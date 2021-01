Ποιοι είναι οι Μπάιντεν: Γνωρίστε την νέα Πρώτη Οικογένεια, μετακομίζουν σήμερα στον Λευκό Οίκο -Παιδιά, εγγόνια και σκύλοι

Όταν θα ολοκληρωθεί σήμερα η τελετή ορκωμοσίας του ο Τζο Μπάιντεν κι η σύζυγός του θα γίνουν οι νέοι ένοικοι του Λευκού Οίκου.

Για το νέο πρόεδρο των ΗΠΑ η οικογένειά του έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στη διάρκεια της μακρόχρονης σταδιοδρομίας του στην πολιτική και η προεκλογική καμπάνια του Μπάιντεν έφερε αναπόφευκτα στο προσκήνιο τα συγγενικά του πρόσωπα – κάποια για τους σωστούς και άλλα για λάθος λόγους.

Ο Τζο Μπάιντεν απέκτησε 4 παιδιά. Τον Χάντερ, τον Μπο, τη Ναόμι και την Ασλεϊ. Η Ναόμι σε ηλικία μόλις ενός έτους έχασε τη ζωή της σε αυτοκινητιστικό στο οποίο σκοτώθηκε επίσης η μητέρα της, πρώτη σύζυγος του Τζο Μπάιντεν με την οποία είχε αποκτήσει τους δυο γιους του και τη Ναόμι. Ο Μπο Μπάιντεν πέθανε πριν από λίγα χρόνια από καρκίνο στον εγκέφαλο.

Ο Τζο Μπάιντεν έχει 7 εγγόνια. Ο γιος του Χάντερ Μπάιντεν έχει αποκτήσει 5 παιδιά. Την 26χρονη Ναόμι (που έχει το όνομα της κόρης του Τζο Μπάιντεν που σκοτώθηκε σε ηλικία 1 έτους), την Φίνεγκαν και την Μέσι. Το 2008 απέκτησε ένα αγοράκι το οποίο αρχικά δεν αναγνώρισε και για το οποίο έφθασε στα δικαστήρια. Τελικά παραδέχθηκε ότι είναι βιολογικός πατέρας του μικρού που ακόμη δεν έχει κάποιο όνομα. Πριν από 7 μήνες έγινε ξανά πατέρας με την νέα του σύζυγο Μελίσα, απέκτησαν ένα αγοράκι που λέγεται ότι θα το ονομάσουν Μπο, από τον αδικοχαμένο του αδελφό.

Ο Μπο Μπάιντεν, που έφυγε από τη ζωή πριν λίγα χρόνια, έχει δύο παιδιά, την 16χρονη Ναταλί και τον 14χρονο Ρόμπερτ.



Η 69χρονη εκπαιδευτικός Τζιλ Μπάιντεν είναι παντρεμένη με τον Τζο Μπάιντεν εδώ και 43 χρόνια, και έγινε μητέρα των γιων του από τον πρώτο του γάμο, του Μπο και του Χάντερ. Εσωστρεφής κατά δική της ομολογία κι έχοντας διατηρήσει ένα χαμηλό προφίλ στη διάρκεια της πολιτικής καριέρας του συζύγου της η «δρ Μπ», όπως την αποκαλούν οι φοιτητές της, είναι αποφασισμένη να ξεφύγει από τον παραδοσιακό ρόλο της Πρώτης Κυρίας και τα τελετουργικά καθήκοντά που τον συνοδεύουν, αφού σκοπεύει να συνεχίσει να διδάσκει Αγγλική Φιλολογία σε ένα πανεπιστήμιο στη Βόρεια Βιρτζίνια, κοντά στην Ουάσιγκτον.

Ως Πρώτη Κυρία η Τζιλ αναμένεται να συνεχίσει να εργάζεται σε θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση και να επανεκκινήσει το πρόγραμμα Joninig Forces για τη στήριξη οικογενειών των μελών των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που ξεκίνησε μαζί με τη Μισέλ Ομπάμα το 2011. Γνώρισε τον Τζο Μπάιντεν το 1975, λίγα χρόνια αφότου ο τότε γερουσιαστής του Ντέλαγουερ είχε χάσει την πρώτη σύζυγό του και την κόρη του σε τροχαίο δυστύχημα. Ο Μπάιντεν έχει συχνά πει ότι η δεύτερη γυναίκα του τού έδωσε πίσω τη ζωή του.

Παντρεύτηκαν το 1977 κι απέκτησαν και μια κόρη, την Άσλεϊ. Εκτός από την ανατροφή της οικογένειας η Τζιλ παρέμεινε αφοσιωμένη στην δική της καριέρα στην διδασκαλία. Μάλιστα, πήρε τέσσερα πτυχία ενώ μεγάλωνε την οικογένειά της, συμπεριλαμβανομένου ενός διδακτορικού στην εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο του Ντελαγουέρ. Στήριξε τις πολιτικές φιλοδοξίες του άνδρα της, στάθηκε στο πλευρό του και τις τρεις φορές που διεκδίκησε το χρίσμα των Δημοκρατικών για την προεδρία και ήταν μια από τις πιο ένθερμες και ακάματες οπαδούς του στη διάρκεια της τελευταίας προεκλογικής του καμπάνιας και της νίκης επί του Ντόναλντ Τραμπ.



Ο Τζο Μπάιντεν έχει μιλήσει συχνά για το πώς η ζεστή σχέση με τους γιους του τον βοήθησε να ξεπεράσει το χαμό της πρώτης γυναίκας και της κόρης του Ναόμι και να προχωρήσει ο γάμος του με τη Τζιλ όσο έδινε μάχες στην πολιτική κονίστρα της Αμερικής. Επί χρόνια ολόκληρα, όσο ήταν γερουσιαστής, ταξίδευε καθημερινά δύο ώρες με το τρένο από το σπίτι του στο Ντέλαγουερ μέχρι την Ουάσιγκτον, προκειμένου να βρίσκεται στο πλευρό των παιδιών του.

Ο Τζόζεφ «Μπο» Μπάιντεν θεωρείτο ότι κληρονόμησε το πολιτικό ήθος και τις ικανότητες του πατέρα του. Υπηρέτησε στο Ιράκ και στη συνέχεια μπήκε στην πολιτική και εξελέγη γενικός εισαγγελέας του Ντελαγουέρ, μια θέση που υπηρέτησε από το 2007 έως το 2015. Σχεδίαζε να διεκδικήσει τη θέση του κυβερνήτη της Πολιτείας το 2016, αλλά πέθανε το 2015, μετά από μάχη με τον καρκίνο του εγκεφάλου σε ηλικία 46 ετών. Ο θάνατός του σημάδεψε τον πατέρα του, που επισκέπτεται συχνά τον τάφο του Μπο όπως και εκείνους της πρώτης γυναίκας και της κόρης του Ναόμι.

Ο άλλος γιος του Μπάιντεν, ο Ρόμπερτ Χάντερ, εργάζεται προς το παρόν ως δικηγόρος και είναι ο ιδρυτής της εταιρείας επιχειρηματικών κεφαλαίων Eudora Global. Συνήθως αναφέρεται με το μεσαίο όνομά του κι έχει γίνει θέμα στα tabloid λόγω των αγώνων του με τις καταχρήσεις ουσιών καθώς και με την ταραχώδη προσωπική του ζωή, ενώ το 2014 αποπέμφθηκε από το σώμα εφέδρων του Ναυτικού αφού βρέθηκε θετικός στην κοκαϊνη. Ο Χάντερ αποτέλεσε συχνό στόχο επιθέσεων του Τραμπ ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης της 3ης Νοεμβρίου για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες στην Ουκρανία και την Κίνα, αλλά ο πατέρας του τον στήριξε. Στη διάρκεια του τελευταίου ντιμπέιτ, όταν ο Τραμπ ειρωνεύτηκε τον Χάντερ για τη χρήση κοκαϊνης, ο Μπάιντεν απάντησε απλά: «Εγώ είμαι περήφανος για τον γιο μου».

Το νεότερο παιδί του Τζο Μπάιντεν, η Άσλεϊ είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Tulane, η οποία στην συνέχεια έγινε εκτελεστική διευθύντρια του Κέντρου Δικαιοσύνης του Ντελαγουέρ, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού με σκοπό την μεταρρύθμιση της ποινικής δικαιοσύνης. Εργάστηκε επίσης, ως κοινωνική λειτουργός στο Ντελαγουέρ για 15 χρόνια. Ως παιδί, η Άσλεϊ είχε επιρροή στα πολιτικά παιχνίδια του πατέρα της. Σύμφωνα με μια συνέντευξη στο DelawareToday, κάποτε πλησίασε τον Τζο Μπάιντεν, «προετοιμασμένη με έρευνα και αφίσες και μίλησε για το τι πρέπει να γίνει για την σωτηρία των δελφινιών» γεγονός που τον οδήγησε να συνεργαστεί με την γερουσιαστή Μπάρμπαρα Μπόξερ για τον Νόμο περί προστασίας των Δελφινιών του 1990. Τώρα η Άσλεϊ έχει εστιάσει στην βιομηχανία της μόδας. Το 2017, ίδρυσε την Livelihood, μια αμερικανική εταιρεία ένδυσης και είναι παντρεμένη με τον πλαστικό χειρουργό Χάουαρντ Κρέιν.

Η Ναόμι είναι η 26χρονη κόρη του Χάντερ και της πρώτης του γυναίκας. Πήρε το όνομα της κόρης του Τζο Μπάιντεν που πέθανε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα το 1972. Σε ένα συγκινητικό πρόσφατο tweet, είπε στον παππού της Τζο Μπάιντεν: «Είμαι περήφανη που είμαι εγγονή σου κάθε μέρα».



Μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Τζο Μπάιντεν για την προεδρία των ΗΠΑ, η Ναόμι αποκάλυψε μέσω Twitter πως αυτή και τα ξαδέρφια της αποφάσισαν να κεράσουν τον παππού τους ένα παγωτό. «Παππού, απόψε θα φας από το κουτί» έγραψαν σε μια γλυκιά νότα.

Τον περασμένο Μάιο, η Ναόμι αποφοίτησε από την Νομική Σχολή του Κολούμπια, και η παππούς της έδωσε μαι ομιλία εκεί – αν και απομακρυσμένα λόγω κορωνοϊού. Πριν από αυτό, ήταν φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια και αποφοίτησε το 2016, μαζί με την Τίφανι Τραμπ. Οι δύο προκάλεσαν σύγχυση μετά την λήψη μιας φωτογραφίας μαζί.

Η μικρότερη αδερφή της Ναόμι Μπάιντεν, η Φίνεγκαν συμμετείχε εξίσου στην προεκλογική εκστρατεία του παππού της Όπως και η Ναόμι, πήρε το όνομά της από έναν συγγενή που είχε πεθάνει: την μητέρα του Τζο Μπάιντεν, την Κάθριν Ευγενία, Φίνεγκαν Μπάιντεν.



Η Μέισι είναι η μικρότερη από τα παιδιά του Χάντερ και της Κάθλιν Μπάιντεν. Όπως τα αδέρφια της, συνόδευσε τον παππού της σε διεθνή ταξίδια – συμπεριλαμβανομένης της Κολομβίας και της Κένυας – όταν ήταν αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το Chicago Tribune, είναι φίλη με την Σάσα Ομπάμα. Πήγαν μαζί στο ίδιο σχολείο, έπαιζαν μπάσκετ μαζί και ήταν και οι δύο νέες, όταν ο πατέρας και ο παππούς τους ανέλαβαν τα ηνία της προεδρίας των ΗΠΑ.



Ακόμη και ο Τζο Μπάιντεν έχει μιλήσει για την στενή σχέση της Μέισι με την Σάσα. «Η καλύτερη φίλη της είναι η Σάσα». «Ο Μπαράκ και η Τζιλ αλλά και όλη την οικογένεια, ήμασταν όλοι εκεί στην αποφοίτησή τους από το λύκειο.



Η Νάταλι είναι η 16χρονη κόρη της Χάλι και του Μπο Μπάιντεν. Σε ένα πρόσφατο βίντεο για το συνέδριο των Δημοκρατικών, αυτή και η ξαδέρφη της Ναόμι, μίλησαν για το πώς είναι η Τζιλ Μπάιντεν ως γιαγιά: «Θα έλεγα ότι δεν είναι η μέση γιαγιά» είπε η Ναόμι. «Κάνει φάρσες, είναι πολύ σκανδαλιάρα», με την Νάταλι να προσθέτει: «Έχουμε πολλές ιστορίες».



Το δεύτερο παιδί των Μπο και Χάλι Μπάιντεν που γεννήθηκε το 2006, πήρε το όνομα του θείου του. Ο 14χρονος εμφανίστηκε μαζί με τα ξαδέρφια και τις αδερφές του, στο Συνέδριο των Δημοκρατικών.



Ο Χάντερ απέκτησε άλλο ένα παιδί, που παραμένει ανώνυμο και γεννήθηκε το 2018, με τη Λούντεν Αλέξις Ρόμπερτς από το Αρκάνσας. Αν και αρχικά ο Μπάιντεν αρνήθηκε ότι ήταν ο πατέρας, ένα δικαστήριο για την υπόθεση πατρότητας έκρινε ότι είναι ο «βιολογικός και νόμιμος πατέρας» του παιδιού.



Η οικογένεια Μπάιντεν απέκτησε άλλο ένα μέλος τον Μάρτιο του 2020, όταν ο Χάντερ Μπάιντεν και η νέα του σύζυγος Μελίσα Κοέν καλωσόρισαν ένα «όμορφο και υγιές αγόρι» στο Λος Άντζελες, αναφέρει το Page Six.

Ο Τραμπ ήταν ο πρώτος εδώ και πάνω από έναν αιώνα πρόεδρος των ΗΠΑ που δεν είχε σκύλο, αλλά οι Μπάιντεν φέρνουν μαζί τους δύο γερμανικούς ποιμενικούς στον Λευκό Οίκο, τον Τσαμπ και τον Μέιτζορ και μία γάτα αγνώστου ράτσας και ονόματος.

This is Major and Champ. They are the dogs of @JoeBiden and @DrBiden. Champ has already been to the White House, but Major hasn’t yet. Champ can’t wait to show him around. Both 14/10 would be an honor to pet pic.twitter.com/Zwqmx7X6FB