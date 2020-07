«Ο,τι δεν το βλέπει ο ήλιος μαραζώνει»: Ο Θανάσης Ευθυμιάδης εξηγεί γιατί κολυμπά γυμνός [εικόνα]

View this post on Instagram

Εδώ και αρκετά χρόνια, προτιμώ τις απομακρυσμενες παραλίες για να μπορώ να απολαμβάνω τον Ήλιο και την θάλασσα, γυμνός. Η θεραπεία που προσφέρει ο Ήλιος τις πρωινές και τις απόγευματινες ώρες είναι ανεκτίμητη για την καλή υγεία των γεννητικών οργάνων(ανδρών και γυναικών) Άλλωστε το έχει πει και κάποιος σοφός : "Ό,τι δεν το βλέπει ο Ήλιος, μαραζώνει."😁 ☀️☀️☀️