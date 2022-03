Η πολύπλοκη ερωτική ζωή του Έλον Μασκ: Οι γάμοι, τα διαζύγια και τα επτά παιδιά - iefimerida.gr

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ και η πρώην κοπέλα του Γκράιμς καλωσόρισαν υπό άκρα μυστικότητα το δεύτερο παιδί τους, το οποίο απέκτησαν μέσω παρένθετης μητέρας.

Πρόκειται για ένα κοριτσάκι στο οποίο έδωσαν το όνομα Exa Dark Sideræl, ή «Y» για συντομία, όπως αποκάλυψε η τραγουδίστρια. Η 33χρονη μουσικός μοιράστηκε τα νέα για το καινούριο μέλος της οικογένειας κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξης στο Vanity Fair.

Μιλώντας στο περιοδικό, αποκάλυψε ότι η κόρη τους γεννήθηκε τον Δεκέμβριο και αναφέρθηκε στον 50χρονο Έλον Μασκ, ως «αγόρι» της, ωστόσο, ώρες μετά την κυκλοφορία του, η Γκράιμς (Grimes) έγραψε στο Twitter ότι είχαν χωρίσει από τότε που έκαναν τη συνέντευξη.

Ο Έλον και η Γκράιμς έχουν μια μακρά και περίπλοκη σχέση και δεν είναι η πρώτη φορά που χωρίζουν. Τον Σεπτέμβριο - λιγότερο από έξι μήνες πριν από την έκπληξη της ανακοίνωσης του μωρού - ο Έλον είπε στο Page Six ότι αυτός και η Γκράιμς ήταν «μισοχωρισμένοι», μετά από σχέση τριών χρόνων. Υπήρχαν επίσης φήμες ότι είχαν πάρει χωριστούς δρόμους για λίγο το 2018.

Παρά το μπερδεμένο ρομάντζο, το ζευγάρι συνέχισε να μεγαλώνει την οικογένειά του. Αυτό είναι το δεύτερο παιδί τους μαζί - καθώς στο παρελθόν είχαν αποκτήσει έναν γιο με το όνομα X Æ A-12 τον Μάιο του 2020, τον οποίο αποκαλούν «Χ».

Η προσωπική ζωή του Έλον Μασκ, καλύπτεται γενικώς από μυστήριο, καθώς προς το παρόν δεν είναι σαφές πού ακριβώς ζει ο μεγιστάνας της Tesla - ο οποίος έχει εκτιμώμενη καθαρή περιουσία περίπου 221 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Ελον Μασκ με την Grimes / Φωτογραφία: Charles Sykes/Invision/AP



Πέρυσι ανακοίνωσε ότι «πουλούσε σχεδόν όλα τα φυσικά υπάρχοντα», συμπεριλαμβανομένων πολλών ακινήτων στην Καλιφόρνια που ανέρχονται σε περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια - και μετοχών Tesla αξίας 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Στη συνέχεια, υποτίθεται ότι μετακόμισε σε ένα «Μικροσκοπικό Σπίτι» 75 τετραγωνικών ποδιών, αξίας 50.000 δολαρίων, κοντά στην τοποθεσία εκτόξευσης πυραύλων Starbase της SpaceX στην Μπόκα Τσίκα του Τέξας.

Ο Έλον, ο οποίος ίδρυσε την κατασκευαστική αεροδιαστημικής το 2002, έχει άλλα πέντε παιδιά από τον προηγούμενο γάμο του με τη συγγραφέα Τζαστίν Γουίλσον, από την οποία χώρισε το 2008.

Ο Ελον Μασκ έφερε έναν νέο κεφάλαιο στην εξερεύνηση του διαστήματος / Φωτογραφία: AP/Alex Brandon



Ο γάμος τους πέρασε κρίσεις μέσα στα δύο πρώτα χρόνια, όταν ο 10 εβδομάδων γιος τους πέθανε τραγικά στον ύπνο του. Μετά το διαζύγιό τους, κατηγόρησε τον επιχειρηματία - που έχει χαρακτηριστεί ως ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο από το Forbes - ότι της φερόταν περισσότερο σαν «υπάλληλος» παρά σαν «σύζυγος», ενώ τον επέκρινε ότι δεν της έδειξε «ισότητα» ή «συνεργασία».

Στη συνέχεια άρχισε να βγαίνει με την Αγγλίδα ηθοποιό Ταλούλα Ράιλι, την οποία παντρεύτηκε και χώρισε δύο διαφορετικές φορές μέσα σε έξι χρόνια. Συνδέθηκε επίσης για λίγο με την Άμπερ Χερντ μετά τον χωρισμό της από τον Τζόνι Ντεπ. Ο ηθοποιός αργότερα κατηγόρησε τους δυο τους ότι είχαν σχέση - κάτι που και οι δύο αρνήθηκαν.

Σήμερα λέγεται ότι έχει σχέση με την 27χρονη ηθοποιό, Νατάσα Μπάσετ. Από τους πολλαπλούς γάμους του μέχρι τα επτά παιδιά του, ιδού τι γνωρίζουμε για την περίπλοκη προσωπική ζωή του δισεκατομμυριούχου.

Ο ταραχώδης πρώτος γάμος του 'Ελον Μασκ με την Τζαστίν και τα έξι παιδιά τους

Ο Έλον Μασκ και η Τζαστίν Γουίλσον, σήμερα τώρα 49 ετών, γνωρίστηκαν ενώ και οι δύο φοιτούσαν στο Queen's University και παντρεύτηκαν το 2000.

Ενώ συζητούσαν την ημέρα που συναντήθηκαν για πρώτη φορά, η Τζαστίν περιέγραψε τον Έλον ως ένα «καθαρό αγόρι της ανώτερης τάξης με νοτιοαφρικανική προφορά που εμφανίστηκε μπροστά της ένα απόγευμα καθώς αναπηδούσε στα σκαλιά προς τον κοιτώνα της», στο Marie Claire το 2010 όπου περιέγραψε και την πρώτη τους συνάντηση.

Το ζευγάρι έχασε τον 10 εβδομάδων γιο τους, Νεβάδα Αλεξάντερ, το 2002, όταν πέθανε από το σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου (SIDS).

Στη συνέχεια, το 2004 υποδέχτηκαν τα δίδυμα Γκρίφιν και Ξαβιέ, 17 ετών σήμερα, και το 2006 τα τρίδυμα Κάι, Σάξον και Νταμιάν, 15 ετών. Και τα πέντε παιδιά συνελήφθησαν μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Ο Ελον Μασκ με την Ταλούλα Ράλεϊ και τους δίδυμους γιους του, Γκρίφιν και Ξαβιέ το 2010 / Φωτογραφία: ΑΡ / Mark Lennihan



Στο άρθρο της, η Τζαστίν θυμήθηκε ότι ένιωθε περισσότερο «υπάλληλος» παρά «σύζυγος» για τον Έλον. «Είχε μεγαλώσει στην ανδροκρατούμενη κουλτούρα της Νότιας Αφρικής και η θέληση να ανταγωνίζεται και να κυριαρχεί που τον έκανε τόσο επιτυχημένο στις επιχειρήσεις δεν σταμάτησε ως δια μαγείας όταν γυρνούσε σπίτι», εξήγησε.

«Αυτό, και η τεράστια οικονομική ανισορροπία μεταξύ μας, σήμαινε ότι στους μήνες που ακολούθησαν τον γάμο μας, μια συγκεκριμένη δυναμική άρχισε να επικρατεί. Η κρίση του Έλον υπερίσχυε της δικής μου και σχολίαζε διαρκώς αυτά στα οποία υστερούσα. «Είμαι η γυναίκα σου», του είπα επανειλημμένα, «όχι υπάλληλος σου». «Αν ήσουν υπάλληλος μου», έλεγε εξίσου συχνά, «θα σε απέλυα».

Ο Έλον Μασκ με τα τρίδυμα αγόρια του, που γεννήθηκαν το 2006 / Φωτογραφία: Instagram

Σύμφωνα με την Τζαστίν, αυτό που οδήγησε τελικά στο διαζύγιό τους το 2008 ήταν ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα, όπου η πρώτη της σκέψη ήταν «Ο άντρας μου θα με σκοτώσει».

«Στο μυαλό μου, μπορούσα ξαφνικά να δω τον εαυτό μου: μια γυναίκα που είχε γίνει πολύ αδύνατη και πολύ ξανθιά, να σκοντάφτει από ένα πανάκριβο αυτοκίνητο με τον μπροστινό αριστερό τροχό να έχει σπάσει. Μόλις που αναγνώριζα τον εαυτό μου. Είχα μετατραπεί σε σύζυγο τρόπαιο και δεν ήμουν καλή σε αυτό. Δεν ήμουν αρκετά προσανατολισμένη στις λεπτομέρειες για να διατηρήσω ένα τέλειο σπίτι ή να είμαι τέλεια οικοδέσποινα. Δεν μπορούσα πια να κρύψω την πλήξη μου όταν οι άντρες μιλούσαν και οι γυναίκες χαμογελούσαν και άκουγαν. Δεν με ενδιέφερε το μπότοξ ή το μακιγιάζ ή να μειώσω την εμφάνιση των ουλών από τις καισαρικές τομές μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έλον και Τζαστίν / Φωτογραφία: Justine Musk

«Και ανεξάρτητα από το πόσες ανταύγειες έκανα, ο Έλον με ώθησε να γίνω πιο ξανθιά. “Βάψ' τα πλατινέ”, έλεγε συνέχεια, κι εγώ αρνιόμουν. Όχι πολύ μετά το ατύχημα, κάθισα στο κρεβάτι μας με τα γόνατά μου τραβηγμένα μέχρι το στήθος και δάκρυα στα μάτια. Είπα στον Έλον, με μια απαλή φωνή που ήταν ωστόσο γεμάτη πεποίθηση, ότι χρειαζόμουν να αλλάξει η ζωή μας. Δεν ήθελα να γίνω παράπλευρος παίκτης στο θέαμα πολλών εκατομμυρίων δολαρίων της ζωής του συζύγου μου. Ήθελα ισότητα. Ήθελα συνεργασία. Ήθελα να αγαπήσω και να με αγαπούν, όπως είχαμε πριν κάνει όλα του τα εκατομμύρια».

Μετά από ένα μήνα συμβουλευτικής, ο Έλον υπέβαλε αίτηση διαζυγίου. Από το 2010, όταν γράφτηκε το άρθρο, η Τζαστίν είπε ότι αυτή και ο Έλον Μασκ ήταν «αποξενωμένοι», αλλά ότι δεν μετάνιωσε για τη σχέση τους. «Ο Έλον κι εγώ μοιραζόμαστε την επιμέλεια των παιδιών. Νιώθω προσγειωμένη τώρα και βαθιά ευγνώμων για τη ζωή μου», προσθέτει.

Τα πέντε παιδιά τους κατάφεραν να παραμείνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αν και αποκαλύφθηκε το 2018 ότι όλα τα αγόρια εκπαιδεύονταν σε ένα ριζοσπαστικό, εξαιρετικά αποκλειστικό σχολείο που ίδρυσε ο ιδρυτής της Tesla στα κεντρικά γραφεία του SpaceX στο Χόθορν της Καλιφόρνια. Το «πειραματικό» σχολείο, το οποίο ονομάζεται Ad Astra, που σημαίνει «στα αστέρια» στα λατινικά, ιδρύθηκε το 2014.

Ελον Μασκ / Φωτογραφία: AP/John Raoux, File



Από το 2018, το παρακολουθούσε μια πολύ μικρή, επίλεκτη ομάδα φοιτητών, συμπεριλαμβανομένων των πέντε γιων του Έλον και των απογόνων αρκετών υπαλλήλων της SpaceX.

Αν και λίγες λεπτομέρειες σχετικά με τις μεθόδους του σχολείου έχουν αποκαλυφθεί, ορισμένες αναφορές υποδηλώνουν ότι οι μαθητές του υπόκεινται σε μια σειρά από πολύ αντισυμβατικές τεχνικές διδασκαλίας.

Προηγούμενες αναφορές για το Ad Astra ανέφεραν επίσης ότι τα παιδιά επιτρέπεται να παρακάμπτουν οποιοδήποτε θέμα δεν τους αρέσει, να περνούν χρόνο φτιάχνοντας φλογοβόλα και να μάθουν πώς να «νικούν τα κακά A.I.s».

Η σύζυγος του Έλον Μασκ την οποία παντρεύτηκε (και χώρισε) δύο φορές

Μετά τον χωρισμό του από την Τζαστίν, ο Έλον Μασκ άρχισε να βγαίνει με τη Βρετανίδα σταρ Ταλούλα Ράιλι.

Λέγεται ότι συναντήθηκαν σε ένα μπαρ στο Λονδίνο, με την Ashlee Vance να γράφει στο βιβλίο της Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future ότι «τα βρήκαν αμέσως».

Η 36χρονη σήμερα Ταλούλα, άρχισε να βγαίνει με τον Έλον Μασκ το 2008 και παντρεύτηκε για πρώτη φορά μαζί του, το 2010. Ωστόσο, ο πρώτος τους γάμος έληξε το 2012, όταν εκείνη φέρεται να έφυγε με 16 εκατομμύρια δολάρια ως μέρος ενός διακανονισμού διαζυγίου.

«Ήταν μια καταπληκτική τετραετία. Θα σ'αγαπώ για πάντα. Θα κάνεις κάποιον πολύ χαρούμενο μια μέρα», έγραψε ο Έλον Μασκ τότε στο Twitter.

Ταλούλα Ράλεϊ, Ελον Μασκ / Φωτογραφία: Evan Agostini/Invision/AP, File



Το επόμενο καλοκαίρι, είχαν ξαναπαντρευτεί. Στη συνέχεια, όμως, τον Δεκέμβριο του 2014, η Ταλούλα υπέβαλε αίτηση διαζυγίου για δεύτερη φορά, για να αποσύρει την αγωγή της τον επόμενο χρόνο. Τον Μάρτιο του 2016, η Ταλούλα ζήτησε διαζύγιο για τρίτη φορά και το ζευγάρι χώρισε οριστικά, ενώ δεν έχουν αποκτήσει μαζί παιδιά.

Ο Έλον Μασκ είπε στο Forbes εκείνη την εποχή: «Χωρίσαμε λίγο χρόνο για αρκετούς μήνες για να δούμε αν η απουσία κάνει την καρδιά να αγαπά, και δυστυχώς δεν το έκανε. Την αγαπώ ακόμα, αλλά δεν είμαι ερωτευμένος μαζί της. Και δεν μπορώ πραγματικά να της δώσω αυτό που θέλει». Την αποκάλεσε επίσης «μια σπουδαία γυναίκα» και είπε ότι «θα είναι πάντα φίλος» μαζί της.

Εκείνη την εποχή, είπε ότι δεν είχε κανένα ενδιαφέρον να παντρευτεί ξανά για λίγο καιρό, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι θα ήταν εξαιρετικά ανόητο για μένα να προχωρήσω σε έναν τρίτο γάμο χωρίς να αφιερώσω πολύ χρόνο για να καταλάβω αν ο τρίτος θα λειτουργήσει. Δεν ήταν ποτέ πρόθεσή μου να κάνω έναν σύντομο γάμο. Ουσιαστικά θα ήθελα να είμαι πολύ σίγουρος πριν παντρευτώ ξανά, αλλά σίγουρα θα ήθελα πολύ να είμαι σε σχέση. Σίγουρα».

Από το τρίτο διαζύγιο σε μια φημολογούμενη σχέση με την Άμπερ Χερντ

Ο Έλον Μασκ έβγαινε με την 35χρονη ηθοποιό Άμπερ Χερντ, για αρκετούς μήνες στα τέλη του 2016 και στις αρχές του 2017, αφού φέρεται να την κυνηγούσε για πολλά χρόνια.

Ο πρώην σύζυγος της Άμπερ, Τζόνι Ντεπ, κατηγόρησε αργότερα την Άμπερ ότι τον απάτησε με τον Έλον Μασκ ενώ ήταν ακόμη παντρεμένοι, αλλά τόσο ο Μασκ όσο και η Χερντ, το αρνήθηκαν.

Αμπερ Χερντ και Έλον Μασκ /Φωτογραφία:Twitter/Amberheard



Χώρισαν το καλοκαίρι του 2017 και στη συνέχεια τον Νοέμβριο του 2017, είπε στο Rolling Stone ότι ήταν «πραγματικά ερωτευμένος» με την Άμπερ και ότι ο χωρισμός τους «πόνεσε άσχημα». «Με χώρισε περισσότερο από ό,τι χώρισα εγώ μαζί της, νομίζω», είπε εκείνη την εποχή.

«Αν δεν είμαι ερωτευμένος, αν δεν είμαι με μια μακροχρόνια σύντροφο, δεν μπορώ να είμαι ευτυχισμένος. Δεν θα είμαι ποτέ ευτυχισμένος χωρίς να έχω κάποιον. Το να κοιμηθώ μόνος με σκοτώνει. Το να βρίσκεσαι σε ένα μεγάλο άδειο σπίτι και τα βήματα να αντηχούν στο διάδρομο και να μην είναι κανείς εκεί και κανένας στο μαξιλάρι δίπλα σου. Πώς κάνεις τον εαυτό σου ευτυχισμένο σε μια τέτοια κατάσταση;», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Έλον Μασκ και Γκράιμς χωρίζουν ενώ απέκτησαν το δεύτερο παιδί τους -Εκείνη επιμένει ότι εξακολουθεί να είναι «ο έρωτας της ζωής της»

Ο Έλον Μασκ και η Γκράιμς άρχισαν να βγαίνουν τον Απρίλιο του 2018, έναν μήνα πριν κάνουν το ντεμπούτο τους στο κόκκινο χαλί στο Met Gala.

Μια πηγή είπε στο Page Six τότε ότι γνωρίστηκαν στο διαδίκτυο «μέσω ενός αστείου για την τεχνητή νοημοσύνη που ο Μασκ είχε σχεδιάσει να στείλει στο Twitter, αλλά ανακάλυψε ότι η Γκράιμς είχε ήδη κάνει».

Οι φήμες άρχισαν να φουντώνουν ότι είχαν χωρίσει μέχρι εκείνο το φθινόπωρο, αφού το ζευγάρι έκανε unfollow ο ένας στον άλλο στο Twitter, ωστόσο, η Γκράιμς επέμεινε ότι ήταν ακόμα μαζί κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τον Μάρτιο του 2019 στη Wall Street Journal.

Ο Έλον Μασκ κρατά αγκαλιά τον νεογέννητο γιο του, «Χ» / Φωτογραγία: Elon Musk / Twitter

Στη συνέχεια, τον Ιανουάριο του 2020, ανακοίνωσε ότι ήταν έγκυος στο πρώτο τους παιδί μέσω Instagram, όταν μοιράστηκε μια φωτογραφία της κοιλίτσας της, χωρίς λεζάντα. Στη συνέχεια υποδέχτηκαν τον γιο τους τον Μάιο του ίδιου έτους, ο οποίος είναι πλέον 22 μηνών.

Μετά τη γέννησή του, το ζευγάρι αναγκάστηκε να αλλάξει την ορθογραφία του ονόματος του γιου τους προκειμένου να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία της Καλιφόρνια, η οποία απαγορεύει τη χρήση οποιουδήποτε αριθμού συμβόλων σε ένα όνομα.

O Έλον Μασκ με την Grimes και τον γιο τους Χ /Φωτογραφία: Twitter/Elonmusk



Αντί για X Æ A-12, αποκάλυψαν μόλις λίγες εβδομάδες μετά τη γέννηση του μωρού ότι το πιστοποιητικό γέννησής του θα καταχωριζόταν με το όνομα X AE A-Xii - χρησιμοποιώντας τη ρωμαϊκή έκδοση του αριθμού «12» και αλλάζοντας τον χαρακτήρα æ σε ΑΕ.

Περιγράφοντας τον ρόλο της στη ζωή του γιου της, η Γκράιμς είπε στο Vanity Fair ότι έχει αναλάβει την ευθύνη «να χειριστεί τα δημιουργικά του πράγματα», ενώ σημειώνει ότι ο Έλον «βλέπει πραγματικά τον [X] ως προστατευόμενο».

Περισσότερο από ένα χρόνο μετά το καλωσόρισμα του γιου τους - τον Σεπτέμβριο του 2021 - ο Έλον Μασκ είπε στο Page Six ότι ήταν «μισοχωρισμένοι». «Είμαστε μισοχωρισμένοι αλλά εξακολουθούμε να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, να βλέπουμε ο ένας τον άλλον συχνά και έχουμε εξαιρετικές σχέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είναι κυρίως ότι η δουλειά μου στο SpaceX και στην Tesla απαιτεί να βρίσκομαι κυρίως στο Τέξας ή να ταξιδεύω στο εξωτερικό και η δουλειά της είναι κυρίως στο Λος Άντζελες. Μένει μαζί μου τώρα και το Μωρό X είναι στο διπλανό δωμάτιο».

Η Γκράιμς μετακόμισε τον Δεκέμβριο από το σπίτι της στο Λος Άντζελες σε ένα ακίνητο στο Ώστιν του Τέξας, όπου αυτή τη στιγμή μένει σε μια γειτονιά που βρίσκεται «σε μικρή απόσταση με το αυτοκίνητο» από το εργοστάσιο της Tesla.

Στη συνέχεια υποδέχτηκαν το δεύτερο παιδί τους μέσω παρένθετης μητέρας τον ίδιο μήνα. Σύμφωνα με την τραγουδίστρια, το ιδιόρρυθμο μικρό όνομα του νεογέννητου, Exa, εμπνεύστηκε από τον όρο υπερυπολογιστών exaFLOPS, που είναι «η ικανότητα να εκτελείς 1 πεντάκις εκατομμύριο πράξεις κινητής υποδιαστολής το δευτερόλεπτο», ενώ το δεύτερο όνομά της Dark (σκοτάδι) είναι μία νύξη στη σκοτεινή ύλη και «το άγνωστο».

«Οι άνθρωποι το φοβούνται, αλλά στην πραγματικότητα είναι η απουσία φωτονίων. Η σκοτεινή ύλη είναι το όμορφο μυστήριο του σύμπαντός μας», είπε στο περιοδικό Vanity Fair.

Τέλος, το Sideræl, το οποίο προφέρεται sigh-deer-ee-el, είναι μια «πιο ξωτική ορθογραφία» του sidereal που σημαίνει αστρικός, κάτι που η Γκράιμς περιέγραψε ως «τον αληθινό χρόνο του σύμπαντος, τον αστρικό χρόνο, τον βαθύ χωροχρόνο, όχι τον σχετικό γήινο μας χρόνο». Το τρίτο όνομα της κόρης τους είναι επίσης μια αναφορά στον αγαπημένο χαρακτήρα του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών της Γκράιμς, το ξωτικό Galadriel.

Το ζευγάρι θα αποκαλεί την κόρη του «Y» για συντομία, ακολουθώντας την τάση που ξεκίνησαν με τον ερχομό του πρωτότοκου παιδιού τους, του γιου τους X Æ A-12, τον οποίο γέννησε η Γκράιμς τον Μάιο του 2020 και τον οποίο αποκαλούν η ίδια και ο Έλον Μασκ «Χ».

Ο Έλον Μασκ με τον γιο που απέκτησε με την Γκράιμς / Φωτογραγία: Elon Musk / Twitter

Εάν ο Έλον Μασκ και η Γκράιμς επιλέξουν να καταχωρήσουν το πιστοποιητικό γέννησης της νεογέννητης κόρης τους στο Τέξας, θα πρέπει να αλλάξουν την ορθογραφία του ονόματός της, όπως έκαναν με τον γιο τους, αφαιρώντας το σύμβολο æ για άλλη μια φορά προκειμένου να συμμορφωθούν με τους κρατικούς κανονισμούς, οι οποίοι επιτρέπουν να χρησιμοποιούνται μόνο Αγγλικοί χαρακτήρες σε ένα όνομα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στο Vanity Fair, η Γκράιμς είπε ότι «πιθανότατα θα αναφερόταν στον Έλον ως φίλο της», προσθέτοντας ότι η σχέση ήταν «πολύ ρευστή».

«Μένουμε σε χωριστά σπίτια. Είμαστε οι καλύτεροι φίλοι. Βλέπουμε ο ένας τον άλλον συνέχεια…. Απλώς έχουμε τα δικά μας πράγματα και δεν περιμένω να το καταλάβουν οι άλλοι. Αυτό είναι το καλύτερο που έχει υπάρξει ποτέ… Πρέπει απλώς να είμαστε ελεύθεροι», είπε χαρακτηρισικά.

Ωστόσο, αφού κυκλοφόρησε το τεύχος, μπήκε στο Twitter για να αποκαλύψει ότι έκτοτε είχαν χωρίσει. «Εγώ και ο Ε χωρίσαμε ξανά από τότε που γράφτηκε αυτό το άρθρο», έγραψε την περασμένη Πέμπτη. «Αλλά είναι ο καλύτερος φίλος μου και ο έρωτας της ζωής μου».

Τόσο η Γκράιμς όσο και ο Έλον Μασκ σημείωσαν στο Vanity Fair ότι η τρέχουσα κατάσταση χωριστής διαβίωσής τους είναι η καλύτερη και για τους δύο, εξηγώντας ότι ο καθένας έχει πολύ διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις όταν πρόκειται να δημιουργήσει ένα σπίτι.

Ο Έλον Μασκ έχει αποκτήσει επτά παιδιά με δύο γυναίκες

Ενώ στην Έλον αρέσει τα πράγματα να είναι «εύλογα τακτοποιημένα», η Γκράιμς περιγράφεται ότι ακολουθεί μια πιο δημιουργική, καλλιτεχνική προσέγγιση στο σπίτι της. Της αρέσει επίσης η ιαπωνική τέχνη και τα anime, τα οποία δεν αρέσουν στον ιδρυτή της Tesla.

Στη συνέντευξή της στο περιοδικό, η τραγουδίστρια παραδέχτηκε ότι διαφώνησε με τον τρόπο ζωής του ιδρυτή της Tesla, θυμίζοντας μια εποχή που ζούσαν μαζί στο Λος Άντζελες, όταν εκείνος αρνήθηκε να αγοράσει ένα καινούργιο στρώμα, παρόλο που εκείνη του είπε ότι η πλευρά της το κρεβάτι είχε μια τρύπα.

Πρόσθεσε ότι η απόφαση του Έλον να ζήσει σε ένα «ανασφαλές» σπίτι όπου οι γείτονές τους μπορούσαν να τους κινηματογραφήσουν και όπου δεν είχαν ασφάλεια δεν ήταν κάτι με το οποίο ένιωθε άνετα. «Δεν ζει σαν δισεκατομμυριούχος», είπε. «Ζει μερικές φορές κάτω από το όριο της φτώχειας».

Αν και η τραγουδίστρια δεν εξήγησε ακριβώς γιατί επέλεξαν να καλωσορίσουν το δεύτερο παιδί τους μέσω παρένθετης μητέρας, αποκάλυψε ότι αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας τον τελευταίο μήνα της εγκυμοσύνης της με τον Χ, εξηγώντας ότι δεν μπορούσε να περπατήσει γιατί ο αγέννητος γιος της «πίεζε τα νεύρα», κάτι που την έκανε να συνεχίσει να καταρρέει.

Υπέφερε επίσης από μια «τρομακτική» αιμορραγία κατά τη γέννησή του, η οποία ήταν τόσο σοβαρή που η τραγουδίστρια πίστευε ότι θα πέθαινε.

Έλον Μασκ και Γκράιμς έχουν χωρίσει αλλά κρατούν πολύ καλές επαφές / Φωτογραφία: Shutterstock

Τώρα, η Γκράιμς είναι αποφασισμένη να κρατήσει τη ζωή της κόρης της όσο το δυνατόν πιο ιδιωτική - σε αντίθεση με τον γιο της X που έχει παρουσιαστεί πολλές φορές στους λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης του πατέρα του και έχει εμφανιστεί δημόσια με τους γονείς του σε αρκετές περιπτώσεις.

Σημείωσε ότι ο γιος της «απλώς είναι εκεί έξω», κυρίως επειδή ο Έλον τον «φέρνει σε όλα», ωστόσο είναι πρόθυμη να διασφαλίσει ότι η κόρη της δεν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει τον ίδιο δημόσιο έλεγχο, ακόμη και δηλώνοντας ότι «η καλύτερη κατάσταση» για τους γονείς θα ήταν «αυτή να εκπαιδεύσει το κορίτσι» και «αυτός να εκπαιδεύσει το αγόρι».

«Δεν ήθελα να μάθουν για την κόρη μου, γι' αυτό σας παρακαλώ σεβαστείτε το απόρρητό της, καθώς θα ήθελα να μπορέσει να ζήσει όσο το δυνατόν πιο ιδιωτική ζωή», πρόσθεσε στο Twitter, ενώ συζητούσε το άρθρο.

«Αυτή είναι η τελευταία φορά που θα κάνω παραδοσιακό Τύπο [γιατί] είμαι ένα αρκετά ιδιωτικό άτομο. Δεν έχω κάνει Τύπο εδώ και πολύ καιρό [γιατί] η προσωπική μου ζωή είναι τόσο τρελή και νομίζω ότι είναι δύσκολο να βάλω σε πρώτο πλάνο τη δουλειά μου, αλλά ίσως και να είναι όλα αλληλένδετα σε αυτό το σημείο».