σχέση του το 2000 με μια υπάλληλο της Microsoft. 'Έδωσα κάθε κομμάτι του εαυτού μου σε αυτόν τον γάμο. Ήμουν αφοσιωμένη από την ημέρα που αρραβωνιαστήκαμε μέχρι την ημέρα που βγήκα από αυτόν'.

Η εκπρόσωπος του Γκέιτς επιβεβαίωσε ότι είχε σεξουαλική σχέση με γυναίκα υπάλληλο το 2000 και ότι παραιτήθηκε καθώς διεξαγόταν έρευνα για τη σχέση αυτή από εξωτερικό δικηγορικό γραφείο για λογαριασμό του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Οι New York Times ανέφεραν επίσης ότι ο Γκέιτς ζήτησε να βγει με μια υπάλληλο της Microsoft το 2006 αφού την παρακολούθησε να κάνει μια παρουσίαση και, μερικά χρόνια αργότερα, ζήτησε να βγει με μια υπάλληλο του Ιδρύματος Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς - και τα δύο ενώ ήταν παντρεμένος.

Ο Μπιλ Γκέιτς φέρεται να είπε στην υπάλληλο της Microsoft σε ένα email: "Αν αυτό σας κάνει να νιώθετε άβολα, προσποιηθείτε ότι δεν συνέβη ποτέ". Εκείνη δήλωσε ότι ακολούθησε τη συμβουλή του. Ο Γκέιτς φέρεται να ζήτησε αργότερα από μια υπάλληλο του Ιδρύματος Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς να δειπνήσουν, ενώ το ζευγάρι βρισκόταν στη Νέα Υόρκη για ένα ταξίδι.

Μακένζι Σκοτ

Ο Τζεφ Μπέζος και η σύζυγός του Μακένζι Σκοτ, χώρισαν το 2019 - αφού παντρεύτηκαν το 1993 και απέκτησαν τέσσερα παιδιά μαζί.

Ο Τζεφ ίδρυσε την Amazon το 1994 ως ένα ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο. Καθώς η εταιρεία μεγάλωνε, εργάστηκε ως λογιστής και βοήθησε στη διαπραγμάτευση συμφωνιών μεταφοράς εμπορευμάτων. Έχει επίσης εργαστεί ως συγγραφέας.

Μετά τον διακανονισμό του διαζυγίου η Μακένζι Σκοτ κατατάχθηκε στην 22η θέση των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο από το Forbes.

Ο Τζεφ κράτησε το 75% της κοινής τους συμμετοχής στην Amazon ύψους 144 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αφήνοντας στη Μακένζι μόλις το ένα τέταρτο, το οποίο αντιπροσώπευε ένα ποσοστό 4% της εταιρείας αξίας 35,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Δεν έγινε καμία αναφορά στον τρόπο με τον οποίο μοιράστηκαν το εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο ακινήτων τους ή άλλες επενδύσεις.

Σε δήλωσή της στο Twitter μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου της, η Μακένζι ανέφερε: «Είμαι ευγνώμων που ολοκλήρωσα τη διαδικασία διάλυσης του γάμου μου με τον Jeff με την υποστήριξη ο ένας του άλλου και όλων όσοι μας προσέγγισαν με καλοσύνη και ανυπομονώ για την επόμενη φάση ως συν-γονείς και φίλοι.

Ο Τζεφ Μπέζος και η Μακένζι Σκοτ / Φωτογραφία: Evan Agostini/Invision/AP

Ευτυχής που του δίνω όλο το ποσοστό μου στην Washington Post και την Blue Origin και το 75% των μετοχών μας στην Amazon καθώς και τον έλεγχο της ψήφου των μετοχών μου για να υποστηρίξω τη συνεχή συνεισφορά του με τις ομάδες αυτών των απίστευτων εταιρειών.

Είμαι ενθουσιασμένη για τα δικά μου σχέδια. Είμαι ευγνώμων για το παρελθόν, καθώς προσβλέπω σε αυτό που έρχεται στη συνέχεια», δήλωσε η MacKenzie.

Στη δήλωσή του, ο Τζεφ έγραψε: «Είμαι τόσο ευγνώμων σε όλους τους φίλους και την οικογένειά μου για την ενθάρρυνση και την αγάπη που μου έδωσαν. Σημαίνει περισσότερα από όσα φαντάζεστε. Η MacKenzie πάνω απ' όλα.

Είμαι ευγνώμων για την υποστήριξή της και για την καλοσύνη της σε αυτή τη διαδικασία και ανυπομονώ πολύ για τη νέα μας σχέση ως φίλοι και συν-γονείς. Σε όλη την κοινή μας δουλειά, οι ικανότητες της Μακένζι έχουν αναδειχθεί πλήρως. Υπήρξε ένας εξαιρετικός συνεργάτης, σύμμαχος και μητέρα. Είναι πολυμήχανη και λαμπρή και αγαπητή και καθώς ξετυλίγεται το μέλλον μας, ξέρω ότι πάντα θα μαθαίνω από αυτήν».

Παρόλο που η πληρωμή των μετοχών της Μακένζι ήταν μόνο η μισή από αυτή που δικαιούνταν, εξακολουθεί να είναι 10 φορές μεγαλύτερη από τον δεύτερο ακριβότερο διακανονισμό διαζυγίου στην ιστορία.

Πήρε επίσης τον έλεγχο ψήφου των υπόλοιπων μετοχών της πρώην συζύγου του, ενώ του δόθηκε το μερίδιό της στην εφημερίδα The Washington Post, την οποία αγόρασε για 250 εκατομμύρια δολάρια το 2013, και στην Blue Origin, την εταιρεία διαστημικών ταξιδιών του.

Η προσωπική ζωή του Τζεφ βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος με την ανακοίνωση τον Ιανουάριο ότι αυτός και η σύζυγός του παίρνουν διαζύγιο μετά από 25 χρόνια γάμου και την αποκάλυψη του National Enquirer ότι διατηρούσε δεσμό με την πρώην παρουσιάστρια ειδήσεων και νυν φίλη του, Λόρεν Σάντσεζ.

Πριγκίπισσα Haya

Η πριγκίπισσα Haya bint Hussein, πρώην σύζυγος του ηγεμόνα του Ντουμπάι και ενός από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, του σεΐχη Mohammed Al Maktoum, κέρδισε 554 εκατομμύρια λίρες στο μεγαλύτερο διακανονισμό διαζυγίου που έγινε ποτέ στη Βρετανία τον Δεκέμβριο του 2021.

Το μεγαλύτερο μέρος της αποζημίωσης αφορούσε την κάλυψη των εξόδων ασφαλείας για να κρατηθούν η πριγκίπισσα και τα δύο μικρά παιδιά που είχε με τον σεΐχη, η Τζαλίλα και ο Ζαγιέντ, ασφαλή από απαγωγές.

Αν και η κατακύρωση επιτρέπει στην πριγκίπισσα να συνεχίσει να ζει την πολυτελή ζωή που απολάμβανε ως έκτη σύζυγος του σεΐχη, ήταν 900 εκατομμύρια λίρες λιγότερες από αυτές που είχαν ζητήσει αρχικά οι δικηγόροι της.

Η πριγκίπισσα Χάγια

Οι δικηγόροι της πριγκίπισσας είχαν υποστηρίξει ότι το τεράστιο ποσό ήταν απαραίτητο για να κρατήσει την ίδια και τα παιδιά ασφαλή από τον πρώην σύζυγό της, ο οποίος όπως είχε διαπιστωθεί σε προηγούμενη ακροαματική διαδικασία στο δικαστήριο ότι ήταν πιθανό να έχει απαγάγει με τη βία δύο από τις κόρες του, αφού προσπάθησαν να διαφύγουν από το Ντουμπάι.

Ο κ. Justice Moor έγραψε στην απόφασή του: "Θα εξακολουθήσει να υπάρχει σαφής και παρών κίνδυνος για την Πριγκίπισσα για το υπόλοιπο της ζωής της, είτε πρόκειται για τον Πρίγκιπα (τον πρώην της) είτε απλώς για τις συνήθεις τρομοκρατικές και άλλες απειλές που αντιμετωπίζει η πριγκίπισσα στη θέση της".

Διαπιστώθηκε επίσης ότι ο Σεΐχης Μοχάμεντ έβαλε τους πράκτορές του να "χακάρουν" τα τηλέφωνα της πρώην συζύγου του και των δικηγόρων της, συμπεριλαμβανομένης της βαρόνης Fiona Shackleton.

Μετά τη σχέση της πριγκίπισσας, ο σεΐχης είχε εξαπολύσει εκστρατεία εκφοβισμού αναγκάζοντας τη Haya να φύγει στο Λονδίνο φοβούμενη για τη ζωή της.

Τα χρηματικά ποσά που συζητούνταν στις ακροάσεις ανέρχονταν πάντα σε εκατομμύρια, ενώ 48.000 λίρες ήταν το μικρότερο ποσό που αναφέρθηκε ποτέ.

Η πριγκίπισσα Χάγια και ο πρώην σύζυγός της

Καθώς η πριγκίπισσα Haya είναι μέλος της διπλωματικής αποστολής της Ιορδανίας, δεν θα χρειαστεί να πληρώσει φόρο για τα εκατοντάδες εκατομμύρια.

Σε απάντηση στην απόφαση, εκπρόσωπος του Σεΐχη Μακτούμ δήλωσε: "Πάντα φρόντιζε να φροντίζει για τα παιδιά του. Το δικαστήριο έχει πλέον εκδώσει την απόφασή του σχετικά με τα οικονομικά και ο ίδιος δεν προτίθεται να σχολιάσει περαιτέρω. Ζητά από τα μέσα ενημέρωσης να σέβονται την ιδιωτική ζωή των παιδιών του και να μην παρεμβαίνουν στη ζωή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο".

Ταλούλα Ράιλι

Η Βρετανίδα Talulah Riley είναι περισσότερο γνωστή για τους ρόλους της στις ταινίες Pride & Prejudice, St. Trinian's, Fritton's Gold, The Boat That Rocked, Inception, Westworld και Bloodshot.

Λέγεται ότι γνώρισε τον δισεκατομμυριούχο Elon Musk σε ένα μπαρ στο Λονδίνο, με την Ashlee Vance να γράφει στο βιβλίο της Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future ότι "τα βρήκαν αμέσως".

'Θυμάμαι να σκέφτομαι ότι αυτός ο τύπος μάλλον δεν συνηθίζει να μιλάει συχνά σε νεαρές ηθοποιούς και ότι φαινόταν αρκετά νευρικός', είχε δηλώσει παλαιότερα η Talulah για τη νύχτα που συναντήθηκαν.

'Αποφάσισα να είμαι πολύ καλή μαζί του και να του χαρίσω ένα ωραίο βράδυ. Δεν ήξερα ότι είχε μιλήσει σε πολλά όμορφα κορίτσια στη ζωή του'.

Η Talulah ενώθηκε για πρώτη φορά με τα δεσμά του γάμου με τον αρχιτέκτονα της Tesla το 2010. Ωστόσο, ο πρώτος τους γάμος έληξε το 2012, όταν φέρεται να έφυγε με 16 εκατομμύρια δολάρια ως μέρος του διακανονισμού του διαζυγίου.

Ταλούλα Ράιλι και Έλον Μασκ

'Ήταν μια καταπληκτική τετραετία. Θα σε αγαπώ για πάντα. Θα κάνεις κάποιον πολύ ευτυχισμένο μια μέρα', έγραψε τότε στο Twitter.

Μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, είχαν ξαναπαντρευτεί. Αλλά στη συνέχεια, τον Δεκέμβριο του 2014, κατέθεσε για δεύτερη φορά αίτηση διαζυγίου, για να αποσύρει την αγωγή της τον επόμενο χρόνο. Τον Μάρτιο του 2016, η Talulah ζήτησε διαζύγιο για τρίτη φορά και το ζευγάρι χώρισε οριστικά.

Δεν υπήρξε καμία αναφορά σε προγαμιαίο συμβόλαιο στον πιο πρόσφατο χωρισμό τους, με το ζευγάρι να καταλήγει σε εξωδικαστικό συμβιβασμό, όπως αναφέρει το TMZ.

Τα δικαστικά έγγραφα που κυκλοφόρησαν τον Μάρτιο του 2016 έδειξαν ότι ζητούσε συζυγική διατροφή και νομικά έξοδα. Ο χωρισμός του δισεκατομμυριούχου και της ηθοποιού έγινε απλούστερος από το γεγονός ότι δεν έχουν κοινά παιδιά.

Κίρστυ Μπερταρέλι



Το μοντέλο και τραγουδοποιός της ποπ Kirsty Bertarelli έγινε μία από τις πλουσιότερες διαζευγμένες της Βρετανίας το 2021, αφού χώρισε κρυφά από τον δισεκατομμυριούχο σύζυγό της Ernesto.

Η είδηση προκάλεσε σοκ σε πολλούς, καθώς κανείς δεν γνώριζε ότι ο 21χρονος γάμος του ζευγαριού είχε φτάσει σε τέλμα.

'Με θλίψη ο Ernesto και η Kirsty Bertarelli επιβεβαιώνουν ότι πήραν διαζύγιο', δήλωσε ο εκπρόσωπός τους στη Daily Mail. 'Η απόφαση ήταν κοινή και ο χωρισμός φιλικός'.

Το ζευγάρι, το οποίο έχει τρία παιδιά, θεωρείται ότι χώρισε νωρίτερα αυτό το έτος, ενώ το διαζύγιό τους συμφωνήθηκε το καλοκαίρι.

Το 2021 ήταν από κοινού στην 14η θέση της λίστας πλουσίων των Sunday Times του 2021, με περιουσία που υπολογίζεται στο ιλιγγιώδες ποσό των 9,2 δισεκατομμυρίων λιρών.

Το ζευγάρι αρνήθηκε να συζητήσει το ύψος της αποζημίωσης της κ. Μπερταρέλι, αλλά η Daily Mail κατάλαβε ότι η γεννημένη στο Staffordshire πρώην Μις Αγγλία συμφώνησε να δεχτεί διακανονισμό 350 εκατομμυρίων λιρών. Αυτό θα την καθιστούσε την πλουσιότερη διαζευγμένη βρετανικής καταγωγής στη νομική ιστορία.

Εκτός από τον διακανονισμό της, της έχει δοθεί ένα εντυπωσιακό μοντέρνο σπίτι δίπλα στη λίμνη της Γενεύης στην Ελβετία που αγοράστηκε το 2021 έναντι 52 εκατομμυρίων λιρών. Έχει επίσης στην κατοχή της ένα σαλέ αξίας 8 εκατομμυρίων λιρών στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο του Γκστάαντ.

Η κ. Bertarelli εκπροσωπήθηκε από τη βαρόνη (Fiona) Shackleton, τη δικηγόρο γνωστή ως "ατσάλινη μανόλια" που εκπροσώπησε τον πρίγκιπα Κάρολο και τον σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ στα διαζύγιά τους. Πιστεύεται ότι είχε υπογράψει προγαμιαίο συμβόλαιο πριν παντρευτεί τον ιταλικής καταγωγής Bertarelli το 2000.

Ένας από τους φίλους της δήλωσε στη Mail: "Ο διακανονισμός ήταν πιο γενναιόδωρος από ό,τι έπρεπε. Δεν ήθελαν μια μακρά, παρατεταμένη δικαστική υπόθεση στην Ελβετία και εκείνος ήθελε να αναγνωρίσει τη διάρκεια του γάμου τους".

Η Bertarelli γεννήθηκε ως Kirsty Roper στην εμπορική πόλη Stone του Staffordshire. Κατάγεται από την εύπορη οικογένεια που βρίσκεται πίσω από έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές κεραμικών προϊόντων στον κόσμο, την Churchill China στο Stoke-on-Trent.

Αφού μετακόμισε στο Λονδίνο, έκανε πάρτι με κοσμικές προσωπικότητες όπως η Elizabeth Hurley, η Tamara Beckwith και η Tamara Mellon.

Αφού στέφθηκε Μις Ηνωμένο Βασίλειο το 1988, η Kirsty ήταν δεύτερη επιλαχούσα στα καλλιστεία Μις Κόσμος εκείνης της χρονιάς. Στη συνέχεια έγινε μια επιτυχημένη τραγουδίστρια της ποπ και τραγουδοποιός. Συνυπογράφει το Νο1 single Black Coffee των All Saints, μια παγκόσμια επιτυχία το 2000.

Ο εκπρόσωπος του ζευγαριού δήλωσε: "Όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από το διαζύγιο έχουν διευθετηθεί και θα ήθελαν με σεβασμό να ζητήσουν την ιδιωτικότητα όλης της οικογένειάς τους αυτή τη στιγμή. Καθώς πρόκειται για ιδιωτικό θέμα, δεν θα υπάρξει κανένα περαιτέρω σχόλιο".

Μάρλα Μέιπλς

Ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε να πληρώσει στη δεύτερη σύζυγό του Μάρλα Μέιπλς μόνο 1 εκατομμύριο δολάρια αν χώριζαν μέσα σε πέντε χρόνια, αποκάλυψε το προγαμιαίο τους συμβόλαιο που διέρρευσε μέσω του Vanity Fair.

Μέχρι το 1993, η Marla είχε γεννήσει την Tiffany και ο Trump, όπως φάνηκε, ήταν επιτέλους έτοιμος να κάνει την ερώτηση στην ερωμένη του, τη βασίλισσα της ομορφιάς - η οποία, σύμφωνα με μια πηγή, ταξίδευε πάντα με ένα νυφικό σε περίπτωση που ο Trump αποφάσιζε τελικά ότι ήθελε να παντρευτεί.

Ωστόσο, το ζευγάρι διαφώνησε σχετικά με τη συμφωνία, με τη Marla να θέλει 25 εκατομμύρια δολάρια. Ο Τραμπ αρνήθηκε να διαπραγματευτεί, φέρεται να της έδωσε μόνο 1 εκατ. δολάρια αν χώριζαν μέσα σε πέντε χρόνια και άλλα 1 εκατ. δολάρια για να αγοράσει ένα σπίτι.

Ο Ντόναλντ και η Μάρλα Τραμπ χαιρετούν τους φωτογράφους καθώς εισέρχονται στη γαμήλια δεξίωση στο ξενοδοχείο Plaza της Νέας Υόρκης, 20 Δεκεμβρίου 1993 / Φωτογραφία: AP Photo/Kathy Willens

Προφανώς θα πλήρωνε 100.000 δολάρια σε διατροφή για το παιδί της Τίφανι κάθε χρόνο μέχρι να γίνει 21 ετών. Αν έβρισκε δουλειά πλήρους απασχόλησης ή κατατασσόταν στο στρατό ή στο Σώμα Ειρήνης, θα σταματούσε εντελώς τις πληρωμές.

Ο Τραμπ συμπεριέλαβε επίσης μια εκτεταμένη συμφωνία εμπιστευτικότητας που δεν θα επέτρεπε στη Μάρλα να δημοσιεύσει "οποιοδήποτε ημερολόγιο, απομνημονεύματα, επιστολή, ιστορία, φωτογραφία, συνέντευξη, άρθρο, δοκίμιο, λογαριασμό ή περιγραφή... είτε είναι φανταστική είτε όχι" που θα περιείχε λεπτομέρειες του γάμου τους.

'Ο τρόπος με τον οποίο συντάχθηκε είναι ακλόνητος και δείχνει πόσο επιφυλακτικός ήταν', δήλωσε στο Vanity Fair ο δικηγόρος διαζυγίου Raoul Felder, ο οποίος εξέτασε το προγαμιαίο συμβόλαιο. 'Δεν άφηνε τίποτα στην τύχη του'.

Η Marla δήλωσε στο περιοδικό την εποχή της σχέσης τους ότι το προγαμιαίο συμβόλαιο ήταν η "μεγάλη μάχη από την αρχή". Μόνο 24 ώρες πριν από την ημέρα του γάμου τους το 1993, με 1.000 καλεσμένους στο Plaza Hotel, η Marla υπέγραψε τελικά το συμφωνητικό.

«Η Marla βρισκόταν υπό πίεση», θυμάται μια πηγή. «Η θέση του Ντόναλντ ήταν: χωρίς το προγαμιαίο συμβόλαιο δεν επρόκειτο να παντρευτεί».

Irina Malandina

Η Irina Malandina παντρεύτηκε τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο και πρώην ιδιοκτήτη της Chelsea FC, Ρομάν Αμπράμοβιτς το 1991, αφού το ζευγάρι γνωρίστηκε σε μια πτήση της Aeroflot προς τη Γερμανία, πριν χωρίσει το 2007.

Αρχικά φημολογούνταν ότι η πληρωμή της θα ξεπερνούσε τα 2 δισεκατομμύρια λίρες - αλλά το ζευγάρι επέλεξε να πάρει διαζύγιο στη Ρωσία, όπου οι διακανονισμοί κρατούνται μυστικοί και συχνά είναι πολύ μικρότεροι από αυτούς που επιδικάζουν τα βρετανικά δικαστήρια.

Η σεβαστή ρωσική οικονομική εφημερίδα Vedomosti ανέφερε αργότερα ότι εκείνη έλαβε 155 εκατομμύρια λίρες, συμπεριλαμβανομένων πρώην συζυγικών κατοικιών, ενός γιοτ και ενός αεροπλάνου και ξεχωριστών επιδομάτων για τα παιδιά της.

Ορισμένες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η περιουσία της θα μπορούσε να έχει φτάσει τα 500 εκατομμύρια λίρες με το όφελος σοφών επενδύσεων.

Η Ιρίνα με τον Ρομάν Αμπράμοβιτς

Τα σπίτια που έλαβε περιλαμβάνουν το Fyning Hall που βρίσκεται σε ένα κτήμα 450 στρεμμάτων κοντά στο Petersfield του West Sussex και δύο γειτονικά γεωργιανά αρχοντικά στην Chester Square στην Belgravia του Λονδίνου.

Σύμφωνα με τη MailOnline τα αρχεία του Land Registry αναφέρουν την Irina ως ιδιοκτήτρια και των τριών ακινήτων, αφού η κυριότητά τους είχε εκχωρηθεί κατά το διαζύγιό της το 2007.

Το ένα από τα πενταώροφα σπίτια στην πλατεία Τσέστερ αγοράστηκε αρχικά το 2006 έναντι 10,37 εκατομμυρίων λιρών, με αποτέλεσμα να αξίζει σήμερα περισσότερα από 20,8 εκατομμύρια λίρες μετά τον πληθωρισμό των τιμών των κατοικιών. Το γειτονικό σπίτι λέγεται ότι είχε αγοραστεί προς 9,3 εκατομμύρια λίρες το 2005, αποτιμώντας το πάνω από 19,5 εκατομμύρια λίρες σε σημερινές τιμές.

Το κτήμα Fyning Hall, το οποίο αγοράστηκε από τον Abramovich από τον Αυστραλό μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης Kerry Packer έναντι 12 εκατομμυρίων λιρών το 1999, λέγεται ότι σήμερα αξίζει τουλάχιστον 18 εκατομμύρια λίρες.

Ο Ρομάν Αμπράμοβιτς με τον γιο του, Αρκάντι / Φωτογραφία: Getty Images

Η κύρια κατοικία λέγεται ότι διαθέτει οκτώ υπνοδωμάτια και πέντε πολυτελώς επιπλωμένες αίθουσες υποδοχής με επιπλέον πέντε σπίτια και εννέα εξοχικές κατοικίες για το προσωπικό του κτήματος.

Ο Αμπράμοβιτς και η Ιρίνα απέκτησαν μαζί πέντε παιδιά - την Άννα, 30 ετών, πτυχιούχο φιλοσοφίας που ζει στις ΗΠΑ, τον εκκολαπτόμενο επιχειρηματία Αρκάντι, 28 ετών, την ιππέα Σοφία, 27 ετών, που κάνει παρέα με τους Μπέκαμ και την Αρίνα, 21 ετών, και τον 19χρονο Ίλια.

Έχει επίσης δύο μικρότερα παιδιά με την τρίτη σύζυγό του Dasha Zhukova, 40 ετών, αλλά το ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του το 2017.

Τον Μάρτιο, λέγεται ότι είχε αξία 9 δισεκατομμυρίων λιρών πριν του επιβληθούν κυρώσεις από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου λόγω των "ξεκάθαρων διασυνδέσεών" του με το Κρεμλίνο και λέγεται ότι βγαίνει με την 25χρονη Ρωσίδα ηθοποιό Alexandra Korendyuk.