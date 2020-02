Στο πόδι για τα νησιά: Κύματα μεταναστών ετοιμάζονται για απόβαση από την Τουρκία [εικόνες και βίντεο]

Συναγερμός έχει σημάνει στην κυβέρνηση και στο ανατολικό Αιγαίο για το μεταναστευτικό, καθώς κατά κύματα πρόσφυγες και μετανάστες έχουν συγκεντρωθεί στα τουρκικά παράλια και ετοιμάζονται να αποβιβαστούν στα ελληνικά νησιά.

Εκτός από τα σύνορα με την Τουρκία στον Εβρο, όπου έχουν συγκεντρωθεί πολλές εκατοντάδες πρόσφυγες επιδιώκοντας να περάσουν στην ελληνική επικράτεια, η προσοχή στρέφεται και στα νησιά του Αιγαίου. Σε περιοχές που βρίσκονται απέναντι και σε μικρή απόσταση από τα νησιά της Ελλάδας, όπως η Σμύρνη, το Αϊβαλί κλπ. συνωστίζονται κατά εκατοντάδες ή και χιλιάδες οι πρόσφυγες και μετανάστες, όπως αποτυπώνονται σε βίντεο και εικόνες ξένων ΜΜΕ.

Η Τουρκία «δεν ανταποκρίνεται», με άλλα λόγια δεν αποθαρρύνει τους πρόσφυγες-μετανάστες με αποτέλεσμα να συγκεντρώνονται ολοένα και περισσότεροι στα τουρκικά παράλια.

Από σήμερα το πρωί έως νωρίς το απόγευμα, σύμφωνα με το ΑΠΕ, συνολικά 151 μετανάστες και πρόσφυγες, έχουν καταφθάσει σε δύο ελληνικά νησιά του Αν. Αιγαίου

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή, τρείς αποβιβάσεις μεταναστών με λέμβους σημειώθηκαν στη Μυτιλήνη με 71 μετανάστες και πρόσφυγες και μία στο Πυθαγόρειο, στη Σάμο, με 54 μετανάστες και πρόσφυγες.

Επίσης, μία επιχείρηση διάσωσης μεταναστών και προσφύγων έλαβε χώρα στη Μεγίστη, όπου περισυνελέγησαν 26 μετανάστες και πρόσφυγες.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το CNN Turk μια ομάδα ανθρώπων επιβιβάζεται σε φουσκωτές λέμβους με προορισμό ελληνικά νησιά.

Νωρίτερα την Παρασκευή μια ομάδα προσφύγων, πιθανότατα από το Αϊβαλί, πέρασε στις Σκάλες Συκαμιάς. Το βίντεο που δημοσιεύει η ιστοσελίδα «Στο Νησί», δείχνει ομάδα περίπου 45 προσφύγων από τη Συρία να φτάνει στη Σκάλα Συκαμιάς το πρωί της Παρασκευής.

Το πρακτορείο IHA μετέδιδε πως άλλοι 160 πρόσφυγες έχουν συγκεντρωθεί στο Δεκελί μια περιοχή ανάμεσα στο Αϊβαλί και στη Σμύρνη, ακριβώς απέναντι από τη Μυτιλήνη.

Στη Λέσβο βρίσκεται ο υπουργός Ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης και ο υφυπουργός Αμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής για να συντονίσουν την ελληνική αντίδραση. Η Αθήνα αναμένεται να αναπτύξει περισσότερα σκάφη για περιπολίες στα νησιά, προκειμένου να αποτρέψουν την μαζική παράνομη είσοδο στην Ελλάδα μεταναστών και προσφύγων. Πλακιωτάκης και Στεφανής συμμετέχουν σε σύσκεψη στο Λιμεναρχείο Μυτιλήνης προκειμένου να συντονιστούν οι ενέργειες των αρχών για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Για την ώρα ο καιρός είναι καλός, κάτι που διευκολύνει – σε συνδυασμό με την εγγύτητα των τουρκικών παραλίων με τα ελληνικά νησιά – τις απόπειρες των προσφύγων-μεταναστών, αλλά από το βράδυ τς Παρασκευής αναμένεται ενίσχυση των ανέμων στην περιοχή γεγονός που ίσως αποθαρρύνει αντίστοιχες προσπάθειες.

Ηδη στον Εβρο βρίσκονται ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ενώ τα μέτρα ασφαλείας έχουν αυξηθεί. Οι ίδιες αστυνομικές πηγές αναφέρουν στο iefimerida.gr πως η αστυνομική δύναμη στο σημείο από 100 άτομα έχει αυξηθεί στα 250 και αναμένεται να μεταβούν και άλλοι αστυνομικοί, ενώ ο στρατός έχει απλώσει στον δρόμο αγκαθωτά συρματοπλέγματα προκειμένου να μην επιτρέψει την πρόσβαση στην Ελλάδα.

Μάλιστα αναμένεται οι άνδρες του στρατού και της ΕΛ.ΑΣ. να αναπτυχθούν κατά μήκους των συνόρων σε σημεία-περάσματα προκειμένου να αποτρέψουν την παράνομη είσοδο στην Ελλάδα μεταναστών και προσφύγων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ένοπλες δυνάμεις και η αστυνομία θα ενισχύσουν τον Εβρο με καινούργιες μονάδες από την Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη, ώστε να καλυφθεί όλο το μήκος των συνόρων και να μην περάσουν οι παράνομοι μετανάστες. Το πρωί, οι εκατοντάδες μετανάστες επιχείρησαν δύο τουλάχιστον φορές να περάσουν τα σύνορα, παράνομα, αλλά απωθήθηκαν.

Υπενθυμίζεται πως τις τελευταίες ημέρες είχαν σταματήσει οι ροές μεταναστών από τον Εβρο, αλλά η κατάσταση άλλαξε μετά την απόφαση Ερντογάν να ανοίξει τα σύνορα.

Refugees in Turkey headed towards European frontiers on Friday after an official declared that borders had been thrown open in response to the escalating war in Syria, days after Turkish soldiers were killed by Syrian troops https://t.co/PqJ2L5KjfG pic.twitter.com/aZKkhQHu3Q

Πηγές της κυβέρνησης ανέφεραν ότι αυστηροποιούνται τα μέτρα στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα προκειμένου να αποτραπούν οι παράνομες είσοδοι μεταναστών. «Υπάρχει πίεση και στις νόμιμες εισόδους από μετανάστες. Δεν κλείνουμε τα σύνορα ώστε να μπορούν να περάσουν οι νόμιμοι. Τα σύνορα στεγανοποιούνται, αλλά δεν κλείνουν. Ωστόσο, θα κάνουμε οτιδήποτε χρειαστεί για να μην περάσουν οι παράνομοι», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε μεταξύ άλλων στο Twitter: Σημαντικός αριθμός μεταναστών και προσφύγων έχει συγκεντρωθεί σε μεγάλες ομάδες στα χερσαία σύνορα Ελλάδας – Τουρκίας και έχουν προσπαθήσει να εισέλθουν στη χώρα παράνομα. Θέλω να είμαι σαφής: δεν θα ανεχτούμε παράνομες εισόδους στην Ελλάδα. Αυξάνουμε την ασφάλεια στα σύνορα. Η Ελλάδα δεν φέρει καμία ευθύνη για τα τραγικά γεγονότα στη Συρία και δεν θα υποστεί τις συνέπειες αποφάσεων που έχουν πάρει άλλοι. Έχω ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάσταση.

Greece does not bear any responsibility for the tragic events in Syria and will not suffer the consequences of decisions taken by others. I have informed the European Union of the situation.