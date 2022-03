Όσκαρ 2022: Σε εξέλιξη η τελετή απονομής -Στην Αριανά Ντε Μπόζι το Βραβείο Β' Γυναικείου Ρόλου, σαρώνει το Dune - iefimerida.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη βραδιά της απονομής βραβείων Όσκαρ 2022, που επέστρεψαν στο «σπίτι» τους, το Dolby Theater του Χόλιγουντ.

Η βραδιά της 94ης τελετής απονομής των Όσκαρ, των κορυφαίων βραβείων της αμερικανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας, ξεκίνησε ξημερώματα Δευτέρας ώρα Ελλάδας, όπου οι αστέρες της 7ης τέχνης επέστρεψαν στο κόκκινο χαλί, έπειτα από μία χρονιά αποχής εξαιτίας της πανδημίας.

Ήταν οι αδελφές Σερίνα και Βίνους Γουίλιαμς, οι Αμερικανίδες τενίστριες, με το ξεκίνημα των οποίων καταπιάνεται το φιλμ «Η μέθοδος Γουίλιαμς», αυτές που κήρυξαν την έναρξη της τελετής, με τη ζωντανή ερμηνεία της τραγουδίστριας Μπιγιονσέ σε γήπεδο αντισφαίρισης σε προάστιο του Λος Άντζελες.

Η αμερικανική Ακαδημία των Τεχνών και των Επιστημών του Κινηματογράφου θα απονείμει στην τελετή συνολικά 23 χρυσά αγαλματίδια.

Φαβορί των Όσκαρ των ταινιών μεγάλου μήκους θεωρούνται τα φιλμ «Η εξουσία του σκύλου», σε σκηνοθεσία της Τζέιν Κάμπιον, «CODA», σε σκηνοθεσία της Σιάν Χέντερ, και «Μπέλφαστ» σε σκηνοθεσία Κένεθ Μπράνα.



Όσκαρ 2022 Β' Γυναικείου Ρόλου: Αριάνα Ντε Μπόζι για το «West Side Story»

Το πρώτο Όσκαρ που ανακοινώθηκε ήταν εκείνο του Β' Γυναικείου Ρόλου, το οποίο διεκδίκησαν οι Τζέσι Μπάκλεϊ («The Lost Daughter»), Τζούντι Ντεντς («Belfast»), Κρίστεν Ντανστ («The Power of the Dog»), Αριάνα Ντε Μπόζι («West Side Story») και Αουνζάνιου Έλις («King Richard»).

Μεγάλη νικήτρια αναδείχθηκε η Αριάνα Ντε Μπόζι για την ταινία «West Side Story», η οποία αποθεώθηκε, ενώ κατά την ομιλία της τόνισε ότι γράφεται ιστορία με αυτό το Όσκαρ, αφού πρόκειται για την πρώτη βράβευση μίας ανοιχτά queer Αφροαμερικανής γυναίκας.

Όσκαρ 2022 Καλύτερου Ήχου: Dune

Το επόμενο Όσκαρ που ανακοινώθηκε ήταν εκείνο του Καλύτερου Ηχου, το οποίο και κέρδισε η ταινία «Dune».

Υποψήφιες ήταν οι ταινίες «Belfast», «Dune», «No Time to Die», «Η Εξουσία του Σκύλου» και «West Side Story».

Όσκαρ 2022 Καλύτερης Φωτογραφίας: Dune - Γκρεγκ Φρέιζερ

Οι Γκρεγκ Φρέιζερ («Dune»), Νταν Λαόυστσεν («Nightmare Alley»), Άρι Βέγκνερ, («The Power of the Dog»), Μπρούνο Ντελμπονέλ («The Tragedy of Macbeth») και Γιάνους Καμίνσκι («West Side Story») μονομάχησαν για το Όσκαρ 2022 Καλύτερης Φωτογραφίας.

Νικητής αναδείχθηκε ο Γκρέιγκ Φρέιζερ, με το «Dune» να κερδίζει δεύτερο απανωτό Όσκαρ, μετά από εκείνο του Καλύτερου Ηχου.

Όσκαρ 2022 Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους: The Queen of Basketball

Τα Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους «Audible», «Lead me Home», «The Queen of Basketball», «Three Songs και «When We Were Bullies» ήταν τα υποψήφια για το αντίστοιχο βραβείο Όσκαρ.

Κερδισμένο ήταν το «The Queen of Basketball», όπως αναμενόταν.

Όσκαρ 2022 Οπτικών Εφέ: Dune

Σαρώνει το Dune! Από τους μεγάλους κερδισμένους των φετινών Όσκαρ η ταινία του Ντένις Βιλνέβ!

Το βραβείο των Οπτικών Εφέ διεκδίκησαν οι ταινίες «Dune», «Free Guy», «No Time to Die», «Ο Shang-Chi και ο Θρύλος των Δέκα Δαχτυλιδιών», «Spider-Man No Way Home».

Ωστόσο, το Dune ήταν και πάλι εκείνο που κέρδισε το Όσκαρ, που κάνει «πάρτι» στις τεχνικές κατηγορίες.