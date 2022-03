Τέλος η λαμπερή και χλιδάτη ζωή στη Βρετανία για τα επτά παιδιά του Ρομάν Αμπράμοβιτς, μετά τις κυρώσεις; - iefimerida.gr

Ο Ρομάν Αμπράμοβιτς «τιμωρήθηκε» πριν από λίγες ημέρες για τις σχέσεις του με το Κρεμλίνο, μετά τον ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.



Και κάπως έτσι ο Ρώσος κροίσος βρέθηκε αντιμέτωπος με πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων του και ταξιδιωτική απαγόρευση στο πλαίσιο των κυρώσεων που του επιβλήθηκαν, δίνοντας ένα απότομο τέλος στη λαμπερή ζωή που απολάμβανε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μεταξύ άλλων, η Τσέλσι για εκείνον αποτελεί παρελθόν. Θα πωληθεί όπως ο ίδιος είχε ανακοινώσει αλλά τα έσοδα δεν θα πάνε σε εκείνον.

Αυτές όμως οι κυρώσεις που του επέβαλε η Βρετανία εξαιτίας της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, απειλούν επίσης να ανατρέψουν τη χλιδάτη και άνετη ζωή που απολαμβάνουν τα επτά παιδιά του, τα οποία ζουν σε σπίτια αξίας πολλών εκατομμυρίων λιρών και κάνουν υπερπολυτελείς διακοπές.

Επίσης, όπως σημειώνει η Daily Mail, ενδέχεται σύντομα να δυσκολεύονται να κερδίσουν προσκλήσεις σε κοινωνικές εκδηλώσεις, πάρτι και διακοπές με άτομα της υψηλής κοινωνίας, λόγω της φήμης του πατέρα τους.

Η πιο γνωστή από τα παιδιά του 55χρονου δισεκατομμυριούχου, είναι η 27χρονη Σοφία, η οποία είναι απόφοιτος του Royal Holloway και ιππέας. Είναι το τρίτο από τα πέντε παιδιά του Ρομάν Αμπράμοβιτς από τον δεύτερο γάμο του με την πρώην αεροσυνοδό Ιρίνα Μαλαντίνα. Mαζί απέκτησαν επίσης την 30χρονη Άννα, πτυχιούχο φιλοσοφίας που ζει στις ΗΠΑ, τον εκκολαπτόμενο επιχειρηματία Αρκάντι, 28 ετών, και τους Αρίνα, 21 και Ίλια, 19, που προτιμούν να μείνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Αμπράμοβιτς έχει επίσης δύο παιδιά από τον γάμο του με την τρίτη σύζυγό του, Ντάσα Ζούκοβα: τον12χρονο Άαρον και την 8χρονη Λία Λου.

Ο Ρομάν Αμπράμοβιτς με τον γιο του, Αρκάντι / Φωτογραφία: Getty Images

Τέλος η χλιδάτη ζωή για τη Σοφία Αμπράμοβιτς;

Ο λογαριασμός στο Instagram της Σοφίας, είναι γεμάτη από στιγμές διακοπών στην Ίμπιζα, τις Μαλδίβες και το Σεντ Μπαρτς, όπου ο Αμπράμοβιτς έχει ένα μεγάλο κτήμα. Σε άλλες τη βλέπουμε να εκπαιδεύεται στην ιππασία ή να συμμετέχει σε αγώνες άλματος επίδειξης. Μάλιστα, εκπροσώπησε τη Ρωσία στο Λονδίνο το 2014.

Η Σοφία μοιράζει το χρόνο της μεταξύ του Λονδίνου και του τεράστιου οικογενειακού κτήματος Fyning Hill στο Πίτερσφιλντ του Δυτικού Σάσεξ, το οποίο δόθηκε στην Ιρίνα ως μέρος του διακανονισμού του διαζυγίου της, καθώς και 150 εκατομμύρια λίρες σε μετρητά.

Ο Αμπράμοβιτς με τη δεύτερη σύζυγό του, Ιρίνα / Φωτογραφία: Getty Images



Ο Ρομάν Αμπράμοβιτς που πρόσφατα αποφάσισε να πουλήσει την Chelsea FC και η αξία του οποίου εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 9 δισεκατομμύρια λίρες, διαθέτει επίσης μια έπαυλη στο Kensington αξίας 150 εκατομμυρίων λιρών, ένα ρετιρέ στο Δυτικό Λονδίνο αξίας 22 εκατομμυρίων λιρών και περισσότερα από 1,2 δισεκατομμύρια λίρες σε γιοτ, ιδιωτικά τζετ, ελικόπτερα και πολυτελή αυτοκίνητα στη Βρετανία αλλά και σε όλον τον κόσμο.

Σύμφωνα με τις νέες κυρώσεις, ο Ρομάν Αμπράμοβιτς και έξι άλλοι Ρώσοι ολιγάρχες έχουν δεχθεί πάγωμα στα περιουσιακά τους στοιχεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, τους απαγορεύεται να ταξιδέψουν εκεί και κανένας Βρετανός πολίτης ή εταιρεία δεν μπορεί να συναλλάσσεται μαζί τους.

Αυτό σημαίνει ότι ο Αμπράμοβιτς δεν θα μπορέσει να πουλήσει την Τσέλσι, το πολυτιμότερο περιουσιακό του στοιχείο αξίας περίπου 3 δισ. λιρών, όπως ήλπιζε.

Ρομάν Αμπράμοβιτς, Βλαντιμίρ Πούτιν / Φωτογραφία: Getty Images



Όπως επισημαίνει η Daily Mail, η κόρη του, Σοφία, μπορεί σύντομα να δυσκολευτεί στην κοινωνική της ζωή, από φόβο του τζετ σετ για τους δεσμούς του πατέρα της με τον Πούτιν.

Αυτός, ίσως, είναι εν μέρει ο λόγος που η ίδια έκανε το ασυνήθιστο βήμα να αποδοκιμάσει δημόσια τη ρωσική εισβολή. Την περασμένη εβδομάδα η Σοφία Αμπράμοβιτς δημοσίευσε μια εικόνα στα Instagram Stories που έδειχνε τη φράση «Η Ρωσία θέλει πόλεμο με την Ουκρανία», με τη λέξη Ρωσία διαγραμμένη και αντικαθισταμένη με τη λέξη «Πούτιν».

Από κάτω, η ανάρτηση έγραφε: «Το μεγαλύτερο και πιο επιτυχημένο ψέμα της προπαγάνδας του Κρεμλίνου είναι ότι οι περισσότεροι Ρώσοι στέκονται στο πλευρό του Πούτιν», συνοδευόμενη με μια εικόνα του Πούτιν με μια κόκκινη γραμμή πάνω του.

Μένει να φανεί αν αυτό θα είναι αρκετό για να σώσει τη Σοφία από την ίδια μοίρα με την Ιβάνα Τραμπ, την οποία σνόμπαρε μεγάλο μέρος της υψηλής κοινωνίας της Νέας Υόρκης μετά την εκλογή του πατέρα της.

Η ανάρτηση της Σοφίας Αμπράμοβιτς



Η πολυτελής ζωή των επτά παιδιών του Ρομάν Αμπράμοβιτς και τα μέτρα ασφαλείας

Η Σοφία έχει έξι αδέρφια αδέρφια από διάφορους γάμους του πατέρα της. Η μητέρα της και δεύτερη σύζυγος του Ρομάν Αμπράμοβιτς, Ιρίνα, ήταν παντρεμένη μαζί του για 16 χρόνια και του χάρισε πέντε παιδιά: την Άννα, 30 ετών, τον Αρκάντι, 28, τη Σοφία 27, την Αρίνα, 21 και τον Ίλια, 19 ετών.

Η Άννα, που σπούδασε φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης και συνεχίζει να ζει στις ΗΠΑ, έγινε πρωτοσέλιδο όταν αρραβωνιάστηκε στα 18 της με τον τότε φίλο της Νικολάι Λαζάρεφ (αργότερα χώρισαν). Μικρότερη, έκανε παρέα και διασκέδαζε με τον Κάλουμ Μπεστ και τον γιο του Ρόνι Γουντ, Τζέιμι.

Η Άννα Αμπράμοβιτς, μία από τις κόρες του Ρομάν Αμπράμοβιτς / Φωτογραφία: Getty Images

Εν τω μεταξύ, ο Άρκαντι ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του και χτίζει τη δική του επιχειρηματική αυτοκρατορία στη Ρωσία. Στα 21 του έχει ήδη τη δική του επενδυτική εταιρεία, την ARA Capital.

Μέχρι τη στιγμή που ανακοινώθηκε το διαζύγιό του από την Ιρίνα, ο Ρομάν Αμπράμοβιτς είχε εντοπιστεί πολλές φορές με τη μελλοντική κυρία Αμπράμοβιτς, την Ντάρια Ζούκοβα, ένα πρώην μοντέλο γνωστή ως Ντάσα, με την οποία έχει δύο παιδιά, τον Άαρον, 12 ετών, και τη Λία Λου, 8 ετών. Το ζευγάρι χώρισε το 2017 και τα παιδιά μένουν με τη μητέρα τους, στη Νέα Υόρκη.

Ρομάν Αμπράμοβιτς και Ντάσα Ζούκοβα / Φωτογραφία: AP Photo/Matt Dunham, file



Η Σοφία γεννήθηκε στη Ρωσία και μετακόμισε στην Αγγλία το 2003 με τους γονείς και τα μεγαλύτερα αδέρφια της, Άννα και Αρκάντι. Πιστεύεται ότι φοίτησε στο ιδιωτικό σχολείο Godolphin and Latymer στο Δυτικό Λονδίνο, στο οποίο πληρώνεις £23.531 το χρόνο.

Η μεγαλύτερη αδερφή της, Άννα, είπε ότι τα ταξίδια τους στο σχολείο συχνά ξεκινούσαν με μια πτήση ελικοπτέρου από ένα ελικοδρόμιο στο Battersea. Στη συνέχεια, ένα αυτοκίνητο που περίμενε με σοφέρ και σωματοφύλακες θα ολοκλήρωνε το ταξίδι των πέντε μιλίων μέχρι το σχολείο.

Πράγματι, οι φίλοι τους από το σχολείο, έχουν αναφέρει ότι η Σοφία και τα αδέρφια της δεν πάνε πουθενά χωρίς ογκώδεις άνδρες σωματοφύλακες, κάτι που διέταξε ο πατέρας τους.

Η Σοφία με τον πατέρα της, Ρομάν Αμπράμοβιτς / Φωτογραφία: Sofia Abramovich / Facebook

Όπως επιβεβαίωσε η μητέρα της Σοφίας σε μια πολύ σπάνια συνέντευξη: «Η ζωή μου με τον Ρομάν δεν ήταν το παραμύθι που ανέφεραν οι εφημερίδες. Για την ασφάλειά μου, και των παιδιών μας, προσέλαβε μια ομάδα σωματοφυλάκων από μια υπηρεσία προστασίας. Αλλάζαμε τους αριθμούς των κινητών τηλεφώνων μία φορά την εβδομάδα, ώστε κανείς να μην μπορεί να εντοπίσει πού βρισκόμαστε. Φοβόμασταν τις απόπειρες απαγωγής, ωστόσο δεν μπορούσαμε να κρύψουμε τα παιδιά μας και να μην τους δείξουμε την πραγματική ζωή. Έτσι πήγαμε σε θέατρα και μουσεία με ένα πλήθος σωματοφυλάκων. Κάθε χρόνο γινόταν όλο και πιο δύσκολο».

Όλο αυτό με την υψηλή ασφάλεια, συνεχίστηκε όταν η Σοφία εγγράφηκε σε ένα μάθημα επιχειρήσεων και διαχείρισης στο Royal Holloway, στο Egham του Surrey. Παντού την πήγαιναν σοφέρ με Range Rovers, τα οποία αναφέρονται ως αλεξίσφαιρα.

Η Σοφία Αμπράμοβις είναι λάτρης της ιππασίας / Φωτογραφία: Sofia Abramovich / Facebook

Εκτός από τις σπουδές της, η Σοφία ασχολείται με την ιππασία, την οποία λατρεύει. Μάλιστα, δημοσιεύει τακτικά φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ποζάρει με τα άλογά της στους δικούς της στάβλους, ακτινοβολώντας χαρούμενη καθώς τα αγκαλιάζει. Μάλιστα, παίρνει μέρος σε ιππικούς αγώνες με εμπόδια, εκπροσωπώντας τη Ρωσία στο Longines Global Champions Tour και σε εκδηλώσεις στο Μονακό.

Το πάρτι των 18ων γενεθλίων της δε θα μπορούσε παρά να ήταν μια υπερβολή 30.000 λιρών που ταιριάζει σε μια κληρονόμο. Προσέλαβε το δικό της νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, κάλεσε 500 φίλους και της τραγούδησαν τα μουσικά συγκροτήματα Scouting For Girls και McBusted. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο νυχτερινό κλαμπ Under The Bridge στο γήπεδο του Στάμφορντ Μπριτζ της Τσέλσι και η Σοφία φανερά χαρούμενη δημοσίευσε μια φωτογραφία με τους McBusted στο διαδίκτυο στη συνέχεια.

Η Σοφία Αμπράμοβις ανεβάζει συχνά στιγμιότυπα από την πολυτελή ζωή της στα social media / Φωτογραφία: sofiaabramovich97 / Instagram

Αλλά αυτή η γιορτή απέχει πολύ από το πιο πολυτελές πάρτι που έχει παρευρεθεί η Σοφία Αμπράμοβιτς. Για την Πρωτοχρονιά του 2016 για παράδειγμα, πήγε με τη μητέρα της και τα μικρότερα αδέρφια της στο συνηθισμένο τους στέκι: το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης One & Only Reethi Rah στις Μαλδίβες, το αποκορύφωμα της τροπικής πολυτέλειας - με εκτιμώμενη τιμή 200.000 λίρες. Η Σοφία διασκέδασε τότε δίπλα στους διάσημους φίλους της, τους Μπέκαμ και τους Ράμσεϊ.

Το πού βρίσκεται αυτόν τον καιρό ο Ρομάν Αμπράμοβιτς είναι άγνωστο, αλλά πρόσφατα βρέθηκε στη Λευκορωσία «προσπαθώντας να βοηθήσει» στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας μετά την εισβολή της στη χώρα.