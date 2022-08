Το «χρυσό» διαζύγιο Ρούπερτ Μέρντοχ - Τζέρι Χολ: Ποιος παίρνει τι από την τεράστια περιουσία - iefimerida.gr

Ο γάμος τους έγινε σε σύντομο χρονικό διάστημα- λιγότερο από ένα χρόνο μετά τη γνωριμία τους. Και τώρα, 6 χρόνια μετά, Ρούπερτ Μέρντοχ και Τζέρι Χολ πήραν με την ίδια ταχύτητα διαζύγιο.



Μόλις 6 εβδομάδες αφότου το σούπερ μόντελ Τζέρι Χολ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου λόγω «αγεφύρωτων διαφορών», κατέληξαν τελικά σε συμβιβασμό. Μια κοινή δήλωση που κυκλοφόρησε από την εταιρεία διαχείρισης δημοσίων σχέσεων της Νέας Υόρκης, το βράδυ της Τετάρτης, ανέφερε: «Η Τζέρι Χολ και ο Ρούπερτ Μέρντοχ οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους. Παραμένουν καλοί φίλοι και εύχονται ο ένας στον άλλον τα καλύτερα για το μέλλον».



Στιγμιότυπο από το γάμο του ζευγαριού

Όταν όμως, πρόκειται για τον μεγιστάνα δισεκατομμυριούχο των ΜΜΕ, Ρούπερτ Μέρντοχ, είναι εύλογο να γεννάται το ερώτημα ποιος πήρε τι από το διαζύγιο. Και φαίνεται πως η Τζέρι Χολ κατάφερε να «φύγει» με ένα ποσό που λέγεται ότι ανέρχεται σε περίπου 250 εκατομμύρια λίρες, συν δύο σπίτια, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στην Daily Mail. Βέβαια την ίδια ώρα, πηγές προσκείμενες στον Ρούπερτ Μέρντοχ ανέφεραν πως το συνολικό ποσό ήταν μάλλον 50 εκατομμύρια λίρες.



Λυπημένη η Τζέρι Χολ από το διαζύγιο

Το μοντέλο πάντως, από το Τέξας, παραμένει «πολύ λυπημένη» για τον τρόπο που εξελίχθηκαν τα πράγματα. Έχει πει σε δικά της άτομα πως η ιστορία αγάπης της με τον Μέρντοχ ήταν σαν την τραγωδία του Σαίξπηρ «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» με τους δύο ερωτευμένος, αν και μάλλον ηλικιωμένους, να απομακρύνονται από τις οικογένειές τους. Και στην προκειμένη περίπτωση, τα παιδιά του Ρούπερτ που δεν την ήθελαν για μητριά τους.



Κι αυτά τα παιδιά, η 64χρονη Προύντενς, η 53χρονη Ελίζαμπεθ, ο 50χρονο Λάχλαν και ο 49χρονος Τζέιμς από τον πρώτο και δεύτερο γάμο του (γιατί τα άλλα δύο του παιδιά είναι πολύ μικρά για να έχουν λόγο) σίγουρα έπαιξαν σημαντικό ρόλο στον να διασφαλίσουν την περιουσία του πατέρα τους, η οποία φυσικά, θα γίνει κάποια μέρα δική τους.



Το ακίνητο στην Αγγλία που φαίνεται πως παίρνει η Τζέρι Χολ

Κι αν αυτό ισχύει, όπως σημειώνει η Daily Mail, θα πανηγυρίζουν τώρα καθώς όπως αποκαλύφθηκε μία από τις επιθυμίες της Τζέρι Χολ, να πάρει το γιγαντιαίο ράντσο των 200 εκατομμυρίων δολαρίων στη Μοντάνα, δεν πραγματοποιήθηκε. Όπως και η απομάκρυνσή της από την βασική οικογενειακή περιουσία, τον αμπελώνα Moraga στο Μπελ Έαρ.



Ο εντυπωσιακός αμπελώνας στο Λος Άντζελες - Τον διεκδίκησε η Τζέρι Χολ, τον κράτησε ο Ρούπερτ Μέρντοχ

To Moraga είναι ο μοναδικός αμπελώνας στο Λος Άντζελες και το κτήμα περιλαμβάνει 14 στρέμματα στην κορυφή του ρήγματος Benedict Canyon. Το σπίτι, που χτίστηκε τη δεκαετία του 1920, μοιάζει με αγροικία της Τοσκάνης και διαθέτει 11 υπνοδωμάτια. Ο Μέρντοχ το αγόρασε έναντι 27 εκατομμυρίων δολαρίων το 2013.



Ο εντυπωσιακός αμπελώνας στο Λος Άντζελες

H Τζέρι Χολ το είχε επισκεφθεί πολλές φορές κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών της σχέσης τους και πάντα το λάτρευε. Μάλιστα, το 2019 έκανε ένα πάρτι έκπληξη εκεί για τα 30 χρόνια παραγωγής κρασιού και είχε δηλώσει τότε στους καλεσμένους πως είχε παρακολουθήσει μαθήματα αμπελουργίας επειδή αγαπούσε τόσο πολύ τον τόπο αυτό.



Το μοντέλο ανέφερε το κτήμα αυτό ως διεύθυνση κατοικίας στα δικαστικά έγγραφα για την αίτηση διαζυγίου και ζούσε εκεί μαζί με την κόρη της Λίτζι και τον εγγονό της Γιουτζίν τον περασμένο χειμώνα, με τον Μέρντο φυσικά παρών καθώς είναι η κύρια κατοικία του.



Σύμφωνα με την Daily Mail, η συμφωνία για το διαζύγιο παραμένει σε μεγάλο βαθμό πιστή στο προγαμιαίο συμβόλαιο που είχε υπογράψει το ζευγάρι πριν από το γάμο του στο Λονδίνο. Η Τζέρι παίρνει ένα ακίνητο στο Ηνωμένο Βασίλειο – αξίας 13 εκατομμυρίων δολαρίων, και ένα σπίτι στη Γαλλία, το οποίο αγοράστηκε, χωρίς να γίνει γνωστή η είδηση, πριν από περίπου 4 χρόνια.



Γιατί και πότε ο γάμος τους πήγε στραβά;



Φίλοι της Τζέρι Χολ λένε ότι είδαν το ζευγάρι μαζί στα τέλη Απριλίου και τον Μάιο και έδειχναν πολύ ευτυχισμένοι. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Daily Beast, τα πράγματα φαίνεται πως άριχαν να καταρρέουν το περασμένο φθινόπωρο. Και φαίνεται πως όλα ξεκίνησαν με την απόφαση του Μέρντοχ να πουλήσει στη Νέα Υόρκη.



Διαθέτει ένα τριώροφο ρετιρέ τύπου «Master of the Universe» στο κτίριο One Madison στο Μανχάταν καθώς και ένα μικρότερο διαμέρισμα σε άλλο όροφο του κτιρίου.



Αυτά τα ακίνητα – με υπέροχα πελώρια παράθυρα και θέα στον ποταμό Χάντσον, το Empire State Building και το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου – βγήκαν προς πώληση τον Μάρτιο έναντι 78 εκατομμυρίων δολαρίων. Μέχρι σήμερα πάντως, δεν έχουν πουληθεί.



Το ράντσο στη Μοντάνα

Κι αυτό γιατί αποτελούσαν μέρος του προγαμιαίου συμβολαίου. Πηγές κοντά στην Τζέρι Χολ λένε πως ο Μέρντοχ προσφέρθηκε να ανταλλάξει το μερίδιο της Τζέρι στα ακίνητα με την κυριότητα του ράντσου στη Μοντάνα – το οποίο είναι υπερδιπλάσιο σε αξία- καθώς αγοράστηκε για 200 εκατομμύρια δολάρια το 2021.



Λέγεται όμως πως κάποιοι στην οικογένεια δεν ήταν ευχαριστημένοι με αυτό. Γιατί; Επειδή πρόκειται για ένα ράντσο που εκτείνεται σε 340.000 στρέμματα έχει μήκος περίπου 50 μίλια. Βρίσκεται κοντά στο Εθνικό Πάρκο Yellowstone και εκεί εκτρέφονται βοοειδή. Κατά τη στιγμή της αγοράς του ήταν η μεγαλύτερη αγοραπωλησία ακινήτων που έγινε ποτέ στην πολιτεία.



Το παρασκήνιο του χωρισμού

Ο γάμος κηρύχθηκε λήξαντος μέσω email τον Ιούνιο, με τον Μέρντοχ να της ανακοινώνει πως θα επικοινωνούν πλέον μόνο μέσω των δικηγόρων τους. Η Τζέρι σοκαρίστηκε λέγοντας πως ήταν «ακόμα ερωτευμένη» μαζί του. Εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο και σχεδίαζε να περάσει το καλοκαίρι μαζί του εκεί. Ωστόσο, μόλις ο χωρισμός τους έγινε γνωστός, η Τζέρι κατέθεσε αίτηση διαζυγίου – στην Καλιφόρνια – δίνοντας ως διεύθυνση κατοικίας τον αμπελώνα Moraga. Και τότε φαίνεται πως τα «πήρε» ακόμη περισσότερο ο Μέρντοχ. Γιατί πήρε το μήνυμα που ήθελε να του στείλει αλλά δεν θα ανεχόταν με τίποτα να χάσει το Moraga.



Ως βετεράνος τριών διαζυγίων γνώριζε πολύ καλά τι έπρεπε να κάνει και πόσο θα μπορούσε να του κοστίσει ένας χωρισμός. Η Γουέντι Ντενγκ φέρεται να πήρε 380 εκατομμύρια λίρες και η προκάτοχός της Άννα, σύζυγός του επί 31 χρόνια, 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια το 1999. Υπενθυμίζεται πως ο μεγιστάνας, η αυτοκρατορία του οποίου περιλαμβάνει τις εφημερίδες Sun και Times, καθώς και το Fox News στις ΗΠΑ, αξίζει 19 δισεκατομμύρια δολάρια.