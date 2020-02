Ενταση και δακρυγόνα ξανά στον Εβρο: Μετανάστες προσπάθησαν να περάσουν τα σύνορα [βίντεο]

Νέα επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας μεταξύ αστυνομικών και μεταναστών.

Συγκεκριμένα, μαζική προσπάθεια να σπάσουν το μπλόκο των αστυνομικών στις Καστανιές Έβρου έκαναν αργά το βράδυ της Παρασκευής μετανάστες που βρίσκονται στα σύνορα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το thrakinea.gr. Η αστυνομία, ενισχυμένη με νέες δυνάμεις, «απάντησε» με ρίψη δακρυγόνων.

Όπως μεταδίδει στο Twitter ο δημοσιογράφος του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel, Γιώργος Χρηστίδης, πρόσφυγες και μετανάστες βρίσκονται στο ίδιο σημείο εδώ και ώρες, σε μια απελπισμένη προσπάθεια να περάσουν στην Ελλάδα.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει διαμηνύσει ότι δεν θα ανεχτεί καμία παράνομη είσοδο στη χώρα, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται εντάσεις συνεχώς μεταξύ μεταναστών και αστυνομίας, με τις Αρχές να κάνουν χρήση δακρυγόνων για να ανακόψουν τις προσπάθειες διέλευσης.

Happening now in Kastanies #Evros where hundreds of migrants and refugees are trapped between Greece and Turkey, after Ankara stopped border controls and allowed -if not actively pushed- them there to pressure Europe. Greek police deter any crossing attempt with tear gas pic.twitter.com/M78yuSBNqQ