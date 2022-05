O Βασίλης Ζούλιας μάς υποδέχεται σπίτι του και αποκαλύπτει αγαπημένες του γωνιές στην Αθήνα για φαγητό, ποτό - iefimerida.gr

O διάσημος Έλληνας σχεδιαστής Βασίλης Ζούλιας, μας ξεναγεί στα αγαπημένα του μέρη στην πόλη για φαγητό, καφέ και βόλτες.

Η βιτρίνα της μπουτίκ του στην οδό Ακαδημίας είναι από τα πιο όμορφα και νοσταλγικά σημεία μιας κομψής πόλης που κρατάει με πείσμα το χαρακτήρας της, όταν όλα γύρω της αλλάζουν και χάνουν την ταυτότητά τους σε έναν δήθεν μεταμοντερνισμό. Ο Βασίλης Ζούλιας, μετέτρεψε τη γοητεία της παλιάς Αθήνας σε μόδα, επιβάλλοντας ένα υπέροχο στυλ που μοιάζει με μυθιστόρημα εποχής, από αυτά που εξυμνούν τη θηλυκότητα, τις '50s καμπύλες και το αέρα της μεταπολεμικής καλής κοινωνίας. Είναι ακριβώς αυτό το στυλ που ερωτεύθηκε λίγους μήνες πριν η θρυλική πλέον ενδυματολόγος Πατρίτσια Φιλντ, η γυναίκα που έδωσε χρώμα, ύφος, δημιουργικότητα και ταυτότητα στο Sex And The City και επέλεξε δημιουργίες του Βασίλη Ζούλια για να ντύσει τις ηρωίδες της δημοφιλούς σειράς «Emily In Paris» του Netflix.

Fifties γραμμές και καμπύλες κυριαρχούν στη διακόσμηση του σπιτιού του Βασίλη Ζούλια κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο - Φωτογραφία: Courtesy of Vassilis Zoulias

Ο Βασίλης Ζούλιας μας ανοίγει την πόρτα του σπιτιού του, πίσω από το Ζάππειο, και μιλά στο iefimerida για όλα όσα αγαπά σε αυτή την πόλη, αποκαλύπτοντας τις μικρές του συνήθειες: τις βόλτες που τον εμπνέουν, τα καφέ στα οποία συχνάζει, τα εστιατόρια που προτιμά. Ας τον ακολουθήσουμε λοιπόν σε μια κομψή βόλτα στην Αθήνα...

Ο Βασίλης Ζούλιας με τον σκύλο του στο σαλόνι του σπιτιού του - Φωτογραφία: Courtesy of Vassilis Zoulias

«Γιατί μένω στο κέντρο»

Ποια είναι η σχέση σας με αυτή την πόλη; Πόσα χρόνια ζείτε και εργάζεστε σε αυτή;

Είναι σχέση απόλυτης αγάπης... Από 15 ετών ζω και εργάζομαι στην αγαπημένη μου Αθήνα.

Παλιότερα ζούσατε στα Νότια Προάστια, τώρα ζείτε στο Κέντρο. Μιλήστε μας για τη γειτονιά σας. Πού είναι πιο ευχάριστο και βολικό να ζει κανείς: στα προάστια ή το Κέντρο;

Το σπίτι μου στο Κέντρο βρίσκεται σχεδόν δίπλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Αγαπημένη περιοχή με το Ζάππειο και τον Κήπο σε απόσταση αναπνοής. Σίγουρα για τη δουλειά μου είναι βολικό να ζω όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτήν.

Η υπέρκομψη μπουτίκ του Βασίλη Ζούλια στην οδό Ακαδημίας στην Αθήνα - Φωτογραφία: Courtesy of Vassilis Zoulias

Αν η Αθήνα ήταν πρόσωπο, ποιο θα ήταν το προσωπικό στυλ της; Πώς θα το περιγράφατε μέσα από τη μόδα;

Το στυλ της θα ήταν αριστοκρατικό με μποέμικη διάθεση... Συνδυασμός παλιό Κολωνάκι με Εξάρχεια.

Μοντέλο με δημιουργία του σχεδιαστή μόδας Βασίλη Ζούλια - Φωτογραφία: Courtesy of Vassilis Zoulias

Το πιο μοδάτο σημείο στην Αθήνα

Εβδομάδα Μόδας στην Αθήνα: Ποιες είναι οι πιο fashionable γωνιές αυτής της πόλης που θα άξιζε να προβληθούν σε ένα τηλεοπτικό σποτ σχετικά με την Fashion Week; 

Κατ αρχήν να δώσουμε συγχαρητήρια στην Τόνια Φουσέκη που τα τελευταία 15 πιο δύσκολα χρόνια της Ελλάδας μας καταφέρνει να πραγματοποιεί την Εβδομάδα Μόδας δημιουργώντας μια πλατφόρμα για τον κάθε σχεδιαστή.Εγώ είμαι «παιδί» της ελληνικής Fashion Week καθώς εκεί έκανα την πρώτη μου επίδειξη και συνεχίζω αδιάλειπτα κάθε σαιζόν ανεξαρτήτως οικονομικής κρίσης, πανδημίας, πολέμου κτλ. Σίγουρα το Athénée -παλιό Zonars- είναι ένα μέρος που από τότε που πρωτοχτίστηκε στα 30s πρωταγωνιστεί στα δρώμενα της πόλης. Τα υπόλοιπα σημεία θα έπρεπε να είναι σε αντίθεση και πάντα γύρω από το υπέροχο Κέντρο που είναι γεμάτο αντιθέσεις... Η Αθήνα είναι η Νέα Υόρκη της Ευρώπης.

Η είσοσος του Athénée - Φωτογραφία: Athénée/Facebook

Στις μητροπόλεις της μόδας οι Fashion Week είναι ένα γεγονός στο οποίο συμμετέχει όλη η πόλη. Τι δράσεις θα μπορούσαν να γίνουν συντονισμένα στην Αθήνα, στο πλαίσιο της Fashion Week, ώστε να μετατραπεί όλη η πόλη σε ένα δημιουργικό και φαντασμαγορικό fashion show; 

Επιδείξεις σε διάφορα ανατρεπτικά σημεία της πολης.

Μοντέλα φορούν δημιουργίες του Βσσίλη Ζούλια - Φωτογραφία: Courtesy of Vassilis Zoulias

Τα θετικά και τα αρνητικά της Αθήνας, οι αγαπημένες γωνιές του Βασίλη Ζούλια στο κέντρο



Ποια είναι τα «προτερήματα» και ποια τα «ελαττώματα» της Αθήνας; Τι αγαπάτε στην Αθήνα και τι μισείτε σε αυτή;

Στα προτερήματα είναι ότι σε 30 λεπτά βρίσκεσαι στην θάλασσα και αντιστοίχως σε βουνό. Επίσης τα δυο μεγάλα πάρκα της πόλης, Πεδίον του Άρεως και Εθνικός Κήπος. Στα προτερήματα φυσικά τα μουσεία μας, η τεράστια πολιτιστική κληρονομιά μας και τα θερινά σινεμά! Ελαττώματα είναι οι συνεχείς πορείες.



Το γραφείο στο σπίτι του Βασίλη Ζούλια με την υπέροχη αγγλικού στυλ καρώ ταπετσαρία - Φωτογραφία: Courtesy of Vassilis Zoulias

Ποια είναι η αγαπημένη σας γωνιά στην Αθήνα; 

Το καφέ μέσα στον Εθνικό Κήπο.

Ένα από τα αγαπημένα vintage σετ τσαγιού του Βασίλη Ζούλια - Φωτογραφία: Courtesy of Vassilis Zoulias

Έχετε μια ελεύθερη μέρα μόνο για εσάς: πώς την περνάτε στην πόλη; Τι κάνετε; Τι αγοράζετε; Ποια είναι η διαδρομή και οι στάσεις για ένα ιδανικό day off;

Κυριακή στο παζάρι όπου βρίσκεις τα πιο απίθανα πράγματα, βόλτα στον πιο όμορφο δρόμο του κόσμου, τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, με στάση στον λόφο του Φιλοπάππου για ηλιοβασίλεμα.

Ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σας;

Τα σχέδια μου είναι πολλά και πάντα αφορούν τη δημιουργία.

Μια fashionable γωνιά στο σπίτι του Βασίλη Ζούλια - Φωτογραφία: Courtesy of Vassilis Zoulias

Μιλήστε μας για τη νέα σας συλλογή. Ποια ήταν η έμπνευση για τη δημιουργία της και ποια είναι η φιλοσοφία της;

The Swans από το βιβλίο του Τρούμαν Καπότε που αναφερόταν στα κορίτσια επιφανών οικογενειών της Αμερικής και της Ευρώπης.

Έχετε κάποιον φίλο που έρχεται να μείνει στην περιοχή για πρώτη φορά, σε ποια μέρη τον πηγαίνετε για να διαμορφώσει την αληθινή εικόνα για την Αθήνα;

Οπωσδήποτε στο Μοναστηράκι και την παλιά αγορά, στο Σούνιο στον ναό του Ποσειδώνα και στο Τατόι.

Πανσέληνος στο ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο - Φωτογραφία: AP Photos

Μια αγαπημένη ανάμνηση από την Αθήνα;

Θυμάμαι μικρός τον κόσμο μπροστά από τις βιτρίνες με τις τηλεοράσεις.

Η παλιά Αθήνα, η γοητεία του κλασικού, σας εμπνέει πολύ και το μεταδίδετε σε όλους μας. Ποια είναι τα μέρη στην πόλη που ακόμα έχουν το άρωμα της παλιάς Αθήνας;

Δυστυχώς δεν έχει μείνει τίποτε όρθιο πλέον πέρα από τον Αλεξανδράκη στην Ερμού και ο Βάρσος στην Κηφισιά.

To ζαχαροπλαστείου του Βάρσου στην Κηφισιά - Φωτογραφία: varsos.gr



Πόσο έχει αλλάξει η Αθήνα σε σχέση με το παρελθόν; Πώς ήταν η περιοχή όταν την πρωτογνωρίσατε και πώς τη φαντάζεστε σε 20 χρόνια από σήμερα;

Δεν θα έπρεπε τίποτε να αλλάξει στο Κέντρο της Αθήνας όπως δεν αλλάζει και στις υπόλοιπες πρωτεύουσες του σύγχρονου κόσμου. Η πολύπαθη πλατεία Ομονοίας άλλαξε 100 φόρες για να επανέλθει στο συντριβάνι. Εκατομμύρια στο δρόμο... Δυστυχώς ζούμε σε μια χώρα όπου πολύ εύκολα γκρεμίζουμε και καταστρέφουμε. Όταν πέταγαν τα έπιπλα του Zonars στο πεζοδρόμιο για μπάζα, τόλμησα να πω «μα τι κάνετε;» σε έναν υπεύθυνο εργοδηγό και πήρα την εξής αποστομωτική απάντηση: «Έλα μωρέ με τις παλιατζούρες». Αυτοί είμαστε. Επειδή όμως είμαι αισιόδοξος σαν άνθρωπος θέλω να οραματίζομαι ότι τώρα θα αρχίσουμε να εκτιμούμε τα διαμάντια μας όσον αφορά ακόμη κάποια μαγευτικά κτίρια του Κέντρου τα οποία θα αναστηλωθούν για να γίνουν υπέροχα ξενοδοχεία και καταστήματα. Η Σταδίου είναι ένας δρόμος που μέσα στα επόμενα 20 χρόνια προβλέπω θα αναπτυχθεί σωστά.

Το εστιατόριο Aubrevoir είναι το αγαπημένο του Βασίλη Ζούλια - Φωτογραφία: Aubrevoir/Facebook

Αγαπημένα εστιατόρια; Τι πιάτα να δοκιμάσουμε αν πάμε;

Οικονόμου στα Πετράλωνα με τις ίδιες συνταγές από τότε που άνοιξε λίγο πριν τον πόλεμο. Εκεί οπωσδήποτε το κοκκινιστό με μελιτζάνες. Στο επίσης αγαπημένο Aubrevoir για το φιλέτο με σως ταρτάρ, Cardinale για υπέροχη πίτσα.

Για πίτσα ο Βασίλης Ζούλιας προτιμά το Cardinale - Φωτογραφία: Cardinale/Facebook

Αγαπημένα μπαρ για night out;

Πλατεία Μαβίλη για μπαρ ή στο Παγκράτι.

Σε ποια καφέ μπορεί κάποιος να χαλαρώσει και να απολαύσει τη μέρα με τους φίλους του;

Δεξαμενή, classic is fantastic!

Πορτραίτο του Βασίλη Ζούλια - Φωτογραφία: Courtesy of Vassilis Zoulias

Θέλω να διαβάσω το βιβλίο μου ή να εργαστώ με ησυχία στο λαπτοπ μου, πού πηγαίνω;

Στον Εθνικό Κήπo.

Άποψη από το vintage μπάνιο στο σπίτι του Βασίλη Ζούλια - Φωτογραφία: Courtesy of Vassilis Zoulias

Αν η δική σας Αθήνα είχε soundtrack τι μουσική θα επιλέγατε και ποια 3 τραγούδια θα είχε;

Μαίρη Λίντα, Χιώτης «Λαός και Κολωνάκι», Χατζηδάκις το «Αθήνα» με τη Μούσχουρη και φυσικά Θεοδωράκης το «Όμορφη Πόλη».

Η συλλογή του Βασίλη Ζούλια με σερβίτσια, ποτήρια και vintage φλιτζάνια - Φωτογραφία: Courtesy of Vassilis Zoulias

Ποιες είναι οι καλύτερες προτάσεις, στην Αθήνα, για όσους λατρεύουν την τέχνη;

Γκαλερί της Ρεβέκκας Καμχή.

Το νεοκλασικό κτίριο που φιλοξενεί την γκαλερί της Ρεβέκκας Καμχή στο Μεταξουργείο - Φωτογραφία: Ρεβέκκα Καμχή/Facebook

Παλιά κτίρια που σας μαγεύουν στην πόλη και σας εμπνέουν;

Όλες οι παλιές πολυκατοικίες της Βασιλίσσης Σοφίας από το Σύνταγμα έως το Παλαιό Ψυχικό.

Παραλίες αγαπημένες στην Αθήνα ή κοντά σε αυτήν;

Μαύρο Λιθάρι.

Τι πρέπει να έχει αγοράσει κανείς πριν φύγει από την πόλη αυτή;

Κάτι από τους πολλούς και πολύ καλούς Έλληνες Σχεδιαστές.

O σχεδιαστής Βασίλης Ζούλιας - Φωτογραφία: Courtesy of Vassilis Zoulias

Υπάρχουν παραδοσιακές ταβέρνες ή μαγειρεία που θα συστήνατε σε κάποιον;

Οικονόμου και Θεραπευτήριο στα Άνω Πετράλωνα.

Αγαπημένο σας βιβλιοπωλείο;

Booktique του Ελευθερουδάκη στο Κολωνάκι.

Delivery lunch break στο γραφείο: Τι παραγγέλνουμε και από πού;

Me Kolonaki, Ιt restaurant και Avocado με υπέροχη vegan κουζίνα και τα τρία.

Αγαπημένες γεύσεις της πόλης;

…street food: Λευτέρης σουβλάκι από τα 50ς στην Ομόνοια.

…πίτσα: Piadino Lumbro.

…μαγειρευτά: Φιλίππου στο Kολωνάκι.

…σαλάτες: Me Kolonaki.

…κινέζικο/sushi: Sushimou.

...καφές στο χέρι: Starbucks

