Πρωτοσέλιδο στους «The Times» η Βικτόρια Χίσλοπ -«Yiamas» για τη συμμετοχή της στο Dancing With The Stars | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Μια από τις πιο αναπάντεχες συμμετοχές στο φετινό «Dancing With The Stars» είναι εκείνη της συγγραφέως Βικτόρια Χίσλοπ, η οποία και προκάλεσε το ενδιαφέρον των βρετανικών ΜΜΕ.

Η συγγραφέας του best seller «Το Νησί» φιγουράρει μέσα στο φόρεμα χορού στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «The Time», που φιλοξενεί δηλώσεις της Βρετανίδας πριν από την πρεμιέρα του «Dancing With The Stars» την ερχόμενη Κυριακή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρωτοσέλιδο των «The Times» για τη Βικτόρια Χίσλοπ

«Γεια μας! Γνωρίστε τη Βρετανίδα στο ελληνικό Dancing With Th Stars» γράφει το πρωτοσέλιδο, στο οποίο η Βικτόρια Χίσλοπ ποζάρει στην αγκαλιά του γοητευτικού χορευτή παρτενέρ της στο σόου χορού του Star.

Το πρωτοσέλιδο των «The Times» για τη Βικτόρια Χίσλοπ

«Είμαι μεγαλύτερη από τη μητέρα του», αστειεύεται η Βικτόρια Χίσλοπ στη συνέντευξή της στους βρετανικούς «Times». «Πολλές φορές πρέπει να κοιτώ μακριά του και ο χορογράφος λέει, ''σταμάτα να τον κοιτάς! Δεν πρέπει να τον κοιτάς!''. Τι περιμένουν να κάνω; Έπρεπε να μου δώσουν κάποιον άσχημο», αστειεύεται η συγγραφέας για τον παρτενέρ της στο «Dancing With The Stars».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο γοητευτικός χορευτής πλάι στη Βικτόρια Χίσλοπ

Η Βικτόρια Χίσλοπ πάντως εξηγεί πως ο Τηλέμαχος, ο χορευτής παρτενέρ της στο Dancing With The Stars, έχει την ηλικία της κόρης της. «Ο Τηλέμαχος δεν έχει μάτια παρά μόνο για την πανέμορφη σύζυγό του», λέει.

Ο Τηλέμαχος Φάτσης ασχολείται με τον χορό από την ηλικία των 15 ετών. Έχει συμμετάσχει και έχει διακριθεί σε διαγωνισμούς και πρωταθλήματα χορού τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Θεωρεί την πιο σημαντική στιγμή της καριέρας του τη συμμετοχή του στον παγκόσμιο διαγωνισμό χορού στο Blackpool.

Ο χορός τον έχει βοηθήσει να βελτιώσει την εξωτερική του εμφάνιση, αλλά και να βελτιώσει τον τρόπο που σκέφτεται. Με τη συμμετοχή του στο «Dancing With The Stars» θέλει να κάνει τους ανθρώπους να αγαπήσουν τον χορό, αφού, όπως λέει, «όλοι μπορούν να χορέψουν».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Βικτόρια Χίσλοπ περνά περισσότερο χρόνο στην Ελλάδα

Στο εκτενές βρετανικό δημοσίευμα διαβάζουμε πως η Βικτόρια Χίσλοπ περνά τον περισσότερο χρόνο στη χώρα μας, άλλωστε εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο έχει λάβει και ελληνικό διαβατήριο, καθώς, όπως λέει, εδώ εμπνέεται για τα νέα της βιβλία.

Πολύ πρόσφατα άλλωστε πέρασε χρόνο στην Κρήτη για τις ανάγκες των γυρισμάτων της νέας σειράς της ΕΡΤ, «Καρτ Ποστάλ», η οποία βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο της Βικτόρια Χίσλοπ και έκανε πρεμιέρα πριν από μερικές ημέρες στη δημόσια τηλεόραση.

Τα μαθήματα βιολιού και ο χορός

Η Βικτόρια Χίλσοπ αποκαλύπτει πως πάντοτε λάτρευε τον χορό και όταν της πρότειναν να συμμετέχει στο «Dancing With The Stars», παρά τον αρχικό της δισταγμό, σκέφτηκε πως αν αρνούνταν θα το μετάνιωνε για το υπόλοιπο της ζωής της.

Άλλωστε, παρότι δεν έχει χορέψει ποτέ στη ζωή της, στα 62 της χρόνια πιστεύει πως είναι καλή στον χορό χάρη στα μαθήματα βιολιού που παρακολούθησε όταν ήταν ακόμη μαθήτρια και τη βοηθούν να συντονίζεται με τον ρυθμό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κριτική επιτροπή του «Dancing With The Stars»

Κάπως έτσι, βρέθηκε να ξυπνά πανευτυχής, στη χώρα που αγάπησε ίσως περισσότερο και από την πατρίδα της. «Τρέχω στο στούντιο και χορεύω. Είναι επικό. Είμαι εκστασιασμένος να συμμετέχω σε κάτι τόσο χαρούμενο», λέει.

Μιλώντας στο βρετανική εφημερίδα, η Βικτόρια Χίσλοπ αποκαλύπτει πως υπήρξε για χρόνια φανατική τηλεθεάτρια του σόου στη Βρετανία, όπου φέρει το όνομα «Strictly Come Dancing». Κι όπως σημειώνουν οι «Times», δύσκολα θα μπορούσε να λάβει πρόσκληση να χορέψει για τη βρετανική εκδοχή του παιχνιδιού.

Πρεμιέρα την Κυριακή για το «Dancing With The Stars»

Ο χορευτικός διαγωνισμός «Dancing With The Stars» κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 17/10, στις 21:00. Ο μοναδικός χορευτικός διαγωνισμός επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star με παρουσιάστρια τη Βίκυ Καγιά, με μια δυνατή ομάδα υψηλού επιπέδου χορευτών και με κριτική επιτροπή από ειδικούς του χώρου, με πολύχρονη καλλιτεχνική πορεία. Συμπαρουσιαστής θα είναι ο πολυτάλαντος Λάμπρος Φισφής!

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι παρουσιαστές και η κριτική επιτροπή του «Dancing With The Stars»

Η κριτική επιτροπή, που αποτελείται από τέσσερα νέα τηλεοπτικά πρόσωπα, που διαθέτουν πολύχρονη καλλιτεχνική πορεία, τον Στέφανο Δημουλά, τη Μαρίνα Λαμπροπούλου, την Έλενα Λιζάρδου, τον Jason Roditis, θα σχολιάζει, θα συμβουλεύει, θα εντοπίζει αστοχίες και θα επικροτεί τις προσπάθειες των διαγωνιζομένων, δημιουργικά, με μοναδικό κριτήριο την αγάπη τους για την τέχνη του χορού.