Θανάσης Ευθυμιάδης: Εκανε «πρακτική σύνδεσης» με την Αννα Δημητρίεβιτς και η κόρη τους τους τράβηξε φωτογραφία

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης και η οικογένειά του είναι γνωστό πως ζουν με έναν πιο εναλλακτικό τρόπο ζωής, εστιάζοντας σε όσα δίνει η φύση για τη διατροφή τους.

Ο ηθοποιός έχει δηλώσει στο παρελθόν πως είναι λάτρης της γιόγκα, αλλά και του γυμνισμού και προσπαθεί να ζει με έναν πιο απλό τρόπο.

Πρόσφατα, λοιπόν, ο Θανάσης Ευθυμιάδης δημιούργησε λογαριασμό στο Instagram όπου μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά του.

Σε μια πρόσφατη ανάρτηση, ο ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφία με την Αννα Δημητρίεβιτς, όπου τους βλέπουμε αγκαλιά στην εξοχή, να κοιτάζουν ο ένας τον άλλον. Τη φωτογραφία μάλιστα τράβηξε, όπως αποκάλυψε ο Θανάσης Ευθυμιάδης, η κόρη τους.

«Καθημερινή πρακτική σύνδεσης. Καρδιά με καρδιά. Εδώ και 14 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί και συν-δημιουργούμε όμορφα πράγματα. Καρδιά με καρδιά (τη φωτό τράβηξε η κόρη μας) “Lovers find secret places inside this violent world, where they make transactions with beauty…” ~Rumi» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Θανάσης Ευθυμιάδης.

Δείτε τη φωτογραφία του Θανάση Ευθυμιάδη

To ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί δύο κόρες. Τη 13χρονη Ζωή και την 11χρονη Σόφη.