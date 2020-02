Ορδές μεταναστών στα σύνορα -Ο Μητσοτάκης ακύρωσε το ταξίδι στη Σάμο, συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη

Σύσκεψη για το προσφυγικό – λόγω της έκτακτης κατάστασης στα σύνορα - συγκαλεί το πρωί του Σαββάτου ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός ακύρωσε το προγραμματισμένο για το Σάββατο ταξίδι του σε Σάμο, Λέσβο και Χίο, όπου επρόκειτο να ανακοινώσει μέτρα στήριξης των νησιωτών. Το ταξίδι θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ετσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί στις 09:00 το πρωί του Σαββάτου, στο Μέγαρο Μαξίμου, σύσκεψη με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου, του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Λευτέρη Οικονόμου, του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή, του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλώρου και εκπροσώπων του Λιμενικού Σώματος.

Οι κινήσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο προσφυγικό, ανέβασαν «κόκκινο συναγερμό» στα σώματα ασφαλείας. Στρατός, Αστυνομία και Λιμενικό βρίσκονται σε ύψιστη ετοιμότητα, έχοντας σαφείς εντολές: « Δεν θα περάσει κανείς».

Το βράδυ της Παρασκευής σημειώθηκαν νέα επεισόδια στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας μεταξύ αστυνομικών και μεταναστών.

Συγκεκριμένα, μαζική προσπάθεια να σπάσουν το μπλόκο των αστυνομικών στις Καστανιές Έβρου έκαναν αργά το βράδυ της Παρασκευής μετανάστες που βρίσκονται στα σύνορα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το thrakinea.gr. Η αστυνομία, ενισχυμένη με νέες δυνάμεις, «απάντησε» με ρίψη δακρυγόνων.

Όπως μεταδίδει στο Twitter ο δημοσιογράφος του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel, Γιώργος Χρηστίδης, πρόσφυγες και μετανάστες βρίσκονται στο ίδιο σημείο εδώ και ώρες, σε μια απελπισμένη προσπάθεια να περάσουν στην Ελλάδα.

Happening now in Kastanies #Evros where hundreds of migrants and refugees are trapped between Greece and Turkey, after Ankara stopped border controls and allowed -if not actively pushed- them there to pressure Europe. Greek police deter any crossing attempt with tear gas pic.twitter.com/M78yuSBNqQ

Η ελληνική κυβέρνηση έχει διαμηνύσει ότι δεν θα ανεχτεί καμία παράνομη είσοδο στη χώρα, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται εντάσεις συνεχώς μεταξύ μεταναστών και αστυνομίας, με τις Αρχές να κάνουν χρήση δακρυγόνων για να ανακόψουν τις προσπάθειες διέλευσης.

Σύμφωνα με την DW η Τουρκία ζητά τη συνδρομή της διεθνούς κοινότητας για μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στο Ιντλίμπ και πιέζει με το προσφυγικό δηλώνοντας ότι δεν μπορεί πλέον να φιλοξενήσει περισσότερους πρόσφυγες. Ετσι, πλέον τα τουρκικά παράλια και τα χερσαία σύνορα με την Ελλάδα είναι ανεξέλεγκτα μέχρι νεωτέρας καθώς 120.000 πρόσφυγες και μετανάστες βρίσκονται ήδη κοντά στα παράλιες για να μετακινηθούν προς την Ελλάδα.

Αυτή η βραδιά καθώς και το Σαββατοκύριακο θα είναι κρίσιμα για την επόμενη μέρα τόσο στην ρήξη Άγκυρας – Μόσχας, όσο και στο προσφυγικό.

Ο πρωθυπουργός, διεθνοποίησε επίσης το πρόβλημα καθώς επικοινώνησε με τους ηγέτες της ΕΕ. Συνομίλησε τηλεφωνικά με την Γερμανίδα Καγκελάριο Ανγκελα Μέρκελ, τον Γάλλο πρέδρο Εμανουέλ Μακρόν τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ και την επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ελληνας πρωθυπουργός, αφού εξήγησε τις ενέργειες της κυβέρνησής του, φέρεται να διεμήνυσε στους ηγέτες ότι «θα θωρακίσω τα σύνορά μου με οποιονδήποτε τρόπο».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στο Twitter, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν θα ανεχτεί παράνομες εισόδους στην χώρα.

«Σημαντικός αριθμός μεταναστών και προσφύγων έχει συγκεντρωθεί σε μεγάλες ομάδες στα χερσαία σύνορα Ελλάδας – Τουρκίας και έχουν προσπαθήσει να εισέλθουν στη χώρα παράνομα. Θέλω να είμαι σαφής: Δεν θα ανεχτούμε παράνομες εισόδους στην Ελλάδα. Αυξάνουμε την ασφάλεια στα σύνορα», έγραψε αρχικά ο κ. Μητσοτάκης και συνέχισε:

«Η Ελλάδα δεν φέρει καμία ευθύνη για τα τραγικά γεγονότα στη Συρία και δεν θα υποστεί τις συνέπειες αποφάσεων που έχουν πάρει άλλοι. Έχω ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάσταση».

