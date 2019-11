Τα μόνα 12 τιπς που πρέπει να γνωρίζει όποιος θέλει να αδυνατίσει -Από έναν τοπ γιατρό

Αν υπήρχε ένας ασφαλής, απλός και χωρίς παρενέργειες τρόπος για να χάσει κάποιος βάρος, θα τον γνωρίζαμε. Κι επειδή δεν υπάρχει, ένας τοπ -κατά τη Daily Mail- γιατρός δίνει τις δικές του 12 χρήσιμες συμβουλές για την απώλεια βάρους που μπορούν όλοι να εφαρμόσουν και με μηδενικό κόστος



Χρειάζονται κατά μέσο όρο περίπου 17 χρόνια πριν από την ενσωμάτωση στοιχείων από την επιστημονική έρευνα στην καθημερινή κλινική πρακτική. Περισσότερο από μισό εκατομμύριο επιστημονικές εργασίες σχετικά με το θέμα της παχυσαρκίας και της απώλειας κιλών και βάρους υπάρχουν σε ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, ενώ 100 νέες δημοσιεύονται καθημερινά. Ποιος όμως μπορεί να τα διαβάσει όλα αυτά; Το έργο αυτό κάνει ο γιατρός Μάικλ Γκρέγκερ, και μέσω της ιστοσελίδας του που ασχολείται με την έρευνα σε θέματα υγείας nutritionfacts.org, προσπαθεί να απαντήσει στο ερώτημα που ταλανίζει όλους μας.



Το νέο του βιβλίο, τα έσοδα του οποίου πάνε σε φιλανθρωπικό σκοπό, με τίτλο «How Not To Diet: The Groundbreaking Science Of Healthy, Permanent Weight Loss», έχει έναν στόχο. Είτε είστε υπέρβαρος είτε στο ιδανικό βάρος και θέλετε να το κρατήσετε, ο στόχος είναι να δώσει στους αναγνώστες κάθε πιθανό tip με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία, που θα προσφέρουν την βέλτιστη λύση ελέγχου του βάρους.

Η ερευνητική ομάδα του Δρ. Μάικλ Γκρέγκερ αποκάλυψε έναν θησαυρό από θαμμένα δεδομένα. Για παράδειγμα, τα απλά καρυκεύματα, που δεν κοστίζουν σχεδόν τίποτα, αποδεικνύεται ότι επιταχύνουν την απώλεια βάρους. Επίσης, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το τι τρώμε και όλα αυτά τα κόλπα είναι προσαρμοσμένα σε μία υγιεινή διατροφή, που σημαίνει μια δίαιτα βασισμένη σε οργανικές τροφές. Αλλά και το πώς τρώμε έχει μεγάλη σημασία, όπως και η ώρα. Ας δούμε τα 12 tips του γιατρού για την απώλεια βάρους.



Μην παραλείπετε το πρωινό



Οι περισσότερες μελέτες – τυχαία επιλογή – δεν έδειξαν κανένα πλεονέκτημα στην απώλεια βάρους εάν κάποιος παραλείπει το πρωινό. Αλλά πώς είναι δυνατόν κάτι τέτοιο, όταν παραλείποντας το πρωινό, παραλείπεις και θερμίδες. Αυτό οφείλεται στον επόμενο λόγο...



Δεν είναι μόνο το τι τρώμε αλλά και το πότε

Και συγκεκριμένα στο γεγονός ότι οι θερμίδες που καταναλώνει κανείς το πρωί δεν υπολογίζονται όσο οι θερμίδες που παίρνει το βράδυ. Η διαφορά αυτή εξηγείται από την χρονοβιολογία – πώς ο φυσικός κύκλος του σώματός μας επηρεάζεται από τους ρυθμούς του ήλιου, του φεγγαριού και των εποχών. Δεν έχει σημασία το πότε κοιμόμαστε, σχεδόν κάθε κύτταρο συνεχίζει να μεταβάλλεται με έναν 24ωρο ρυθμό. Είναι μέρος αυτού του ρυθμού να καίει περισσότερες θερμίδες το πρωί παρά οποιαδήποτε άλλη ώρα της ημέρας. Για απώλεια βάρους, φάτε το κύριο γεύμα σας στο μεσημέρι ή ακόμη και το πρωί, αντί για το βράδυ. Και το καλύτερο από όλα που μπορείτε να δοκιμάσετε;



Θρεπτικότατο πόριτζ



Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κολούμπια χώρισαν τα άτομα σε τρεις ομάδες πρωινού: σε αυτούς που έτρωγαν πόριτζ φτιαγμένο από βρώμη, αυτούς που έτρωγαν δημητριακά και όσους έπιναν μόνο νερό. Μετρά μέτρησαν το πόσες θερμίδες κατανάλωσαν στο γεύμα τους. Αυτοί που έφαγαν πόριτζ, όχι μόνο ένιωθαν πιο γεμάτοι, αλλά κάποιοι κατανάλωσαν ακόμη και λιγότερες θερμίδες στο μεσημεριανό τους – περίπου 400 λιγότερες, ένα ποσό μεγαλύτερο και από αυτό που έχει το ίδιο το πόριτζ. Άρα, στην πραγματικότητα, είχε «αρνητικές» θερμίδες το πρωινό τους. Αντιθέτως, όσοι έφαγαν δημητριακά, κατανάλωσαν τόσες πολλές θερμίδες στο μεσημεριανό όσο και η ομάδα που ήπιε μόνο νερό.



Όσοι αποφάσισαν να φάνε πόριτζ για πρωινό είδαν απώλεια βάρους/Φωτογραφία: Pixabay

Ενεργοποιήστε το καφέ λίπος

Πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν το λίπος στην κοιλιά (λευκό λίπος). Αλλά το ξέρατε ότι υπάρχει και ένα λίπος που καίει ουσιαστικά το ίδιο το λίπος με το όνομα φαιό λίπος ή καφέ λιπώδης ιστός; Το συγκεκριμένο βρίσκεται ψηλά στο στήθος μας, στην περιοχή του λαιμού και των ώμων και όσο πιο ενεργό είναι, τόσο πιο αδύνατοι τείνετε να είστε. Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να το ενεργοποιήσετε είναι να…. Κρυώσετε λιγάκι. Ο κάθε άνθρωπος καίει 164 περισσότερες θερμίδες εάν ζει στους 16,5 βαθμούς Κελσίου αντί για τους 22. Δεδομένου ότι δεν τρώτε περισσότερο για να το αντισταθμίσετε, αυτό θα μπορούσε να μεταφραστεί σε μισό κιλό τον χρόνο για κάθε θερμοκρασία που κατεβαίνετε. Ακόμη και αν κατεβάσετε τον θερμοστάτη από τους 24 στους 19 βαθμούς Κελσίου, έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει την ενεργοποίηση του φαιού λίπους και έτσι μπορείτε να κάψετε περίπου 100 παραπάνω θερμίδες καθημερινά.



Καφές και τσάι για κάψιμο θερμίδων



Καταναλώνοντας απλά ένα φλιτζάνι τσάι, μέσα σε μία ώρα μπορεί να έχετε κάψει έως και 10% παραπάνω θερμίδες. Σε μία μελέτη, η κατανάλωση τσαγιού τρεις φορές την ημέρα, ανέβασε τον αριθμό των θερμίδων που καίγονται μέσα σε διάστημα 24 ωρών, από τις 2.280 περίπου στις 2.360. Στην πραγματικότητα, κάθε φλιτζάνι τσάι «έκαψε» περίπου 25 θερμίδες.



Πιείτε άφοβα τσάι

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι είναι πιθανό το τσάι να ενεργοποιεί και την καύση του φαιού λίπους. Όμως, αν θέλετε να χάσετε βάρος, το τσάι πρέπει να το πιείτε χωρίς γάλα, καθώς οι ερευνητές ότι το γάλα «εμποδίζει την βιολογική δραστηριότητα του τσαγιού». Την ίδια περίπου δουλειά κάνει και ο καφές. Πιείτε δύο φλιτζάνια καφέ και τις επόμενες ώρες, ο ρυθμός καύσης του οργανισμού σας θα ανέβει κατά 10%. Κατά μέσο όρο, κάθε φλιτζάνι καφέ μπορεί να οδηγήσει στο κάψιμο περίπου 17 επιπλέον θερμίδων. Και την στιγμή που ο μαύρος καφές έχει μόνο δύο θερμίδες περίπου, αυτό σημαίνει ότι κερδίζετε περίπου 15 θερμίδες στον αγώνα για την απώλεια βάρους, ανά φλιτζάνι.



Φάτε μία ντομάτα πριν από κάθε γεύμα



Θέλετε ένα λαχανικό που μειώνει το βάρος με αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες; Η ταπεινή ντομάτα ανταποκρίνεται και στα δύο αυτά. Αν κάποιος καταναλώσει περίπου το ¼ του φλιτζανιού ντοματοπολτό την ημέρα, θα δει μια βελτίωση στην λειτουργία των αρτηριών μέσα σε 15 ημέρες – κάτι που οφείλεται στις αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές δράσεις του.



Εν τω μεταξύ, ζητήθηκε από γυναίκες να φάνε μία μεγάλη ώριμη ντομάτα πριν από το μεσημεριανό γεύμα κάθε μέρα για έναν μήνα, και διαπιστώθηκε ότι έχασαν περίπου ένα κιλό, ενώ παράλληλα είδαν βελτίωση στο ζάχαρο, την χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια. Μία ντομάτα αποτελείται κατά 95% από νερό, έτσι γεμίζετε ένα μεγάλο μέρος του στομαχιού με μόλις 15 θερμίδες λίγο πριν το γεύμα.

Φάτε καρύδια

Τα καρύδια έχουν πολλές θερμίδες, αλλά είναι επίσης ένα από τα λίγα τρόφιμα που μπορούν να προσθέσουν χρόνια στην ζωή σας. Όχι μόνο μπορούν να επιβραδύνουν την διαδικασία γήρανσης, αλλά μία χούφτα καρύδια την ημέρα μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο θανάτου από καρδιακές παθήσεις, εγκεφαλικά επεισόδια, καρκίνο, αναπνευστικές νόσους, διαβήτη και λοιμώξεις.



Τα καρύδια μπορεί να έχουν πολλές θερμίδες, αλλά προκαλούν ένα αίσθημα κορεσμού

Το καλύτερο όμως είναι πως αν τα καρύδια καταναλώνονται με μέτρο, οι θερμίδες τους δεν φαίνεται να έχουν μεγάλη σημασία. Οι ξηροί καρποί προκαλούν ένα αίσθημα κορεσμού, επομένως αν δώσετε σε κάποιους για σνακ πριν το μεσημεριανό λίγα αμύγδαλα, όχι μόνο θα μεταφέρουν το μεσημεριανό για αργότερα, αλλά θα φάνε και λιγότερο τόσο στο γεύμα όσο και στο δείπνο αντισταθμίζοντας τις επιπλέον θερμίδες από τα αμύγδαλα.



Χρησιμοποιήστε για καρύκευμα το μαύρο κύμινο



Το μαύρο κύμινο, είναι ένα κοινό μπαχαρικό για τις ινδικές και μεσογειακές κουζίνες, που τιμάται για τα υποτιθέμενα ιατρικά του οφέλη. Μόνο τα τελευταία 50 χρόνια, όμως έχει μπει στην επιστημονική δοκιμασία και μερικά από τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά. Μία μελέτη διαπίστωσε πως οι γυναίκες σε εμμηνόπαυση καταναλώνοντας ένα γραμμάριο την ημέρα μαύρο κύμινο, μείωσαν την κακή χοληστερόλη κατά 27% μέσα σε δύο μήνες, κάτι που θα περίμενε κανείς με τις στατίνες.



Μαύρο κύμινο για απώλεια βάρους/Φωτογραφία: Pixabay

Και είναι εξίσου εκπληκτικό με την απώλεια βάρους. Μια πρόσφατη ανάλυση των ελεγχόμενων δοκιμών διαπίστωσε πως ένα τέταρτο κουταλιού του γλυκού κάθε μέρα, μειώνει τον Δείκτη Μάζας Σώματος εντός δύο μηνών. Κι επειδή μπορεί να αναρωτηθεί κανείς γιατί δεν είναι γνωστό, ίσως γιατί υπάρχει μικρό κίνητρο κέρδους, αφού η ημερήσια δόση μαύρου κύμινου που χρησιμοποιήθηκε στις περισσότερες από αυτές τις μελέτες κοστίζει περίπου 2 λεπτά.



Ενισχύστε τον έλεγχο του λίπους σας



Κάθε κύτταρο στο σώμα μας είναι σαν μια μικρή επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Φορτίζεται με φαγητό και στην συνέχεια κάθε κύτταρο κάνει την δουλειά του. Τι συμβαίνει όμως όταν τα κύτταρα μείνουν άδεια και δεν τροφοδοτούνται εκ νέου με τρόφιμα; Αρχίζουν να παίρνουν από τα αποθέματα λίπους στο σώμα μας. Για να γίνει όμως αυτό, απαιτείται ένας αισθητήρας που θα ανοίξει τον διακόπτη στο σώμα σας και από την αποθήκευση του λίπους, θα αρχίσει να το καίει.

Ένας τρόπος για να το κάνετε αυτό, είναι να φάτε ξίδι. Κατά την διάρκεια μιας δοκιμής τριών μηνών, μια ομάδα που κατανάλωνε μία κουταλιά της σούπας ξίδι κάθε μέρα, έχασε περίπου μισό κιλό τον μήνα, ενώ μια ομάδα που κατανάλωνε δύο κουταλιές ημερησίως, έχασε συνολικά 2,5 κιλά. Μπορεί να μην ακούγεται πολύ, αλλά η απώλεια βάρους επετεύχθη χωρίς να αφαιρεθεί τίποτα από την διατροφή τους. Ποτέ όμως, μην πιείτε το ξύδι κατευθείαν. Μπορεί να σας προκαλέσει λόξιγκα ή να κάψετε τον οισοφάγο σας. Προτιμήστε να το βάλετε στην σαλάτα σας.



Βράστε πατάτες



Σε μια μελέτη ορόσημο στην οποία δοκιμάστηκαν δεκάδες τρόφιμα, το πιο χορταστικό ήταν οι βραστές πατάτες. Κανένα άλλο τρόφιμο δεν ήταν κοντά. Τρώγοντας βραστές πατάτες ως συνοδευτικό, θα σας φουσκώσει τόσο πολύ, που θα κόψει μέχρι και 200 θερμίδες πρόσληψης από το γεύμα; σας. Τέλειο για την απώλεια βάρους.



Η καθημερινή δραστηριότητα καλύτερη από τις ασκήσεις



Η άσκηση μπορεί να κάνει καλό για εσάς, αλλά όχι για την απώλεια βάρους. Ένα μέτρια παχύσαρκο άτομο που κάνει μια σωματική δραστηριότητα μέτριας έντασης, όπως ποδηλασία ή ζωηρό βάδισμα, θα κάψει περίπου 350 θερμίδες την ώρα. Ωστόσο, καταναλώνουμε περισσότερα επεξεργασμένα φαγητά με έναν ρυθμό περίπου 70 θερμίδων το λεπτό, οπότε μέσα σε μόλις 5 λεπτά κάποιος μπορεί να πάρει τις θερμίδες που έχασε μέσα σε μία ώρα άσκησης.



Η ιδανική λύση για την απώλεια βάρους είναι οι δραστηριότητες όπως η ορθοστασία και η κίνηση. Πράγμα που σημαίνει πως πρέπει να αρχίσετε να κινείστε περισσότερο. Να ανεβαίνετε τους ορόφους από τις σκάλες και όχι από το σανσέρ. Να ασχολείστε με την κηπουρική και το καθάρισμα – κάθε δραστηριότητα που απαιτεί μυϊκές συσπάσεις. Το μαγείρεμα του φαγητού, για παράδειγμα, καίει 5 έως 10 φορές περισσότερες θερμίδες από ότι αν κάθεστε στο σαλόνι και παρακολουθείτε τηλεόραση.



Η ζυγαριά μπορεί να γίνει σύμμαχός σας και όχι εχθρός/φωτογραφία: Shutterstock

Αγαπήστε την ζυγαριά



Ξεχάστε όλες εκείνες τις wearable συσκευές υψηλής τεχνολογίας. Η καλύτερη συσκευή για την παρακολούθηση της πρόσληψης θερμίδων και την απώλεια βάρους παραμένει η ταπεινή ζυγαριά. Τα ευρήματα από περισσότερες από 12 μελέτες έχουν δείξει ότι το συστηματικό ζύγισμα συνδέεται με την επιτυχή απώλεια βάρους.



Φωτογραφίες: Pixabay, Shutterstock