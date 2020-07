Σπάνια φωτό: Η Ρένα Βλαχοπούλου, πιτσιρίκα, στα 20 της [εικόνα]

View this post on Instagram

Η Ρένα Βλαχοπούλου σε ένα από τα πρώτα καλλιτεχνικά της πορτραίτα την δεκαετία του '40 στα χρόνια των πρώτων επιτυχιών της στο τραγούδι και στα χρόνια των μεγάλων δοκιμασιών στην οικογενειακή της ζωή. Λίγες μέρες μετά το ξέσπασμα του πολέμου τον Νοέμβριο του '40 θα χάσει και τους δύο γονείς της από τον βομβαρδισμό του σπιτιού τους στην Κέρκυρα και δύο χρόνια αργότερα θα βιώσει την απώλεια ενός από τα οκτώ της αδέρφια, της αγαπημένης της Μαρίνας που θα "φύγει" ταλαιπωρημένη από τα χτυπήματα του βομβαρδισμού. Μετά τα τραγικά αυτά γεγονότα,ταυτόχρονα με την καριέρα της στο τραγούδι θα αναλάβει και την προστασία των υπολοίπων αδερφών όπου όλοι μαζί θα ορκιστούν να είναι πάντα ενωμένοι και να ζουν ο ένας για τον άλλον. Η ζωή της στην συνέχεια βγαλμένη από μυθιστόρημα, γεμάτη επιτυχίες, μεγάλους έρωτες, τρεις γάμους και μεγάλη λατρεία από το κοινό, κουβαλώντας όμως πάντα στην ψυχή της την απουσία των αγαπημένων της προσώπων. Η ιστορία ζωής και αγάπης των γονιών της υπήρξε εξίσου μυθιστορηματική καθώς ο πατέρας της γόνος πλουσίων Κόντηδων της Κέρκυρας θα ερωτευθεί με πάθος την μητέρα της, κόρη της υπηρέτριας του αρχοντικού του. Παρά τις έντονες αντιδράσεις των γονιών του οι οποίοι θα τον στείλουν στο εξωτερικό προκειμένου να την ξεχάσει, εκείνος στην επιστροφή του ένα χρόνο αργότερα θα την παντρευτεί χωρίς την συγκατάθεση τους. Το γεγονός αυτό θα οδηγήσει στην αποκλήρωση του με το ζευγάρι παρά τις μεγάλες δυσκολίες έχοντας αποκτήσει εννέα παιδιά να καταφέρνει να τα μεγαλώσει με τον καλύτερο τρόπο. Για την μεγάλη Ελληνίδα κωμικό οι γονείς θα αποτελούν πάντα σημείο αναφοράς και μέσα από την ανατροφή και την παιδεία που της έχουν προσφέρει θα πορευτεί σε μια μεγαλειώδη διαδρομή με σεμνότητα και ταπεινότητα, στοιχεία που θα την διακρίνουν έντονα σε όλη της την ζωή. Η αγαπημένη Ρένα "έφυγε" από την ζωή σαν σήμερα πριν από δέκα έξι χρόνια συνεχίζει όμως μέσα από το έργο της να προσφέρει ατέλειωτο γέλιο και χαρά στο μεγάλο κοινό που υποκλίθηκε στο αξεπέραστο κωμικό της ταλέντο.