Παραλήρημα για τον Τιμοτέ Σαλαμέ: Στα Oscars 2022 με γυναικείο κοστούμι Louis Vuitton, χωρίς πουκάμισο [εικόνες] - iefimerida.gr

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ επιβεβαίωσε με την εμφάνισή του στα Oscars 2022 για μία ακόμα φορά τη φήμη του ως ένας από τους πιο τολμηρούς ενδυματολογικά ηθοποιούς.

Ο πρωταγωνιστής του Dune εντυπωσίασε στο κόκκινο χαλί του Dolby Theatre του Χόλιγουντ το βράδυ της Κυριακής καθώς επέλεξε να φορέσει ένα κοστούμι από την γυναικεία κολεξιόν Άνοιξη-Καλοκαίρι 2022 της Louis Vuitton.

Σε μαύρο χρώμα, το σακάκι ήταν κεντημένο με δαντέλα και το παντελόνι ψηλόμεσο. Το σύνολο το συνδύασε με ένα αστραφτερό κολιέ και ένα ζευγάρι μαύρες μπότες, επέλεξε όμως να μην φορέσει πουκάμισο η μπλούζα γεγονός που έβαλε φωτιά στα κοινωνικά δίκτυα.

Με γυμνό στήθος κάτω από το μαύρο σακάκι, ο ηθοποιός έκανε τους θαυμαστές του να παραληρούν στο διαδίκτυο. «Ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι βασικά ένας ροκ σταρ σωστά;», έγραψε ένας χρήστης του Twitter, ενώ ένας άλλος αστειεύτηκε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όποιον έφτιαξε αυτό το ρούχο, τους γονείς του Τιμοτέ Σαλαμέ και τον Θεό».

Υπήρχαν όμως και εκείνοι που δεν ενθουσιάστηκαν με το κοστούμι που σχεδίασε ο δημιουργικός διευθυντής της Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière, με έναν χρήστη να γράφει: «Κάποιος ρίξει μια κουβέρτα στον Τιμοτέ Σαλαμέ και να καλέσει τη μητέρα του».

Ο 26χρονος σταρ -- ο οποίος συμμετείχε σε δύο ταινίες που ήταν υποψήφιες στην φετινή κατηγορία Καλύτερης Ταινίας, το Dune και Don't Look Up -- είναι γνωστός για τις τολμηρές επιλογές του στο κόκκινο χαλί. Συνήθως κάθε φορά συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο καλοντυμένους και στις σημαντικές περιστάσεις ντύνεται με Louis Vuitton κάτι που έκανε και στις Χρυσές Σφαίρες του 2019.

Αν και τα Βραβεία Oscar είναι γνωστά για τη συγκριτικά συγκρατημένη μόδα, ο Σαλαμέ έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν τη μεγαλύτερη βραδιά του Χόλιγουντ για να κάνει δηλώσεις -- όπως το ολόλευκο κοστούμι Berluti που φόρεσε στην τελετή του 2018.

Δύο χρόνια αργότερα, η υβριδική μπλε φόρμα-φόρμα Prada έγινε μια από τις πιο πολυσυζητημένες νυχτερινές εμφανίσεις ανδρικών ενδυμάτων, αφού προκάλεσε διαδικτυακές συγκρίσεις με διάφορους ένστολους εργάτες, από έναν παραϊατρικό μέχρι έναν παρκαδόρο.

Oscars 2022: Ποιοι άλλοι ηθοποιοί ξεχώρισαν



Στο φετινό κόκκινο χαλί όμως ήταν και άλλοι που ξεχώρισαν ο Daniel Kaluuya και ο πρωταγωνιστής του The Power of the Dog Kodi Smit-McPhee ήταν μεταξύ εκείνων που απέφυγαν να φορέσουν ένα συμβατικό κοστούμι και επέλεξαν έντονα χρώματα.

