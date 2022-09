Εθνικό Θέατρο: Όλες οι παραστάσεις με 10 ευρώ -Πώς κλείνουμε εισιτήρια, τα έργα - iefimerida.gr

Η αυλαία της Κενρικής Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου ανοίγει τη φειτινή θεατρική περίοδο με το αριστούργημα του Χένρικ Ίψεν, Βρικόλακες, σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή.

Το Εθνικό θέατρο παρουσίασε ένα πλούσιο πρόγραμμα για τη θεατρική σεζόν 2022-2023 με σημαντικούς συντελεστές και διαθέτει μέχρι και την Τετάρτη 28/09 στις 00:00 εισιτήρια για όλες του τις παραστάσεις με 10 ευρώ.

Πρεμιέρα για το Εθνικό με «Βρικόλακες» από 26 Οκτωβρίου στην Κεντρική Σκηνή. Η κυρία Άλβινγκ ετοιμάζεται για τα εγκαίνια του Ιδρύματος που έφτιαξε στη μνήμη του συζύγου της. Ο γιος της Όσβαλντ, καταξιωμένος ζωγράφος που ζει από παιδί στο εξωτερικό, έχει επιστρέψει για την τελετή.

Ο παλιός οικογενειακός φίλος και διαχειριστής του Ιδρύματος Πάστορας Μάντερς έχει έρθει και αυτός για να εκφωνήσει λόγο για την προσφορά του λοχαγού Άλβγινγκ. Όμως, κάτω από την αψεγάδιαστη, γυαλιστερή επιφάνεια, κάτι άρρωστο και σαθρό ελλοχεύει. Ένα κουβάρι από ψέματα και μυστικά, προδομένους έρωτες, συγκάλυψη και υποκρισία αρχίζει να ξετυλίγεται σταδιακά, την ώρα που οι μάσκες πέφτουν, ολόκληρο το οικοδόμημα της αγίας οικογένειας κλυδωνίζεται και τα φαντάσματα του παρελθόντος ξυπνούν, διψώντας για το αίμα των ζωντανών.

Εικοσιπέντε χρόνια από την τελευταία φορά που ανέβηκαν στο Εθνικό Θέατρο (1997), οι Βρυκόλακες επιστρέφουν και ο Σταμάτης Φασουλής αναμετριέται ξανά με το έργο που αποτέλεσε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο το 1979, έχοντας δίπλα του έναν σπουδαίο θίασο ηθοποιών και συντελεστών. Παίζουν Γιώργος Ζιόβας, Κατερίνα Μαούτσου, Νένα Μεντή, Περικλής Μουστάκης, Αργύρης Πανταζάρας.

Εισιτήρια για τις παραστάσεις του Εθνικού με 10 ευρώ

Ένα ρεπερτόριο που επιχειρεί να καλύψει όλο το φάσμα περιλαμβάνει αυτό το χειμώνα το Εθνικό θέατρο, κλασικά γνωστά έργα, άπαιχτα έργα Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, θεατρικές διασκευές λογοτεχνικών κειμένων και σεναρίων ταινιών, πρωτότυπες κειμενικές συνθέσεις.

Η προσφορά φορά τα έργα της Κεντρικής Σκηνής του Εθνικού, της Σκηνής «Νίκος Κούρκουλος», της Σκηνής «Μαρίκα Κοτοπούλη» και της Σκηνής «Κατίνα Παξινού» στο Θέατρο Rex. Εξαιρείται η διακεκριμένη ζώνη. Για τα έργα της Κεντρικής Σκηνής θα ανοίξουν συγκεκριμένες ημερομηνίες λόγω του εναλλασσόμενου ρεπερτορίου.

Early Bird: εισιτήρια με 10 ευρώ μέχρι την Τετάρτη 28/09 στις 00:00. Παρακολουθήστε παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου μόνο με 10 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι την Τετάρτη 28/09 στις 00:00.

Αναλυτικά οι παραστάσεις του Εθνικού θεάτρου

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Βρυκόλακες τουΧένρικ Ίψεν Σκηνοθεσία: Σταμάτης Φασουλής

Σπασμένη στάμνα του Χάινριχ Φον Κλάιστ /Σκηνοθεσία: Ακύλλας Καραζήσης-Νίκος Χατζόπουλος

Ρωμαίος και Ιουλιέττα του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ / Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καραντζάς

ΣΚΗΝΗ «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ»

Ο άνθρωπος απ΄ το Παντόλσκ τουΝτμίτρι Ντανίλοβ / Σκηνοθεσία: Γιώργος Κουτλής

Ο Άλλος της Πένυς Φυλακτάκη / Σκηνοθεσία: Σοφία Πάσχου

Ένα σπίτι φωτεινό σαν μέρα του Τόνυ Κούσνερ / Σκηνοθεσία: Γιάννης Μόσχος

ΘΕΑΤΡΟ REX-ΣΚΗΝΗ «ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ»

Τα φώτα της πόλης του Τσάρλι Τσάπλιν / Μουσική: Θοδωρής Οικονόμου / Στίχοι: Σταύρος Σταύρου / Σκηνοθεσία: Αμάλια Μπένετ

Μια νύχτα στην Επίδαυρο /Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Νίκος Καραθάνος

ΘΕΑΤΡΟ REX-ΣΚΗΝΗ «ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΞΙΝΟΥ»

Οι προβοκάτορες του Γιάννη Αποσκίτη

Σκηνοθεσία: Ορέστης Σταυρόπουλος

Δε φάιναλ θολούθιον, βασισμένο σε κείμενα των Κωστάκη Ανάν και Suyako

Σκηνοθεσία: Σωτήρης Ρουμελιώτης

Goodbye, Lindita /Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Μάριο Μπανούσι

Yes, wecan΄t /Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Μαριλένα Κατρανίδου

ΚΤΗΡΙΟ ΤΣΙΛΛΕΡ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ