Gene Gillette: O ηθοποιός του Broadway και του Netflix έρχεται από τη Νέα Υόρκη στην Αθήνα, τι θα παρουσιάσει - iefimerida.gr

Ο εξαιρετικός ηθοποιός του Μπρόντγουεϊ, Gene Gillette έρχεται από τη Νέα Υόρκη για πρώτη φορά στην Αθήνα.

Ο Αμερικανός ηθοποιός, που αγάπησε το θεατρικό κοινό της Νέας Υόρκης από τη συγκλονιστική ερμηνεία του ως «Άμλετ» στο Denver Civic Theatre, έρχεται στην Αθήνα για περιορισμένες εμφανίσεις στο θέατρο Τέχνης.

Ο ηθοποιός έχει πρωταγωνιστήσει στο «To Kill A Mockingbird» στο ξεχωριστό Lincoln Center Theater, είναι η μοναδική παράσταση που ανέβηκε μεταξύ άλλων στο Madison Square Garden και θεωρείται «το πιο επιτυχημένο αμερικανικό έργο στην ιστορία του Μπρόντγουεϊ» σύμφωνα με το «60 Minutes».

Εχει παίξει στο «The Curious Incident of the Dog in the Night-Time» (Broadway, National Theatre) και το «War Horse» (Broadway), μεταξύ πολλών άλλων. Τον περασμένο Μάιο πρωταγωνίστησε στην παράσταση «Shooting Celebrities» του John Ransom Phillips στο Flea Theater της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία Christopher McElroen ενσαρκώνοντας τον φωτογράφο της Mary Lincoln και τον ίδιο τον Abraham Lincoln.

Ιδιαιτέρως γνωστός και αγαπητός ηθοποιός παγκοσμίως και από τις συχνές εμφανίσεις του σε δημοφιλείς σειρές στις πλατφόρμες του NETFLIX, της DISNEY+ και του δικτύου του NBC και του CBS όπως: Law & Order, The Blacklist, Punisher, Madam Secretary, Instinct, Quantico, The Good Wife, Elementary, Person of Interest, Ringer και πολλές άλλες.

Ο Gene Gillette έρχεται στη χώρα μας αποκλειστικά για να ερμηνεύσει υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση της Ιόλης Ανδρεάδη στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης τον θεατρικό μονόλογο «Αρτώ/Βαν Γκογκ» που έγραψαν η Ιόλη Ανδρεάδη και ο Άρης Ασπρούλης. Ένα έργο βασισμένο στο δοκίμιο του Αντονέν Αρτώ «Βαν Γκογκ: ο αυτόχειρας της κοινωνίας», που δημοσιεύτηκε το 1947, ένα χρόνο πριν τον θάνατο του συγγραφέα.

Η παράσταση κάνει πρεμιέρα στις 31 Οκτωβρίου και παρουσιάζεται στα αγγλικά με ελληνικούς υπέρτιτλους, έως τις 22 Νοεμβρίου, και μόνο για 8 βραδιές, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 19.00 στο πλαίσιο του πρότζεκτ «Artaud Trilogy». Εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε ΕΔΩ.

Παρίσι, 1947. O Αντονέν Αρτώ εμφανίζεται σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο. Δείχνει ήρεμος. Είναι ήρεμος. Ύστερα από εννέα χρόνια ψυχιατρικού εγκλεισμού και έχοντας υποστεί 51 ηλεκτροσόκ, μοιάζει να έχει επανέρθει στην «τάξη». Η διάλεξή του έχει τίτλο «Βαν Γκογκ, ο Αυτόχειρας της Κοινωνίας». Το περιβάλλον γύρω του είναι ασφυκτικό. Το κοινό σιωπηλό. Το φρόνημά του υψηλό. Έχει έρθει με αποδείξεις. Τις κουβαλάει στα 406 μουντζουρωμένα τετράδια που δεν αποχωρίζεται ποτέ.

Όλη η καλή κοινωνία του Παρισιού έχει κατακλύσει τον χώρο για να τον ακούσει. Gide, Breton, Camus, Lacan. Υπερασπίζεται με πάθος μια ιδέα: η αυτοκτονία του Βίνσεντ Βαν Γκογκ είχε τους εκτελεστές της. Αναζητώντας αρχικά μέσα στους πίνακες, τις σημειώσεις και την αλληλογραφία του μεγάλου ζωγράφου τα αίτια της αυτοχειρίας του, υποπτεύεται πως οι πραγματικοί αυτουργοί βρίσκονται ανάμεσα στο ακροατήριό του. Ο Αρτώ ταυτίζεται, ηλεκτρίζεται, μαγεύεται και πάσχει. Νιώθει τον παλμό του Βαν Γκογκ και προφητεύει. Θέλει να ξεσκεπάσει τους ενόχους. Θέλει να φωνάξει για τους αθώους. Θέλει να αρθρώσει την τελευταία συλλαβή ανάμεσα στη μεγάλη αδικία του κόσμου και σε αυτό που μεσολαβεί για φτάσει κάποιος να κοιμάται αγκαλιά με ένα γεμάτο πιστόλι.

Σκηνοθεσία: Ιόλη Ανδρεάδη / Κείμενο: Ιόλη Ανδρεάδη & Άρης Ασπρούλης

Σκηνογραφία – Κοστούμια: Δήμητρα Λιάκουρα

Φωτισμοί: Σάκης Μπιρμπίλης / Μουσική: Ερατώ Κρεμμύδα

Διεύθυνση Παραγωγής: Ορέστης Τάτσης

Στον ρόλο του Αντονέν Αρτώ ο Gene Gillette

Η παράσταση παρουσιάζεται στα αγγλικά με ελληνικούς υπέρτιτλους.

Θέατρο Τέχνης, Υπόγειο, 31/10 έως 22/11 κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 19.00