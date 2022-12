Η Κηφισιά του Γιώργου Καράμπελλα: Τα αγαπημένα μέρη του παρουσιαστή, για φαγητό, γλυκό και καλό καφέ - iefimerida.gr

Ο κοσμοπολίτης concept maker και παρουσιαστής Γιώργος Καράμπελλας μάς ξεναγεί στην Κηφισιά, όπου ζει όταν βρίσκεται στην Ελλάδα.

O Γιώργος Καράμπελλας είναι ένας άνθρωπος με πολύ χιούμορ που αντιμετωπίζει τα πάντα δημιουργικά: από την καθημερινότητα, την οποία φροντίζει να απολαμβάνει στο έπακρο ως αληθινός bon vivant, μέχρι τη γαστρονομία, την Τέχνη, το design, τη μόδα, τα ταξίδια. Κοσμογυρισμένος, με ένα δικό του στυλ και επικούρεια φιλοσοφία ζωής που εστιάζει στις μικρές χαρές, ζει μια ενδιαφέρουσα ζωή, την οποία μοιράζει μεταξύ Κηφισιάς, Σκύρου και Λονδίνου.

To «Αναγνωστήριον» της βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Σπύρου Λοβέρδου στην Κηφισιά αποτελεί το δημιουργικό κέντρο του Γιώργου Καράμπελλα αυτόν τον χειμώνα.

Φέτος, ο Γιώργος Καράμπελλας περνά αρκετό χρόνο στην Αθήνα, για τα πολιτιστικά events Fondazione που διοργανώνει στη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Σπύρου Λοβέρδου στην Κηφισιά, αλλά και για τα γυρίσματα της εκπομπής του Cash or Trash στο Star. Τον συναντήσαμε σε ένα διάλειμμα από τις υποχρεώσεις του για να ξεναγήσει το iefimerida στην Κηφισιά και να μοιραστεί μαζί μας τις συνήθειες και τα αγαπημένα του μέρη για φαγητό, γλυκό, καφέ και shopping στην περιοχή.

Για ιταλικά ζυμαρικά ο Γιώργος Καράμπελλας επιλέγει το εστιατόριο Giacomo στην Κηφισιά / Φωτογραφία: giacomorestaurants/Instagram

Ποια είναι η σχέση σας με την Κηφισιά; Πόσα χρόνια ζείτε στα Βόρεια Προάστια;

Γεννήθηκα στις Bρυξέλλες, αλλά από τα πρώτα παιδικά μου χρόνια μένω εδώ. Δεν είμαι άνθρωπος του κέντρου, ακόμα και στο Λονδίνο, όπου είναι το χειμερινό μου σπίτι, δεν μένω στο downtown. Μου αρέσει η έννοια της γειτονιάς και κυρίως το πράσινο, η αίσθηση και η επαφή με τη γη, το χώμα, τα υπέροχα πλατάνια με τα φύλλα που πέφτουν, les feuilles mortes, τα κυπαρίσσια τα παλιά, η φρεσκάδα και η δροσιά. Αυτό αγαπώ στην Κηφισιά, την παλιά αστικότητα, μια κομψή εσάνς μπουρζουαζίας που στα δικά μου χρόνια δεν είχε ίχνος δήθεν ή νεοπλουτισμού, φευ.

Ο Γιώργος Καράμπελλας στο σπίτι του στα Βόρεια Προάστια / Φωτογραφία από το λεύκωμα «gtc 50 joie de vivre is my middle name»

Έχετε κάποιον φίλο που έρχεται να μείνει στην περιοχή για πρώτη φορά. Σε ποια μέρη τον πηγαίνετε στην Κηφισιά και στην Αθήνα γενικότερα ώστε να δει την πόλη μέσα από τα μάτια σας;

Οπωσδήποτε στο αγαπημένο Blue Pine, όπου πηγαίνω από παιδί και το οποίο με τον καλύτερο τρόπο αντανακλά και απηχεί τον τόνο της περιοχής. Βιωμένη αστικότητα, ευγένεια, κομψότητα, κοσμοπολίτικος αέρας και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον αρκούντως χαλαρό, καθόλου δυσκοίλιο. Στην ουσία ένα παλιό κυνηγητικό καταφύγιο μέσα στα κυπαρίσσια. Στην Αθήνα θα τον πήγαινα σίγουρα στην παλιά μου γειτονιά, τη δεύτερη πιο αγαπημένη μου, στο Θησείο, στον πεζόδρομο της Αποστόλου Παύλου και στην Αρεοπαγίτου. Η ψυχή της Ελλάδας όπως εγώ τη θέλω, όπως εγώ τη ζω.

Το πιο αγαπημένο εστιατόριο του Γιώργου Καράμπελλα στα Βόρεια Προάστια είναι το Blue Pine / Φωτογραφία: bluepine.gr

Μια αγαπημένη ανάμνηση από την Κηφισιά;

Πρέπει να ήμουνα τεσσάρων ή πέντε ετών, τότε μέναμε στο Καβούρι για τρία χρόνια πάνω στον λόφο σε ένα υπέροχο σπίτι με θέα τη θάλασσα και είχαμε ανέβει στην Κηφισιά για την περίφημη ανθοκομική έκθεση. Τα λουλούδια, τα χρώματα, η ζωντάνια, ο παλμός ήταν αυτό που με στιγμάτισε. Όλη η ζωή και η εργασία μου είναι μέσα στο χρώμα. Θυμάμαι, μετά πρέπει να πήγαμε στο Alaska, το θρυλικό ζαχαροπλαστείο στο πάρκο του Kεφαλαρίου, και εγώ ζήτησα τριπλή μερίδα επιδόρπιο, φράουλες με σαντιγί. Υπέροχες. Ροδοκόκκινες. Συγκλονιστικές. Το αγαπημένο μου φρούτο. Η μητέρα μου μου είπε ότι μετά με έπιασε το στομάχι μου.

Oι πολιτιστικές conceptual βραδιές Fondazione οργανώνονται από τον Γιώργο Καράμπελλα στη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Σπύρου Λοβέρδου.

Ποια είναι η αγαπημένη σας γωνιά στην περιοχή;

Προφανώς και ξεκάθαρα το Fondazione. Είμαι παραδοσιακός τύπος και ακολουθώ τις λαϊκές θυμοσοφίες - «Αν δεν παινέψεις το σπίτι σου…». Στο καταπράσινο τετράγωνο, στη Λεωφόρο Κηφισίας και Όθωνος, βρίσκεται πλέον το δημιουργικό μου σπίτι, το δικό μου σύμπαν, εκεί όπου εδώ και έναν χρόνο, επιστρέφοντας αναγκαστικά από το Λονδίνο λόγω πανδημίας, έχω στήσει το δημιουργικό αρχηγείο μου. Το Fondazione, στη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Σπύρου Λοβέρδου, το εγκαινίασα τον Οκτώβριο του ’21. Βρίσκεται εντός ενός μοναδικού ιστορικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού landmark, σε ένα κτίριο του 1907 σε σχέδια του μεγάλου φιλέλληνα Ερνέστου Τσίλερ. Το Ίδρυμα Σπύρου Λοβέρδου στεγάζει την πλούσια συλλογή σπάνιων βιβλίων, καθώς και την crème de la crème συλλογή βυζαντινών εικόνων του αδερφού του Διονυσίου Λοβέρδου, μετά από μια μακρά ανενεργή περίοδο αδράνειας 40 και πλέον ετών αναβιώνει, αναγεννάται και ανοίγει και πάλι για να φιλοξενήσει κάθε μορφής corporate, private, social ή cultural εκδήλωση. Τα αριστουργηματικά περίτεχνα ξυλόγλυπτα φτιαγμένα από σοφούς Κεφαλονίτες τεχνίτες, το ιδιωτικό παρεκκλήσι, οι αντίκες και τα πολύχρωμα design items, τα τραπέζια μήκους έξι μέτρων στο Αναγνωστήριον, τα ταβάνια ύψους οκτώ μέτρων στην κεντρική αίθουσα, τα χαλιά, τα κρύσταλλα, οι πολυέλαιοι, τόσο πολλοί που απλώς ακουμπιούνται στο πάτωμα. Μαγικοί χώροι που εκτείνονται σε πάνω από 900 τ.μ. Τα λαμπρά θυρανοίξια απογειώνονται με τους συγκλονιστικούς βοτανικούς κηφισιώτικους κήπους των τριών στρεμμάτων με τις αιωνόβιες ελιές, τα θεόρατα πλατάνια, τα περήφανα κυπαρίσσια και κάθε λογής μεσογειακά φυτά, που για ολόκληρες δεκαετίες αποτέλεσαν το ιδανικό σκηνικό για τις σοφιστικέ συναντήσεις της bon vivant πνευματικής και οικονομικής αφρόκρεμας της ελληνικής κοινωνίας. H πισίνα με τις ριγέ κόκκινες Positano ξαπλώστρες, τα μαρμάρινα παγκάκια σε σχέδιο του Κωνσταντίνου Παρθένη, το herb garden, η πλατφόρμα με τα ζωγραφισμένα στο χέρι πλακάκια του 1920. Μια old money ατμόσφαιρα στο κέντρο του chic προαστίου.

Η βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Σπύρου Λοβέρδου, που διευθύνει δημιουργικά ο Γιώργος Καράμπελλας.

Τι ακριβώς είναι το Fondazione - les salons litteraires;

Είναι πολιτιστικές conceptual βραδιές στη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Σπύρου Λοβέρδου, σαν αυτές που γίνονταν στο παρελθόν σε τέτοιους χώρους με αφορμή μια βραδιά λογοτεχνίας, ένα κονσέρτο, ένα θεατρικό μονόπρακτο ή ένα γαστρoνομικό event. Aυτού του είδους οι βραδιές αναβιώνουν στο Fondazione με τον γλαφυρό τίτλο «Les salons litteraires», με μια σύγχρονη ματιά και θεματικούς πυλώνες ανά περίπτωση τη μόδα, τα εικαστικά, το θέατρο, τον χορό, τη φωτογραφία, το design, τη μουσική, τη λογοτεχνία, τη γεύση, όλες τις πιθανές εκφάνσεις της δημιουργίας.

Ο Γιώργος Καράμπελλας με τον σκύλο του Θησέα.

Ποια είναι η αγαπημένη σας ρουτίνα στο σπίτι και ποια γωνιά του αγαπάτε πιο πολύ;

Κατ' αρχάς, να πω ότι είναι σπιτόγατος σε όλα μου τα σπίτια, ακόμα και στο Λονδίνο, σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες μητροπόλεις του κόσμου, γεμάτη ερεθίσματα. Εδώ μοιραία περνώ τον λιγότερο χρόνο. Περισσότερο βλέπω το σπίτι αυτό ως μια βάση προετοιμασίας του χειμερινού λονδρέζικου πλάνου μου. Πρέπει να είμαι από τους ελάχιστους δημιουργικούς ανθρώπους. Είμαι τόσο οργανωμένος, σε σημείο OCD. Ξέρω τι θα κάνω, πού θα ταξιδέψω, ποιο project θα αναλάβω μέχρι τον Ιούνιο του 2025. Όλος αυτός ο συντονισμός γίνεται κατά βάση όσο βρίσκομαι στην Αθήνα, δηλαδή ουσιαστικά Μάιο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο.

H πισίνα του γυμναστηρίου Holmes Place / Φωτογραφία: holmesplace.gr

Συνήθως από τις 12:00 μέχρι το απόγευμα στις 5:00 θα ασχοληθώ πολύ με την άσκηση. Έχω κάνει πρωταθλητισμό για πάνω από 30 χρόνια. Θα παίξω τένις, θα πάω για beach volley ή water ski, θα κάνω χορό, θα πάω για γυμναστική στο Holmes Place ή θα βγω για jogging στους δρόμους.

Tα βράδια μετά τις 08:30, τα καλοκαίρια μού αρέσει πολύ να πηγαίνω θερινό σινεμά, ασχέτως ταινίας γιατί μου αρέσει σαν αίσθηση. Στην Αθήνα επίσης κάνω και πολύ socializing: εγκαίνια, parties, openings κ.λπ.

Μετά τις 10:00 το βράδυ κάνω και πάρα πολύ entertaining, BBQ, dinner parties και τα δύο καθιερωμένα μου μεγάλα καλέσματα στο Fondazione, ένα τα Xριστούγεννα και ένα πριν φύγω για το σπίτι μου στη Σκύρο.

Άποψη από τη σάλα του εστιατορίου Blue Pine / Φωτογραφία: bluepinekifissia Instagram



Αγαπημένα εστιατόρια στην Κηφισιά; Γιατί τα επιλέγετε και τι απολαμβάνετε εκεί;

Το Blue Pine είναι ουσιαστικά συνέχεια του σπιτιού μου, της τραπεζαρίας μου, του σαλονιού μου. Δεν είναι έξοδος για μένα. Μπορώ να πάω οποιαδήποτε στιγμή, όπως θέλω, τελευταία στιγμή, ακόμα και χωρίς κράτηση μου έχουν κρατημένο το τραπέζι μου στη γωνία δίπλα στο τζάκι στον κόκκινο δερμάτινο banquette.

H σάλα του εστιατορίου Giacomo στην Κηφισιά / Φωτογραφία: giacomorestaurants/Instagram

Το Giacomo κάνει συγκλονιστικό cacio e pepe. Tο Κoi Sushi είναι πολύ τίμιο και στις τιμές και στην ποιότητα.

Για asian food ο Γιώργος Καράμπελλας προτιμά το Koi Sushi / Φωτογραφία: @koisushibarsofficial/Ιnstagram

Στο Buba Bistrot Exotique ο συμμαθητής μου ο Kωνσταντίνος έχει στήσει ένα καταπληκτικό ταϊλανδέζικο, θυμάμαι ήμουν από τους πρώτους που είχα πάει στο αλήστου μνήμης Βar Guru Bar στην Πλατεία Θεάτρου.

Για κοκτέιλ και ταϊλανδέζικα πιάτα ο Γιώργος Καράμπελλας επισκέπτεται το Buba Bistrot Exotique / Φωτογραφία: buba_bistrot_exotique/Ιnstagram

Υπάρχουν παραδοσιακές ταβέρνες στην Kηφισιά που θα συστήνατε σε κάποιον;

Τον Eλευθεριάδη, η νοσταλγία των παιδικών μου χρόνων, για πεϊνιρλί, ανυπέρβλητα τηγανητά κολοκυθάκια σχεδόν τεμπούρα, μπον φιλέ που κόβεται με το κουτάλι, μελιτζανοσαλάτα που μου φτιάχνει επιτόπου η κ. Γαλήνη! Επίσης, το Kουτούκι για ωραία μαγειρευτά.

Για παγωτό κάνει στάση στο Zillion's / Φωτογραφία: zillions_greece/Instagram

Πού πηγαίνετε για το ωραιότερο γλυκό;

Στο Zillon's για παγωτό dulce de leche. Στον Platis -ονομάζεται Μenoo σήμερα-, όπου πριν 20 χρόνια μπήκα στις κουζίνες τους με τον σεφ και σχεδίασα από την αρχή μαγειρεύοντας μαζί του και φυσικά κάνοντας όλο το design του art de la table κ.λπ., αλλά και τον γάμο μου.

Για gourmet νοστιμιές πηγαίνει στο Μenoo / Φωτογραφία: Μenoo.gr

O «Βάρσος» έχει μακράν τις ωραιότερες κρέμες και συγκλονιστικό παγωτό φράουλα που το κάνω γρανίτα. Στο Cake, που το ξέρω καλά από το Κολωνάκι, παίρνω το latte μου και cheesecake.

Cheesecake και latte o Γιώργος Καράμπελλας παίρνει από το Cake / Φωτογραφία: cakegreece/Instagram

Μιλήστε μας για το νέο βιβλίο σας «gtc 50 joie de vivre is my middle name».

Eίναι το πρώτο μου βιβλίο. Ένα coffee table book, με το οποίο γιορτάζω μια συναρπαστική πορεία. Έκλεισα τον Απρίλιο τα 50 μου χρόνια, κι αυτό το βιβλίο είναι μια επανεκκίνηση, ένα επαναλανσάρισμα, ένας επαναπροσδιορισμός, μια αναγέννηση και παράλληλα μια δημιουργική βουτιά στο παρελθόν. Όσα έχω κάνει, από τα πρώτα χρόνια στη διαφήμιση και στα περιοδικά μέχρι τα πιο αντισυμβατικά projects, είναι εδώ. Η μόδα. Το στυλ. Οι φωτογραφίσεις. Τα projects. To design. Τα σπίτια. Τα concept stores. Τα ταξίδια. Ο Θησέας. Το βιβλίο αυτό ξεκίνησε από μια εσωτερική αναζήτηση, ένα είδος διαλογισμού, ένα ταξίδι, ένα ξεκαθάρισμα ενεργειών, επιλογών και ανθρώπων. Εξελίχθηκε, όμως, σε ένα «guidebook» για όσους ψάχνουν το joie de vivre.

Φωτογραφία του Γιώργου Καράμπελλα από το λεύκωμά του «gtc 50 joie de vivre is my middle name».

Ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σας;

To Fondazione aficionados The members’ club redefined. Mια πριβέ λέσχη για τη χαρά της ζωής που θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο του 2023. Μοναδικής αισθητικής χώροι, workspaces, networking, privacy, προστασία. Ιδιαίτερα κοκτέιλς και επιλεγμένη λίστα κρασιών, υπέροχοι κήποι σε συνδυασμό με κάθε μορφής τέχνης. Δημιουργία. Ευ ζην. Ευδαιμονία. Απροσδόκητα events, η creme de la creme των εκπροσώπων της σκέψης. Όλα με κάτι διαφορετικό. Mε ένα twist.

Βιβλιοπωλείο Ευριπίδης / Φωτογραφία: evripidis.gr

Το αγαπημένο σας βιβλιοπωλείο στην περιοχή;

Στον «Ευριπίδη» αγοράζω τα αγαπημένα μου coffee table books.

Η κάβα Cellier / Φωτογραφία: cellier_shop_kifisia/Instagram

Από πού αγοράζετε τρόφιμα, gourmet νοστιμιές και τα υλικά που χρειάζεστε για τη μαγειρική στο σπίτι;

Πηγαίνω πάντα στο Elvit για το κρέας, γιατί αγαπώ πολύ το μπάρμπεκιου. Tα κρασιά μου από τον νέο κόσμο που αγαπώ τα παίρνω μόνο από το Cellier.

Ο φούρνος Trois / Φωτογραφία: Trois/Facebook

Ποιος είναι ο αγαπημένος σας φούρνος στην περιοχή;

Στο Trois παίρνω πολύ ωραίο μοναστηριακό μαύρο ψωμί.

Πού πηγαίνετε για τη φροντίδα του σκύλου σας, του Θησέα;

Ό,τι χρειάζεται ο Θησέας μου, το αγαπημένο κόκερ, το προμηθεύομαι από το Pet Stop - τα παιδιά πάντα με καλωσορίζουν με χαμόγελο. Η κτηνίατρος Ράνια Μιχαήλ, η Ελένη και η υπόλοιπη ομάδα προσέχουν και αγαπάνε τρελά τον Θησέα μου, κι αυτό για μένα είναι το παν.

Για καφέ ο Γιώργος Καράμπελλας πηγαίνει στο Kafeina / Φωτογραφία: Kafeina/Facebook

Σε ποια καφέ μπορεί κάποιος να χαλαρώσει και να απολαύσει τη μέρα με τους φίλους του;

Σάββατο μεσημεράκι θα κάνω ένα πέρασμα από την Kafeina, που είναι η επιτομή του neighbourhood καφέ, για να δω φίλους και γνωστούς.

Το ανθοπωλείο Sotiris Vrettos / Φωτογραφία: Sotiris Vrettos/Facebook

Αγαπημένο ανθοπωλείο;

Ο παλαιόθεν γνωστός Σωτήρης Βρεττός είναι η στάση μου για φυτά και λουλούδια.

Info: georgioscarabellas.com | @georgioscarabellas