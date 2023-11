Παραμυθένια Ρώμη: H δημοφιλής street artist Μελίνα Κοάν μάς ξεναγεί σε μπουτίκ, γειτονιές, τρατορίες, deli - iefimerida.gr

Αυτό το φθινόπωρο η ταλαντούχα street artist που οι τοιχογραφίες της κοσμούν κεντρικά σημεία και μαγαζιά της Αθήνας, βρίσκεται στη Ρώμη για να δημιουργήσει στο Πανεπιστήμιο Sapienza μια τοιχογραφία αφιερωμένη στην σπουδαία ποιήτρια Κική Δημουλά. Το iefimerida ακολούθησε τα ίχνη της στην ιταλική μητρόπολη, καταγράφοντας τις απολαυστικές διαδρομές της.

Μπουτίκ μεγάλων οίκων με σούπερ ντιζάιν βιτρίνες δίπλα σε μυθικά παλάτσο. Τρατορίες που σερβίρουν ακαταμάχητη πίτσα σε τραπεζάκια μικρών μεσαιωνικών στοών. Αψίδες, αγάλματα και αρχαία μνημεία. Τζελατερίες, μαγαζιά με τραγανά πανίνι, γκουρμεδομπακάλικα με αυθεντικά ιταλικά τυριά και αλλαντικά, φούρνοι που μόλις έχουν κρεμάσει ανάποδα τα πενετόνε για να κρυώσουν, πλακόστρωτοι πεζόδρομοι και σοκάκια ανάμεσα σε πανέμορφα κτίρια στο χρώμα της τερακότας.

Μια μαγρυτική όψη της Ρώμης / Φωτογραφία: Chris Czermak/Unsplash

Πλατείες, συντριβάνια, εμπορικοί δρόμοι, wine bars και σπριτζερίες. Αναγεννησιακή ομορφιά σε κάθε γωνιά και φθινοπωρινοί ουρανοί που μοιάζουν ζωγραφισμένοι με το πινέλο... Αυτή είναι η Ρώμη μέσα από τα μάτια μιας ταλαντούχας street artist που έχει μάθει να βλέπει τον κόσμο με πολύ χρώμα και φως, ομορφαίνοντας τις πόλεις και τους γκρίζους ακάλυπτους με τις πανέμορφες, εντυπωσιακές της δημιουργίες. Η Μελίνα Κοάν μας ταξιδεύει στις γειτονιές που έχει αγαπήσει όλο αυτό το διάστημα που ζει εκεί, καλεσμένη του πανεπιστημίου Sapienza.

Η αρχιτεκτονική ομορφιά αυτής της πόλης αντικατοπτρίζεται σε κάθε της γωνιά / Φωτογραφία: Gabriella Clare Marino/Unsplash

Γιατί βρίσκεστε στη Ρώμη αυτές τις μέρες και ποια είναι η σχέση σας με την πόλη;

Έχω έρθει στη Ρώμη για επαγγελματικούς λόγους με αφορμή ένα event που διοργανώνει το πανεπιστήμιο Sapienza της Ρώμης. Με κάλεσαν εδώ για να δημιουργήσει μια τοιχογραφία με κεντρικό θέμα την ποιήτρια Κική Δημουλά.

Είχα έρθει στη Ρώμη ξανά, πριν από πολλά χρόνια, εικοσιδύο περίπου, αλλά προφανώς τώρα τη βλέπω με εντελώς άλλη οπτική. Όταν πας σε ένα μέρος για δουλειά έστω και για λίγες μέρες, γίνεσαι μέρος της καθημερινότητάς του και ζεις με τη ρουτίνα του.

H street artist Μελίνα Κοάν σε ένα από τα πλακόστρωτα στενάκια της Ρώμης που σφύζουν από ζωή.

Πώς είναι η ατμόσφαιρα, το feeling που έχει αυτή η πόλη και η καθημερινότητα εκεί;

Νομίζω δεν έχω λόγια γι' αυτήν την πόλη. Ό,τι και να περιγράψω θα είναι λίγο. Κάθε στενό της και κάθε δρόμος της έχει κάτι να σε εντυπωσιάσει και να το θαυμάσεις. Τις πρώτες μέρες έπαιρνα το μετρό για τις μετακινήσεις μου και δεν είχα καταλάβει το μεγαλείο της. Ένα βράδυ που πήρα ταξί συνειδητοποίησα τι είχα χάσει από την υπόγεια διαδρομή που έκανα. Περπατάς και κάθε στενό έχει μια ιστορία και ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα. Έχω εντυπωσιαστεί με την πόλη και την ενέργειά της. Τα μικρά καφέ, οι τρατορίες με υπέροχο φαγητό, τα στενά της, όλα είναι υπέροχα και σε ηρεμούν.

H Fontana di Τrevi μέσα από τον φακό της Μελίνας Κοάν.

Ποιες είναι οι βασικές γειτονιές/περιοχές που αξίζει κανείς να επισκεφθεί για διαφορετικό λόγο: για την Τέχνη, το καλό φαγητό, το shopping, τη διασκέδασης και το night-out;

Σίγουρα πρέπει να επισκεφτεί τη Piazza di Spagna, τη Fontana di Τrevi, να δει τα αξιοθέατα της πόλης, όπως το Κολοσσαίο και οπωσδήποτε να περπατήσει τα στενάκια της Ρώμης.

Η βιτρίνα της μπουτίκ του οίκου Dior αντικατοπτρίζει τα σκαλιά της Piazza di Spagna.

Εάν κάποιος θέλει να ψωνίσει επώνυμα ρούχα τα καταστήματα βρίσκονται στο κεντρικό δρόμο Via dei Condotti και στις παράλληλες οδούς. Η Via del Corso είναι ένας από τους πιο εμπορικούς δρόμους του κέντρου όπως και η συνοικία Prati στη Via Cola di Rienzo και Via Ottaviano.

H Ρώμη είναι γεμάτη σαλουμερίες και σπριτζερίες που πουλάνε απολαυστικά πανίνι.

Η νυχτερινή ζωή της πόλης είναι στο μποέμ Trastevere με πολλά μπαρ και στην περιοχή Campo de' Fiori.

Έχετε μια ελεύθερη ημέρα στη Ρώμη μόνο για εσάς, πώς την περνάτε;

Περπατώντας στη πόλη, ανακαλύπτοντας καινούργια για εμένα αξιοθέατα και μέρη γιατί αυτή η πόλη είναι μια διαρκής αποκάλυψη. Στη συνέχεια ένα ωραίο φαγητό, σπαγγέτι για έμενα, είναι μια καλή επιλογή. Για να κλείσει ωραία η μέρα θα πήγαινα σε ένα απ' τα μικρά μαγαζάκια για aperitivo.

Ρώμη σημαίνει aperitivo σε κάθε γωνιά / Φωτογραφία: life_ristorante/Instagram

Ποια είναι τα δικά σας αγαπημένα μέρη στη Ρώμη για φαγητό;

Alfredo Αlla Scrofa. Παραδοσιακή ιταλική κουζίνα. Κλασική ατμόσφαιρα και πολύ νόστιμα φαγητά.

Ιταλικά gourmet πιάτα στο Alfredo Αlla Scrofa / Φωτογραφία: alfredoallascrofa/Instagram

Το Life Ristorante. Ωραίο φαγητό λίγο πιο ακριβό από τα συνηθισμένα αλλά αξίζει.

H pinsα του Life Ristorante είναι δημοφιλής και ακαταμάχητη / Φωτογραφία: life_ristorante/Instagram

Και λίγο πιο έξω από το κέντρο, στην περιοχή Policlinico είναι η Trattoria Toscana, με παραδοσιακό φαγητό της Τοσκάνης.

Για αφράτα βιενουαζερί με τον καφέ της η Μελίνα Κοάν προτιμά τοBarnum Café Roma / Φωτογραφία: barnumroma/Instagram

Για brunch και καφέ στο Barnum Café Roma.

Αν η Ρώμη είχε soundtrack ποια τραγούδια θα βάζατε οπωσδήποτε σε αυτό;

Το τραγούδι που χαρακτηρίζει τη Ρώμη για μένα είναι το «La Vita è Bella».

O παραδεισος του street food είναι η Ρώμη.

Ιταλία σημαίνει πίτσα, παγωτό, aperitivo: Που πηγαίνατε για αυτά τα τρία στη Ρώμη;

Για πίτσα θα πάω σίγουρα στα παραπάνω που ανέφερα, όμως υπάρχουν παντού, σε κάθε στενό στο κεντρο της Ρώμης μαγαζάκια που έχουν εκπληκτική πίτσα, τυριά, αλλαντικά, όπως και aperitivo.

Το deli Formaggi από το 1956.

Αυτό που μου έκανε εντύπωση με το aperitivo είναι πως σχεδόν πάντα συνοδεύεται από πολλά ορεκτικά.

Το φημισμένο τιραμισού του Pompi /Φωτογραφία: pompi1960/Instagram

Παγωτό δεν πρόλαβα να δοκιμάσω ακόμα, αν και είχε σε κάθε στενό και μια τζελατερία. Και κάτι ακόμα που πρέπει να δοκιμάσω και δε το έχω κάνει ακόμα είναι το τιραμισού από το Pompi.

H αιώνια ομορφιά της Ρώμης. Κάθε γωνιά και ένα γλυπτό / Φωτογραφία: Gabriella Clare Marino/Unsplash

Ποια είναι τα τοπόσημα που πρέπει να επισκεφθεί κανείς οπωσδήποτε στη Ρώμη;

Φυσικά τα κλασσικά αξιοθέατα, γιατί όσες φορές και να τα δει κάποιος σε φωτογραφίες, από κοντά είναι ακόμα πιο εντυπωσιακά. Κολοσσαίο, Βατικανό, Πάνθεον, Santa Maria Maggiore, την εκκλησία του Αγίου Πέτρου, την Piazza di Spagna και τη Fontana di Trevi. Αυτά είναι λίγα από τα βασικά. Όλη η Ρώμη είναι ένα αξιοθέατο από μόνη της, όπου και να πας έχει κάτι να δεις.

Η Μελίνα Κοάν μπροστά από το Κολοσσαίο.

Ποια είναι τα πιο ωραία ξενοδοχεία της Ρώμης;

Δεν έχω εικόνα των ξενοδοχείων αλλά προτείνω ανεπιφύλακτα το μέρος που μένω, το Palazzo Belli Roma. Παρόλο που δεν είναι στο κέντρο είναι πολύ όμορφο, καθαρό και σου δίνει την αίσθηση ότι είσαι στη Ρώμη, η πρόσβαση σε αυτό είναι εύκολη, αφού οι συγκοινωνίες είναι δίπλα.

Το βιβλιοπωλείο Antica libreria Cascianelli / Φωτογραφία: anticalibreriacascianelli.com

Έχετε εντοπίσει το πιο ωραίο βιβλιοπωλείο της Ρώμης;

Από τα πιο γραφικά βιβλιοπωλεία της πόλης είναι το Antica libreria Cascianelli στη Largo Febo.

Το deli Bottega Trevi.



Το φωτισμένο Κολοσσαίο.

Η γιορτινή βιτρίνα στη μπουτίκ του οίκου Dior.

Η πόλη έχει αρχίσει να μπαίνει ήδη σε χριστουγεννιάτικο mood; Αν ναι, ποια είναι τα πιο ωραία χριστουγεννιάτικα πράγματα που έχετε δει;

Η πόλη τώρα ξεκινάει να μπαίνει σε εορταστικό κλίμα και φυσικά εκτός από τα μικρά μαγαζάκια με τα πολλά φωτάκια, οι πιο ωραίοι στολισμοί βρίσκονται στα επώνυμα μαγαζιά της Piazza di Spagna. Με εντυπωσιακές και πρωτότυπες βιτρίνες.

Η χριστουγεννιάτικη βιτρίνα της μπουτίκ του οίκου Moncler στη Ρώμη.

Από την άποψη της street art, ποια είναι τα αγαπημένα σας έργα στη Ρώμη;

Λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν πρόλαβα να επισκεφτώ πολλά έργα στην πόλη, αλλά στο πανεπιστήμιο Sapienza όπου φτιάχνω κι εγώ την τοιχογραφία μου έχει από τα καλύτερα δείγματα της ιταλικής street art. Είναι ένα πανεπιστήμιο που έχει γεμίσει τους τοίχους του με εντυπωσιακά έργα από διάφορους καλλιτέχνες.

Η Μελίνα Κοάν βρίσκεται στη Ρώμη για να δημιουργήσει μια τοιχογραφία στο πανεπιστήμιο Sapienza αφιερωμένη στην ποιήτρια Κική Δημουλά.

Αν φτιάχνετε ένα έργο εκεί για να απεικονίσετε τη Ρώμη όπως τη βλέπετε εσείς, τι θα ζωγραφίζατε;

Θα έφτιαχνα ένα από τα μπαλκόνια των κτιρίων της Ρώμης πάνω σε μια πλατεία με σκαλιά και πολύ κόσμο.

Ο ουρανός της Ρώμης την ώρα της δύσης μέσα από τον φακό της Μελίνας Κοάν.

Με τι ασχολείστε αυτό το διάστημα και ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σας όταν επιστρέψετε στην Αθήνα;

Σίγουρα οι τοιχογραφίες είναι ένα κομμάτι το οποίο συνεχίζεται. Παρόλα αυτά ετοιμάζω κάποια καινούργια καλλιτεχνικά project με νέο αντικείμενο, τα οποία θα τα ανακοινώσω εν καιρώ.

Παράλληλα με τα καλλιτεχνικά project ξεκίνησα να ασχολούμαι ενεργά με την εστίαση και έχω ξεκινήσει δύο μαγαζιά με βάση τους τα γλυκά, των οποίων είμαι λάτρης.

Λιχουδιές για σκυλάκια και γατάκια στο Ris Project στο Παγκράτι, το πρώτο καφέ της Αθήνας για τους τετράποδους φίλους μας.

Μιλήστε μας για τα γαστρονομικά σας πρότζεκτ.

Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο χρόνο με τράβηξε ξανά η εστίαση με πολύ συγκεκριμένα και ειδικευμένα concept. Αρχικά σε όποιο πρότζεκτ βρίσκομαι το βασικό κομμάτι είναι η συνεργασία με τους ανθρώπους. Πιστεύω ότι το σωστό αποτέλεσμα το δίνουν οι σωστές συνεργασίες. Το ένα μαγαζί που ξεκίνησε πριν από λίγους μήνες είναι το Ris Project στο Παγκράτι, στον αριθμό 27 της οδού Ερατοσθένους, σε συνεργασία με το Νίκο Τσουρούτα και την Βικτώρια Αγλαϊνη. Η συνεργασία αυτή ξεκίνησε από τη κοινή μας αγάπη για τα σκυλάκια και τα γατάκια.

Άποψη από το pet shop cafe Ris Project στο Παγκράτι, του οποίου συνιδιοκτήτρια είναι η Μελίνα Κοάν.

Επομένως το αντικείμενο του μαγαζιού είναι βασισμένο σε αυτά και παρέχει γλυκά, λιχουδιές και προϊόντα για τους τετράποδους φίλους μας, δίνοντας την ευκαιρία να απολαύσει τον καφέ του ο καθένας μας μαζί με το σκύλο του.

Το γαλλικό μπιστρό Chez Marκ στην οδό Φιλελλήνων 4 στο Σύνταγμα, ανήκει στον Παναγιώτη Μάρκου και τη Μελίνα Κοάν.

Το δεύτερο μαγαζί είναι το Chez Mark με τον Μάρκου Παναγιώτη. Η συνεργασία αυτή ευοδώθηκε εξαιτίας της κοινής μας αγάπης για τα ταξίδια και τις γεύσεις. Στόχος μας είναι να φέρουμε τη γαλλική γαστρονομία στο κέντρο της Αθήνας.

Τοιχοραφία της Μελίνας Κοάν στο μπιστρό της Chez Marκ στο Σύνταγμα.

Το μαγαζί βρίσκεται στην οδό Φιλελλήνων 4 στο Σύνταγμα. Βασική μας προϋπόθεση είναι να έχουμε φρέσκα προϊόντα με γαλλική αισθητική γι' αυτό και πολλά προϊόντα, γλυκά ή brunch στήνονται επιτόπου, στη στιγμή, με κορυφαία την πάβλοβα και το Μιλφέιγ λεβάντας.