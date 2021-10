Dancing With The Stars: Ποιος είναι ο κριτής Jason Roditis -Υπήρξε ένας από τους 10 καλύτερους latin χορευτές στον κόσμο | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Το Dancing With The Stars επιστρέφει στις 17 Οκτωβρίου και φιλοδοξεί να κερδίσει το στοίχημα της τηλεθέασης για λογαριασμό του Star.

Ο χορευτικός διαγωνισμός επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, εντελώς ανανεωμένος, με παρουσιάστρια τη Βίκυ Καγιά, με μια δυνατή ομάδα υψηλού επιπέδου χορευτών και με κριτική επιτροπή, από ειδικούς του χώρου, με πολύχρονη καλλιτεχνική πορεία. Συμπαρουσιαστής του σόου θα είναι ο πολυτάλαντος Λάμπρος Φισφής!

Η κριτική επιτροπή του Dancing With The Stars αποτελείται από τέσσερα νέα τηλεοπτικά πρόσωπα, που διαθέτουν πολύχρονη καλλιτεχνική πορεία, τον Στέφανο Δημουλά, τη Μαρίνα Λαμπροπούλου, την Έλενα Λιζάρδου, τον Jason Roditis, θα σχολιάζει, θα συμβουλεύει, θα εντοπίζει αστοχίες και θα επικροτεί τις προσπάθειες των διαγωνιζομένων, δημιουργικά, με μοναδικό κριτήριο την αγάπη τους για την τέχνη του χορού.

Ποιος είναι ο Jason Roditis

Το πάθος, το ταλέντο και η αφοσίωσή του τον οδήγησαν στην κορυφή παγκόσμιων διαγωνισμών χορού. Είναι πρωταθλητής ballroom και latin ενώ τα τελευταία χρόνια είναι κριτής σε διεθνείς διοργανώσεις και Λέκτορας στην Κίνα, την Αυστραλία, το Λονδίνο και την Αμερική.

Από Έλληνα πατέρα και Γερμανίδα μητέρα, ο Jason γεννήθηκε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, ακούγοντας στο πικ απ παλιούς δίσκους με μελωδίες σε ρυθμό τάνγκο, τσα-τσα και μπολερό. Χόρευε από την ηλικία των δύο ετών, στην αγκαλιά των γονιών του, παρότι εκείνοι δεν είχαν κάνει ποτέ μαθήματα χορού.

Από την ηλικία των 16 χρόνων ξεκίνησε να χορεύει μαζί με την Tonia Kosovich. Η αγάπη του για τον χορό τον οδήγησε στην απόφαση να εγκαταλείψει την Αυστραλία για το Λονδίνο, όπου κατάφερε να μπει στη λίστα των 10 πιο ανταγωνιστικών χορευτών latin το 1993 κερδίζοντας διεθνείς διαγωνισμούς σε Αγγλία, Αμερική, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία και Ισπανία.

Παρότι αποσύρθηκε επίσημα από το διαγωνιστικό κομμάτι το 2001, με μια έκτακτη επιστροφή στη σκηνή για ένα special show το 2004, στράφηκε στην άλλη του αγάπη το Windsurf. Στην Αθήνα ο διάσημος χορευτής πραγματοποιούσε προπονήσεις μαζί με την εθνική ολυμπιακή ομάδα.

Βίντεο: Η συμμετοχή του στη Eurovision

Το 2008, ο Jason Roditis επιλέχτηκε από τη δημόσια τηλεόραση προκειμένου να εκπροσωπήσει τη χώρα μας, με την επί σειρά ετών παρτενέρ του Tonia Kosovich στο αδερφάκι της Eurovision, τον χορευτικό διαγωνισμό Eurovision Dance Contest, όπου πήραν την 7η θέση.

Την ίδια περίπου περίοδο, ο Jason Roditis ανέλαβε θέση κριτή στο So You Think You Can Dance που προβλήθηκε από το MEGA. Ο χορευτής είχε ετοιμάσει μάλιστα μια εντυπωσιακή χορογραφία με την Έλενα Παπαρίζου.

Οι διεθνείς διακρίσεις του Jason Roditis

Έχει διατελέσει καλλιτεχνικός διευθυντής του Galaxy Of Stars & Galaxy of Fame στο Χονγκ Κονγκ. Σήμερα, είναι διδάσκων σύμβουλος χορού στο Παγκοσμίου φήμης Beijing Dance Academy της Κίνας και Επίτιμος καλλιτεχνικός διευθυντής στο Beijing Ballroom Dance Troupe.

Έχει δουλέψει με τον καταξιωμένο χορογράφο του West End, Sir Anthony Van Last,. Με την παρτενέρ του στο χορό Tonia Kosovich, εμφανίστηκαν στο διεθνές σόου «Burn the Floor». Η περιοδεία με παραστάσεις σε 77 στάδια, παγκοσμίως, παραμένει η πιο «πλούσια» θεατρική εμπειρία της καριέρας του.

