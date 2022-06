Έκανε ζημιά στο φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε η Κιμ Καρντάσιαν; Οι φωτό με το χαλασμένο ρούχο - iefimerida.gr

Ένας λάτρης της Μέριλιν Μονρόε κατηγόρησε την Κιμ Καρντάσιαν πως κατέστρεψε το εμβληματικό φόρεμα που φορούσε όταν τραγούδησε το «Happy Birthday» στον τότε πρόεδρο Τζον Κένεντι.



Σύμφωνα με τον λογαριασμό στο Instagram «Marilyn Monroe Collection», που μοιράστηκε φωτογραφίες του φορέματος, το οποίο εκτίθεται στο «Ripley’s Believe It or Not», από το φόρεμα φαίνεται να λείπουν κάποιοι κρύσταλλοι ενώ άλλοι «κρέμονται από μια κλωστή».



Η Κιμ Καρντάσιαν με το φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε στο Met Gala

Το πριν και το μετά του φορέματος

Οι εν λόγω viral φωτογραφίες τραβήχτηκαν από τον ChadMichael Morrisette στις 12 Ιουνίου. «Τόσα πολλά κάνατε για τη διατήρηση ‘της ακεραιότητας του φορέματος και της συντήρησής του, Ripley’s, άξιζε τον κόπο;» έγραφε η λεζάντα σχολιάζοντας ειρωνικά την δήλωση που είχε εκδώσει το μουσείο σχετικά με το δανεισμό του φορέματος στην διάσημη τηλεπερσόνα.



Το πριν και το μετά του φορέματος

Υπενθυμίζεται πως η 41χρονη Κιμ Καρντάσιαν δανείστηκε το φόρεμα, το οποίο φυλασσόταν σε ελεγχόμενο περιβάλλον θερμοκρασίας από τότε που αγοράστηκε έναντι του ποσού ρεκόρ των 5 εκατομμυρίων δολαρίων το 2016.



«Ελήφθη μεγάλη προσοχή για να διατηρηθεί αυτό το κομμάτι της ιστορίας της ποπ κουλτούρας» είχε δηλώσει τον Μάιο το Ripley’s. «Με τη συμβολή συντηρητών ενδυμάτων, εκτιμητών και αρχειοφυλάκων, η κατάσταση του ενδύματος ήταν ύψιστη προτεραιότητα. Πιστέψτε το ή όχι. Δεν επρόκειτο να γίνουν αλλαγές στο φόρεμα και η Κιμ άλλαξε, φορώντας ένα αντίγραφό του, μετά την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί».



Λεπτομέρεια της πλάτης του φορέματος της Μέριλιν Μονρόε πριν το φορέσει η Κιμ Καρντάσιαν

Τις φωτογραφίες του φορέματος πριν και μετά είδαν εκατοντάδες θαυμαστές της Μέριλιν Μονρόε, οι οποίοι έσπευσαν να σχολιάσουν την υποτιθέμενη ζημιά, αν και δεν υπήρχε τρόπος να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα των φωτογραφιών. «Λείπουν τόσοι πολλοί κρύσταλλοι» έγραψε κάποιο. «Τι καταστροφή!». «Δεν είναι μόνο το τέντωμα γύρω από το φερμουάρ, αλλά αν κοιτάξετε στην πάνω – πάνω αριστερή πλευρά, λείπουν πολλοί κρύσταλλοι» πρόσθεσε ένας άλλος. «η ζημιά έχει γίνει και δεν μπορεί να διορθωθεί» παραπονέθηκε κάποιος άλλος. «Το ύφασμα έχει σκιστεί. Φανταστείτε τι θα μπορούσε να του είχε συμβεί εάν η Κιμ Καρντάσιαν είχε φορέσει το φόρεμα ακόμα περισσότερο. Λυπάμαι που το βλέπω αυτό».



Το φόρεμα αφότου το φόρεσε η Κιμ Καρντάσιαν

Διαψεύδει η Κιμ Καρντάσιαν: Είχε φθορές πριν το φορέσω

Ωστόσο, μια πηγή του περιβάλλοντος της διάσημης τηλεπερσόνας δήλωσε στην Daily Mail πως οι φωτογραφίες αυτές δεν είναι ακριβείς και πως οι ισχυρισμοί ότι είχε καταστρέψει το φόρεμα, είναι ψευδείς. Η πηγή τόνισε επίσης πως το φόρεμα είχε σημάδια φθοράς πριν το αγοράσει το Ripley’s, σημειώνοντας πως το φόρεσε για λιγότερο από 15 λεπτά.



Υπενθυμίζεται πως η Κιμ Καρντάσιαν ήταν το πρώτο άτομο που φόρεσε το συγκεκριμένο φόρεμα, μετά την Μέριλιν Μονρόε. Παραδέχτηκε επίσης ότι έχασε 8 κιλά μέσα σε τρεις εβδομάδες προκειμένου να χωρέσει σε αυτό, αλλά και πάλι δεν μπόρεσε να το κουμπώσει, με αποτέλεσμα να μείνει ανοιχτό πίσω στο φερμουάρ και να κυκλοφορεί στο κόκκινο χαλί με μια faux λευκή γούνα για να καλύπτει το επίμαχο σημείο.