Ζηνοβία Αρβανιτίδη: Το Φτερούγισμα, ο λόγος που η κόρη του Πασχάλη ζει στη Γαλλία | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Η κόρη του Πασχάλη, η Ζηνοβία Αρβανιτίδη, έχει από καιρό εγκατασταθεί στη Γαλλία, όπου και κάνει σπουδαία καριέρα ως μουσικός.

«Μου αρέσει που ζω στη Γαλλία. Μου αρέσει που έρχομαι τα Καλοκαίρια στην Ελλάδα, κάνω διακοπές και ηρεμώ, αλλά η Γαλλία με εμπνέει για να γράφω μουσική…το τοπίο, η αρχιτεκτονική, ο καιρός…». Έτσι απάντησε η Ζηνοβία στην ερώτηση που της κάναμε στο γιατί αποφάσισε να ζει στο Μπορντώ (Bordeaux) πόλη της ΝΔ Γαλλίας γνωστή και από τα περίφημα κρασιά της. Και από τον τρόπο που μας μιλούσε καταλάβαμε πως γι αυτήν, εκεί το φθινόπωρο είναι μια δεύτερη άνοιξη, κάθε πεσμένο κίτρινο φύλλο είναι ένα φρέσκο λουλούδι.

Η Ζηνοβία Αρβανιτίδη έχει αλλάξει πολύ από τον καιρό που έφηβη τραγουδούσε με τον πατέρα της το «Καταπληκτικοί». Τότε το όνομά της ήταν Ζίνα. Σήμερα συνθέτει εξαίσιες μουσικές, όπως το Fluttering που εκφράζει την νοσταλγία της Ομορφιάς κάτι μαγικό και απόκοσμο. Μας αγγίζει όλους το κομμάτι αυτό, όλοι νιώθουμε μέσα μας τη νοσταλγία αυτή, ζώντας σε έναν μελαγχολικό και μάλλον κακάσχημο κόσμο.

Fluttering σημαίνει φτερούγισμα. Με έναν τρόπο αποδίδει και τη διάθεση των πολλών ελληνοπαίδων (κυρίως νέων επιστημόνων και καλλιτεχνών) που άφησαν τη γονική φωλιά για να πετάξουν με δικά τους φτερά στο Λονδίνο, το Άμστερνταμ, το Βερολίνο, και σε πολλές άλλες πόλεις του εξωτερικού. Ένας από τους λόγους είναι οικονομικός, αλλά, ιδιαίτερα στην περίπτωση των καλλιτεχνών, δεν είναι ο μοναδικός. Εκτός από την αναζήτηση εργασίας, υπάρχει η διάθεση να ζήσουν το Όνειρο, να περπατήσουν «στους μεγάλους δρόμους κάτω απ’ τις αφίσες» όπως το έγραψε ο Γιάννης Θεοδωράκης, όταν κι αυτός το 1956, έφυγε (ή διέφυγε;) για σπουδές στη Βιέννη.

O Πασχάλης και η κόρη του, Ζηνοβία

Εξηγώντας η Ζηνοβία το Fluttering

«Για μένα το Fluttering έχει δύο έννοιες. Είναι το πώς πετάει μια πεταλούδα και από εκεί που είναι μέσα σε ένα κουκούλι ξαφνικά βγαίνει από το κουκούλι και πετάει, μεταμορφώνεται γίνεται κάτι όμορφο. Η άλλη έννοια είναι το πετάρισμα της καρδιάς. Όταν νιώθεις ότι είσαι ερωτευμένος…».

Όπως λοιπόν αφήνει να εννοηθεί, το «πέταγμα» της στη Γαλλία γίνεται και για να φύγει από το οικογενειακό κουκούλι, να ολοκληρωθεί να γίνει πεταλούδα. Αλλά και ο Έρωτας είναι ένας ακόμη λόγος πολύ ισχυρός. Και βεβαίως δεν υπάρχει ολοκλήρωση αν δεν βρεις την Ομορφιά της Αγάπης.

Για το Fluttering μας είπε ακόμη ότι την επηρέασε μια φράση του Καμύ:«There is a life and there is a death, and there are beauty and melancholy between - Υπάρχει η ζωή και υπάρχει ο θάνατος, στο ενδιάμεσο υπάρχει ομορφιά και μελαγχολία. Αυτή η φράση του Αλμπέρ Καμύ, με ενέπνευσε στην μουσική σύνθεση Fluttering αλλά και όλου του άλμπουμ Ivory, το οποίο την περιέχει».