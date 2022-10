Παρουσιάστηκε το νέο πρόγραμμα του Θεάτρου Τέχνης: Και με web πρεμιέρα -Ολο το ρεπερτόριο - iefimerida.gr

Το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν συμπληρώνει φέτος 80 χρόνια καλλιτεχνικής δημιουργίας και εκπαιδευτικής προσφοράς και ανακοίνωσε ένα πλούσιο πρόγραμμα για τη σεζόν 2022-2023.

80 χρόνια θέατρο τέχνης

«Η επέτειος αυτή δίνει την ευκαιρία να αναρωτηθούμε πώς συνεχίζουμε στο κατώφλι μιας νέας, άγνωστης εποχής, αλλά και πώς η θεατρική διαδικασία μπορεί να είναι πλέον μια βιώσιμη διαδικασία ακριβώς γιατί μοναδική αμοιβή είναι το μέλλον» αναφέρουν οι συντελεστές του.

Η δημιουργική ανακύκλωση για την οποία τόσος λόγος γίνεται σήμερα, δεν είναι παρά η βάση της ίδιας της θεατρικής τέχνης. Όλες οι «ιστορίες» έχουν κατά κάποιο τρόπο ήδη ειπωθεί. Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς τις ξαναγράφουμε ή πώς τις ξαναλέμε μέσα από το πρίσμα της εποχής μας, αλλά και τι νέες ιστορίες, τι νέα ζητήματα γεννιούνται σε έναν κόσμο που αλλάζει: οι συνέπειες της κλιματικής-ενεργειακής-γεωπολιτικής κρίσης, ο τρόπος με τον οποίο καθορίζει πλέον τη ζωή μας η τεχνολογία, η εξέλιξη των ηθών, η ανατροπή των έμφυλων στερεοτύπων, η διαφορετικότητα, η συμπερίληψη και τόσα άλλα ζητήματα που επιθυμούμε να προσεγγίσουμε μέσω νέων προγραμμάτων θεατρικής γραφής («Δραματουργία Τώρα») αλλά και παρουσίασης νέων θεατρικών κειμένων («Δεύτερο κουδούνι»).

Mαριάννα Κάλμπαρη, Αντζελα Γκερέκου, Γιάννης Μόσχος

Ο προγραμματισμός του θεάτρου Τέχνης

Οσον αφορά στον προγραμματισμό, το Θέατρο Τέχνης επιχειρεί φέτος να αντισταθεί στην «υπερπαραγωγικότητα» επενδύοντας σε μεγάλες συμπράξεις ( Εθνικό Θέατρο, ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης), σε νέες παραγωγές που θα παιχτούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ΄όσο συνήθως, σε επαναλήψεις επιτυχημένων παραστάσεων όπως το Μοτέλ, αλλά και στη δημιουργική ή αναβαθμιστική «ανακύκλωση» παραστάσεων που «ξαναδουλεύονται» από τους δημιουργούς τους όπως οι: Αντιγόνη, Η Στέλλα με τα κόκκινα γάντια, Το Γεφύρι της Άρτας και οι λυγερές του Κάτω Κόσμου, Artaud Trilogy.

Στο ρεπερτόριο κυριαρχούν μεγάλοι ξένοι (Σαίξπηρ, Ανούιγ, Καμύ, Φασμπίντερ) και Έλληνες συγγραφείς (Αριστοφάνης, Καμπανέλλης) αλλά και ενδιαφέροντα σύγχρονα (κυρίως) ελληνικά και ξένα έργα. Οι δύο βασικοί θεματικοί άξονες του ρεπερτορίου είναι : γυναίκες που συγκρούονται με τα εμπόδια που τους θέτει η εποχή τους (Αντιγόνη, Στέλλα, Ελευθερία στη Βρέμη, Photograph 51, Γεφύρι της Άρτας ) αλλά και το αποτύπωμα της εποχής μας στα ήθη (Παρεξήγηση, Αναζητώντας τον πατέρα, Υπερβολές, Τι να κάνουμε), ενώ η εαρινή περίοδος χαρακτηρίζεται εν γένει από πειραματικό χαρακτήρα.

Πολύ σημαντικοί σκηνοθέτες-σκηνοθέτιδες (αλφαβητικά: Θοδωρής Αμπαζής, Ιόλη Ανδρεάδη, Γιάννης Καλαβριανός, Ακύλλας Καραζήσης, Νίκος Μαστοράκης, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Έλλη Παπακωνσταντίνου, Γιάννος Περλέγκας, Μαρία Πρωτόπαππα, Γιάννης Χουβαρδάς, Τάκης Τζαμαργιάς) συνεργάζονται αλλά κυρίως ξανα-συνεργάζονται με το Θέατρο Τέχνης που ισχυροποιεί τους δεσμούς του με έναν όλο και πιο σταθερό πυρήνα συνεργατών.

Ακόμα, σε σχέση με τη βιωσιμότητα, πέρα από την -αναπόφευκτη- εδώ και χρόνια δημιουργική ανακύκλωση σκηνικών και κοστουμιών, το Θέατρο Τέχνης καταργεί από φέτος την εκτύπωση έντυπου υλικού, επιθυμώντας να επενδύσει περισσότερο στα ψηφιακά μέσα. Παράλληλα, αναζητάμε και προγραμματίζουμε τρόπους που θα μας επιτρέψουν να αναβαθμίσουμε ενεργειακά τις σκηνές μας.

Μάλιστα σε αυτό το πλαίσιο ανακοινώθηκε η (επαν)ίδρυση του «Σωματείου Φίλων Θεάτρου Τέχνης».

Η καλλιτεχνική διευθύντρια του θεάτρου Τέχνης, Μαριάννα Κάλμπαρη, με το δυναμικό του θεάτρου

Το ρεπερτόριο του θεάτρου Τέχνης

«ΜΙΚΡΟ ΑΝΑΡΧΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ / Βαρκελώνη ’36» , Ομάδα ΜΑΤAROA

Σκηνοθεσία: Ακύλλας Καραζήσης

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΦΡΥΝΙΧΟΥ από 8 έως 23 Οκτωβρίου και μόνο για 6 παραστάσεις

Παραστάσεις: Σάββατο 20:30 – 23:00 (short version)- Κυριακή 18:30 - 23:00 (long version)

Μετά από την επιτυχημένη πορεία της την περασμένη άνοιξη, η παράσταση των RMS MATAROA επιστρέφει στη σκηνή της Φρυνίχου για έξι μόνο παραστάσεις και παρουσιάζεται σε δύο εκδοχές, μια μικρής και μία μακράς διάρκειας, αποδεικνύοντας ότι τόσο ο δραματικός χρόνος όσο και τα όρια μεταξύ σκηνής και πλατείας αποτελούν ένα πεδίο που μας καλεί να το επαναπροσδιορίζουμε συνεχώς.

Η παράσταση καταπιάνεται με τα γεγονότα του Ισπανικού Εμφυλίου, τα τρία εκείνα χρόνια πριν την απόλυτη επικράτηση του Φράνκο, τότε που ένα μοντέλο κοινωνικής οργάνωσης βασισμένο στον αναρχισμό μετέτρεψε για λίγο την Ουτοπία σε πραγματικότητα. Με καθαρή κριτική ματιά πάνω στην ιστορία και τις ιδεολογίες, δοκιμάζονται τα θεατρικά όρια, περνώντας από το θέατρο ντοκουμέντο στη θεατρική αφήγηση, και ακόμα σε πιο λυρικές μουσικές φόρμες. Το σινεμά, μια συμφωνική ορχήστρα, όπως κι ένα jam session, φτιαγμένο από ήχους μαζεμένους απ’ το δρόμο, είναι κάποια από τα υλικά της προσπάθειας της ομάδας να συνθέσει μια νέα αφήγηση της ιστορίας του ισπανικού εμφυλίου. Μιας ιστορίας που αποτελείται από πολλές θραυσματικές εικόνες.

Ένα έργο της ομάδας RMS MATAROA

Σκηνοθεσία: Ακύλλας Καραζήσης

Εικαστική εγκατάσταση: Μάρω Μιχαλακάκου

Σχεδιασμός φωτισμών, φωτογραφίες: Μαριέττα Παυλάκη

Επιμέλεια κοστουμιών: Ιφιγένεια Νταουντάκη

Βοηθός σκηνοθέτη: Θεοδώρα Γεωργακοπούλου

Παίζουν οι ηθοποιοί της ομάδας (αλφαβητικά): Μάνος Βαβαδάκης, Χαρά-Μάτα Γιαννάτου, Θεοδώρα Γεωργακοπούλου, Ακύλλας Καραζήσης, Κατερίνα Παπανδρέου, Κωνσταντίνος Πλεμμένος.

«ΟΙ ΠΑΣΤΡΙΚΕΣ»

Κείμενο-σκηνοθεσία: Μαριάννα Κάλμπαρη

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΦΡΥΝΙΧΟΥ από τις 13 έως 21 Οκτωβρίου για 4 μόνο παραστάσεις.

Παραστάσεις: Πέμπτη 13/10 & 20/10 στις 21.30 και Παρασκευή 14/10 & 21/10 στις 20.30

Μετά το ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΩΔΩΝΗΣ και το Θέατρο ΚΟΛΩΝΟΥ η παράσταση «Οι Παστρικές» που δημιουργήθηκε με αφορμή την επέτειο 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή στο πλαίσιο της διοργάνωσης «ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ», έρχεται στην Φρυνίχου για 4 μόνο τελευταίες παραστάσεις.

H παράσταση με άξονα την ιστορία δύο γυναικών προσφύγων από την Μικρά Ασία, συνδυάζει πρωτότυπα κείμενα, μουσική, τραγούδια, με αποσπάσματα από τις «Ικέτιδες» του Αισχύλου καθώς και ιστορικά στοιχεία, μαρτυρίες, παραδοσιακά ακούσματα, προκειμένου να φωτίσει τo έπος της μετεγκατάστασης των νεαρών γυναικών που αποτελούσαν τη συντριπτική πλειοψηφία του προσφυγικού ρεύματος του ‘22, αλλά και το ευρύτερο πλαίσιο της αιώνιας τραγωδίας της βίας, της ξενοφοβίας, της εκμετάλλευσης που υφίστανται οι -πάντα πιο ευάλωτες- γυναίκες πρόσφυγες: από τις ικέτιδες Δαναΐδες του αρχαίου μύθου μέχρι τις πρόσφυγες σε όλο τον κόσμο σήμερα.

Κείμενο-σκηνοθεσία: Μαριάννα Κάλμπαρη

Μουσική σύνθεση/ενορχήστρωση/ μουσική επιμέλεια: Αυγερινή Γάτση

Σκηνογραφία-κοστούμια: Χριστίνα Κάλμπαρη

Χορογραφίες: Χριστίνα Σουγιουλτζή

Σχεδιασμός φωτισμού: Νίκος Βλασόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Αμαλία Τσεκούρα

Βοηθός σκηνογράφου: Σοφία Αρβανίτη-Φλώρου

Εκτέλεση παραγωγής: Μαριλένα Μόσχου

Συνεργάτης στην εκτέλεση παραγωγής στα Ιωάννινα: Αλέκα Βακαλοπούλου

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Video trailer: Αμαλία Τσεκούρα, Μαριλένα Μόσχου

Παίζουν (αλφαβητικά): Κατερίνα Λυπηρίδου, Μαριλένα Μόσχου, Κωνσταντίνα Τάκαλου. Συμμετέχουν: Αυγερινή Γάτση, Μαριάννα Κάλμπαρη

Μουσική παίζουν και τραγουδούν (αλφαβητικά) : Αυγερινή Γάτση, Αλεξάνδρα Παπαστεργιοπούλου, Τσέρνου Ρούλα

«ARTAUD TRILOGY» Ιόλης Ανδρεάδη-Άρη Ασπρούλη,

Σκηνοθεσία: Ιόλη Ανδρεάδη

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟ, 31 Οκτωβρίου έως 22 Νοεμβρίου για 8 μόνο παραστάσεις

Παραστάσεις: Δευτέρα-Τρίτη 19.00μμ ΑΡΤΩ -ΒΑΝ ΓΚΟΓΚ 20.00μμ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΣΕΝΤΣΙ

21.15μμ ΚΟΚΚΑΛΟ

Οι συγγραφείς Ιόλη Ανδρεάδη και Άρης Ασπρούλης μετά τη μεγάλη επιτυχία και τις εξαιρετικές κριτικές που απέσπασε η παράσταση «Κόκκαλο» στο Υπόγειο του Θέατρου Τέχνης την περασμένη άνοιξη, παρουσιάζουν στον ίδιο χώρο και σε ενιαία ροή και τα τρία θεατρικά έργα που έχουν γράψει με αφορμή τη ζωή και το έργο του σπουδαιότερου και επιδραστικότερου διανοητή και καλλιτέχνη του θεάτρου στον 20ο αιώνα Αντονέν Αρτώ, σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη. Η κάθε βραδιά ξεκινάει με το έργο «Αρτώ/Βαν Γκογκ», γραμμένο και ανεβασμένο για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2015, συνεχίζεται με την «Οικογένεια Τσέντσι», γραμμένη και ανεβασμένη για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2015, και ολοκληρώνεται με το «Κόκκαλο». Ο θεατής μπορεί να παρακολουθήσει την κάθε παράσταση ξεχωριστά, είτε να βιώσει μια ενιαία δραματουργική εμπειρία θέασης παρακολουθώντας και τις τρεις παραστάσεις το ίδιο βράδυ.

Στο «Κόκκαλο» επί σκηνής θα δούμε τον σπουδαίο ηθοποιό Γεράσιμο Γεννατά και τον ιδιοφυή μουσικό περφόρμερ Γιώργο Παλαμιώτη να ξανασυναντιούνται σε έναν βαθιά ανθρώπινο, αισθαντικό και τελετουργικό διάλογο που κέρδισε κοινό και κριτικούς. Στην «Οικογένεια Τσέντσι» ο Μιλτιάδης Φιορέντζης ως Κόμης Τσέντσι και η Ελεάνα Καυκαλά ως Μπαλαντέρ επιστρέφουν μετά από 7 χρόνια στις πολυσυζητημένες ερμηνείες τους μέσα στο σκοτεινό κόσμο της Ρώμης του 1599, ενώ νέα εμφάνιση ως η μυθική ηρωίδα Βεατρίκη Τσέντσι κάνει η Ιφιγένεια Καραμήτρου. Τέλος, αποκλειστικά για να ερμηνεύσει τον μονόλογο «Αρτώ/Βαν Γκόγκ» έρχεται στην Αθήνα από την Νέα Υόρκη ο εξαιρετικός ηθοποιός του Μπρόντγουεϊ Gene Gillette, γνωστός από τη συμμετοχή του στην παράσταση του Aaron Sorkin «To Kill A Mockingbird» που ανέβηκε μεταξύ άλλων και στο Madison Square Garden και θεωρείται «το πιο επιτυχημένο αμερικανικό έργο στην ιστορία του Μπρόντγουεϊ» σύμφωνα με το «60 Minutes», τις παγκοσμίως γνωστές παραστάσεις The Curious Incident of the Dog in the Night-Time (Broadway, National Theatre) και War Horse (Broadway), αλλά και από τις εμφανίσεις του στις δημοφιλείς σειρές Law & Order, The Blacklist, Punisher, Madam Secretary, Instinct κ.ά.

«Αρτώ/Βαν Γκογκ» & «Οικογένεια Τσέντσι»

Σκηνογραφία - Κοστούμια: Δήμητρα Λιάκουρα

Φωτισμοί: Σάκης Μπιρμπίλης

Πρωτότυπη Μουσική Σύνθεση: Ερατώ Κρεμμύδα

Διεύθυνση Παραγωγής: Ορέστης Τάτσης

Παίζουν: «Αρτώ/Βαν Γκογκ»: Gene Gillette

«Οικογένεια Τσέντσι»: Ελεάνα Καυκαλά, Ιφιγένεια Καραμήτρου,

Μίλτος Φιορέντζης

«Κόκκαλο»

Πρωτότυπη Μουσική Σύνθεση και Εκτέλεση: Γιώργος Παλαμιώτης

Σκηνογραφία: Δήμητρα Λιάκουρα

Κοστούμια: Κωνσταντίνος Κασπίρης

Φωτισμοί: Σάκης Μπιρμπίλης

Διεύθυνση Παραγωγής: Ορέστης Τάτσης

Παίζει ο Γεράσιμος Γεννατάς

Μουσικός επί σκηνής: Γιώργος Παλαμιώτης

Συμπαραγωγή: ΡΕΟΝ | Υποστήριξη: Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ)

«ΑΝΤΙΓΟΝΗ», Ζαν Ανούιγ

«ΑΝΤΙΓΟΝΗ», Ζαν Ανούιγ

Σκηνοθεσία: Μαρία Πρωτόπαππα

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟ, 15 Οκτωβρίου – 27 Νοεμβρίου

Παραστάσεις: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο 20.30, Κυριακή 19.00



Μετά το πρώτο ανέβασμα στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης που αγαπήθηκε από κοινό και κριτική, η Μαρία Πρωτόπαππα προχωρά σε μια πολύ ενδιαφέρουσα καλλιτεχνική πρόκληση, προσεγγίζοντας σκηνοθετικά και ερμηνευτικά εκ νέου την «Αντιγόνη» του Ζαν Ανούιγ, με στόχο να εξελίξει ακόμα περισσότερο την αρχική ματιά της. Αναλαμβάνοντας αυτή τη φορά να αρθρώσει η ίδια το μεγαλύτερο μέρος των λόγων της Αντιγόνης, η σκηνοθέτις επιχειρεί ένα σχόλιο ανάμεσα στο σημαίνον και το σημαινόμενο της ύπαρξης της ηρωίδας. Υπάρχει η Αντιγόνη και κατά πόσο είναι αληθινή η επιθυμία-ανάγκη που τη γεννά;

Ερμηνεύουν ο Χρήστος Στέργιογλου, ο Γιάννης Τσορτέκης, ο Δημήτρης Μαμιός, ο Δημήτρης Μαργαρίτης, η Μαρία Πρωτόπαππα, στο πρόσωπο της οποίας ταυτίζεται ο ρόλος της σκηνοθέτιδας με το ρόλο της Αντιγόνης, τον οποίο μοιράζεται επί σκηνής με την πρωτοεμφανιζόμενη Ηλέκτρα Μπαρούτα.

Μετάφραση: Μάριος Πλωρίτης

Σκηνοθεσία, Δραματουργική Επεξεργασία: Μαρία Πρωτόπαππα

Σκηνικός χώρος-Κοστούμια: Εύα Νάθενα

Κίνηση: Κατερίνα Φωτιάδη

Μουσική: Λόλεκ Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Βοηθοί Σκηνοθέτη: Δημήτρης Σταυρόπουλος, Ορέστης Σταυρόπουλος

Βοηθός Ενδυματολόγου: Έλσα Γκόγκογλου

Φωτογραφίες προώθησης: Ρούλα Ρέβη

Φωτογραφίες παράστασης: Μαριλένα Αναστασιάδου

Μακιγιάζ προωθητικής φωτογράφισης: Σίσσυ Πετροπούλου

Κοσμήματα φωτογράφισης: Noilence

Video-trailer παράστασης: Μιχαήλ Μαυρομούστακος

Γραφιστικά- Σχεδιασμός Αφίσας: Γιάννης Σταματόπουλος

Επικοινωνία παράστασης: Ανζελίκα Καψαμπέλη

Διεύθυνση παραγωγής: Αναστασία Καβαλλάρη

Εκτέλεση Παραγωγής: Kart Productions-Μαρία Ξανθοπουλίδου

Παίζουν (αλφαβητικά): Δημήτρης Μαμιός, Δημήτρης Μαργαρίτης, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Μαρία Πρωτόπαππα, Χρήστος Στέργιογλου, Γιάννης Τσορτέκης.

Η παράσταση επιχορηγήθηκε το 2021-22 από το ΥΠΠΟΑ.

«Η ΣΤΕΛΛΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ» , Ιάκωβου Καμπανέλλη

Σκηνοθεσία: Γιάννος Περλέγκας

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΦΡΥΝΙΧΟΥ, 29 Οκτωβρίου – 22 Ιανουαρίου

Παραστάσεις: Τετάρτη και Κυριακή 19.00, Πέμπτη 21.00, Παρασκευή και Σάββατο 20.30

Ειδική προσφορά μέχρι τις 28 Οκτωβρίου: εισιτήρια στη μειωμένη τιμή που αντιστοιχεί σε κάθε ημέρα παράστασης

Στο πλαίσιο του έτους Καμπανέλλη, το Θέατρο Τέχνης, που υπήρξε η πρώτη «στέγη» του μεγάλου θεατρικού συγγραφέα, συμπράττει με το Εθνικό Θέατρο προκειμένου να τιμήσουν από κοινού τη μνήμη του, με ένα εκ νέου ανέβασμα της Στέλλας με τα κόκκινα γάντια, σε σκηνοθεσία Γιάννου Περλέγκα.

Η πρώτη εκδοχή της παράστασης, λόγω πανδημίας δεν συνάντησε ποτέ ζωντανά το κοινό. Παρουσιάστηκε το 2020 από το Εθνικό Θέατρο διαδικτυακά και για μια μόνο φορά. Φέτος, ο σκηνοθέτης επιχειρεί με μικρή αλλαγή στη διανομή, μια νέα προσέγγιση της παράστασης ειδικά για τη σκηνή της Φρυνίχου.

Το έργο, γραμμένο το 1954, είναι κυρίως γνωστό από την κινηματογραφική του εκδοχή, που σημείωσε τεράστια επιτυχία μέσα από την ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη. Στην παράσταση, η τραγική ερωτική ιστορία διαδραματίζεται μέσα σε έναν κόσμο που με τα ρεμπέτικα τραγούδια και το γλέντι προσπαθεί να αποδράσει από την καταπιεστική καθημερινότητα, τα έμφυλα στερεότυπα και την βαθιά οικονομική κρίση μιας κοινωνίας που αναζητά την ταυτότητά της ενώ παλεύει να ανακάμψει από τα ερείπια του Εμφυλίου.

Σκηνοθεσία- μουσική επιμέλεια: Γιάννος Περλέγκας

Σκηνικά: Γιάννος Περλέγκας - Λουκία Χουλιάρα

Κουστούμια: Λουκία Χουλιάρα

Φωτισμοί : Τάσος Παλαιορούτας

Βίντεο: Μαρία Αθανασοπούλου

Μουσική διδασκαλία: Στράτος Γκρίντζαλης

Εκτέλεση παραγωγής: Αλεξάνδρα Χάμπαση

Βοηθός σκηνοθέτη: Πίνα Κούλογλου

Παίζουν (αλφαβητικά):

Ανθή Ευστρατιάδου, Σοφία Κόκκαλη, Κατερίνα Λυπηρίδου, Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιάννος Περλέγκας, Εύη Σαουλίδου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Μιχάλης Τιτόπουλος

Μουσικός επί σκηνής: Στράτος Γκρίντζαλης

Η παράσταση είναι συμπαραγωγή του ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΕΧΝΗΣ με το ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

MOTEΛ

Κείμενο-σκηνοθεσία: Βασίλης Μαυρογεωργίου

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΦΡΥΝΙΧΟΥ : 1 Νοεμβρίου έως 28 Φεβρουαρίου

Παραστάσεις: Δευτέρα-Τρίτη 21.00

Ειδική προσφορά μέχρι τις 31 Οκτωβρίου: εισιτήρια στη μειωμένη τιμή εισόδου

Το εξαιρετικό θρίλερ που έγραψε και σκηνοθέτησε για το Θέατρο Τέχνης ο Βασίλης Μαυρογεωργίου, έρχεται με ανανεωμένη διανομή για δεύτερο χρόνο στη σκηνή της Φρυνίχου, μετά την πολύ επιτυχημένη πρώτη παρουσίαση του την άνοιξη της περσινής σεζόν.

Κάπου μακριά, στη μαύρη ερημιά υπάρχει ένα φτηνό μοτέλ. Κάποιοι άνθρωποι ζουν σ’ αυτό, κάποιοι πεθαίνουν, και κάποιοι είναι απλώς περαστικοί. Γύρω του ένα πυκνό δάσος, μια σκοτεινή λίμνη και μια μικρή πόλη, γεμάτη μυστικά. Οι κάτοικοι ζουν μια απλή ζωή, κι έχουν μεταξύ τους μια άρρητη συμφωνία: κανείς δεν μιλάει γι’ αυτά που όλοι ξέρουν. Όμως χρειάζεται μόνο ένα μικρό σπρώξιμο για να διαλυθεί μια ολόκληρη κοινωνία. Μια νέα γυναίκα δολοφονείται στο δωμάτιο νούμερο πέντε και γίνεται η πέτρα που ταράζει τα νερά της λίμνης και φέρνει στην επιφάνεια αλήθειες θαμμένες πολύ βαθιά. Από αυτές που κρύβουμε κι από τους ίδιους μας τους εαυτούς.

Κείμενο- Σκηνοθεσία: Βασίλης Μαυρογεωργίου

Μουσική: Νίκος Κυπουργός

Σκηνικά - Κοστούμια: Κωνσταντίνος Ζαμάνης

Σχεδιασμός Φωτισμών: Στέλλα Κάλτσου

Επ2ιμέλεια Κίνησης: Πάρης Μαντόπουλος

Σκηνική Πάλη: Θάνος Δερμάτης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Καλή Βοϊκλή

Βοηθός Σκηνογράφου-Ενδυματολόγου: Μαρία Παπαδοπούλου

Κατασκευή Σκηνικού: Νίκος Δεντάκης

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Εκτέλεση Παραγωγής: Μαριλένα Μόσχου

Παίζουν(αλφαβητικά) : Κλέλια Ανδριολάτου, Ευγενία Αποστόλου, Ιωάννα Μαυρέα, Άγγελος Μπούρας, Ελευθερία Παγκάλου, Χρήστος Σαπουντζής

Η παράσταση εντάσσεται στο πρόγραμμα του Θεάτρου Τέχνης «Βία παντού» που επιχορηγήθηκε από το ΥΠΠΟΑ.

«PHOTOGRAPH 51», Άννα Ζίγκλερ

«PHOTOGRAPH 51», Άννα Ζίγκλερ

Σκηνοθεσία: Τάκης Τζαμαργιάς

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟ, 28 Νοεμβρίου-11 Απριλίου

Παραστάσεις: Δευτέρα-Τρίτη 21.00

Το πολυβραβευμένο έργο της Anna Ziegler, μετά τη θριαμβευτική του πορεία στο West End του Λονδίνου (βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου για την Νικόλ Κίντμαν) έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα να μας αφηγηθεί την αληθινή ιστορία της Ρόζαλιντ Φράνκλιν, της ερευνήτριας που τον Μάιο του 1952 κατάφερε πρώτη να αποτυπώσει σε μία φωτογραφία το ανθρώπινο DNA, ανοίγοντας το δρόμο στις εντυπωσιακές ιατρικές ανακαλύψεις, φάρμακα, θεραπείες και εμβόλια που έχουν γίνει σήμερα κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Όλοι οι συνεργάτες της Ρόζαλιντ έγιναν διάσημοι, πήραν Νόμπελ, αποτελούν σήμερα σημεία αναφοράς στην επιστημονική έρευνα.

Η Ρόζαλιντ όμως όχι. Ίσως γιατί δεν πρόλαβε. Ίσως επειδή ήταν γυναίκα.

Ένα έντονα πολιτικό μα και ταυτόχρονα ιδιαίτερα ευαίσθητο έργο γύρω από την κοινωνική ευθύνη της σύγχρονης επιστήμης, γύρω από τον αγώνα μιας γυναίκας να βρει ισότιμη θέση σε μια ανδροκρατούμενη κοινότητα, γύρω από την αφοσίωση του επιστήμονα σε ένα ευρύτερο όραμα που μπορεί να δικαιολογήσει ακόμα και την αυτοθυσία του προς χάριν της κοινής προόδου, και εν τέλει γύρω από την αυθεντικότητα του χαρακτήρα και την αναζήτηση του νοήματος στη δημιουργία και στην προσφορά. Ένα ιστορικό πρόσωπο και μια αληθινή ιστορία προς σκέψη, ανάλυση και περαιτέρω συζήτηση.

Συγγραφέας: Anna Ziegler

Μετάφραση: Αντώνης Πέρης

Σκηνοθεσία: Τάκης Τζαμαργιάς

Σκηνικά / Κοστούμια: Άση Δημητρολοπούλου

Σχεδιασμός Φωτισμών: Νίκος Βλασόπουλος

Μουσικός Σχεδιασμός: Δημήτρης Ζαβρός

Επιστημονικός Σύμβουλος: Γιάννης Μπουκοβίνας, Παθολόγος Ογκολόγος,

πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας

Παραγωγή: LEADINARTS ΑΜKE

Παίζουν (αλφαβητικά): Λένα Δροσάκη, Δημήτρης Μαγγίνας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Δημήτρης Πασσάς, Δημήτρης Φουρλής

Η παράσταση επιχορηγείται από το ΥΠΠΟΑ

Το Θέατρο Τέχνης κάνει δημιουργική ανακύκλωση σκηνικών και κοστουμιών και καταργεί από φέτος την εκτύπωση έντυπου υλικού

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ)

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗ ΒΡΕΜΗ», Ρ.Β. Φασμπίντερ

Σκηνοθεσία: Νίκος Μαστοράκης

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟ, 25 Ιανουαρίου έως 9 Απριλίου

Παραστάσεις: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο 20.30, Τετάρτη και Κυριακή 19.00

Το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν συμπράττει για πρώτη φορά με το ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης με αφορμή την παραγωγή του «Ελευθερία στη Βρέμη» του Ράινερ Βέρνερ Φάσμπιντερ που προτού ανέβει στο Υπόγειο, κάνει πρεμιέρα στις 31 Νοεμβρίου στα Χανιά.

Πρόκειται για το δέκατο έκτο θεατρικό έργο του συγγραφέα, ηθοποιού, κινηματογραφικού και θεατρικού σκηνοθέτη, Ράινερ Βέρνερ Φάσμπιντερ.

Η ηρωΐδα του έργου, Γκεέσε Γκότφριντ, είναι μια γυναίκα που ζει εξαρτημένη από τον πατέρα, τον σύζυγο, τον αδελφό και όποιον άλλο άντρα υπάρχει στη ζωή της. Στην προσπάθειά της να κερδίσει την ελευθερία της έρχεται σε σύγκρουση με όλο της το περιβάλλον, άντρες και γυναίκες και όταν συναντά εμπόδια και αισθάνεται ότι απειλείται, αμύνεται καταφεύγοντας σε ακραίες λύσεις, πέρα και έξω από κάθε λογική.

Ο Φάσμπιντερ άντλησε έμπνευση από την πραγματική ιστορία της Γκεέσε Γκότφριντ, μιας κατά γενική ομολογία θεοσεβούς και έντιμης αστής της Βρέμης, που σκότωσε δεκαπέντε ανθρώπους. Τα εγκλήματά της Γκότφριντ αποκαλύφθηκαν το 1831. Κατόπιν αποκεφαλίστηκε στην τελευταία δημόσια εκτέλεση στη Βρέμη.

Από το υλικό της αληθινής αυτής ιστορίας, ο Φάσμπιντερ πλάθει μια αλληγορία για το ρόλο της εξουσίας στις διαπροσωπικές σχέσεις υμνώντας παράλληλα την ελευθερία που κατακτάται με κάθε τίμημα.

Μετάφραση: Γιώργος Δεπάστας

Διασκευή, Σκηνοθεσία, Σκηνικά-Κοστούμια, Μουσική Επιμέλεια: Νίκος Μαστοράκης

Κίνηση: Μαρίζα Τσίγκα

Φωτισμοί: Τάσος Παλαιορούτας

Συνεργάτις Σκηνογράφος-Ενδυματολόγος: Αλέγια Παπαγεωργίου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Μπάμπης Συμεωνίδης

Παίζουν (αλφαβητικά): Μαριάννα Δημητρίου, Άγης Εμμανουήλ, Διαμαντής Καραναστάσης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Καίτη Μανωλιδάκη, Γιωργής Τσαμπουράκης, Χάρης Τσιτσάκης.

«Η ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΗ» , Αλμπέρ Καμύ

«Η ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΗ» , Αλμπέρ Καμύ

Σκηνοθεσία: Γιάννης Χουβαρδάς

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΦΡΥΝΙΧΟΥ, 29 Οκτωβρίου – 22 Ιανουαρίου

Παραστάσεις: Τετάρτη και Κυριακή 19.00, Πέμπτη 21.00, Παρασκευή και Σάββατο 20.30

Ο Γιάννης Χουβαρδάς, επιστρέφει στο Θέατρο Τέχνης με ένα έργο-μελέτη πάνω

στη σύγκρουση του ανθρώπου με το μοιραίο και τις τραγικές συνέπειες ενός αθώου λάθους στην επικοινωνία: την εμβληματική και ελάχιστα παιγμένη στην Ελλάδα «Παρεξήγηση» του νομπελίστα Αλμπέρ Καμύ.

Ένας γιος επιστρέφει μετά από 20 χρόνια οικειοθελούς εξορίας στην Αφρική στην πατρίδα του, κάπου στην κεντρική Ευρώπη, για να βρει ξανά τη μητέρα και την αδερφή του. Συνοδεύεται από την νεαρή γυναίκα του, αλλά επιμένει να εμφανιστεί μόνος του και να μην ανακοινώσει εξαρχής την πραγματική του ταυτότητα. Απόφαση μοιραία, γιατί οι δύο γυναίκες, που διατηρούν ένα μοναχικό πανδοχείο, δολοφονούν και ληστεύουν τους πελάτες τους προσπαθώντας να επιβιώσουν και θρέφοντας την ελπίδα να φύγουν μια μέρα σε έναν μακρινό τόπο με “ήλιο και θάλασσα”.

Το θέματα που αναδεικνύει το έργο είναι τόσο επίκαιρα σήμερα όσο ποτέ:

τα συναισθήματα του εγκλωβισμού και της απομόνωσης, ο πόθος για μια αληθινή ζωή που βρίσκεται πάντα κάπου αλλού, η αποξένωση από τον ίδιο μας τον εαυτό, το παράλογο της ανθρώπινης ύπαρξης μέσα σ’ ένα αδιάφορο σύμπαν, η αδυναμία επικοινωνίας ανάμεσα στους πιο κοντινούς μεταξύ τους ανθρώπους -τα μέλη μιας οικογένειας- που φτάνει εδώ στην απόλυτα τραγική της συνέπεια, τον θάνατο.

Μετάφραση: Μαριάννα Κάλμπαρη

Σκηνοθεσία: Γιάννης Χουβαρδάς

Σκηνικά: Εύα Μανιδάκη

Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη

Μουσική: Blaine L. Reininger

Φωτισμοί: Χριστίνα Θανάσουλα

Οργάνωση Παραγωγής: Ηρώ Λέφα

Βοηθοί σκηνοθέτη: Χαρίκλεια Πετράκη, Νεφέλη Βλαχοπαναγιώτη

Παίζουν(αλφαβητικά): Μαριάννα Κάλμπαρη, Φλομαρία Παπαδάκη, Πηνελόπη Τσιλίκα, Αναστάσης Ροϊλός, Blaine L. Reininger

ΕΑΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΙΟΣ)

«ANAZHTΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ», Έλσας Ανδριανού

Σκηνοθεσία : Θοδωρής Αμπαζής

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟ, Πρεμιέρα 19 Απριλίου

Ο Θοδωρής Αμπαζής και η Ομάδα «ΟΠΕRΑ» επανέρχονται στο Θέατρο Τέχνης

με ένα έργο της Έλσας Ανδριανού. Το κείμενο παίζει με τις μακρινές αναμνήσεις της δραματουργικής παράδοσης που εκκινώντας από την Ορέστεια, περνά από τον στριντμπεργκικό Πατέρα και περιλαμβάνει μια πληθώρα θεατρικών μεταγραφών.

Στην παράσταση, η πολυσημία της σκηνικής αφήγησης διαρθρώνεται από την οργανική συνομιλία της κυρίαρχης μουσικής με το λόγο και την κίνηση -οικείο

πεδίο της έρευνας του Θοδωρή Αμπαζή και της ομάδας.

Ένας άντρας, η γυναίκα του, η αδελφή της, ό,τι υπήρξαν άλλοτε καθένας

και μαζί, η αναγκαστική συνύπαρξη, το τραυματικό παρελθόν, η ματαίωση,

η συντηρητικοποίηση, ο ολοκληρωτικός πόλεμος, όλα εκβάλλουν στην ερημία της νεώτερης γενιάς που καλείται να διαχειριστεί μιαν άχαρη κληρονομιά· ένα νέο κορίτσι παγερά αδιάφορο για τον πόθο της ζωής που πάσχει από έλλειψη θράσους, ένα νέο αγόρι που εισχωρώντας σ' αυτόν κόσμο διαθέτει θράσος περισσό, ενώ μιλά παράξενα, σχεδόν “σοφός” ερήμην. Μια κωμικοτραγική ιστορία που εκτυλίσσεται εντός της “οικογενειακής εστίας” -κάποτε πεδίον δόξης λαμπρόν προσωπικών, έμφυλων, γενεακών και πάντοτε πολιτικών συγκρούσεων, άδειο κέλυφος τώρα, όπου αντηχούν άσφαιρα πυρά σε μια φρενήρη αποδόμηση παλαιών στερεοτύπων που αντισταθμίζεται αμήχανα από την πρόχειρη εγκαθίδρυση νέων.

Κείμενο: Έλσα Ανδριανού

Σκηνοθεσία/ Πρωτότυπη μουσική: Θοδωρής Αμπαζής

Σκηνικά-Κοστούμια: Ελένη Μανωλοπούλου

Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ελεάνα Τσίχλη

Παίζουν (αλφαβητικά) : Γιώργος Ζυγούρης, Νέστωρ Κοψιδάς, Δανάη Σαριδάκη, κ. ά.

«ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ»

Κείμενα-σκηνοθεσία: Γιάννης Καλαβριανός, Μαριάννα Κάλμπαρη, Βασίλης Μαυρογεωργίου

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΦΡΥΝΙΧΟΥ, Πρεμιέρα 19 Απριλίου

Υπό τη θεματική «Βία παντού», συγγραφείς που έχουν επίσης την ιδιότητα του/της σκηνοθέτη/τιδας αλλά και του/της ηθοποιού εργάζονται και συν-εργάζονται την περίοδο 2021-23 πάνω στην συγγραφή́ και την παρουσίαση νεοελληνικών κειμένων που μιλούν για τη φανερή και κρυμμένη βία που υπάρχει παντού γύρω μας.

Η αρχή έγινε με το “Cry” της Λένας Κιτσοπούλου (πρώτη παρουσίαση Ιανουάριος 2022) και το “Motel” του Βασίλη Μαυρογεωργίου (πρεμιέρα 1η Απριλίου 2022). Το έργο «Υπερβολές» (προσωρινός τίτλος) επιθυμεί να οδηγήσει αυτό το μοντέλο συνεργασίας και δημιουργίας ένα βήμα παραπέρα, συνενώνοντας τρεις συγγραφείς-σκηνοθέτες που συμμετέχουν επιπλέον στο πρόγραμμα «Δραματουργία τώρα» και καλούνται τώρα να συνεργαστούν γράφοντας και να σκηνοθετώντας τρία μονόπρακτα πάνω στη θεματική της βίας που θα παρουσιαστούν σε ενιαία παράσταση. Στόχος είναι να γεννηθούν κείμενα που αντανακλούν τους σύγχρονους προβληματισμούς της ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας κοινωνίας μέσα από μια διαφορετική "συν-εργατική"προσέγγιση και διαδικασία που συσπειρώνει μια ομάδα καλλιτεχνών στο Θέατρο Τέχνης.

Η παράσταση επιχορηγείται από το ΥΠΠΟΑ



"ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ. Κάποιες κυρίες διασκεδάζουν"

Με κείμενα του Σαίξπηρ

Δραματουργία – Σκηνοθεσία: RMS MATAROA – Ακύλλας Καραζήσης

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΦΡΥΝΙΧΟΥ, Πρεμιέρα 4 Μαίου

Συμπίλημα των σαιξπηρικών έργων, Οι Εύθυμες Κυράδες του Ουίνδσορ, Ερρίκος ΙV, πρώτο και δεύτερο μέρος, και Ερρίκος V

Η ομάδα RMS MATAROA επιστρέφει την άνοιξη στο Θέατρο Τέχνης για την πρώτη της αναμέτρηση με τον ποιητικό λόγο του Σαίξπηρ, επιχειρώντας να ανακαλύψει έναν νέο λειτουργικό τρόπο σκηνικής προσέγγισης του σαιξπηρικού κόσμου και των παραδοξοτήτων του. Ακολουθώντας την πορεία των εμφανίσεων του Φάλσταφ, ενός από τους πιο αγαπημένους θεατρικούς χαρακτήρες των σαιξπηρικών έργων, αναζητάμε να κατανοήσουμε την πορεία ενός ανθρώπου μέσα από τα ψυχικά χαρακτηριστικά και συμπεριφορές, που τον κάνουν ταυτόχρονα ευχάριστο και απεχθή, ρήτορα και φαφλατά, κακότροπο και ευσυγκίνητο. Σαν ένας μίτος που διαπερνά αυτά τα τέσσερα θεατρικά έργα, ο Φάλσταφ μας οδηγεί στον λαβύρινθο της αγγλικής ιστορίας, αναδεικνύοντας ζητήματα όπως, ο ζόφος της Ιστορίας, η πάλη για Εξουσία, η προδοσία, η εκδίκηση κι η γυναικεία χειραφέτηση. Μέσα από τον παιγνιώδη χαρακτήρα της Φάρσας, θα επιχειρήσουμε να συνθέσουμε ένα σύγχρονο σκηνικό συμβάν, απαλλαγμένο από φοβίες και δογματισμούς

Την ομάδα RMS MATAROA αποτελούν οι: Μάνος Βαβαδάκης, Στέλλα Βογιατζάκη, Χαρά – Μάτα Γιαννάτου, Κατερίνα Ζησούδη, Κατερίνα Παπανδρέου, Κωνσταντίνος Πλεμμένος

Η παράσταση επιχορηγείται από το ΥΠΟΟΑ

«ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ», Νικολάι Τσερνισέφσκι

Θεατρική μεταφορά των Έλλη Παπακωνσταντίνου/Δήμητρα Κονδυλάκη , Σκηνοθεσία: Έλλη Παπακωνσταντίνου

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟ, Πρεμιέρα 10 Μαίου

Πόσο ελεύθεροι και ελεύθερες είμαστε να ορίζουμε τη μοίρα και την ταυτότητά μας;

Τι μπορούμε να αντιτάξουμε ως βίωμα και ως τρόπο ζωής στη σημερινή αναδίπλωση των αξιών, στην όλο και μεγαλύτερη συντηρητικοποίηση της δυτικής κοινωνίας;

Με τέτοια ερωτήματα προσεγγίζεται το εμβληματικό Τι να κάνουμε; (1863) του Ρώσου φιλοσόφου Νικολάι Τσερνισέφκσι που εξερευνά τη διλημματική φύση του έρωτα συνδέοντάς την με την ευρύτερη ηθική στάση του καθενός και τις επιλογές του στο κοινωνικό πεδίο και στην οικογένεια.

Η παράσταση αντλεί έμπνευση και υλικό από το μυθιστόρημα του Τσερνισέφσκι για να συνομιλήσει με τον σημερινό θεατή και να αμφισβητήσει τα σημερινά κοινωνικά «αδιέξοδα», που εξακολουθούν να βασίζονται σε διαχρονικά, πατριαρχικά στερεότυπα.

Με έμφαση στη χρήση real time video που αποτελεί και το κύριο μέσο αφήγησης, χρησιμοποιείται πότε θεατρική γλώσσα και πότε κινηματογραφική:

οι τέσσερις ηθοποιοί «γυρίζουν» επιλεγμένες σκηνές με την τελική εικόνα να συνθέτει κινηματογραφικά στιγμιότυπα «εποχής» με ζωντανό λόγο. Επιχειρώντας να αιχμαλωτίσει την ερωτική, υπαρξιακή και πολιτική διάσταση που διασταυρώνονται σε μια δύσκολη πορεία γυναικείας χειραφέτησης, το σκηνικό έργο διατυπώνει ένα σημερινό «τι να κάνουμε;», ποιοι και ποιες είμαστε, ποιοι και ποιες θέλουμε να είμαστε, μέσα από μια προσωπική και βιωματική οπτική.

Σκηνοθεσία :Έλλη Παπακωνσταντίνου

Δραματουργία: Δήμητρα Κονδυλάκη - Έλλη Παπακωνσταντίνου

Παίζουν(αλφαβητικά) : Κατερίνα Μαούτσου, Κώστας Νικούλι, Γιώργος Νούσης,

Σοφία Πριόβολου

Μια παραγωγή της ODC Ensemble που επιχορηγείται από το ΥΠΠΟΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

• «ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΡΥΝΙΧΟΥ»

Με τον Θοδωρή Βουτσικάκη

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Λίνα Νικολακοπούλου

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΦΡΥΝΙΧΟΥ, Μάρτιος-Απρίλιος

Μετά την επιτυχημένη συνεργασία της περσινής χρονιάς, ο Θοδωρής Βουτσικάκης και η Λίνα Νικολακοπούλου επιστρέφουν με μια νέα μουσική παράσταση που μας μεταφέρει στην ατμόσφαιρα των παλιών μπουάτ με τραγούδια που μαγεύουν και συγκινούν.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ «ΕΙΡΗΝΗ» Αριστοφάνη, (από 5 ετών)

Απόδοση-διασκευή-σκηνοθεσία: Βασίλης Μαυρογεωργίου

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΦΡΥΝΙΧΟΥ: Από 23 Οκτωβρίου έως 9 Απριλίου

Παραστάσεις: κάθε Κυριακή στις 11.00 και 15.00

Ειδική προσφορά μέχρι την Κυριακή 23 Οκτωβρίου: γενική είσοδος 10 ευρώ

Ο Βασίλης Μαυρογεωργίου διασκευάζει και σκηνοθετεί με ιδιαίτερο χιούμορ ειδικά για μικρότερες ηλικίες την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, στήνοντας μια ευφάνταστη παράσταση-παιχνίδι που δίνει έμφαση στους υψηλής τεχνικής, θεατρικούς μηχανισμούς του Αριστοφάνη, με σκοπό να αναδυθεί το θέατρο στην πιο αγνή του μορφή. Η ομορφιά της ελευθερίας, η δύναμη της ομαδικότητας, της ομόνοιας, της αλληλεγγύης, του σεβασμού απέναντι στο συνάνθρωπο και τη φύση, αναδεικνύονται με γέλιο, κέφι, φαντασία, χορό και τραγούδια, σε ζωντανή μουσική του Νίκου Κυπουργού και στίχους Βασίλη Μαυρογεωργίου.

Στην ταραγμένη και αβέβαιη εποχή μας, η παράσταση αυτή επιθυμεί να μάθει στους μικρότερους και να θυμίσει στους μεγαλύτερους πόσο πολύτιμη η ειρήνη και πόσο σημαντικό είναι να τη διεκδικούμε, να την κατακτάμε και να την προστατεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η «Ειρήνη» του Αριστοφάνη πρωτοπαρουσιάστηκε από το Θέατρο Τέχνης στην ιστορική παράσταση του 1977 σε σκηνοθεσία Καρόλου Κουν, που με αφορμή τα 80χρονα γενέθλια του οργανισμού, θα θυμηθούμε μέσα από ένα τιμητικό μίνι αφιέρωμα-έκθεση στο φουαγιέ του θεάτρου.

Απόδοση-διασκευή-σκηνοθεσία: Βασίλης Μαυρογεωργίου

Μουσική: Νίκος Κυπουργός

Σκηνικά-κοστούμια: Κωνσταντίνος Ζαμάνης

Χορογραφίες: Πάρης Μαντόπουλος

Σχεδιασμός φωτισμών: Στέλλα Κάλτσου

Εκτέλεση παραγωγής: Σοφία Αρβανίτη-Φλώρου

Βοηθοί σκηνοθέτη: Καλή Βοϊκλή, Στάθης Γεωργαντζής

Παίζουν και τραγουδούν οι ηθοποιοί (αλφαβητικά): Νίκος Μαρνάς , Μαριλένα Μόσχου, Ελευθερία Παγκάλου, Δήμητρα Σταύρου, Νίκος Στεργιώτης.

Μουσικός επί σκηνής: Γιώργος Φουντούκος

Κρατήσεις για οργανωμένες πρωϊνές παραστάσεις στο θέατρο για σχολεία-συλλόγους σε ειδικές τιμές: τηλ. 210-8665144, 210-8674657, theatropol@otenet.gr

«ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΡΟΥΧΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ» (2ος χρόνος/ από 3 ετών)

Μετάφραση- Ελεύθερη θεατρική διασκευή: Εύα Στυλάντερ

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Ευστρατίου

Το μιούζικαλ τσέπης σε νέα θεατρική διασκευή του γνωστού παραμυθιού του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν για παιδιά από 3 ετών που σχεδιάστηκε για να παίζεται σε σχολεία αλλά και σε κάθε είδους χώρους εκδηλώσεων, συνεχίζεται μετά τη μεγάλη επιτυχία που παρουσίασε, φέτος μόνο για οργανωμένες παραστάσεις.

Το έργο μιλά για τη ματαιότητα της αυταρέσκειας και της υπερβολικής ενασχόλησης με την εξωτερική μας εμφάνιση, για την κολακεία και το ψέμμα, για την εξουσία.

Πόσο δύσκολο είναι να πούμε την αλήθεια όταν το ψέμα «φαινομενικά» αναδεικνύει την εξυπνάδα μας στους άλλους; Πότε τελικά είναι καλό για μας και τους άλλους να λέμε – ή να μην λέμε - την αλήθεια;

Μετάφραση- Θεατρική διασκευή: Εύα Στυλάντερ

Σκηνοθεσία- μουσική- στίχοι τραγουδιών: Κωνσταντίνος Ευστρατίου

Σκηνικά- κοστούμια: Μυρτώ Κοσμοπούλου

Χορογραφίες- κίνηση: Μαρίζα Τσίγκα

Επιμέλεια κειμένου: Κατερίνα Χαλκούτσου

Παίζουν: Κωνσταντίνος Ευστρατίου, Ιωάννα Μπιτούνη, Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος

Για οργανωμένες παραστάσεις σε σπίτια, εταιρικό event κ.ά.:

τηλ. 6942473996 , eugenia@vegghera.gr

Κρατήσεις για οργανωμένες πρωϊνές παραστάσεις για σχολεία-συλλόγους σε ειδικές τιμές: τηλ. 210-8665144, 210-8674657, theatropol@otenet.gr

ΕΦΗΒΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

«ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΥΓΕΡΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΚΟΣΜΟΥ» (από 11 ετών)

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟ Από 29 Οκτωβρίου έως 17 Δεκεμβρίου

Παραστάσεις: κάθε Σάββατο 17.00

Ειδική προσφορά μέχρι το Σάββατο 29 Οκτωβρίου: γενική είσοδος 10 ευρώ

Μια πρωτότυπη παράσταση με δημοτική ποίηση, αφήγηση, ζωντανή μουσική και τραγούδια που έχει στόχο να μυήσει μικρότερους και μεγαλύτερους θεατές στην απαράμιλλη ομορφιά της δημοτικής ποίησης πυροδοτώντας παράλληλα τον σύγχρονο προβληματισμό γύρω από τις ρίζες των στερεότυπων των φύλων, των διακρίσεων, της έμφυλης βίας στη λαϊκή μας παράδοση. Η πρώτη εκδοχή της παράστασης πρωτοπαρουσιάστηκε με επιτυχία στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Υπουργείου Πολιτισμού «ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» σε δραματουργία-σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη και πρωτότυπη μουσική που συνδυάζει παραδοσιακούς ήχους με σύγχρονα ακούσματα του Θοδωρή Αμπαζή.

Η συγκλονιστική ιστορία της γυναίκας του Πρωτομάστορα που θυσιάζεται από τον άντρα της προκειμένου να στεριώσει επιτέλους το γεφύρι της Άρτας «που ολημερίς το χτίζανε, το βράδυ γκρεμιζόταν», γίνεται οδηγός για ένα ταξίδι με πρωταγωνίστριες τις «Λυγερές του Κάτω Κόσμου» , τις νεαρές γυναίκες που για αιώνες θυσιάζονταν για χάρη της οικογένειας και της κοινωνίας είτε μεταφορικά, είτε κυριολεκτικά όπως η «Λυγερή» του Γεφυριού της Άρτας.

Η παράσταση είναι ειδικά σχεδιασμένη για να μεταφέρεται και να παρουσιάζεται εύκολα σε χώρους σχολείων.

Προσαρμογή κειμένων-σκηνοθεσία-ερμηνεία-τραγούδι (αλφαβητικά):

Κωνσταντίνος Ευστρατίου, Αμαλία Τσεκούρα.

Δραματουργία-σκηνοθετική επιμέλεια: Μαριάννα Κάλμπαρη

Μουσική σύνθεση-ενορχήστρωση-μουσική διδασκαλία: Θοδωρής Αμπαζής

Σκηνογραφική επιμέλεια-κοστούμια: Σοφία Αρβανίτη-Φλώρου

Επιμέλεια φωτισμού: Στέλλα Κάλτσου

Οργάνωση παραστάσεων σε σπίτια, εταιρικά event κ.ά.:

τηλ. 6942473996 , eugenia@vegghera.gr

Κρατήσεις για οργανωμένες πρωϊνές παραστάσεις για σχολεία-συλλόγους σε ειδικές τιμές:

τηλ. 210-8665144, 210-8674657, theatropol@otenet.gr

ΗΜΕΡΕΣ-ΩΡΕΣ-ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ: Διαφέρουν ανά παράσταση-ενημερωθείτε για την παράσταση

που σας ενδιαφέρει.

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: από 10 έως 20 ευρώ ανάλογα με την ημέρα και την παράσταση-

ενημερωθείτε για την παράσταση που σας ενδιαφέρει. Ειδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις.

Προσφορές για προαγορά εισιτηρίων μέχρι την ημερομηνία έναρξης.

Ηλεκτρονική προπώληση: www.viva.gr

Τηλεφωνικές κρατήσεις για όλες τις παραστάσεις:

Πρωϊνά (Δευτέρα έως Παρασκευή): 10-13.00, τηλ. 210 3228706

Απόγευμα (Δευτέρα έως Κυριακή) ΦΡΥΝΙΧΟΥ 17.00-22.00 τηλ. 210 3222464

ΥΠΟΓΕΙΟ 17.00-22.00 τηλ. 2103228706

Οργάνωση παραστάσεων σε σπίτια, εταιρικά event κ.ά.:

τηλ. 6942473996 , eugenia@vegghera.gr

Κρατήσεις για οργανωμένες πρωϊνές παραστάσεις για σχολεία-συλλόγους σε ειδικές τιμές:

τηλ. 210-8665144, 210-8674657, theatropol@otenet.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΔΡΑΣΕΙΣ

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ»

Το «ψηφιακό ρεπερτόριο» του Θεάτρου Τέχνης που θεσπίστηκε με αφορμή την πανδημία και παρουσίασε τα τελευταία δύο χρόνια μια σειρά από web και audio παραγωγές που δημιουργήθηκαν ειδικά για το διαδίκτυο, συνεχίζεται και φέτος με την υποστήριξη του ΥΠΠΟΑ. Πιο συγκεκριμένα, ψηφιακή πρεμιέρα θα κάνουν το web και το audio έργο που ξεχώρισαν στον διαγωνισμό ψηφιακών έργων που προκήρυξε το 2021 το Θέατρο Τέχνης με θέμα: «Και τα στόματα εφωνάξαν όσα αισθάνετο η καρδιά».

Ο “Φρέντυ” του Έντι Διαμαντόπουλου είναι το web έργο που ξεχώρισε και θα κάνει ψηφιακή πρεμιέρα στις 30 Οκτωβρίου. Το έργο κινηματογραφήθηκε στη

σκηνή της Φρυνίχου με ταυτόχρονη λήψη από δέκα κάμερες σε σκηνοθεσία-κινηματογράφηση Διαμαντή Καραναστάση.

Παίζουν οι: Γιάννης Λασπιάς, Έφη Λιάλιου, Φωτεινή Μπαξεβάνη, Νίκη Σερέτη, Δημήτρης Σιγανός.

Στο διαγωνισμό διακρίθηκε και το audio έργο «Κρουαζιέρα» της Χριστίνας Χριστοφή που θα κάνει πρεμιέρα ως podcast στις 15 Νοεμβρίου σε μια παράσταση σχεδιασμένη ως ηχητική εμπειρία. Την επεξεργασία φωνών, ήχων και μελωδιών έχει αναλάβει το Studio DACOS.

«ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΡΑ»

Εργαστήρια συγγραφής θεατρικών κειμένων σε ένα πρόγραμμα που εγκαινιάζεται με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Στόχος του προγράμματος είναι αφενός να προσεγγίσουμε όλα τα σημαντικά σύγχρονα ζητήματα που απασχολούν και αλλάζουν τον κόσμο μας όπως: η κλιματική αλλαγή, η βία σε όλες τις μορφές της, η μετανάστευση, η παγκοσμιοποίηση, η διαφορετικότητα, η ταυτότητα φύλου, η συμπερίληψη, ορατότητα κτλ. και αφετέρου να δουλέψουμε πάνω στο θεατρικό είδος που μοιάζει να πάσχει διεθνώς: την κωμωδία.

Πέρα από τη συνεργασία μεταξύ δόκιμων καλλιτεχνών-συνεργατών ( peers) του Θεάτρου Τέχνης μέσω του προαναφερθέντος προγράμματος «Βία παντού» (στο πλαίσιο του οποίου εντάσσεται η παράσταση «Υπερβολές»), προχωράμε και στη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσης, εμπειρίας και ιδεών μεταξύ δόκιμων και νέων ή πρωτοεμφανιζόμενων δημιουργών (mentoring), αλλά και το διάλογο μεταξύ καλλιτεχνών και κοινού. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί εντός 2023.

Ένα πρώτο πεδίο «δοκιμής» για μικρές φόρμες θεατρικών κειμένων που θα γεννηθούν από αυτή τη διαδικασία θα είναι το «Δεύτερο κουδούνι».

• «ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ»

Μια νέα, πρωτότυπη δράση του Θεάτρου Τέχνης για την ενίσχυση της δραματουργίας «μικρής φόρμας». Λίγο πριν ή αμέσως μετά το δεύτερο κουδούνι, στο φουαγιέ του θεάτρου ή πάνω στη σκηνή, θα παρουσιάζεται από ηθοποιούς ή σπουδαστές της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης, ένα μικρής διάρκειας (έως 8 λεπτά) θεατρικό κείμενο σε μορφή αναλογίου ή performance.

Η δράση θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο και στις δύο σκηνές του Θεάτρου Τέχνης με αποσπάσματα από ελληνικά κυρίως θεατρικά κείμενα που έχουν παρουσιαστεί τα τελευταία 80 χρόνια στο Θέατρο Τέχνης.

Από τον Ιανουάριο του ’23 θα παρουσιάζονται τα νέα κείμενα που θα έχουν γραφτεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Δραματουργία τώρα» για αυτόν ακριβώς το σκοπό.

«ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ» (εργαστήριο για εφήβους)

Βιωματικό εργαστήριο για εφήβους που θέλουν να έρθουν σε επαφή με το θέατρο,

να ανακαλύψουν την αξία της τέχνης και της σημασίας της στη ζωή, να αναπτύξουν νέους τρόπους επικοινωνίας, να ανοίξουν δρόμους στη φαντασία και στην εκφραστικότητά τους. Το θέατρο είναι πολυσυλλεκτικό, με χώρο και για κριτική σκέψη και για δημιουργία, και για αμφισβήτηση και για πειραματισμό. Μέσα από την επαφή τους – θεωρητική και πρακτική – με σημαντικά έργα από το παγκόσμιο δραματολόγιο οι έφηβοι θα έρθουν αντιμέτωποι με θέματα που ανήκουν στη σφαίρα του διηνεκούς.

Στο ταξίδι αυτό θα είναι μαζί τους άνθρωποι του θεάτρου διαφορετικών ειδικοτήτων: Ιόλη Ανδρεάδη, Ελένη Γκασούκα, Ελένη Γκίνη, Κώστας Δελακούρας, Μαριάννα Κάλμπαρη, Νικαίτη Κοντούρη, Αντώνης Κούφαλης, Γιάννης Μαργαρίτης, Ειρήνη Μουντράκη, Τάσος Πυργιέρης, Τάκης Τζαμαργιάς.

Υπεύθυνος προγράμματος: Τάσος Πυργιέρης- Η δράση επιχορηγείται από το ΥΠΠΟΑ

“THE BIRDS” (εφαρμογή)

Το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν μπαίνει στον ψηφιακό κόσμο των applications (ψηφιακών εφαρμογών) για φορητές συσκευές, κινητά τηλέφωνα και tablets και σε συνεργασία με την νεοσύστατη start-up birigogo.gr συμμετέχει και υποστηρίζει τη δημιουργία διαδραστικών εκπαιδευτικών εφαρμογών για παιδιά και νέους κάθε ηλικίας, με θέμα τα αρχαία ελληνικά δράματα (κωμωδίες και τραγωδίες) των μεγάλων δραματικών ποιητών.

Η πρώτη εφαρμογή της σειράς που δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του ΥΠΠΟΑ, είναι οι ‘Ορνιθες’, το αριστούργημα του Αριστοφάνη. Η εφαρμογή είναι ήδη διαθέσιμη με τίτλο The Birds, μέσα από τα αντίστοιχα stores της Google και της Apple αλλά και από το site της birigogo.gr.

Το Θέατρο Τέχνης θα διαθέσει σε 200 μικρούς θεατές της παράστασης της Παιδικής Σκηνής «Ειρήνη», ένα μοναδικό ψηφιακό κωδικό μαζί με το εισιτήριό τους, που θα τους επιτρέψει να κατεβάσουν δωρεάν την εφαρμογή από τα stores στις ψηφιακές τους συσκευές.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Κατά τη διάρκεια του έτους θα πραγματοποιούνται σεμινάρια και εργαστήρια για επαγγελματίες και μη, από τους καλλιτέχνες που συνεργάζονται με το Θέατρο Τέχνης. Επίσης θα γίνονται ανοιχτές συναντήσεις- συζητήσεις με το κοινό με αφορμή τις παραστάσεις και τις θεματικές τους.

Ξεκινάμε με την «Αντιγόνη». Τον Νοέμβριο, με αφορμή την παράσταση, θα προβληθεί η ταινία «Αντιγόνη του Σοφοκλή στο Σχολείο Φυλακών Αυλώνα» που προέκυψε από τη μαθητεία φυλακισμένων αγοριών 18-21 ετών στο εργαστήριο Εικαστικά-Θέατρο που δημιούργησε η Εύα Νάθενα, σκηνογράφος στην «Αντιγόνη». Στο εργαστήριο τα παιδιά διδάχτηκαν το θεατρικό λόγο κάνοντάς τον εικαστική πράξη, κεντώντας τα ίδια τα κοστούμια τους που στη συνέχεια φόρεσαν για να υποδυθούν τους ρόλους της τραγωδίας.

Μετά την προβολή της ταινίας θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

Για περισσότερες πληροφορίες για όλες τις δράσεις που θα προγραμματιστούν, παρακαλούμε παρακολουθείτε τα social media και την ιστοσελίδα του Θεάτρου Τέχνης: www. theatro-technis.gr