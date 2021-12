Ο Βασίλης Ζούλιας ντύνει τις πρωταγωνίστριες του Emily in Paris! Οι 4 δημιουργίες του που θα δούμε στο Netflix | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Το Emily in Paris επιστρέφει στο Netflix και οι πρωταγωνίστριες φορούν δημιουργίες του Βασίλη Ζούλια.

Μία ακόμα σημαντική διάκριση εκτός συνόρων, σημείωσε ο διάσημος σχεδιαστής Βασίλης Ζούλιας, καθώς δημιουργίες του εμφανίζονται στον δεύτερο κύκλο της δημοφιλούς σειράς του Netflix, «Emily in Paris», η οποία επιστρέφει αυτό τον μήνα.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική συνεργασία, καθώς η σειρά έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία και θεωρείται το «Sex and The City» της νέας γενιάς, καθώς το στυλ των πρωταγωνιστριών δημιουργούν τάσεις στον χώρο της μόδας. Κι αυτό δεν είναι φυσικά τυχαίο, αφού πίσω από το «Emily in Paris» κρύβεται η εμβληματική ενδυματολόγος Πατρίτσια Φιλντ. Μάλιστα, αυτή ήταν που σύστησε τον Έλληνα σχεδιαστή, στον παραγωγό της σειράς, Ντάρεν Σταρ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αυτή τη στιγμή, αυτή η σειρά είναι κάτι σαν το Sex and The City μιας και η στυλίστρια είναι η ίδια. Η Πατρίσια Φιλντ είχε κάνει το styling για αυτή τη σειρά και είναι κάπως σαν το σύγχρονο Sex and The City αυτής της εποχής, που επηρεάζει πολύ κόσμο. Και νεαρές ηλικίες αλλά και μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί και οι δύο πρωταγωνίστριες καλύπτουν τα δύο φάσματα ηλικιων, από 20 μέχρι 50 ετών. Το πολύ ευχάριστο είναι ότι βρήκαν πολλά πράγματα που άρεσαν και στις δύο πρωταγωνίστριες. Σημαίνει ότι κάνω κάτι σωστά, αυτή την αίσθηση έχω, ότι κάνω κάτι σωστά στη δουλειά μου», ανέφερε ο κ. Ζούλιας μιλώντας στο iefimerida.

«Η γνωριμία μου με την Πατρίτσια Φιλντ προέκυψε μέσω του Περικλή Κονδυλάτου ο οποίος της σύστησε τη δουλειά μου. Από το 2018 στις Χρυσές Σφαίρες, όταν είχε βγει το ρούχο μου πρώτο στην πεντάδα με τα καλύτερα της βραδιάς - που ήταν αφιερωμένη για την κακοποίηση των γυναικών - η Πατρίτσια με είχε τοποθετήσει κάπου στο μυαλό της ότι κάνω όμορφα πράγματα», σημείωσε περιγράφοντας το πώς ξεκίνησε η συνεργασία του με τη σειρά του Netflix, της οποίας η 2η σεζόν θα αποτελείται από 8 επεισόδια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όταν ήρθε λοιπόν η σειρά για το Emily in Paris, κοίταξε το σάιτ, βρήκε αυτά που της άρεσαν, μας τα έστειλε, εμείς τα στείλαμε πίσω, μου είπε ότι θα πρέπει να τα δει ο Ντάρεν Σταρ και να τα εγκρίνει, και μετά και η Λίλι Κόλινς (σσ: η πρωταγωνίστρια). Στη συνέχεια μου έστειλε ότι και οι δυο λάτρεψαν τη συλλογή, και χαρήκαμε όλοι πάρα πολύ. Στείλαμε τα ρούχα και τώρα τα είδαμε στο τρέιλερ και πετάμε από τη χαρά μας. Νιώθω σαν μικρό παιδί. Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος, πετάω απ' τη χαρά μου! Νιώθω ότι επιβεβαιώνεται η δουλειά μου, οι κόποι μου, η επιμονή μου, γιατί ξέρετε τα τελευταία 10 χρόνια δεν είναι και η πιο εύκολο περίοδος στην Ελλάδα», πρόσθεσε πανευτυχής, λέγοντας ότι η επιτυχία αυτή τον κάνει να νιώθει σαν να έχει πάρει κάποιο Όσκαρ.

Το φόρεμα Emily του Βασίλη Ζούλια σε μαύρο / Φωτογραφία: vassiliszoulias.com

Συγκεκριμένα, μιλώντας για την επιτυχία του στο iefimerida, δήλωσε πως «Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν και άξιοι δημιουργοί στον χώρο μου εκτός από εμένα, γιατί αυτό θα μπορούσε να συμβεί και σε οποιονδήποτε άλλον. Αυτό δείχνει κάτι τέτοιο, ότι υπάρχουν αρκετοί Έλληνες σχεδιαστές άξιοι, που θα μπορούσαν να κάνουν κάτι τέτοιο. Σιγουρα είναι μια μεγάλη επιτυχία, η οποία αναλογεί σαν να παίρνεις κάποιο Όσκαρ».

Το Netflix πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ για τον 2ο κύκλο της σειράς, στο οποίο για την ώρα βλέπουμε τέσσερις από τις δημιουργίες του Βασίλη Ζούλια, τις οποίες έχει ανεβάσει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Περιμένω τώρα να τα δω όταν βγει η σειρά στον αέρα και να χαρούμε ακόμα περισσότερο. Δεν ξέρουμε σε ποια επεισόδια θα εμφανιστούν. Υπάρχουν και κάποια ακόμη κομμάτια, αλλά δεν ξέρουμε αν θα εμφανιστούν όλα και πότε θα τα δούμε φορεμένα», μας είπε ο ταλαντούχος σχεδιαστής μόδας ο οποίος ανυπομονεί να δει τις υπέροχες δημιουργίες του στην οθόνη, μέσω της δημοφιλούς πλατφόρμας.

Οι 4 δημιουργίες του Βασίλη Ζούλια που εμφανίζονται στο Emily in Paris

Ανάμεσα στα τέσσερα κομμάτια που εμφανίζονται στο τρέιλερ του Emily in Paris, είναι δύο φορέματα, ένα τοπ και ένα τζάκετ. Μάλιστα, το ένα φόρεμα έχει το όνομα του πρωταγωνιστικού ρόλου, δηλαδή Emily και το άλλο Patricia.

Η Λίλι Κόλινς με το φόρεμα Emily του Βασίλη Ζούλια

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σικάτο και θηλυκό φόρεμα Emily είναι φτιαγμένο από ματ σατέν ύφασμα, έχει πιέτες, στρογγυλή λαιμόκοψη, ανοιχτή πλάτη και αόρατο φερμουάρ στο πίσω μέρος, ενώ η φούστα διαθέτει πλαϊνές τσέπες. Η Λίλι Κόλινς το φορά σε χρώμα ματζέντα, ενώ μπορείτε να το βρείτε σε 13 αποχρώσεις.

Το εξίσου κομψό φόρεμα Patricia έχει έναν ώμο, και το μπλε ρουαγιάλ δαντελένιο μπούστο του είναι σε σχήμα καρδιάς, με ασορτί διακοσμητικό φιόγκο από δαντέλα. Η φούστα που διαθέτει πλαϊνές τσέπες, είναι φτιαγμένη από 100% μεταξωτό ταφτά.

Η Λίλι Κόλινς με το φόρεμα Patricia του Βασίλη Ζούλια

Το παιχνιδιάρικο και ταυτόχρονα μοδάτο Beatrice τοπ, με έξω τους ώμους, έχει πιέτες και είναι φτιαγμένο από 100% μεταξωτό ταφτά. Διαθέτει μεγάλα φουσκωτά μανίκια με ελαστικό στρίφωμα και αποσπώμενο φερμουάρ στο πίσω μέρος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρωταγωνίστρια του Emily in Paris, Λίλι Κόλινς, με το τοπ Beatrice του Βασίλη Ζούλια

Last but not least, το Vertigo κοντό τζάκετ, με ανοιχτό μεγάλο γιακά σε κίτρινο μπροκάρ ύφασμα. Είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο, διαθέτει δύο μπροστινές τσέπες patch και βγαίνει σε one size.

Η Λίλι Κόλινς με το εντυπωσιακό τζάκετ του Βασίλη Ζούλια, σε σκηνή από το Emily in Paris

Μέχρι λοιπόν, να αποκαλυφθούν όλα τα ρούχα του Βασίλη Ζούλια που θα ντύσουν την Emily στις νέες τις περιπέτειες, μπορείτε να βρείτε τα τέσσερα που έχουν ήδη γίνει γνωστά, στη συλλογή Emily in Paris, στην επίσημη ιστοσελίδα του Βασίλη Ζουλιά.