Συναγερμός στον Εβρο: Κατά εκατοντάδες οι πρόσφυγες στα σύνορα -Εκτακτα μέτρα από στρατό και ΕΛ.ΑΣ.

Συναγερμός έχει σημάνει στον στρατό και στην ΕΛ.ΑΣ. στα σύνορα Ελλάδας - Τουρκίας στον Εβρο, καθώς περισσότεροι από 1.000 μετανάστες και πρόσφυγες έχουν συγκεντρωθεί αυτή τη στιγμή στα σύνορα, προκειμένου να περάσουν στην Ελλάδα, ενώ οι ροές πληθαίνουν όσο περνάει η ώρα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η Τουρκία στήνει στα σύνορα τη δική της Ειδομένη, καθώς βάζει δωρεάν πούλμαν από την Αδριανούπολη, αγροτικά οχήματα αλλά και ιδιωτικά αυτοκίνητα για να μεταβούν στα σύνορα οι πρόσφυγες και οι μετανάστες.

7/ If you are a refugee in Turkey, this is what you are watching the whole day on TV. Live coverage with a clear message: borders are open to go to Europe. @akhbar pic.twitter.com/PmO7eMosCp

If anyone wants a free bus ticket to Greece, the news is reporting there are busses from Esenler bus station. This is all quite...unprecedented. pic.twitter.com/NfkTvFlwjn

Ηδη στον Εβρο βρίσκονται ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ενώ τα μέτρα ασφαλείας έχουν αυξηθεί. Οι ίδιες αστυνομικές πηγές αναφέρουν στο iefimerida.gr πως η αστυνομική δύναμη στο σημείο από 100 άτομα έχει αυξηθεί στα 250 και αναμένεται να μεταβούν και άλλοι αστυνομικοί, ενώ ο στρατός έχει απλώσει στον δρόμο αγκαθωτά συρματοπλέγματα προκειμένου να μην επιτρέψει την πρόσβαση στην Ελλάδα.

Μάλιστα αναμένεται οι άνδρες του στρατού και της ΕΛ.ΑΣ. να αναπτυχθούν κατά μήκους των συνόρων σε σημεία-περάσματα προκειμένου να αποτρέψουν την παράνομη είσοδο στην Ελλάδα μεταναστών και προσφύγων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ένοπλες δυνάμεις και η αστυνομία θα ενισχύσουν τον Εβρο με καινούργιες μονάδες από την Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη, ώστε να καλυφθεί όλο το μήκος των συνόρων και να μην περάσουν οι παράνομοι μετανάστες. Το πρωί, οι εκατοντάδες μετανάστες επιχείρησαν δύο τουλάχιστον φορές να περάσουν τα σύνορα, παράνομα, αλλά απωθήθηκαν.

Υπενθυμίζεται πως τις τελευταίες ημέρες είχαν σταματήσει οι ροές μεταναστών από τον Εβρο, αλλά η κατάσταση άλλαξε μετά την απόφαση Ερντογάν να ανοίξει τα σύνορα.

Refugees in Turkey headed towards European frontiers on Friday after an official declared that borders had been thrown open in response to the escalating war in Syria, days after Turkish soldiers were killed by Syrian troops https://t.co/PqJ2L5KjfG pic.twitter.com/aZKkhQHu3Q

Όπως μεταδίδουν οι ανταποκριτές του ΣΚΑΪ και της ΕΡΤ από την Τουρκία, την ώρα που επισήμως η Άγκυρα διαψεύδει ότι άλλαξε τακτική στο μεταναστευτικό, εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες μαζεύονται σε κεντρικά σημεία της Κωνσταντινούπολης προκειμένου να μεταφερθούν, δωρεάν με λεωφορεία, στα σύνορα με την Ελλάδα. Όπως λένε οι ίδιοι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, θέλουν να περάσουν στην Ελλάδα προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την Ευρώπη. Μάλιστα, ορισμένοι εξ αυτών ενημερώνονται μέσω SMS για τα σημεία που πρέπει να πάνε προκειμένου να επιβιβαστούν στα λεωφορεία.

Πηγές της κυβέρνησης ανέφεραν ότι αυστηροποιούνται τα μέτρα στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα προκειμένου να αποτραπούν οι παράνομες είσοδοι μεταναστών. «Υπάρχει πίεση και στις νόμιμες εισόδους από μετανάστες. Δεν κλείνουμε τα σύνορα ώστε να μπορούν να περάσουν οι νόμιμοι. Τα σύνορα στεγανοποιούνται, αλλά δεν κλείνουν. Ωστόσο, θα κάνουμε οτιδήποτε χρειαστεί για να μην περάσουν οι παράνομοι», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε μεταξύ άλλων στο Twitter: Η Ελλάδα δεν φέρει καμία ευθύνη για τα τραγικά γεγονότα στη Συρία και δεν θα υποστεί τις συνέπειες των αποφάσεων που παίρνουν άλλοι. Έχω ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάσταση.

Greece does not bear any responsibility for the tragic events in Syria and will not suffer the consequences of decisions taken by others. I have informed the European Union of the situation.