Οι μεγάλες, μοντέρνες και δεμένες οικογένειες του Μπάιντεν και της Χάρις -Ο κανόνας για το τηλ. στους Μπάιντεν, για ποιο λόγο δεν θα πήγαινε ούτε να ορκιστεί και άλλες ιστορίες

Ο θεσμός της οικογένειας, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στις ζωές των Τζο Μπάιντεν και Καμάλα Χάρις, οι οποίοι ορκίστηκαν Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αντίστοιχα, την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021.

«Η οικογένεια είναι τα πάντα για μένα. Είχα πολλούς τίτλους στην καριέρα μου και σίγουρα αυτός της “αντιπροέδρου” θα είναι υπέροχος», δήλωσε η Καμάλα Χάρις κατά τη διάρκεια της ομιλίας της τον Αύγουστο. «Αλλά ο τίτλος "Momala" θα είναι πάντα αυτό που σημαίνει τα περισσότερα».

Και για τον Τζο Μπάιντεν όμως, η οικογένεια είναι τόσο σημαντική, που κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του, παρέλειψε μια εκδήλωση στην Αϊόβα για να παρακολουθήσει την αποφοίτησή της εγγονής του από το Λύκειο και να γιορτάσει τα 38α γενέθλια της κόρης του, Άσλεϊ. «Θα προσπερνούσα και την ορκωμοσία για αυτό» είπε στο ABC News.

Πριν ανέβει στη σκηνή που είχε στηθεί μπροστά από το Καπιτώλιο την Τετάρτη, ο Τζο Μπάιντεν ανέβασε στο Instagram μια φωτογραφία με τη σύζυγό του: «Σ' αγαπώ, Τζιλ και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευγνώμων που σε έχω μαζί μου στο ταξίδι που έχουμε μπροστά μας», έγραψε.

Και η οικογένειά του ήταν εκεί στη σκηνή. Ανοίγοντας το πρόγραμμα, η γερουσιαστής Amy Klobuchar καλωσόρισε τους επίσημους προσκεκλημένους, καθώς «και ένα πλήθος από Μπάιντεν».

Η αφοσίωση του Τζο Μπάιντεν στην οικογένεια έγινε εμφανής από την αρχή των εκδηλώσεων αυτής της εβδομάδας. Όταν αποχαιρετούσε την πατρίδα του, το Ντέλαγουερ την Τρίτη, σκούπισε τα δάκρυα του, καθώς μιλούσε για τον αείμνηστο γιο του, Μπο Μπάιντεν, πρώην γενικό εισαγγελέα του Ντέλαγουερ και μέλος της Εθνοφρουράς που πέθανε το 2015 από καρκίνο του εγκεφάλου.

«Λυπάμαι μόνο για κάτι: Δεν είναι εδώ», είπε ο Τζο Μπάιντεν. «Επειδή θα έπρεπε εκείνον να παρουσιάζουμε ως πρόεδρο», πρόσθεσε.

Η μεγάλη οικογένεια της Καμάλα Χάρις

Η μεγάλη, μικτή οικογένεια της Καμάλα Χάρις, περιλαμβάνει τον υπερήφανο υποστηρικτικό σύζυγό της, τον δικηγόρο Νταγκ Εμχοφ, ο οποίος έγινε ο πρώτος «δεύτερος κύριος», και τα θετά της παιδιά, τον 26χρονο Κόουλ, ο οποίος εργάζεται σε μια εταιρεία παραγωγής στο Λος Άντζελες, και την 21χρονη Έλλα, φοιτήτρια τέχνης στη Νέα Υόρκη. Τα αδέλφια έφτασαν μαζί στην ορκωμοσία, λίγο πριν τις 11.

Στην ορκωμοσία της παρευρέθηκε επίσης, η πρώην σύζυγος του Ντάγκλας Εμχοφ, Κέρστιν Εμχοφ, μητέρα του Κόουλ και της Ελλα, η οποία διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον πρώην σύζυγό της και την Καμάλα Χάρις.

Όταν η Καμάλα και η αδερφή της Μάγια ήταν νέες, η μητέρα και ο πατέρας τους, που ήρθαν από την Τζαμάικα για να σπουδάσουν οικονομικά, χώρισαν. Η Καμάλα Χάρις είπε κατά τη διάρκεια ομιλίας της, ότι η μητέρα της «μας έμαθε να βάζουμε την οικογένεια πρώτα - την οικογένεια στην οποία γεννιέσαι και την οικογένεια που επιλέγεις».

Η Μάγια απέκτησε μια κόρη, τη Μίνα Χάρις, στα 17 της. «Η γιαγιά μου και η θεία μου ήταν δεύτερες μητέρες για μένα», έχει πει η Μίνα στους New York Times. Η Μάγια και η Καμάλα Χάρις παραμένουν εξαιρετικά κοντά.

Περπατώντας στην πλατφόρμα στο Καπιτώλιο, η Χάρις έσκυψε να φιλήσει μια από τις νεαρές κόρες της ανιψιάς της που την αποκαλούν «θεία». Όταν έφτασε στο κάθισμα της πρώτης σειράς, γύρισε πίσω, με το χέρι της ακουμπισμένο στην καρδιά της, για να δει την οικογένειά της που συγκεντρώθηκε κάτω από τον τρούλο του Καπιτωλίου.

Ανάμεσα στα άτομα που θεωρεί οικογένειά της η Καμάλα Χάρις, είναι η καλύτερη φίλη της, η Κρισέτ Χάντλιν, η οποία της γνώρισε τον άνδρα της και η Ρετζίνα Σέλτον, η οποία, όπως είπε η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ήταν «η δεύτερη μητέρα μου, που έμενε λίγο πιο κάτω και βοήθησε στο μεγάλωμά μου».

Ο Καμάλα Χάρις ορκίστηκε την Τετάρτη με το χέρι της στην Αγία Γραφή της οικογένειας Σέλτον, που μεταφέρθηκε στην Ουάσινγκτον από τη Σανίγια Σμιθ, τη μεγαλύτερη εγγονή της Ρετζίνα Σέλτον, που ζει στο Όκλαντ.

Η Καμάλα Χάρις ορκίζεται αντιπρόεδρος των ΗΠΑ / Φωτογραφία: AP



«Είμαι τόσο περήφανη γι 'αυτήν και είμαι τόσο ευγνώμων που μπορώ να δω πώς συνεχίζει να τιμά την κληρονομιά της γιαγιάς μου», δήλωσε η Σμιθ στο The Mercury News.

Τζο Μπάιντεν: Ενας σωστός οικογενειάρχης

Στον επίλογο του βιβλίου του το 2017, «Promise Me, Dad: A Year of Hope, Sardship and Purpose», ο Τζο Μπάιντεν ανέφερε λεπτομερώς τις προτεραιότητές του: «Λοιπόν, πώς θέλω να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου; Θέλω να περάσω όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο με την οικογένειά μου και θέλω να βοηθήσω να αλλάξω τη χώρα και τον κόσμο προς το καλύτερο».

Ανάμεσα στη συνοδεία του Τζο Μπάιντεν στην ορκωμοσία του, ήταν τα παιδιά του Χάντερ και Άσλεϊ, μαζί με πέντε από τα μεγαλύτερα εγγόνια του Μπάιντεν. Το μωρό Μπο βέβαια, ήταν αυτό που έκλεψε την παράσταση, αφού κάποια στιγμή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, χόρεψε μαζί του.

Ο Τζο Μπάιντεν με τον εγγονό του Μπο, στην αγκαλιά του



Όταν ο Τζο Μπάιντεν ορκίστηκε 46ος Πρόεδρος των ΗΠΑ, η σύζυγός του, η Τζιλ, κρατούσε την οικογενειακή Βίβλο, που ανήκει στην οικογένεια από το 1893.

Ο Τζο Μπάιντεν ορκίζεται 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ -Δίπλα η σύζυγός του, Τζιλ / Φωτογραφία: AP



Η 39χρονη Άσλεϊ Μπλέιζερ Μπάιντεν, είναι το μοναδικό παιδί που γεννήθηκε από τον Τζο και την Τζιλ Μπάιντεν. Το 1972, η πρώτη σύζυγος του Μπάιντεν, η Νείλια, και η κόρη τους που ήταν τότε μωρό, η Ναόμι, πέθαναν σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Ο Μπο και ο Χάντερ, τότε νήπια, τραυματίστηκαν σοβαρά, αλλά επέζησαν.

Η Άσλεϊ έχει πει ότι η οικογένεια του σημαίνει τα πάντα γι' αυτόν, ειδικά μετά τους τραγικούς θανάτους των αγαπημένων του προσώπων.

«Ο μπαμπάς είναι τόσο συμπονετικός και έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει τον πόνο, να νιώθει τον πόνο των άλλων και να παρηγορεί», δήλωσε η Άσλεϊ Μπάιντεν. «Έκανε επίσης την οικογένειά του το νούμερο ένα του. Έχουμε έναν κανόνα ακόμα και σήμερα, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται ο μπαμπάς, ανεξάρτητα από τη συνάντηση που έχει, αν καλέσει κάποιο από τα παιδιά, πρέπει να τον βγάλεις έξω (σ.σ. να βγει έξω να τους μιλήσει)».

Η οικογένειά του Τζο Μπάιντεν, τον συνοδεύει στον Λευκό Οίκο / Φωτογραφία: AP Photo/Carolyn Kaster

Πριν την ορκωμοσία μάλιστα, είχε δηλώσει ότι μαζί τους, νοητά, θα είναι και ο Μπο, ο οποίος «είναι πολύ περήφανος για τον μπαμπά». Ο Μπο Μπάιντεν έχασε τη μάχη με τον καρκίνο το 2014 σε ηλικία 47 ετών. Ο Μπο Μπάιντεν ήταν ανερχόμενο αστέρι στην πολιτική και για πολλούς, και τον ίδιο τον Τζο Μπάιντεν, θεωρούνταν ο διάδοχός του. Λίγο πριν αρρωστήσει ο γιος του, όπως ο ίδιος ο Μπάιντεν έχει αποκαλύψει, σκεφτόταν να αποσυρθεί από την πολιτική για να στηρίξει την πολιτική καριέρα του γιου του.

Ο Τζο Μπάιντεν είναι ακόμη, ένας περήφανος παππούς, με τον ίδιο να αποκαλύπτει: «Κάθε μέρα, μιλάω και στα πέντε εγγόνια μου. Είτε στο τηλέφωνο είτε μέσω μηνυμάτων». Τώρα έχει έναν έκτο, τον μικρό Μπο, που γεννήθηκε τον Μάρτιο. Είναι γιος του 45χρονου Χάντερ Μπάιντεν και της δεύτερη συζύγου του, Μελίσα Κόεν. Ο Χάντερ, που είναι μπαμπάς τριών μεγαλύτερων κοριτσιών, απέκτησε επίσης μια κόρη εκτός γάμου το 2018 με μια γυναίκα από το Αρκάνσας.

Η άγνωστη μέχρι σήμερα εγγονή του Τζο Μπάιντεν, παιδί του γιου του Χάντερ, στην αγκαλιά της θείας της



Κατά τη διάρκεια της τελευταίας βραδιάς της Εθνικής Δημοκρατικής Συνέλευσης, οι εγγονές του Μπάιντεν, η Μέισι, η Φινέγκαν, η Ναόμι και η Νατάλι, δήλωσαν σε συνέντευξή τους στο PBS News Hour ότι ο παππούς τους, τους καλεί κάθε μέρα.

«Θα μας καλέσει ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται», είπε η Ναόμι Μπάιντεν, το πρώτο εγγόνι του Τζο. «Μπορεί να είναι στη σκηνή, να δίνει μια ομιλία, και να τον καλέσουμε και αμέσως θα ρωτήσει, "Τι συμβαίνει;!"»

«Έχουμε μεγαλώσει μαζί», είπε. «Βεβαιώνεται ότι σε κάθε γιορτή, κάθε διακοπές, θα είμαστε όλοι μαζί… Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει καμία απόφαση, ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη ή μικρή, που δεν έχουμε αποφασίσει ως οικογένεια».