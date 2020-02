Μητσοτάκης: Δεν θα ανεχτούμε παράνομες εισόδους στην Ελλάδα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στο Twitter, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν θα ανεχτεί παράνομες εισόδους στην χώρα.

«Σημαντικός αριθμός μεταναστών και προσφύγων έχει συγκεντρωθεί σε μεγάλες ομάδες στα χερσαία σύνορα Ελλάδας – Τουρκίας και έχουν προσπαθήσει να εισέλθουν στη χώρα παράνομα. Θέλω να είμαι σαφής: Δεν θα ανεχτούμε παράνομες εισόδους στην Ελλάδα. Αυξάνουμε την ασφάλεια στα σύνορα», έγραψε αρχικά ο κ. Μητσοτάκης και συνέχισε:

«Η Ελλάδα δεν φέρει καμία ευθύνη για τα τραγικά γεγονότα στη Συρία και δεν θα υποστεί τις συνέπειες αποφάσεων που έχουν πάρει άλλοι. Έχω ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάσταση».

Greece does not bear any responsibility for the tragic events in Syria and will not suffer the consequences of decisions taken by others. I have informed the European Union of the situation.