Η μοναδική φωτό που κυκλοφορεί από το γάμο της Καμάλα Χάρις -Η γνωριμία με τον άντρα της σε ραντεβού στα τυφλά

Η Καμάλα Χάρις γράφει ιστορία καθώς στις 20 Ιανουαρίου θα ορκιστεί Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. Η πρώτη γυναίκα Αντιπρόεδρος, η πρώτη μαύρη αντιπρόεδρος και μαζί της στο Λευκό Οίκο θα μπει και για πρώτη φορά… Δεύτερος Κύριος!

Στο inauguration της 20ης Ιανουαρίου η Καμάλα Χάρις θα εμφανιστεί στο Καπιτώλιο συνοδευόμενη από τον Δεύτερο Κύριο των ΗΠΑ Νταγκλας Εμχόφ και στη συνέχεια μαζί του, και πιθανότατα μαζί με τα δυο του παιδιά, την Ελα και τον θα κάνουν το περίφημο inaugural parade από το Καπιτώλιο στο Λευκό Οίκο, σε μια παρέλαση πολύ διαφορετική στα χρονικά. Και το βράδυ θα χορέψουν αγκαλιά στο inauguration ball λίγο πριν ξεκινήσει για την Καμάλα Χάρις το ταξίδι της αντιπροεδρίας...

«Αγαπώ τον άντρα μου», είπε η Καμάλα στο Now This το 2019. «Είναι αστείος. Είναι ευγενικός. Είναι υπομονετικός. Αγαπά τη μαγειρική μου. Είναι απλώς ένας πολύ καλός τύπος».

Ο Ντάγκλας είναι γνωστός για την τακτική παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για το γεγονός ότι βρέθηκε από την αρχή ως το τέλος στο πλευρό της Καμάλα στο ταξίδι για την αντιπροεδρία. Η ιστορία αγάπης του ζευγαριού είναι σχετικά νέα - για τα πολιτικά πρότυπα της Αμερικής - αλλά απίστευτα γλυκιά.

Πώς γνωρίστηκαν

Το ζευγάρι γνωρίστηκε σε ένα ραντεβού στα τυφλά το 2013 , όταν η Καμάλα υπηρετούσε ως Γενικός Εισαγγελέας της Καλιφόρνια. Η Καμάλα παρουσίασε λεπτομερώς την πρώτη τους συνάντηση στο βιβλίο της, The Truths We Hold, αποκαλύπτοντας ότι η Ντάγκλας της έστειλε για πρώτη φορά sms ενώ παρακολουθούσε ένα παιχνίδι Lakers και την κάλεσε για πρώτη φορά στο τηλέφωνο την επόμενη μέρα αφήνοντάς της ένα... μεγάλο μήνυμα στον τηλεφωνητή.

«Νόμιζε ότι το μήνυμα που μου άφησε στον τηλεφωνητή ήταν μια σκέτη καταστροφή καταστροφικός και ότι πιθανότατα δεν θα μου άκουγε ξανά», έγραφε η Καμάλα στη Washington Post. «Προσπαθούσε να μην καλέσει ξανά και να αφήσει ένα άλλο μεγάλο μήνυμα προσπαθώντας να εξηγήσει το πρώτο».

Την επομένη ημέρα μετά το πρώτο τους ραντεβού, ο Εμχόφ είχε στείλει στην Καμάλα Χάρις ένα email στο οποίο της έγραφε ότι είναι πολύ μεγάλος για να παίξει παιχνίδια. «Πραγματικά μου αρέσεις, και θέλω να δω αν μπορούμε να είμαστε μαζί καλά».

Περίπου ένα χρόνο μετά το πρώτο τους ραντεβού, ο Εμχοφ έκανε πρόταση γάμου στην Καμάλα με ένα δαχτυλίδι με διαμάντια και πλατίνα, σύμφωνα με την San Francisco Gate. Η ίδια η Καμάλα Χάρις είχε γράψει στο βιβλίο της περιγράφοντας τι συνέβη στην πρόταση γάμου: «Δεν έρρεαν χαριτωμένα δάκρυα αλά Χόλιγουντ. Ετρεχαν δάκρυα και μαζί και η μύτη μου ενώ η μάσκαρα είχε μουτζουρώσει όλο το πρόσωπό μου».

Τέσσερις μήνες αργότερα, τον Αύγουστο του 2014, το ζευγάρι παντρεύτηκε με την αδερφή της Καμάλα, Μάγια Χάρις, να παραβρίσκεται στο γάμο. Ο Εμχοφ φορούσε μια γιρλάντα λουλουδιών στο λαιμό του για να τιμήσει την ινδική καταγωγή της Καμάλα και ο γάμος τελείωσε με το ζευγάρι να σπάει ένα ποτήρι ακολουθώντας τις εβραϊκές παραδόσεις του Ντάγκλας. Έγραψαν τους δικούς τους όρκους για την ξεχωριστή μέρα και η ανιψιά της Καμάλα, η Μένα, διάβασε ένα απόσπασμα από το ποίημα της Μάγια Αγγέλου, Touched by an Angel. Ο πρώτος χορός τους ήταν το "Like a Star" της Corinne Bailey Rae. Η Καμάλα, μετά το νυφικό της, φορούσε ένα χρυσό φόρεμα καλιφορνέζου σχεδιαστή.

Τον περασμένο Αύγουστο, στην 5η επέτειο του γάμου τους, η Καμάλα Χάρις πόσταρε μια φωτό από εκείνη την ημέρα στο Instagram, γράφοντας: «Χαρούμενη επέτειο στον άνδρα που με κάνει συνέχεια να γελάω. Σ' αγαπάω».

Την ίδια φωτό πόσταρε και ο Εμχοφ γράφοντας ότι δεν θα άλλαζε τίποτα στην οικογένειά τους και στην κοινή τους ζωή.

Αν και ο Νταγκ ήθελε να συστήσει την Καμάλα στα παιδιά του, τον Κόλ και την Έλα, μετά το δεύτερο ραντεβού της, η γνωριμία έγινε αρκετά αργότερα.

«Ως παιδί χωρισμένων γονιών, ήξερα πόσο δύσκολο θα μπορούσε να είναι όταν οι γονείς σου αρχίζουν να βγαίνουν με άλλους ανθρώπους», έγραψε η υπηρήφανη Καμάλα σε άρθρο της για την Ημέρα της Μητέρας το 2019 στο Εlle. «Και ήμουν αποφασισμένη να μην μπω στη ζωή τους έως ότου ο Νταγκ και εγώ ήμασταν σίγουροι ότι η σχέση μας θα έχει διάρκεια».

Στο ίδιο άρθρο η Καμάλα Χάρις είχε αποκαλύψει ότι πήγε να γνωρίσει τα παιδιά του Ντάγκλας προσφέροντάς τους ένα κουτί μπισκότα. «Ο Κολ και η Eλα δεν θα μπορούσαν να είναι πιο φιλόξενοι. Είναι λαμπρά, ταλαντούχα, αστεία παιδιά που έχουν μεγαλώσει με εκπληκτικούς γονείς. Ήμουν ήδη δεμένη με τον Ντάγκλας, αλλά πιστεύω ότι δέθηκα ακόμη περισσότερο μετά τη γνωριμία μου με τα παιδιά του».