Netflix: Όλες οι παραγωγές που θα δούμε τον Οκτώβριο στην υπηρεσία -Πλούσιο πρόγραμμα για όλους - iefimerida.gr

Το Netflix έχει ετοιμάσει ακόμη έναν μήνα με συναρπαστικό περιεχόμενο.

Η υπηρεσία video streaming, Netflix, δημοσίευσε το πρόγραμμα του Οκτωβρίου, το οποίο αναμένεται ιδιαίτερα ενδιαφέρον, με ταινίες, όπως το «Η Καλή Νοσοκόμα» και «Το Σχολείο του Καλού και του Κακού».

Από αναμενόμενες σειρές, ξεχωρίζουν η 6η σεζόν του «Big Mouth», το μυστηριώδες «Ερμάριο με τα Αλλόκοτα Αντικείμενα του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο», η σειρά μίας σεζόν, «The Playlist», που αφηγείται τα γεγονότα της δημιουργίας του Spotify και άλλα πολλά.

Στα ντοκιμαντέρ, η «Συζήτηση με έναν Δολοφόνο: Τζέφρι Ντάμερ» τραβά τα βλέμματα, ενώ στην πλατφόρμα έρχονται τον Οκτώβριο και αγαπημένες ταινίες, όπως «Το Νησί των Καταραμένων» με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, τα «Scary Movie 2 & 3», η «Τροία» με τον Μπράντ Πιτ και διάφορες ακόμη.

Σειρές του Netflix

05/10/2022

Πλημμύρα

High Water

Το 1997, επιστήμονες και τοπικοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι του Βρότσλαβ καλούνται να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις όταν ένα καταστροφικό πλημμυρικό κύμα απειλεί την πόλη.

07/10/2022



Τα Κορίτσια του Ντέρι: Σεζόν 3

Derry Girls: Season 3



Όπως η Βόρεια Ιρλανδία κάνει ένα μεγάλο βήμα προς το μέλλον, έτσι κάνουν και τα κορίτσια μας — χωρίς να αποφεύγουν μερικά εμπόδια στον δρόμο τους.

07/10/2022

Η Λέσχη του Μεσονυχτίου

The Midnight Club



Σε ένα άσυλο ανιάτων για εφήβους, τα μέλη ενός πριβέ κλαμπ συνάπτουν μια ανατριχιαστική συμφωνία: Ο πρώτος που θα πεθάνει πρέπει να στείλει ένα σημάδι από τον τάφο.

07/10/2022

Ανδρόπαυση

Man on Pause



Όταν ξεκινάει η ανδρόπαυση, ένας 50ρης οικογενειάρχης αποφασίζει να κάνει αλλαγές και να κυνηγήσει την ευτυχία. Τότε, τα κάνει όλα θάλασσα.

12/10/2022

Ο Ματ Ράιτ στη Γη των Κροκοδείλων

Wild Croc Territory



Ο Ματ Ράιτ και η ατρόμητη ομάδα του πιάνουν και μεταφέρουν κροκόδειλους, μερικά από τα πιο άγρια ερπετά του κόσμου, στην ενδοχώρα της Αυστραλίας.

13/10/2022

The Playlist: Σειρά μίας σεζόν

The Playlist



Ο νεαρός επιχειρηματίας Ντάνιελ Εκ και οι βασικοί του συνεργάτες φέρνουν την επανάσταση σε όλη τη μουσική βιομηχανία, προσφέροντας παντού νόμιμο δωρεάν streaming.

13/10/2022

Σου Πέρκινς: Απολύτως Νόμιμα

Sue Perkins: Perfectly Legal



Η Σου Πέρκινς τα βάζει με τη μέση ηλικία ταξιδεύοντας σε χώρες της Λατινικής Αμερικής όπου ζει περιπετειώδεις, τρομακτικά νόμιμες και, ενίοτε, επικίνδυνες καταστάσεις.

14/10/2022

Ζητείται Σωτηρία

Everything Calls for Salvation

Ένας προβληματικός νέος ξυπνά χωρίς να το θέλει σε μια ψυχιατρική κλινική. Αυτά που μαθαίνει κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας θα αλλάξουν για πάντα τη ζωή του.

14/10/2022



Αγία Οικογένεια

Holy Family



Μια οικογένεια με ένα σοκαριστικό μυστικό κάνει νέα αρχή στη Μαδρίτη, όπου νέες σχέσεις περιπλέκουν τα σχέδιά της και το παρελθόν αρχίζει να της δημιουργεί προβλήματα.

14/10/2022



Μαύρες Πεταλούδες

Black Butterflies



Ένας μελαγχολικός συγγραφέας δέχεται να γράψει τα απομνημονεύματα ενός ετοιμοθάνατου και γίνεται γρήγορα μέρος του αιματοβαμμένου παρελθόντος του.

18/10/2022

Ταΐστε τον Φιλ: Σεζόν 6

Somebody Feed Phil: Season 6



Από την Κροατία μέχρι τη Φιλαδέλφεια, ο Φιλ ταξιδεύει στον κόσμο και απολαμβάνει την τοπική κουζίνα και κουλτούρα. Επιπλέον, τιμά τους αγαπημένους του γονείς.

18/10/2022

Άλυτα Μυστήρια: Τόμος 3 (Νέα επεισόδια εβδομαδιαία | 18 Οκτωβρίου: Επεισόδια 1-3, 25 Οκτωβρίου: Επεισόδια 4-6)

Unsolved Mysteries: Volume 3 (New episodes weekly | October 18: Episodes 1-3, October 25: Episodes 4-6)



Το ριμέικ της αναγνωρισμένης σειράς ντοκιμαντέρ αληθινών εγκλημάτων επιστρέφει για μια νέα σεζόν.

19/10/2022

Παναγία των Παρισίων: Σειρά μίας σεζόν

Notre-Dame



Εμπνευσμένη από αληθινές μαρτυρίες Γάλλων πυροσβεστών, αυτή η δραματική σειρά διερευνά τον αντίκτυπο της πυρκαγιάς στην Παναγία των Παρισίων το 2019.

19/10/2022

Η Συμμορία με τα Πράσινα Γάντια

The Green Glove Gang



Μετά την αποτυχία της τελευταίας τους ληστείας, τρεις ηλικιωμένες γυναίκες κρύβονται από την αστυνομία σε ένα γηροκομείο όπου αποκαλύπτουν ένα σκοτεινό μυστικό.

21/10/2022

28 Ημέρες Τρόμου

28 Days Haunted



Τρεις ομάδες περνούν από 28 μέρες σε ορισμένα από τα πιο στοιχειωμένα μέρη της Αμερικής για να ζήσουν κάτι παραφυσικό όπως οι Εντ και Λορέιν Γουόρεν.

21/10/2022

Βάρβαροι: Σεζόν 2

Barbarians II



Έναν χρόνο μετά την ήττα του Βάρος, ένας νέος Ρωμαίος στρατηγός εγκαθίσταται στη Γερμανία καθώς ο Άρι επιδιώκει να γίνει βασιλιάς όλων των φυλών.

21/10/2022



Από το Μηδέν: Σειρά μίας σεζόν

From Scratch

Σε αυτήν τη ρομαντική ταινία, μια Αμερικανίδα (Ζόε Σαλντάνα) αγαπά και χάνει έναν άντρα από τη Σικελία που γνώρισε στην Ιταλία. Βασισμένη στο μπεστ σέλερ της Τέμπι Λοκ.

21/10/2022

High: Εξομολογήσεις μιας Διακινήτριας Ναρκωτικών

High: Confessions of an Ibiza Drug Mule

Όταν συλλαμβάνεται για λαθρεμπόριο κοκαΐνης, η Μικέλα ΜακΚόλουμ εξιστορεί το συγκλονιστικό της ταξίδι στον παράνομο κόσμο της διακίνησης ναρκωτικών.

25/10/2022

Το Ερμάριο με τα Αλλόκοτα Αντικείμενα του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο

Guillermo Del Toro's Cabinet of Curiosities

Ο καταξιωμένος και βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Γκιγιέρμο ντελ Τόρο επιμελείται αυτήν τη συλλογή δυσοίωνων ιστοριών, η μια πιο τρομακτική από την άλλη.

28/10/2022



The Bastard Son & The Devil Himself

The Bastard Son & The Devil Himself



Μια αιματηρή και συγκλονιστική σειρά φαντασίας από τα βιβλία "Half Bad" της Σάλι Γκριν με τον Τζέι Λαϊκούργκο ("Τιτάνες") και τη Νάντια Πάρκες.

28/10/2022



Big Mouth: Σεζόν 6

Big Mouth: Season 6

Η βραβευμένη με Emmy σειρά κινουμένων σχεδίων για ενήλικες επιστρέφει για μια νέα σεζόν.

28/10/2022

Αν Ήξερα

If Only

Δέκα χρόνια μέσα σε έναν απογοητευτικό γάμο, η Έμα πασχίζει να τα βγάλει πέρα μέχρι που της δίνεται μια απίστευτη ευκαιρία να ζήσει ξανά την προηγούμενη δεκαετία.

28/10/2022

Drink Masters

Drink Masters

Κορυφαίοι mixologist βάζουν την καρδιά τους σε πεντανόστιμα πρωτότυπα κοκτέιλ σ' αυτόν τον καταιγιστικό διαγωνισμό με παρουσιαστή τον κωμικό Τον Μπελ.

Ταινίες του Netflix

05/10/2022

Άλμα από Ψηλά

Jumping from High Places

Τιμώντας την τελευταία επιθυμία της φίλης της, μια νεαρή γυναίκα με αγχώδη διαταραχή αντιμετωπίζει τους φόβους της για να πάρει πίσω τη ζωή της και να βρει την αγάπη.

05/10/2022



Το Τηλέφωνο του Κυρίου Χάριγκαν

Mr. Harrigan's Phone

Ένα αγόρι κι ένας ηλικιωμένος δισεκατομμυριούχος δένονται μέσα από βιβλία και τα iPhone τους. Η μυστηριώδης σύνδεσή τους, όμως, επιβιώνει παρά τον θάνατο του ηλικιωμένου.

07/10/2022

Οι Ηλικιωμένοι

Old People

Μια γυναίκα που γυρίζει σπίτι με τα δύο παιδιά της για τον γάμο της αδερφής της καλείται να υπερασπιστεί τις ζωές τους απέναντι σε ηλικιωμένους που δολοφονούν μαζικά.

07/10/2022



Το πιο Τυχερό Κορίτσι στον Κόσμο

Luckiest Girl Alive

Η τέλεια ζωή μιας συγγραφέα στη Νέα Υόρκη αρχίζει να καταρρέει, όταν ένα ντοκιμαντέρ αληθινού εγκλήματος την αναγκάζει να αντιμετωπίσει μια φρικτή ιστορία από το σχολείο.

14/10/2022

Η Κατάρα του Μπριτζ Χόλοου

The Curse of Bridge Hollow



Ένας μπαμπάς που μισεί το Χάλοουιν αναγκάζεται να συνεργαστεί με την έφηβη κόρη του, όταν ένα κακό πνεύμα σπέρνει το χάος ζωντανεύοντας τα στολίδια της πόλης.

19/10/2022

Το Σχολείο του Καλού και του Κακού

The School for Good and Evil



Η φιλία των κολλητών Σόφι και Άγκι δοκιμάζεται όταν αναγκάζονται να πάνε σε ένα μαγικό σχολείο που ετοιμάζει τους μελλοντικούς ήρωες και κακούς παραμυθιών.

24/10/2022



Η Γραμμή της Κιμωλίας

The Chalk Line



Ένα ψυχολογικό θρίλερ εμπνευσμένο από την αληθινή ιστορία του «Τέρατος του Αμστέτεν».

26/10/2022



Κολαστήριο

Hellhole



Το 1987 στην Πολωνία, ένας αστυνομικός που ερευνά μυστηριώδεις εξαφανίσεις διεισδύει σε ένα απομακρυσμένο μοναστήρι και ανακαλύπτει τη σκοτεινή αλήθεια για τον κλήρο του.

26/10/2022



Η Καλή Νοσοκόμα

The Good Nurse



Μια πολυάσχολη νοσηλεύτρια σε μια ΜΕΘ στηρίζεται στον νέο της συνάδελφο στη δουλειά και στο σπίτι, μέχρι που ο απροσδόκητος θάνατος μιας ασθενούς τον καθιστά ύποπτο.

26/10/2022

Ληστεύοντας τον Μουσολίνι

Robbing Mussolini



Ο Πιέτρο Καστελίτο και η Ματίλντα Ντε Αντζέλις ζουν ένα πάθος σ' αυτό το τολμηρό αστυνομικό δράμα με φόντο το '40 που αναβιώνει τις τελευταίες μέρες του Β' Π.Π.

27/10/2022



Είμαι Νοσοκόμα

Cici



Μετά από μια τραγωδία, τα μέλη μιας οικογένειας μετακομίζουν στην πόλη. Η επιστροφή στον τόπο τους, 30 χρόνια μετά, αναζωπυρώνει θαμμένα συναισθήματα και οδυνηρά μυστικά.

28/10/2022



Γουέντελ και Γουάιλντ

Wendell & Wild



Ο Κίγκαν-Μάικλ Κι κι ο Τζόρνταν Πιλ πρωταγωνιστούν σ' αυτήν την περιπέτεια κινουμένων σχεδίων stop-motion για δυο αδέρφια-δαίμονες που το σκάνε από τον κάτω κόσμο.

28/10/2022



Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο

All Quiet on the Western Front



Ένα δυνατό δράμα από το μπεστ σέλερ του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Γκρίμε Έντουαρντ Μπέργκερ.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

06/10/2022

Aftershock: Σεισμός στο Έβερεστ και το Νεπάλ

Aftershock: Everest and the Nepal Earthquake



Προσωπικές αφηγήσεις και υλικό από άτομα που επέζησαν τροφοδοτούν αυτήν τη συγκινητική σειρά ντοκιμαντέρ για τον φονικό σεισμό του 2015 που συγκλόνισε το Νεπάλ.

06/10/2022

Οι Χαρές και οι Λύπες του Νεαρού Γιουγκούο

The Joys and Sorrows of Young Yuguo

Σ' αυτό το συγκινητικό ντοκιμαντέρ, ο έφηβος Γιουγκούο φεύγει από την Κίνα προκειμένου να ακολουθήσει το πάθος του για τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό της Ρουμανίας.

07/10/2022

Συζήτηση με έναν Δολοφόνο: Τζέφρι Ντάμερ: Σειρά μίας σεζόν

Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes

Τη διεύθυνση παραγωγής αυτής της σειράς ντοκιμαντέρ μίας σεζόν για τον κατά συρροή δολοφόνο Τζέφρι Ντάμερ και τους 17 φόνους που διέπραξε υπογράφει ο Τζο Μπέρλιντζερ.

07/10/2022

The Redeem Team: Εξιλέωση στο Παρκέ

The Redeem Team



Μετά τη σοκαριστική της απόδοση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, η ομάδα μπάσκετ ανδρών των ΗΠΑ αναζητά εξιλέωση, κυνηγώντας το χρυσό μετάλλιο το 2008 στο Πεκίνο.

11/10/2022

Το Νησί των Θαλάσσιων Λύκων

Island of the Sea Wolves



Εξερευνήστε την άγρια νήσο Βανκούβερ, όπου ο ωκεανός τρέφει όλα τα πλάσματα, από τους θαλασσαετούς που ψαρεύουν μέχρι τους θαλάσσιους λύκους που κολυμπούν στα νερά του.

21/10/2022



Descendant: Το Τελευταίο Πλοίο Σκλάβων

Descendant

Απόγονοι Αφρικανών σκλάβων που επέβαιναν σ' ένα πλοίο το οποίο έφτασε στην Αλαμπάμα το 1860 θέλουν δικαιοσύνη και παρηγοριά όταν ανακαλύπτονται τα απομεινάρια του.

27/10/2022



Earthstorm: Φυσικές Καταστροφές

Earthstorm

Κυνηγοί καταιγίδων, επιζώντες και πρώτοι διασώστες αφηγούνται τις οδυνηρές εμπειρίες που είχαν με ηφαίστεια, ανεμοστρόβιλους, τυφώνες και σεισμούς.

28/10/2022



ΕΙΜΑΙ ΣΤΟΚΕΡ

I AM A STALKER



Από τους παραγωγούς του "ΕΙΜΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ," αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ αληθινών εγκλημάτων εστιάζει στην οπτική των κυνηγών και των θυμάτων.

Παιδικές Ταινίες και Σειρές του Netflix

03/10/2022

Τσιπ και Πατάτα: Σεζόν 4

Chip and Potato: Season 4



Δοκιμασίες, περιπέτειες, γέλιο με γέλιο — γαβ! Ακολουθήστε την Τσιπ, την Πατάτα και την παρέα τους σε άλλη μία σεζόν μάθησης κι ανάπτυξης.

07/10/2022

Oddballs

Oddballs



Η ζωή είναι δύσκολη όταν είσαι ένα εργαστηριακό πείραμα δεύτερης γενιάς που ζει στο Ντερτ της Αριζόνα και το χάος φαίνεται να σε ακολουθεί παντού.

10/10/2022



Οι Τρεις Πνευματοφύλακες

Spirit Rangers



Τρία αδέρφια ιθαγενείς Αμερικανοί που ζουν με τους γονείς τους σ' ένα εθνικό πάρκο ζουν άγριες, υπέροχες περιπέτειες όταν μεταμορφώνονται σε πνεύματα ζώων.

13/10/2022



Αδιέξοδο: Το Πάρκο των Παραφυσικών Φαινομένων: Σεζόν 2

Dead End: Paranormal Park: Season 2



Ο Μπάρνι, η Νόρμα, ο Πάγκσλι και οι φίλοι τους συναντούν κάτι παράξενα πλάσματα, από αγγέλους έως σατανικούς διδύμους, και μια στρατιά από κούκλες Πολίν Φίνιξ.

17/10/2022

Το Εστιατόριο των Βάφλα + Μότσι

Waffles + Mochi's Restaurant

Η Βάφλα και ο Μότσι, τα φιλαράκια που λατρεύουν το φαγητό, μαγειρεύουν στο δικό τους εστιατόριο, όπου πελάτες έρχονται για να απολαύσουν γεύσεις από όλο τον κόσμο!

27/10/2022

Οικογένεια ΜακΚέλαν: Μέρος 5

Family Reunion: Part 5

Οι ΜακΚέλαν γίνονται ακόμα περισσότεροι, αλλά απρόσμενες δυσκολίες δοκιμάζουν τις αντοχές τους. Ό,τι κι αν συμβεί όμως, η οικογένεια μπαίνει ακόμα πάνω από όλα.

27/10/2022

Ντάνιελ Σπέλμπαουντ, ο Κυνηγός της Μαγείας

Daniel Spellbound



Σ' αυτήν την παραφυσική περιπετειώδη σειρά, ένας έφηβος ακολουθεί τα χνάρια του μακαρίτη πατέρα του για να αποκαλύψει μια συνωμοσία στον κόσμο της μαγείας.

Μην χάσετε επίσης

01/10/2022

Scooby-Doo (Scooby-Doo)

Μικρόκοσμος (Downsizing)

Το Νησί των Καταραμένων (Shutter Island)

Αρχηγός από Κούνια (The Boss Baby)

Τροία (Troy)

Ταινία τρόμου 3 (Scary Movie 3)

Ταινία τρόμου 2 (Scary Movie 2)

02/10/2022